Вакарчук: Зареєстрував заяву про складання з себе депутатських повноважень

Народний депутат і член політради партії "Голос" Святослав Вакарчук заявляє, що зареєстрував у парламенті заяву про складання з себе депутатський повноважень, однак не має наміру припиняти політичну діяльність.

"Я сьогодні зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання з себе депутатських повноважень", - заявив Вакарчук на брифінгу в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він підкреслив, що не має наміру припиняти свою політичну діяльність, роботу в партії "Голос".

За словами Вакарчука, в його найближчих планах великий просвітницький проєкт.

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"Наступний етап моєї місії, щоб молоді люди ставали лідерами майбутнього. Тому в моїх планах великий освітній проєкт, про який я вам розповім пізніше", - додав політик.

У Раді, за словами Вакарчука, його замінить наступна за партсписком Аліна Свідерська.

Це вже не перше подібне рішення в політичній кар'єрі Вакарчука. 30 вересня 2007 року він взяв участь у позачергових виборах до Верховної Ради України 15-м номером у списку блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Був обраний народним депутатом в багатомандатному загальнодержавному окрузі. 23 листопада 2007 отримав депутатський мандат. 11 вересня 2008 року добровільно склав з себе депутатські повноваження. 16 грудня 2008 р. Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука.