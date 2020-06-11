РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4063 посетителя онлайн
Новости
541 8
ВР (27381) Кабмин (13507) Мокан Василий (44)

Кабмин доукомплектуют к середине июля, - "слуга народа" Мокан

Кабмин доукомплектуют к середине июля, -

В Верховной Раде планируют полностью доукомплектовать Кабинет Министров до завершения текущей сессии парламента. Сессия завершится 17 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

Он отметил, что соответствующая задача поставлена перед парламентом.

"Сейчас ставится задача доукомплектовать Кабинет Министров, чтобы он полноценно имел министров по всем министерствам, а не и.о. Таким образом, чтобы в ближайшее время Кабмин был доукомплектован на 100%. Три пленарных недели. Я думаю, что задача, которая стоит за эти три недели - доукомплектовать Кабмин", - рассказал Мокан.

Также Мокан добавил, что уже к июлю все министерства не будут возглавляться исполняющими обязанностями.

"Активно обсуждаются и кандидатуры по образованию и науке. Высокая эффективность голосования на следующих пленарных неделях за министра защиты окружающей среды", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проект программы Кабмина, касающийся таможни, - набор общих фраз: ни слова о борьбе с коррупцией, о переаттестации и об увеличении сборов, - Нефьодов

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І бажано в Ростові
показать весь комментарий
11.06.2020 13:36 Ответить
Ну, понятно.... Надо провести раскопки в Трускавце!
Может найдётся какое-то дерьмо........
показать весь комментарий
11.06.2020 13:37 Ответить
Такового "добра" и на поверхности хватает, просто с него пытаються лепить пулю
показать весь комментарий
11.06.2020 14:22 Ответить
слуга народу Мокан...
а шо за народ такий?
показать весь комментарий
11.06.2020 13:44 Ответить
ну в "Божь росу"... маканый - мокан ...как бы )))))
показать весь комментарий
11.06.2020 14:03 Ответить
а чо тока на100%,даешь сразу на тыщу...
показать весь комментарий
11.06.2020 13:50 Ответить
А может к этому времени придётся комплектовать уже новый Кабмин....🙂
показать весь комментарий
11.06.2020 13:59 Ответить
прикиньте, чувак идет в презики, собирает шоблу из подворотни по приколу и называет эту шоблу партией . и тут волею случая зеленые шмаркли попадают во власть.
а оказывается что бы рулить , надо что то знать и уметь да еще и с головой дружить. а это проблема ))))

нет спецов профессионалов в шобле, приходится выдвигать из избранного говна то что есть)))) нормальные профи не хотят иметь дело с зеленой шмарклей и ее шоблой.
ну а результат как говорится, на лице))))страна в жопе и выхода не видать. выпросили с трудом у мвф 2.1 миллиарда баксов на прокорм иначе зеленым шмарклям таки полный трындец бы был к осени. так радости у ослаоманского не было предела))))
вот что бывает , когда не по одежке наполеончики протягивают ножки)))
оказывается что кухарки, пардон, клоуны все таки не могут управлять государством )))короче, представление клоуна продолжается, думаю скучно не будет)))очередные зашквары впереди)))
показать весь комментарий
11.06.2020 16:02 Ответить
 
 