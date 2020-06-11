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Вакарчук (242) ВР (14832) відставка (1455) Голос партія (512)

Вакарчук: Зареєстрував заяву про складання з себе депутатських повноважень

Вакарчук: Зареєстрував заяву про складання з себе депутатських повноважень

Народний депутат і член політради партії "Голос" Святослав Вакарчук заявляє, що зареєстрував у парламенті заяву про складання з себе депутатський повноважень, однак не має наміру припиняти політичну діяльність.

"Я сьогодні зареєстрував у Верховній Раді заяву про складання з себе депутатських повноважень", - заявив Вакарчук на брифінгу в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він підкреслив, що не має наміру припиняти свою політичну діяльність, роботу в партії "Голос".

За словами Вакарчука, в його найближчих планах великий просвітницький проєкт.

Читайте: Я не пропонував Авакову піти у відставку. Він хотів зі мною зустрітися. Тому я з ним зустрінуся, - Зеленський

"Наступний етап моєї місії, щоб молоді люди ставали лідерами майбутнього. Тому в моїх планах великий освітній проєкт, про який я вам розповім пізніше", - додав політик.

У Раді, за словами Вакарчука, його замінить наступна за партсписком Аліна Свідерська.

Це вже не перше подібне рішення в політичній кар'єрі Вакарчука. 30 вересня 2007 року він взяв участь у позачергових виборах до Верховної Ради України 15-м номером у списку блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Був обраний народним депутатом в багатомандатному загальнодержавному окрузі. 23 листопада 2007 отримав депутатський мандат. 11 вересня 2008 року добровільно склав з себе депутатські повноваження. 16 грудня 2008 р. Верховна Рада прийняла постанову про дострокове припинення повноважень народного депутата України Святослава Вакарчука.

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Топ коментарі
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Сдался без боя
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11.06.2020 12:58
+89
Вакарчук: Зарегистрировал заявление о сложении с себя депутатских полномочий - Цензор.НЕТ 1578
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11.06.2020 13:00
+48
страдатель хренов
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11.06.2020 12:57
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Та це ж уже було (с).
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11.06.2020 18:24 Відповісти
У чым сэнс? Там нармальных людзей і так бракуе.
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11.06.2020 18:35 Відповісти
Як політик, Вакарчук, обісрався вдруге, при фальстарті. Депутатський реквізит можна ховати в шафу.
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11.06.2020 18:37 Відповісти
не выдержал Святослав с этими зедебилами.
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11.06.2020 18:40 Відповісти
Ссыкун.
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11.06.2020 18:43 Відповісти
Гарний приклад для зеленського.
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11.06.2020 18:54 Відповісти
Понял, что в гамно вляпался.
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11.06.2020 19:00 Відповісти
https://www.facebook.com/roman.ryabtchuk?__cft__[0]=AZWDO0xMZQ4wyHamPJO4kzOiIppRpL6Rfyh2vcx7TYyCGkrFnctQL4vSCp5zG2aNhFhGMMmBXbf2IlOQ9TmciA4c849HhfHljWhgYkOf8SEDkFm8KSdl7W3d1Oo5NUDzzS0&__tn__=-UC%2CP-R Роман Рябчук

1 ч.
·

Что ж ты фраер сдал мандат?!
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11.06.2020 19:03 Відповісти
Обиженный инфантильный капризный мальчишка. Он думает - это ему сделали одолжение, выбрав его народным депутатом. Его наняли на работу, отдали голоса, а оно вот так порокинуло всех. Эти из "голоса" такие же немочи, как и некогда Самопомощь, только ********* и пожаловаться. Никакой работы, один трындежь
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11.06.2020 19:25 Відповісти
Эстрадная ПРОСТИТУТКА!!!!!
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11.06.2020 19:49 Відповісти
завтра петруха сложит!!бо в буцугарню йде)))
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11.06.2020 19:54 Відповісти
Пнх кацап,за поребрик
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12.06.2020 09:46 Відповісти
Це все ізза того шо він не жонатий. Була б у нього жінка, вона б хрєн би його із парламенту випустила.
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11.06.2020 20:06 Відповісти
Чому ж "не жонатий", є в нього Ляля Фанарьова.
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11.06.2020 20:19 Відповісти
Фанарьова? Тому то він співає "... не твоя війна..."
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12.06.2020 07:06 Відповісти
А тому не твАя,що їй війна-до фАнаря!
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12.06.2020 07:39 Відповісти
а как же партия?
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11.06.2020 20:16 Відповісти
"Артистов, проституток і извозчиков не трогать, они всякой власти служат", сказав відомий політик...
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12.06.2020 07:09 Відповісти
Треба ще додати -- "спортсменів".
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12.06.2020 07:11 Відповісти
Артисты они такие, сегодня Вакарчук, завтра Зеленский.
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11.06.2020 20:20 Відповісти
дай Бог
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11.06.2020 20:41 Відповісти
СЛАБАК. Якого ХУдожника туди треба було пертися якщо в політиці не в зуб ногою???
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11.06.2020 20:40 Відповісти
а для того щоб відтягнути овечок від 73 відсотків
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11.06.2020 21:05 Відповісти
політик з тебе такий же як і з зелі, а от порядність від тебе не відняти- молодець
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11.06.2020 21:00 Відповісти
https://www.facebook.com/alex.drone.1840/videos/263865801528758 Зеленський вирішив піти з політики разом з Вакарчуком...
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11.06.2020 21:29 Відповісти
Вакарчук: Зареєстрував заяву про складання з себе депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 5779
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11.06.2020 21:30 Відповісти
Фанеру новую небойсь записал. Пора отменять карантин. Славик поедет с образовательными концертами пищать под фанеру. Нести так сказать светлое ,,забитым,, лОхам за их деньги. Голоса у него в живую нихрена нет петь.
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11.06.2020 21:37 Відповісти
Слушай своего КОбзона чучело ватное
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11.06.2020 21:43 Відповісти
Славка Кобзоном не отмоешь - каждый по своему "хорош" !
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11.06.2020 23:03 Відповісти
Уже задовбав із своєми" поставками-відставками".Нехай топає і іже із ним. Не може бути політиком, то нехай і не потикається у велику політику,а то уже став якимось ванькою-встанькою."Обіженим" не місце у парламенті,на сцені ще так-сяк,але неможеш-не лізь більше,горелуп ти наш!
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11.06.2020 21:51 Відповісти
Теряюсь в догадках- а кого можно выбирать в парламент? На поверку у всех оказывается двойное дно.
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11.06.2020 21:57 Відповісти
еслди бы двойное дно, на самом деле

бездонное днище !
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11.06.2020 23:05 Відповісти
Абрам, здесь надо сделать выбор не по дну, а по направлению. Западное или восточное. За тех и голосовать. Западное направление уменьшает размер второго дна. Восточное - делает вас даунбасовцем или крымчанином, да и детки ваши будут в армии служить ой как далеко от Украины. Кстати, не факт, что мокши не поселятся в вашей теплой квартире, а вам не предложат "теплый" прием в Магадане. Вы все еще сомневаетесь за кого голосовать? Выбросьте иллюзии и станьте мужчиной.
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12.06.2020 04:25 Відповісти
Уважаемый Почему! Не совсем понимаю где связь иллюзии и стать мужчиной? А относительно " надо сделать выбор не по дну, а по направлению", то если с дном всё ясно, то и направление думаю может меняться из-за наличия "дна".Декларации перед выборами и реальность после могут отличаться на 180 °.
Но из штатов думаю виднее.
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12.06.2020 12:24 Відповісти
Делайте выбор за Пороха, вы же понимаете, что двигаться нам в сторону прогресса и технологий надо, т.е. на Запад. Почему вы решили, что, именно, сейчас я из Штатов. По флажку? Но бывает и несоответствие.
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13.06.2020 06:49 Відповісти
правильно и сделал, политика для мразоты, политика для конченных людей. Попросили завести людей под имя . сделал и можно уходить . лучше делай .что хорошо умеешь .
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11.06.2020 21:58 Відповісти
У Славка закінчилось баблішко, спетляв картавити де-інде.
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11.06.2020 21:58 Відповісти
ЛОХ!!!
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11.06.2020 22:05 Відповісти
"Лето целое пропела, так пойдиже попляши". Певец сходил в депутаты, клоун - в президенты, подождём ...
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11.06.2020 22:25 Відповісти
Есть хорошая поговорка: - "не поп, не одевай рясу." Сцена твоё место, а политика для тебя тёмный лес. Артистам в политике делать абсолютно нечего, даже и не рыпайтесь, достаточно уже одного артиста - президента, сыты им уже по горло.
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11.06.2020 22:48 Відповісти
Ось бачите, пане Вакарчук-молодший до чого Вас привели ігрища з Порохом? Порохоботи Вас готові живим з"їсти за те, що ви їм більше не підігруєте на їх підтанцьовках. Ваш вихід із зРади вони готові сприйняти виключно лише, як зраду своїх цілей і амбіцій. Більше того, вони вас звинувачують у змові з Зеленським. Вам смішно?! А мені не смішно. В країні відбувається повний маразм. Може, чітко і ясно повідомите всім, чому ви вдруге покинули хвору і безнадійну Раду? Може цього разу не будете знаходити дипломатичних реверансів у бік тих, хто вас почав і буде "мочити"? Скажіть відверто, в кому, в чому і чому ви розчарувалися? Думаю, що ваш голос хочуть почути люди.
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11.06.2020 22:50 Відповісти
До чого ти, дебіле, приліпив прохоботів до свого чмошника вакарчука?)))
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11.06.2020 23:07 Відповісти
Порохобот Saul Goodman образився, що його назвали порохоботом?
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12.06.2020 00:26 Відповісти
не образився)) з чого це твій метеоризм?)) мабуть від перевантаженого IQ))
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15.06.2020 19:51 Відповісти
"Думаю, що ваш голос хочуть почути люди."

Вже почули:

"Я не здамся без бою....."
фуфляк Славко!
Не боец и не мужик !
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11.06.2020 23:08 Відповісти
Нікому він не підігрував. Я теж думала, що він патріот, коли співав "Я не здамся без бою...", а він співав про свою бабу. Як казала славетна Проня Прокопівна: "... то не в грудях, то ваша папироса шкварчала..."
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12.06.2020 07:29 Відповісти
слабак, политический Пьеро оказался Вакарчук.
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11.06.2020 22:55 Відповісти
чМО
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11.06.2020 23:06 Відповісти
Якесь прокляття, одні до.....би! Бавляться в політику, а потім мама зве їсти...
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11.06.2020 23:06 Відповісти
Чому Славко покидає Раду - він вам не скаже. І ніхто на цьому сайті не скаже, і ніхто в Україні не скаже.
І це є більша проблема ніж те, що Славко Раду покидає .
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11.06.2020 23:22 Відповісти
Сява - двічі говнюк-стрибунець...
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11.06.2020 23:33 Відповісти
Пошел он на**й!
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11.06.2020 23:33 Відповісти
Не твоя війна.
Не твоя Рада.
Не твоя справа.
Не твоя турбота.
Не твоя країна...
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11.06.2020 23:54 Відповісти


Славкові не болить Україна.......
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12.06.2020 01:08 Відповісти
Но зато поет как славно: "Я не здамся без бою."
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12.06.2020 04:18 Відповісти
За це двічі хочеться його лопатою ******* - тепер як чую пісні океану, відразу ж виникає його образина, й відразу перемикаю на щось інше...
пляттть...
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12.06.2020 19:38 Відповісти
Вакарчук здійснив правильний і раціональний, в теперішній ситуації, крок. Його перебування в Раді в ролі статиста могло бути корисним тільки для його політичних суперників. Хоча, діяльність його, як політика, не мала чітких ідеологічних орієнтирів і несприйняття його в такій ролі його опонентами базується виключно на їхній інтуїції.
Політичним лідером він не став і досить прозоро пояснив чому це не відбулося. Отже, йому нічого не залишилося як тільки підтягнути масу до свого рівня і з цією метою він вирішив навчати молоде покоління. Це може бути дуже благородною місією в стилі християнського месіанства з фіналом у вигляді розп'яття.
На жаль молоде покоління вже виросло, йому тридцять років і воно нічим не краще від старого покоління.
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11.06.2020 23:59 Відповісти
Істеричка. Невпевнена в собі особа з мінливим, як жіночий гормональний фон, настроєм та емоційними, непродуманими рішеннями. Маріонетка олігарха Пінчука. Використаний презерватив на сміттєзвалищі політичних ігор. Мені соромно, що голосував за його недо-партію.
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12.06.2020 00:25 Відповісти
Sirius, понимаю вас как человека, принимающего решения на чувственном расположении к кандидату. Что, конечно, неверно. А во втором туре вы за кого голосовали?
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12.06.2020 04:14 Відповісти
Я голосував за програму партії "Голос", перш за все. І за людей, що були в прохідному списку, які не фігурували в гучних корупційних скандалах, за їх професійні якості в сфері політики. А той факт, що Вакарчук - ставленик олігарха Пінчука, був відомий мені ще до виборів, проте це було менше зло у порівнянні з очікуваною користю
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12.06.2020 08:20 Відповісти
Беги Святослав, беги...)))
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12.06.2020 01:11 Відповісти
Vladimir, он был Вячеславом, а стал Карлсоном. Как и тот улетает, чтобы вернуться за очередным вареньем.
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12.06.2020 04:16 Відповісти
Эти все так называемые западенцы оказывается на поверку не такие уж и бандеровцы. Больше на бЕндеровцев похожи)) Порох им и безвиз и мову а они за тряпок Зеленского и Вакарчука голосуют, а сами потом в Польшу на заработки свалят.
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12.06.2020 01:17 Відповісти
Бандеровцев постріляли, вивезли в Сибір, інші втекли в Канаду. В Західну Україну переселили москалів, до влади теж поставили ставлеників Москви. Які там бандерівці? Зараз теж там понаїжджали з Донбасу, чомусь не бояться...
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12.06.2020 07:41 Відповісти


Цікаво зараз буде почитати коментики =почітатєлєй= СлавІка-презедента ...
Господи, а крику скільки було !!!
Чого ?
Ой Божежки ж, там же такий розумний-прерозумний, освічений-преосвічений ...
Якщо персонаж втретє буде затівати подібну авантюру ("діяч"), чи фанати втретє повірять ?
Невже не видно було, що на цей "талант" покладатися не можна ...
Ну, отакий таварісчь ...
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12.06.2020 01:45 Відповісти
Вячеслав, ты дважды уже упал на дно и там расквартировался. Но тебе не должно быть обидно, ведь ты не один такой. Таких как ты много, кто за деньги от мокшей на этом же дне старается выбить себе уютное местечко. Интересно, тебе заплатили, чтобы ты отобрал голоса у Пороха, или ты сам такой "*********"? Я любил твои песни и дальше буду любить, т.к. они поднимают зал и смысл у них верный, в отличии от твоей сущности, и от них, как и от проституток, есть удовольствие. Я отношусь совершенно нормально к проституткам, которые по жизни не смогли найти себя ни в чем, кроме как продавать себя за удовольствие для других. Главное, Вячеслав, чтобы ты понял, что ты и проститутка, для людей понимающих, находитесь на одном уровне выгодополучателя. Чтобы ты понял и больше не забирал голоса у Пороха. Вячеслав, пой и не падай еще ниже того дна, где ты уже сейчас расквартировался. Тебе ведь больше не надо? Тебе же уютно на дне?
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12.06.2020 02:19 Відповісти
Він якраз на президента не видвигав свою кандидатуру....надія померае послідня ..
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12.06.2020 04:15 Відповісти
Игорь, он отобрал голоса у Пороха при выборах в ВР. Вы же понимаете, что есть только два полюса Запад и Восток. Всем олигархам нужен Восток в Украине, чтобы продолжать воровать, а жить на Западе. Порох - исключение, его выбор - Запад. Поэтому выбор в ВР Украины между теми, кто за Пороха и кто против. Это как в России: выбор между теми, кто за Путина и кто против. А какой выбор у проститутки? У нее тяжелая жизнь и нет выбора. Мы ее не осуждаем, мы ей сочувствуем.
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12.06.2020 04:36 Відповісти
Всі думали, що він відбере голоса від Зе...слуги народу...
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12.06.2020 05:11 Відповісти
Лидер партии "Пук в лужу" отчаливает.
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12.06.2020 02:39 Відповісти
слабак, а может и гонданон, срубив бабла на оттягивании голосов...
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12.06.2020 02:42 Відповісти
Вийшовши на майдан .., він доказав що не слабак ,. Коли інші боялися і ховалися за чиїсь спини..А дехто в Рашці тосувався...
.. Суть в тому , що народу в більшості зміни не потрібні.., що можна зробити в меншинстві ,?]]
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12.06.2020 03:46 Відповісти
А що робити в раді , в якій вибрана комедія рашинського відтінку в більшості , для чого тратити час , коли життя таке коротке
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12.06.2020 03:41 Відповісти
Були два нових обличчя ...,один був на майдані .., інший тосувався в я Рашці , один піднімав Україну на міжнародних виступах .. другий опускав ,один захистив докторат другий не довчився ..,один українець ...другий....
Народ вибрав того другого ,.. чим все сказав .., хто в нього герой...Чи реально народу щось доказати .., коли народ хоче видовищ , а не змін...
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12.06.2020 04:13 Відповісти
Вакарчук: Зареєстрував заяву про складання з себе депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 3359
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12.06.2020 07:32 Відповісти
Папинькин сынок ремня получит, папа его сует сует а но только выть пригодное.
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12.06.2020 08:08 Відповісти
Справді не на своєму місці Вакарчук ,це булоб добре як би горе президент взяв приклад,ну не на своєму місці він .
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12.06.2020 08:24 Відповісти
сцявко абасцявся. епоха пороху скінчилась, настала епоха сцянини та сцикунів
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12.06.2020 08:29 Відповісти
https://youtu.be/V_2WqHFBKDA
Так год назад жиж , предупреждали ☝️ никогда 8
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12.06.2020 08:30 Відповісти
Шо опять! Я же говорил ему в своих коментах-" Нахрена оно тебе надо?". Я же говорил, что поешь ты лучше , просто гениально! Занимайся своим делом! Нет, полез! Это называется, Бери ношу по Себе, чтобы не падать при ходьбе!
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12.06.2020 08:49 Відповісти
Уважаемый Почему! Не совсем понимаю где связь иллюзии и стать мужчиной? А относительно " надо сделать выбор не по дну, а по направлению", то если с дном всё ясно, то и направление думаю может меняться из-за наличия "дна".Декларации перед выборами и реальность после могут отличаться на 180 °.
Но из штатов думаю виднее.
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12.06.2020 12:22 Відповісти
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