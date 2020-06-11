Кабмин доукомплектуют к середине июля, - "слуга народа" Мокан

В Верховной Раде планируют полностью доукомплектовать Кабинет Министров до завершения текущей сессии парламента. Сессия завершится 17 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Он отметил, что соответствующая задача поставлена перед парламентом.

"Сейчас ставится задача доукомплектовать Кабинет Министров, чтобы он полноценно имел министров по всем министерствам, а не и.о. Таким образом, чтобы в ближайшее время Кабмин был доукомплектован на 100%. Три пленарных недели. Я думаю, что задача, которая стоит за эти три недели - доукомплектовать Кабмин", - рассказал Мокан.

Также Мокан добавил, что уже к июлю все министерства не будут возглавляться исполняющими обязанностями.

"Активно обсуждаются и кандидатуры по образованию и науке. Высокая эффективность голосования на следующих пленарных неделях за министра защиты окружающей среды", - сказал он.

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