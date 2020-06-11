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ВР (14832) Кабмін (13944) Мокан Василь (55)

Кабмін доукомплектують до середини липня, - "слуга народу" Мокан

Кабмін доукомплектують до середини липня, -

У Верховній Раді планують повністю доукомплектувати Кабінет Міністрів до завершення поточної сесії парламенту. Сесія завершиться 17 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

Він зазначив, що відповідне завдання поставлене перед парламентом.

"Зараз ставиться завдання доукомплектувати Кабінет міністрів, щоб він повноцінно мав міністрів по всім міністерствам, а не в. о. Таким чином, щоб найближчим часом Кабмін був доукомплектований на 100%. Три пленарні тижні. Я думаю, що завдання, яке стоїть за ці три тижні - доукомплектувати Кабмін", - розповів Мокан.

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Також Мокан додав, що вже до липня всі міністерства не будуть очолювати виконувачі обов'язків.

"Активно обговорюються і кандидатури з освіти і науки. Висока ефективність голосування на наступних пленарних тижнях за міністра захисту довкілля", - сказав він.

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11.06.2020 13:36 Відповісти
Ну, понятно.... Надо провести раскопки в Трускавце!
Может найдётся какое-то дерьмо........
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11.06.2020 13:37 Відповісти
Такового "добра" и на поверхности хватает, просто с него пытаються лепить пулю
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11.06.2020 14:22 Відповісти
слуга народу Мокан...
а шо за народ такий?
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11.06.2020 13:44 Відповісти
ну в "Божь росу"... маканый - мокан ...как бы )))))
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11.06.2020 14:03 Відповісти
а чо тока на100%,даешь сразу на тыщу...
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11.06.2020 13:50 Відповісти
А может к этому времени придётся комплектовать уже новый Кабмин....🙂
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11.06.2020 13:59 Відповісти
прикиньте, чувак идет в презики, собирает шоблу из подворотни по приколу и называет эту шоблу партией . и тут волею случая зеленые шмаркли попадают во власть.
а оказывается что бы рулить , надо что то знать и уметь да еще и с головой дружить. а это проблема ))))

нет спецов профессионалов в шобле, приходится выдвигать из избранного говна то что есть)))) нормальные профи не хотят иметь дело с зеленой шмарклей и ее шоблой.
ну а результат как говорится, на лице))))страна в жопе и выхода не видать. выпросили с трудом у мвф 2.1 миллиарда баксов на прокорм иначе зеленым шмарклям таки полный трындец бы был к осени. так радости у ослаоманского не было предела))))
вот что бывает , когда не по одежке наполеончики протягивают ножки)))
оказывается что кухарки, пардон, клоуны все таки не могут управлять государством )))короче, представление клоуна продолжается, думаю скучно не будет)))очередные зашквары впереди)))
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11.06.2020 16:02 Відповісти
 
 