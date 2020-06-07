Камеры автофиксации в Киеве поймали нарушителя, разогнавшегося до 224 км/ч. ФОТО
В Киеве в пятницу зафиксирован новый антирекорд по скорости - автомобиль разогнался до 224 километров в час.
Об этом сообщили на странице Патрульной полиции в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Автомобиль "Ауди" с ДНЗ AA297 *** двигался в 2 раза быстрее разрешенной на данном участке нормы в 110 километров в час – со скоростью 224 км/ч.
Наибольшее количество раз скоростной режим 5 июня нарушил автомобиль Mazda, номерной знак AI142 ***. Он превышал 13 раз за день.
Кроме того камеры зафиксировали два автомобиля - BX238 *** и BE907 *** - каждый из которых нарушил скоростной режим по 9 раз.
Также камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 километров в час. Всего на трассах, где установили дорожные камеры, значительно превышали разрешенную скорость более 200 автомобилей.
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А мене підрізали на 2тонних позашляховиках, які якщо не впишуться рознесуть вщент мою тарантайку.
Ось мені і лячно за себе та іншіх бідолаг на дешевих автівках
Когда аваков повесит янелоха, тогда и поговорим...
Камеры и все штрафы нужны для зарабатывания денег в бюджет, а не для безопасности движения.
И штрафы всегда будут такими что бы их могли платить, а не перестали нарушать не дай бог.
С пальцами из окна, с визгом на вираже.
Всё пипец, всё пипец,
Я теперь властелин колец.
Я теперь властелин колец.
Всё! Пипец! (Жуки)