Кабмін доукомплектують до середини липня, - "слуга народу" Мокан
У Верховній Раді планують повністю доукомплектувати Кабінет Міністрів до завершення поточної сесії парламенту. Сесія завершиться 17 липня.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.
Він зазначив, що відповідне завдання поставлене перед парламентом.
"Зараз ставиться завдання доукомплектувати Кабінет міністрів, щоб він повноцінно мав міністрів по всім міністерствам, а не в. о. Таким чином, щоб найближчим часом Кабмін був доукомплектований на 100%. Три пленарні тижні. Я думаю, що завдання, яке стоїть за ці три тижні - доукомплектувати Кабмін", - розповів Мокан.
Також Мокан додав, що вже до липня всі міністерства не будуть очолювати виконувачі обов'язків.
"Активно обговорюються і кандидатури з освіти і науки. Висока ефективність голосування на наступних пленарних тижнях за міністра захисту довкілля", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Может найдётся какое-то дерьмо........
а шо за народ такий?
а оказывается что бы рулить , надо что то знать и уметь да еще и с головой дружить. а это проблема ))))
нет спецов профессионалов в шобле, приходится выдвигать из избранного говна то что есть)))) нормальные профи не хотят иметь дело с зеленой шмарклей и ее шоблой.
ну а результат как говорится, на лице))))страна в жопе и выхода не видать. выпросили с трудом у мвф 2.1 миллиарда баксов на прокорм иначе зеленым шмарклям таки полный трындец бы был к осени. так радости у ослаоманского не было предела))))
вот что бывает , когда не по одежке наполеончики протягивают ножки)))
оказывается что кухарки, пардон, клоуны все таки не могут управлять государством )))короче, представление клоуна продолжается, думаю скучно не будет)))очередные зашквары впереди)))