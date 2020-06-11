Камеры автофиксации зарегистрировали очередные антирекорды нарушений ПДД: 45 автомобилей неслись со скоростью 170 км/ч, один - 209 км/ч, - МВД. ФОТО

За прошедшие сутки были зафиксированы антирекорды по нарушениям ПДД, которые зафиксировали камеры автофиксации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"45 автомобилей, которые двигались со скоростью более 170 км / ч., зафиксировали камеры автоматической фиксации за прошедшие сутки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что наибольшей скорость была у автомобиля Range Rover с ДОУ AH097 *** - 209 км / ч. на автодороге М 03 Киев-Харьков-Довжанский, где разрешенная скорость на указанном участке 110 км / ч.

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Также сообщается, что наибольшее количество раз нарушал автомобиль Volkswagen Golf Variant с номерным знаком KA000 ***. Он нарушал скоростной режим 7 раз.



