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МВД (9154) нарушения (947) ПДД (532) скорость (98)

Камеры автофиксации зарегистрировали очередные антирекорды нарушений ПДД: 45 автомобилей неслись со скоростью 170 км/ч, один - 209 км/ч, - МВД. ФОТО

За прошедшие сутки были зафиксированы антирекорды по нарушениям ПДД, которые зафиксировали камеры автофиксации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км / ч., зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшие сутки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наибольшей скорость была у автомобиля Range Rover с ДОУ AH097 *** - 209 км / ч. на автодороге М 03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км / ч.

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Также сообщается, что наибольшее количество раз нарушал автомобиль Volkswagen Golf Variant с номерным знаком KA000 ***. Он нарушал скоростной режим 7 раз.

Камеры автофиксации зарегистрировали очередные антирекорды нарушений ПДД: 45 автомобилей неслись со скоростью 170 км/ч, один - 209 км/ч, - МВД 01

Камеры автофиксации зарегистрировали очередные антирекорды нарушений ПДД: 45 автомобилей неслись со скоростью 170 км/ч, один - 209 км/ч, - МВД 02


Камеры автофиксации зарегистрировали очередные антирекорды нарушений ПДД: 45 автомобилей неслись со скоростью 170 км/ч, один - 209 км/ч, - МВД 03
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Топ комментарии
+2
Теперь будут два спикера-дауна трещать целый год. Геращенкои Ляшко. Тот по рекордам короны , а этот по ПДД.
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11.06.2020 11:53
+2
AH097!!! не удивлен ни капли
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11.06.2020 13:33
+1
Ехать 200 в такую жару могут только дебилы.
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11.06.2020 12:05
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Теперь будут два спикера-дауна трещать целый год. Геращенкои Ляшко. Тот по рекордам короны , а этот по ПДД.
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11.06.2020 11:53 Ответить
Ну да)))
И ведь странно: сообщают, что у нас машины ездят быстро. Почему не сообщать на кого протокол?
Почему не оттестить систему, расположив на пару км от камеры ментов для остановки авто и оформления?
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11.06.2020 11:59 Ответить
и куда теперь ему письмо слать, в даунецк?
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11.06.2020 14:31 Ответить
А главное - какое поле для коррупции!
Кто и почем удалит из базы/канцелярии, и т.п...
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11.06.2020 14:38 Ответить
А в Донецк сивохо нарочно будет возить))
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11.06.2020 14:39 Ответить
Все люди наблюдают этот идиотизм водителей уже многие десятки лет. А МВД наконец -то хоть сейчас узрело и удивляется. Устанавливайте камеры по всем городам. Каждый день люди погибают под колесами.
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11.06.2020 12:22 Ответить
В судах эти камеры пролетят,как фанеры. Никто не виновен,пока его вина не доказана в суде
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11.06.2020 11:58 Ответить
Камеры автофиксации зарегистрировали очередные антирекорды нарушений ПДД: 45 автомобилей неслись со скоростью 170 км/ч, один - 209 км/ч, - МВД - Цензор.НЕТ 895
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11.06.2020 11:59 Ответить
Ну и сколько из этих авто попали в ДТП по причине скорости?
Может пора задуматься и на этих участках повесить знаки и повышении допустимой скорости?
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11.06.2020 12:03 Ответить
Ехать 200 в такую жару могут только дебилы.
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11.06.2020 12:05 Ответить
так они и есть такие
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11.06.2020 14:56 Ответить
Полицейский останавливает машину и выписывает штраф.
Водитель: Я слишком быстро ехала?
Полицейский: Нет, мадам, Вы слишком низко летели.
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11.06.2020 12:06 Ответить
Награды им ещё не выдают??
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11.06.2020 12:09 Ответить
у радаров есть ограничение до 240 километров. Так что можно постараться, чтобы не успело засветить))
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11.06.2020 12:12 Ответить
За такую скорость вообще-то лишать надо прав на какое-то время, чтобы было время подумать над своим поведением.
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11.06.2020 12:14 Ответить
Скоро сказке конец, вангую что до осени, или повысят штрафы, или сделают бальную систему. Ну не могут же идиоты бесконечно нарушать
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11.06.2020 12:15 Ответить
Было бы неплохо.
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11.06.2020 12:39 Ответить
Это у зебанутых теперь новый квест:Установи рекорд.
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11.06.2020 12:44 Ответить
AH097!!! не удивлен ни капли
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11.06.2020 13:33 Ответить
ТЮ - я на своей ламборджини легко 300 летаю и никто не останавливает !!! Правда пока только во сне....
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11.06.2020 14:21 Ответить
 
 