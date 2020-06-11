Мінфін має знайти джерела для підвищення зарплат медикам, - "слуга народу" Радуцький

Голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що Міністерство фінансів повинно знайти джерела для підвищення зарплат медикам, а не тільки на доплати в рамках боротьби з епідемією COVID-19.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Міністр фінансів Сергій Марченко запевняє, що угода з МВФ дозволить профінансувати зарплати, пенсії, доплати лікарям, підтримати соціально вразливих українців. А також дасть можливість спрямувати значні кошти на фонд боротьби з коронавірусом. Сподіваюсь, що Мінфін зможе знайти додаткові ресурси не лише на доплати, а й на фінансування програми підвищення зарплат", - написав він.

Радуцький нагадав, що місяць тому президент доручив Кабміну знайти 11 млрд грн для збільшення оплати праці всім медичним працівникам. "МОЗ погодив дату - з 1 липня 2020 року. Підвищення зарплати має становити до 50%", - зазначив він.

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За його словами, необхідність підвищення зарплат медпрацівникам обумовлена ​​декількома причинами, в тому числі другим етапом медреформи і боротьбою з поширенням коронавірусу.

"Другий етап реформи вимагає від медиків мобілізуватись та почати працювати в нових конкурентних умовах, фактично змагатись за пацієнта. Але чи маємо ми право вимагати від лікарів мобілізації та роботи за новими стандартами, якщо вони сьогодні отримують дійсно жебрацькі зарплати? У людей немає ані мотивації, ані бажання щось змінювати, сприймати нове", - підкреслив Радуцький.

Він нагадав, що з початку епідемії в Україні захворіло понад 5 тис. медпрацівників, в тому числі не тільки медиків, які безпосередньо займаються боротьбою з вірусом і, відповідно, отримують 300% -ву надбавку до зарплати.

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"Хворіють не лише лікарі екстреної допомоги чи інфекційних лікарень. Будь-який медик сьогодні у зоні ризику. І це ще одна причина матеріально підтримати всіх наших медиків та медичний персонал. Якщо це не зробити терміново, ми поступово втратимо значний відсоток медичних працівників", - вважає глава парламентського комітету.

Радуцький зазначив, що, згідно з офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я, зараз дефіцит лікарів-епідеміологів в обласних лабораторних центрах України становить 48%, лаборантів-гігієністів - 51%, лікарів-вірусологів - 41%.

"МОЗ розробило кілька механізмів, як переучувати лікарів, щоб забезпечити мінімальний рівень лікарів-вірусологів та інших фахівців. Але будь-які зусилля профільного міністерства будуть наштовхуватися на дедалі гострішу проблему дефіциту медичних кадрів", - написав він.

Радуцький повідомив, що як глава комітету провів низку зустрічей і консультацій з приводу можливих джерел фінансування.

"Остаточних рішень очікуємо від наших профільних міністрів. Це питання на контролі комітету. Вважаю його одним з першочергових. Даємо людям обіцянки - мусимо їх виконувати", - підкреслив він.