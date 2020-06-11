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Госстат отказался публиковать данные о смертности украинцев во время карантина, - Opendatabot

Госстат отказался публиковать данные о смертности украинцев во время карантина, - Opendatabot

Государственная служба статистики не публикует данные об умерших во время карантина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении портала Opendatabot.

"В начале года мы обратились к Госстату с просьбой предоставить статистику по смертности в Украине, в том числе и от болезней органов дыхания, гриппа и пневмоний. Также хотели отслеживать динамику во время карантина. По данным службы статистики, до старта карантина ежемесячно от болезней дыхательных путей умирало около тысячи человек, из них из-за ОРВИ и пневмонии - около 500 человек. Пиковым месяцем с наибольшей смертностью людей от проблем с дыхательными путями из года в год остается январь", - говорится в сообщении.

В конце мая Opendatabot снова обратились к Госстату с просьбой предоставить такие данные, охватывающие период карантина, однако узнали, что служба не публикует эту информацию во время карантина.

Официальные данные, обнародованные Минздравом по состоянию на 4 июня 2020 года, говорят о 747 смертях от коронавируса от начала карантина - это в среднем 249 умерших в месяц. Этот показатель вдвое меньше данных о смертности от ОРВИ и пневмонии за тот же период 2019 года.

"Без полного объема данных о смертности от болезней дыхательных путей любые сравнения невозможны. Для того, чтобы делать выводы об оправданности карантина, который нанес значительный ущерб всем сферам жизни украинцев, мы должны владеть данными о реальных показателях смертности и их причинах", - отметил Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.

Реестр будет следить за развитием событий и ждать обнародования официальных данных о смертности после карантина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За прошедшую неделю количество безработных в Украине выросло на 16,6 тыс. чел. - до 511,2 тыс., - Госстат

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Топ комментарии
+12
Публикация данных со всей очевидностью раскроет их подтасовку или фальсификацию. Видимо есть, что скрывать.
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11.06.2020 13:09
+10
Цырк окончен, расходимся
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11.06.2020 13:05
+10
ось годинник за яким живе Україна
Госстат отказался публиковать данные о смертности украинцев во время карантина, - Opendatabot - Цензор.НЕТ 2290
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11.06.2020 13:11
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11.06.2020 13:03 Ответить
Цырк окончен, расходимся
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11.06.2020 13:05 Ответить
може, разбегаться уже пора?
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11.06.2020 13:14 Ответить
Нету тестов нормальных,значит нет точных данных.Янелох говорил о 10 млн тестов от КВ.Где они?Неужели снова продали за бугор? А 10 с копейками тысяч тестов в день,это просто лапша на уши зелохов.Нормальные тесты из Швейцарии привез только Порох.В фонде борьбы с КВ было заложено больше 61 млрд грн,куда они испарились?
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11.06.2020 13:07 Ответить
лучше бы не тесты привез а вернул украденное у страны которого бы хватило на 1000000 тестов каждому украинцу
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11.06.2020 13:55 Ответить
Украденное уже должны возвращать зеленые мыши.
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11.06.2020 15:04 Ответить
если они шо то и украли, то это может быть равно сумме потраченной порошенко на одно посещение расторана...
и вообще ЗЕ сцыт воровать, ибо порошенко содержит кучу частных детективов с целью поиска компромата на ЗЕ
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11.06.2020 15:09 Ответить
Смени ник,а то народ сомневается в последнем слове
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12.06.2020 16:30 Ответить
В госстате сидят патривоты
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11.06.2020 13:07 Ответить
"Прозрачная" прозрачность...
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11.06.2020 13:08 Ответить
Публикация данных со всей очевидностью раскроет их подтасовку или фальсификацию. Видимо есть, что скрывать.
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11.06.2020 13:09 Ответить
особенно если вспомнить, что в Италии сделали то же самое
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11.06.2020 13:14 Ответить
зачем и почему?
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11.06.2020 13:15 Ответить
неохота отвечать за "карантин". когда народ осознает, что его тупо развели...
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11.06.2020 13:21 Ответить
и кто за этим стоит?
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11.06.2020 14:12 Ответить
не знаю. в конспирологию я как-то не очень склонен верить... скорее всего, просто подлость и трусость власти плюс массовый психоз. психиатрическая пандемия.
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11.06.2020 14:24 Ответить
ти вже здавна канючиш про відсутність короновірусной небезпеки, бот кацапський, і нічого хорошого ти українцям не відчуваєш, відпрацьовуєш кремлівські грошенята, би їм би тільки щоб в Україні було якнайбільше. В Бразилії один такий пердизидент є, як і в Білорусі бовдур був, мабуть хоче щоб подохло більше "бидла" і йому не заважало своїми проблемами
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11.06.2020 16:45 Ответить
объясни мне, британец липовый, зачем кацапам повышение обороноспособности Украины?
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11.06.2020 16:49 Ответить
"Підзапитаннязнаковий", ти мабуть порося москальськє, навіщо мені тобі щось пояснювати, ти мови українськой не розумієш, я з свинями не розмовляю
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11.06.2020 17:12 Ответить
слив засчитан, кацапа. пшёл вон.
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11.06.2020 17:13 Ответить
Офіційні дані МОЗу і так вже занижені. На сьогодні за повідомленням МОЗ України 29070 підтверджених випадків, а для міжнародних організацій надається статистика зовсім інша 29706, і це ще з запізненням на добу. Навіщо це робити? Мабуть цифри ніяк не збігаються з критеріями "послаблення карантину". Дивиться самі
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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11.06.2020 16:40 Ответить
Кацапські методи на службі у ЗЄмалороса.
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11.06.2020 13:10 Ответить
Запаребрік-2.
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11.06.2020 13:10 Ответить
эпоха открытости не иначе наступила
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11.06.2020 13:11 Ответить
Сцикотно??
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11.06.2020 13:11 Ответить
а тебе нет?
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11.06.2020 13:15 Ответить
Вже старий, щоб чого чи когось боятися..))
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11.06.2020 13:25 Ответить
ось годинник за яким живе Україна
Госстат отказался публиковать данные о смертности украинцев во время карантина, - Opendatabot - Цензор.НЕТ 2290
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11.06.2020 13:11 Ответить
почему?
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11.06.2020 13:16 Ответить
Власть скрывает! ручки дверей в инфекционках содержат витамины! Достаточно один раз лизнуть и оздоровишься на три с половиной года! Власть специально придумала сказки про коронавирус, чтоб отпугнуть простой народ от дверных ручек с витаминами! Не слушайте их! Вперёд и вместе за здоровьем!
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11.06.2020 13:34 Ответить
посмоктати вітамінів можна ще у церквах масковскага патріархату, там їх ще більше роздають, та не ховають цього
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11.06.2020 16:52 Ответить
...з однієї ложечкі та слюнявими поцілунками юдськими
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11.06.2020 17:38 Ответить
Может оказаться, что от Ковид19 умерло намного меньше людей, чем от хронических заболеваний, лечение которых на это время было просто пущено на самотёк ...( динамика смертности будет иметь сравнение за несколько последних лет , и которая будет явно не в пользу "карантина")
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11.06.2020 13:46 Ответить
Вред сердечно-сосудистой и дыхательной системам организма этим карантином нанесен несоставимый по сравнению с его "пользой"
Плюс миллиардные убытки экономики.
Могут последовать миллионы исков о компенсации ущерба.
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11.06.2020 13:51 Ответить
ну ось навіщо ця брехня кацапська? Ургентні випадки як лікуквалися, так і лікуються. Були тільки затерміновані планові заходи, і те ненадовго. Ліки виписуються дистанційно, не можна хворих водити до такого джерела захворювання, як медичні заклади. А помирають з приводу ССЗ здебільшого ті, хто і без карантину помер би з-за своєго ожиріння та засобу життя. Карантин тільки поменшив ті цифри, і мені здається набагато, бо коронавірусна інфекція - гарантований капець для хворих з судинними розладами.
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11.06.2020 17:00 Ответить
Теперь понятно - истинное положение скрывают!
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11.06.2020 14:26 Ответить
Обратитесь в похоронные бюро. К мелком клерку. Они видят документы о причине смерти, и там много чего интересного можно узнать.
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11.06.2020 15:06 Ответить
нічого ви там не узнаєте, бо ті бюро від ковідних померлих відштирхаються, як від диявола з чортами, тільки щоб не мати з ними справи
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11.06.2020 17:23 Ответить
" обратились к Госстату с просьбой предоставить такие данные, охватывающие период карантина, однако узнали, что служба не публикует эту информацию во время карантина."
Закон суров, но это - закон!
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11.06.2020 15:31 Ответить
Це не закон, це - відрижка смердючого совку
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11.06.2020 16:49 Ответить
...ховати всі провали за секретністю
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11.06.2020 16:50 Ответить
Лёшик, галубчик, ты знаешь что такое "паника"?
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11.06.2020 20:36 Ответить
Саме цікаве буде тоді коли середня кількість померлих від різних хвороб буде менша ніж в інші періоди а від так званого коронавірусу збільшиться. Це вкаже на те, що коронавірус є велечезна афера на яку викинули(вважай розікрали) мільярди.
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11.06.2020 21:32 Ответить
 
 