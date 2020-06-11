Госстат отказался публиковать данные о смертности украинцев во время карантина, - Opendatabot
Государственная служба статистики не публикует данные об умерших во время карантина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении портала Opendatabot.
"В начале года мы обратились к Госстату с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний. Также хотели отслеживать динамику во время карантина. По данным службы статистики, до старта карантина ежемесячно от болезней дыхательных путей умирало около тысячи человек, из них из-за ОРВИ и пневмонии - около 500 человек. Пиковым месяцем с наибольшей смертностью людей от проблем с дыхательными путями из года в год остается январь", - говорится в сообщении.
В конце мая Opendatabot снова обратились к Госстату с просьбой предоставить такие данные, охватывающие период карантина, однако узнали, что служба не публикует эту информацию во время карантина.
Официальные данные, обнародованные Минздравом по состоянию на 4 июня 2020 года, говорят о 747 смертях от коронавируса от начала карантина - это в среднем 249 умерших в месяц. Этот показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года.
"Без полного объема данных о смертности от болезней дыхательных путей любые сравнения невозможны. Для того, чтобы делать выводы об оправданности карантина, который нанес значительный ущерб всем сферам жизни украинцев, мы должны владеть данными о реальных показателях смертности и их причинах", - отметил Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.
Реестр будет следить за развитием событий и ждать обнародования официальных данных о смертности после карантина.
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и вообще ЗЕ сцыт воровать, ибо порошенко содержит кучу частных детективов с целью поиска компромата на ЗЕ
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Плюс миллиардные убытки экономики.
Могут последовать миллионы исков о компенсации ущерба.
Закон суров, но это - закон!