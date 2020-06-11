Вакарчук: Зареєстрував заяву про складання з себе депутатських повноважень
Народний депутат і член політради партії "Голос" Святослав Вакарчук заявляє, що зареєстрував у парламенті заяву про складання з себе депутатський повноважень, однак не має наміру припиняти політичну діяльність.
"Я сьогодні зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання з себе депутатських повноважень", - заявив Вакарчук на брифінгу в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому він підкреслив, що не має наміру припиняти свою політичну діяльність, роботу в партії "Голос".
За словами Вакарчука, в його найближчих планах великий просвітницький проєкт.
"Наступний етап моєї місії, щоб молоді люди ставали лідерами майбутнього. Тому в моїх планах великий освітній проєкт, про який я вам розповім пізніше", - додав політик.
У Раді, за словами Вакарчука, його замінить наступна за партсписком Аліна Свідерська.
Це вже не перше подібне рішення в політичній кар'єрі Вакарчука. 30 вересня 2007 року він взяв участь у позачергових виборах до Верховної Ради України 15-м номером у списку блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Був обраний народним депутатом в багатомандатному загальнодержавному окрузі. 23 листопада 2007 отримав депутатський мандат. 11 вересня 2008 року добровільно склав з себе депутатські повноваження. 16 грудня 2008 р. Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука.
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1 ч.
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Что ж ты фраер сдал мандат?!
бездонное днище !
Но из штатов думаю виднее.
Вже почули:
"Я не здамся без бою....."
фуфляк Славко!
Не боец и не мужик !
І це є більша проблема ніж те, що Славко Раду покидає .
Не твоя Рада.
Не твоя справа.
Не твоя турбота.
Не твоя країна...
Славкові не болить Україна.......
пляттть...
Політичним лідером він не став і досить прозоро пояснив чому це не відбулося. Отже, йому нічого не залишилося як тільки підтягнути масу до свого рівня і з цією метою він вирішив навчати молоде покоління. Це може бути дуже благородною місією в стилі християнського месіанства з фіналом у вигляді розп'яття.
На жаль молоде покоління вже виросло, йому тридцять років і воно нічим не краще від старого покоління.
Цікаво зараз буде почитати коментики =почітатєлєй= СлавІка-презедента ...
Господи, а крику скільки було !!!
Чого ?
Ой Божежки ж, там же такий розумний-прерозумний, освічений-преосвічений ...
Якщо персонаж втретє буде затівати подібну авантюру ("діяч"), чи фанати втретє повірять ?
Невже не видно було, що на цей "талант" покладатися не можна ...
Ну, отакий таварісчь ...
.. Суть в тому , що народу в більшості зміни не потрібні.., що можна зробити в меншинстві ,?]]
Народ вибрав того другого ,.. чим все сказав .., хто в нього герой...Чи реально народу щось доказати .., коли народ хоче видовищ , а не змін...
Так год назад жиж , предупреждали ☝️ никогда 8
Но из штатов думаю виднее.