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Держстат відмовився публікувати дані про смертність українців під час карантину, - Opendatabot

Держстат відмовився публікувати дані про смертність українців під час карантину, - Opendatabot

Державна служба статистики не публікує дані про померлих під час карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні порталу Opendatabot.

"На початку року ми звернулись до Держстату з проханням надати статистику по смертності в Україні, в тому числі й від хвороб органів дихання, грипу та пневмоній. Також хотіли відстежувати динаміку під час карантину. За даними служби статистики, до старту карантину щомісяця від хвороб дихальних шляхів вмирало близько тисячі осіб, з них через ГРВІ та пневмонії — близько 500 людей. Піковим місяцем з найбільшою смертністю людей від проблем із дихальними шляхами з року в рік залишається січень", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці травня ми знову звернулися до Держстату з проханням надати такі дані, що охоплюють період карантину, проте дізналися, що служба не публікує цю інформацію під час карантину.

Офіційні дані, оприлюднені МОЗ станом на 4 червня 2020 року, говорять про 747 смертей від коронавірусу від початку карантину — це в середньому 249 померлих на місяць. Цей показник удвічі менший від даних про смертність від ГРВІ та пневмоній за той самий період 2019 року.

"Без повного об’єму даних про смертність від хвороб дихальних шляхів будь-які порівняння неможливі. Для того, аби робити висновки про виправданість карантину, який завдав значної шкоди усім сферам життя українців, ми маємо володіти даними про реальні показники смертності та їх причини", — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Також читайте: За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 16,6 тис. осіб - до 511,2 тис., - Держстат

Реєстр стежитиме за розвитком подій та чекатиме на оприлюднення офіційних даних про смертність після карантину.

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Топ коментарі
+12
Публикация данных со всей очевидностью раскроет их подтасовку или фальсификацию. Видимо есть, что скрывать.
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11.06.2020 13:09
+10
Цырк окончен, расходимся
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11.06.2020 13:05
+10
ось годинник за яким живе Україна
Госстат отказался публиковать данные о смертности украинцев во время карантина, - Opendatabot - Цензор.НЕТ 2290
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11.06.2020 13:11
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11.06.2020 13:03 Відповісти
Цырк окончен, расходимся
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11.06.2020 13:05 Відповісти
може, разбегаться уже пора?
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11.06.2020 13:14 Відповісти
Нету тестов нормальных,значит нет точных данных.Янелох говорил о 10 млн тестов от КВ.Где они?Неужели снова продали за бугор? А 10 с копейками тысяч тестов в день,это просто лапша на уши зелохов.Нормальные тесты из Швейцарии привез только Порох.В фонде борьбы с КВ было заложено больше 61 млрд грн,куда они испарились?
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11.06.2020 13:07 Відповісти
лучше бы не тесты привез а вернул украденное у страны которого бы хватило на 1000000 тестов каждому украинцу
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11.06.2020 13:55 Відповісти
Украденное уже должны возвращать зеленые мыши.
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11.06.2020 15:04 Відповісти
если они шо то и украли, то это может быть равно сумме потраченной порошенко на одно посещение расторана...
и вообще ЗЕ сцыт воровать, ибо порошенко содержит кучу частных детективов с целью поиска компромата на ЗЕ
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11.06.2020 15:09 Відповісти
Смени ник,а то народ сомневается в последнем слове
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12.06.2020 16:30 Відповісти
В госстате сидят патривоты
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11.06.2020 13:07 Відповісти
"Прозрачная" прозрачность...
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11.06.2020 13:08 Відповісти
Публикация данных со всей очевидностью раскроет их подтасовку или фальсификацию. Видимо есть, что скрывать.
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11.06.2020 13:09 Відповісти
особенно если вспомнить, что в Италии сделали то же самое
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11.06.2020 13:14 Відповісти
зачем и почему?
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11.06.2020 13:15 Відповісти
неохота отвечать за "карантин". когда народ осознает, что его тупо развели...
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11.06.2020 13:21 Відповісти
и кто за этим стоит?
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11.06.2020 14:12 Відповісти
не знаю. в конспирологию я как-то не очень склонен верить... скорее всего, просто подлость и трусость власти плюс массовый психоз. психиатрическая пандемия.
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11.06.2020 14:24 Відповісти
ти вже здавна канючиш про відсутність короновірусной небезпеки, бот кацапський, і нічого хорошого ти українцям не відчуваєш, відпрацьовуєш кремлівські грошенята, би їм би тільки щоб в Україні було якнайбільше. В Бразилії один такий пердизидент є, як і в Білорусі бовдур був, мабуть хоче щоб подохло більше "бидла" і йому не заважало своїми проблемами
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11.06.2020 16:45 Відповісти
объясни мне, британец липовый, зачем кацапам повышение обороноспособности Украины?
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11.06.2020 16:49 Відповісти
"Підзапитаннязнаковий", ти мабуть порося москальськє, навіщо мені тобі щось пояснювати, ти мови українськой не розумієш, я з свинями не розмовляю
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11.06.2020 17:12 Відповісти
слив засчитан, кацапа. пшёл вон.
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11.06.2020 17:13 Відповісти
Офіційні дані МОЗу і так вже занижені. На сьогодні за повідомленням МОЗ України 29070 підтверджених випадків, а для міжнародних організацій надається статистика зовсім інша 29706, і це ще з запізненням на добу. Навіщо це робити? Мабуть цифри ніяк не збігаються з критеріями "послаблення карантину". Дивиться самі
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html?fbclid=IwAR1GfIkkgwCZFKwxsrHZjqYqXkzRIHcDXpH8gr6h31tz_EBZBCMt8ldchs4#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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11.06.2020 16:40 Відповісти
Кацапські методи на службі у ЗЄмалороса.
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11.06.2020 13:10 Відповісти
Запаребрік-2.
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11.06.2020 13:10 Відповісти
эпоха открытости не иначе наступила
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11.06.2020 13:11 Відповісти
Сцикотно??
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11.06.2020 13:11 Відповісти
а тебе нет?
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11.06.2020 13:15 Відповісти
Вже старий, щоб чого чи когось боятися..))
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11.06.2020 13:25 Відповісти
ось годинник за яким живе Україна
Госстат отказался публиковать данные о смертности украинцев во время карантина, - Opendatabot - Цензор.НЕТ 2290
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11.06.2020 13:11 Відповісти
почему?
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11.06.2020 13:16 Відповісти
Власть скрывает! ручки дверей в инфекционках содержат витамины! Достаточно один раз лизнуть и оздоровишься на три с половиной года! Власть специально придумала сказки про коронавирус, чтоб отпугнуть простой народ от дверных ручек с витаминами! Не слушайте их! Вперёд и вместе за здоровьем!
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11.06.2020 13:34 Відповісти
посмоктати вітамінів можна ще у церквах масковскага патріархату, там їх ще більше роздають, та не ховають цього
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11.06.2020 16:52 Відповісти
...з однієї ложечкі та слюнявими поцілунками юдськими
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11.06.2020 17:38 Відповісти
Может оказаться, что от Ковид19 умерло намного меньше людей, чем от хронических заболеваний, лечение которых на это время было просто пущено на самотёк ...( динамика смертности будет иметь сравнение за несколько последних лет , и которая будет явно не в пользу "карантина")
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11.06.2020 13:46 Відповісти
Вред сердечно-сосудистой и дыхательной системам организма этим карантином нанесен несоставимый по сравнению с его "пользой"
Плюс миллиардные убытки экономики.
Могут последовать миллионы исков о компенсации ущерба.
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11.06.2020 13:51 Відповісти
ну ось навіщо ця брехня кацапська? Ургентні випадки як лікуквалися, так і лікуються. Були тільки затерміновані планові заходи, і те ненадовго. Ліки виписуються дистанційно, не можна хворих водити до такого джерела захворювання, як медичні заклади. А помирають з приводу ССЗ здебільшого ті, хто і без карантину помер би з-за своєго ожиріння та засобу життя. Карантин тільки поменшив ті цифри, і мені здається набагато, бо коронавірусна інфекція - гарантований капець для хворих з судинними розладами.
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11.06.2020 17:00 Відповісти
Теперь понятно - истинное положение скрывают!
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11.06.2020 14:26 Відповісти
Обратитесь в похоронные бюро. К мелком клерку. Они видят документы о причине смерти, и там много чего интересного можно узнать.
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11.06.2020 15:06 Відповісти
нічого ви там не узнаєте, бо ті бюро від ковідних померлих відштирхаються, як від диявола з чортами, тільки щоб не мати з ними справи
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11.06.2020 17:23 Відповісти
" обратились к Госстату с просьбой предоставить такие данные, охватывающие период карантина, однако узнали, что служба не публикует эту информацию во время карантина."
Закон суров, но это - закон!
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11.06.2020 15:31 Відповісти
Це не закон, це - відрижка смердючого совку
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11.06.2020 16:49 Відповісти
...ховати всі провали за секретністю
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11.06.2020 16:50 Відповісти
Лёшик, галубчик, ты знаешь что такое "паника"?
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11.06.2020 20:36 Відповісти
Саме цікаве буде тоді коли середня кількість померлих від різних хвороб буде менша ніж в інші періоди а від так званого коронавірусу збільшиться. Це вкаже на те, що коронавірус є велечезна афера на яку викинули(вважай розікрали) мільярди.
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11.06.2020 21:32 Відповісти
 
 