Кабмин доукомплектуют к середине июля, - "слуга народа" Мокан
В Верховной Раде планируют полностью доукомплектовать Кабинет Министров до завершения текущей сессии парламента. Сессия завершится 17 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.
Он отметил, что соответствующая задача поставлена перед парламентом.
"Сейчас ставится задача доукомплектовать Кабинет Министров, чтобы он полноценно имел министров по всем министерствам, а не и.о. Таким образом, чтобы в ближайшее время Кабмин был доукомплектован на 100%. Три пленарных недели. Я думаю, что задача, которая стоит за эти три недели - доукомплектовать Кабмин", - рассказал Мокан.
Также Мокан добавил, что уже к июлю все министерства не будут возглавляться исполняющими обязанностями.
"Активно обсуждаются и кандидатуры по образованию и науке. Высокая эффективность голосования на следующих пленарных неделях за министра защиты окружающей среды", - сказал он.
Пожалуйста, подождите...
Может найдётся какое-то дерьмо........
а шо за народ такий?
а оказывается что бы рулить , надо что то знать и уметь да еще и с головой дружить. а это проблема ))))
нет спецов профессионалов в шобле, приходится выдвигать из избранного говна то что есть)))) нормальные профи не хотят иметь дело с зеленой шмарклей и ее шоблой.
ну а результат как говорится, на лице))))страна в жопе и выхода не видать. выпросили с трудом у мвф 2.1 миллиарда баксов на прокорм иначе зеленым шмарклям таки полный трындец бы был к осени. так радости у ослаоманского не было предела))))
вот что бывает , когда не по одежке наполеончики протягивают ножки)))
оказывается что кухарки, пардон, клоуны все таки не могут управлять государством )))короче, представление клоуна продолжается, думаю скучно не будет)))очередные зашквары впереди)))