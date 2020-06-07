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Камеры автофиксации в Киеве поймали нарушителя, разогнавшегося до 224 км/ч. ФОТО

В Киеве в пятницу зафиксирован новый антирекорд по скорости - автомобиль разогнался до 224 километров в час.

Об этом сообщили на странице Патрульной полиции в  фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Автомобиль "Ауди" с ДНЗ AA297 *** двигался в 2 раза быстрее разрешенной на данном участке нормы в 110 километров в час – со скоростью 224 км/ч.

Камеры автофиксации в Киеве поймали нарушителя, разогнавшегося до 224 км/ч 01

Смотрите также: Геращенко назвал 2 антирекорда, снятых системой автофиксации: скорость 210 км/ч и 11 нарушений за день. ФОТО

Наибольшее количество раз скоростной режим 5 июня нарушил автомобиль Mazda, номерной знак AI142 ***. Он превышал 13 раз за день.

Камеры автофиксации в Киеве поймали нарушителя, разогнавшегося до 224 км/ч 02

Смотрите также: Индивидуальные автономера не помогут избежать ответственности за превышение скорости, - Белошицкий. ФОТО

Кроме того камеры зафиксировали два автомобиля - BX238 *** и BE907 *** - каждый из которых нарушил скоростной режим по 9 раз.

Также камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 километров в час. Всего на трассах, где установили дорожные камеры, значительно превышали разрешенную скорость более 200 автомобилей.

Камеры автофиксации в Киеве поймали нарушителя, разогнавшегося до 224 км/ч 03
Камеры автофиксации в Киеве поймали нарушителя, разогнавшегося до 224 км/ч 04

Киев (25521) ПДД (532) скорость (98)


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Топ комментарии
+45
Таких гонщиков надо лишать прав лет на 10! Штрафы таким уродам до сраки!
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07.06.2020 11:49
+26
Камеры автофиксации в Киеве поймали "гонщика", превысившего скорость в 4,5 раза - Цензор.НЕТ 7279
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07.06.2020 11:50
+23
Предыдущий "рекордсмен":
Камеры автофиксации в Киеве поймали "гонщика", превысившего скорость в 4,5 раза - Цензор.НЕТ 8882
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07.06.2020 11:53
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Всі тащатся, один летить - помилка і вже в домовині сам, а інші, кого зачепив - ремонтуються (це ще добре що нікого не вбив, бо машина легка)
А мене підрізали на 2тонних позашляховиках, які якщо не впишуться рознесуть вщент мою тарантайку.
Ось мені і лячно за себе та іншіх бідолаг на дешевих автівках
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07.06.2020 20:40 Ответить
Только стрелять!!!!!!!!!!!
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07.06.2020 16:19 Ответить
Зайчиха зайчат наплодила
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07.06.2020 16:33 Ответить
Если 224 в черте города - это покушение на убийство. Не штравы и права, за это нужно сажать.
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07.06.2020 16:41 Ответить
А пацаватое "правительство" не думает об организации движения?! о перегрузах?! которые убивают новые дороги за неделю!!!! Или эти гандоны способны только разворовывать гос резервы, сосать у путина и бравировать дебилизмом! Так что вы хотите от рядового зебилоида? Вам тварям нарушать можно, а рядовому зебилу низяяя! Дискриминация!!!!
Когда аваков повесит янелоха, тогда и поговорим...
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07.06.2020 17:26 Ответить
походу мусора .они то точно платить не будут
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07.06.2020 19:51 Ответить
А, что Мотомотыльков забыли? Эти парни, от светофора до светофора, все железки выжимают!!!. Про шум я уже молчу! Или нет...
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07.06.2020 21:34 Ответить
Только идиот наверное еще не знает где висят эти камеры. До камеры 200, под камерой 69, после камеры 200.
Камеры и все штрафы нужны для зарабатывания денег в бюджет, а не для безопасности движения.
И штрафы всегда будут такими что бы их могли платить, а не перестали нарушать не дай бог.
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07.06.2020 23:05 Ответить
Должны остановить в кратчайшее время авто-нарушителя и выписать тому, кто управлял авто штраф. Автовидеофиксация незаконна!!!
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07.06.2020 23:11 Ответить
От светофора «А» до светофора «Б»
С пальцами из окна, с визгом на вираже.

Всё пипец, всё пипец,
Я теперь властелин колец.
Я теперь властелин колец.
Всё! Пипец! (Жуки)
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07.06.2020 23:40 Ответить
Еще чуть-чуть - и взлетит.
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08.06.2020 00:22 Ответить
Непорядок! Обычная гражданская Ауди ку5 опустила бентли, порши , лампоригини, и самое главное-БМВ. Пацаны не должны сидеть сложа руки и читать этот позор! Рекорд должен быть побит!
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08.06.2020 09:14 Ответить
Всё больше убеждаюсь что миллионы снова выброшены на ветер, а результат никакой. Теперь перед ментами стоит задача догнать и оштрафовать, НО как это сделать если штаны уже за первые три дня мокрые. А вот предлагали же поставить пулемёт, и нарушил - без всяких "стой стрелять буду" или "первый предупредительный", а сразу на поражение и ВСЁ.
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08.06.2020 11:30 Ответить
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