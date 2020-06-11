Кабмін доукомплектують до середини липня, - "слуга народу" Мокан

У Верховній Раді планують повністю доукомплектувати Кабінет Міністрів до завершення поточної сесії парламенту. Сесія завершиться 17 липня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан.

Він зазначив, що відповідне завдання поставлене перед парламентом.

"Зараз ставиться завдання доукомплектувати Кабінет міністрів, щоб він повноцінно мав міністрів по всім міністерствам, а не в. о. Таким чином, щоб найближчим часом Кабмін був доукомплектований на 100%. Три пленарні тижні. Я думаю, що завдання, яке стоїть за ці три тижні - доукомплектувати Кабмін", - розповів Мокан.

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Також Мокан додав, що вже до липня всі міністерства не будуть очолювати виконувачі обов'язків.

"Активно обговорюються і кандидатури з освіти і науки. Висока ефективність голосування на наступних пленарних тижнях за міністра захисту довкілля", - сказав він.