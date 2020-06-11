Держстат відмовився публікувати дані про смертність українців під час карантину, - Opendatabot

Державна служба статистики не публікує дані про померлих під час карантину.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні порталу Opendatabot.

"На початку року ми звернулись до Держстату з проханням надати статистику по смертності в Україні, в тому числі й від хвороб органів дихання, грипу та пневмоній. Також хотіли відстежувати динаміку під час карантину. За даними служби статистики, до старту карантину щомісяця від хвороб дихальних шляхів вмирало близько тисячі осіб, з них через ГРВІ та пневмонії — близько 500 людей. Піковим місяцем з найбільшою смертністю людей від проблем із дихальними шляхами з року в рік залишається січень", - йдеться в повідомленні.

Наприкінці травня ми знову звернулися до Держстату з проханням надати такі дані, що охоплюють період карантину, проте дізналися, що служба не публікує цю інформацію під час карантину.

Офіційні дані, оприлюднені МОЗ станом на 4 червня 2020 року, говорять про 747 смертей від коронавірусу від початку карантину — це в середньому 249 померлих на місяць. Цей показник удвічі менший від даних про смертність від ГРВІ та пневмоній за той самий період 2019 року.

"Без повного об’єму даних про смертність від хвороб дихальних шляхів будь-які порівняння неможливі. Для того, аби робити висновки про виправданість карантину, який завдав значної шкоди усім сферам життя українців, ми маємо володіти даними про реальні показники смертності та їх причини", — коментує Олексій Іванкін, засновник Опендатабот.

Також читайте: За минулий тиждень кількість безробітних в Україні зросла на 16,6 тис. осіб - до 511,2 тис., - Держстат

Реєстр стежитиме за розвитком подій та чекатиме на оприлюднення офіційних даних про смертність після карантину.