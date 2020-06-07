Камеры автофиксации в Киеве поймали нарушителя, разогнавшегося до 224 км/ч. ФОТО

В Киеве в пятницу зафиксирован новый антирекорд по скорости - автомобиль разогнался до 224 километров в час.

Об этом сообщили на странице Патрульной полиции в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Автомобиль "Ауди" с ДНЗ AA297 *** двигался в 2 раза быстрее разрешенной на данном участке нормы в 110 километров в час – со скоростью 224 км/ч.

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Наибольшее количество раз скоростной режим 5 июня нарушил автомобиль Mazda, номерной знак AI142 ***. Он превышал 13 раз за день.

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Кроме того камеры зафиксировали два автомобиля - BX238 *** и BE907 *** - каждый из которых нарушил скоростной режим по 9 раз.

Также камеры автоматической фиксации зафиксировали 45 авто, которые двигались со скоростью более 170 километров в час. Всего на трассах, где установили дорожные камеры, значительно превышали разрешенную скорость более 200 автомобилей.



