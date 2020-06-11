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Вакарчук (340) ВР (27381) отставка (3146) Голос партия (499)

Вакарчук: Зарегистрировал заявление о сложении с себя депутатских полномочий

Вакарчук: Зарегистрировал заявление о сложении с себя депутатских полномочий

Народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении с себя депутатских полномочий, однако не намерен прекращать политическую деятельность.

"Я сегодня зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий", - заявил Вакарчук на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что не намерен прекращать свою политическую деятельность, работу в партии "Голос".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакарчук всю неделю не был в Раде, потому что решает семейные дела, - "Голос"

По словам Вакарчука, в его ближайших планах большой просветительский проект.

"Следующий этап моей миссии, чтобы молодые люди становились лидерами будущего. Поэтому в моих планах большой образовательный проект, о котором я вам расскажу позже", - добавил политик.

В Раде, по словам Вакарчука, его заменит следующая по партсписку Алина Свидерская.

Это уже не первое подобное решение в политической карьере Вакарчука. 30 сентября 2007 он принял участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 15-м номером в списке блока "Наша Украина - Народная самооборона". Был избран народным депутатом в многомандатном общегосударственном округе. 23 ноября 2007 получил депутатский мандат. 11 сентября 2008г добровольно сложил с себя депутатские полномочия. 16 декабря 2008г Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука.

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Топ комментарии
+118
Сдался без боя
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11.06.2020 12:58
+89
Вакарчук: Зарегистрировал заявление о сложении с себя депутатских полномочий - Цензор.НЕТ 1578
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11.06.2020 13:00
+48
страдатель хренов
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11.06.2020 12:57
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Страница 5 из 5
Та це ж уже було (с).
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11.06.2020 18:24 Ответить
У чым сэнс? Там нармальных людзей і так бракуе.
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11.06.2020 18:35 Ответить
Як політик, Вакарчук, обісрався вдруге, при фальстарті. Депутатський реквізит можна ховати в шафу.
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11.06.2020 18:37 Ответить
не выдержал Святослав с этими зедебилами.
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11.06.2020 18:40 Ответить
Ссыкун.
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11.06.2020 18:43 Ответить
Гарний приклад для зеленського.
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11.06.2020 18:54 Ответить
Понял, что в гамно вляпался.
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11.06.2020 19:00 Ответить
https://www.facebook.com/roman.ryabtchuk?__cft__[0]=AZWDO0xMZQ4wyHamPJO4kzOiIppRpL6Rfyh2vcx7TYyCGkrFnctQL4vSCp5zG2aNhFhGMMmBXbf2IlOQ9TmciA4c849HhfHljWhgYkOf8SEDkFm8KSdl7W3d1Oo5NUDzzS0&__tn__=-UC%2CP-R Роман Рябчук

1 ч.
·

Что ж ты фраер сдал мандат?!
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11.06.2020 19:03 Ответить
Обиженный инфантильный капризный мальчишка. Он думает - это ему сделали одолжение, выбрав его народным депутатом. Его наняли на работу, отдали голоса, а оно вот так порокинуло всех. Эти из "голоса" такие же немочи, как и некогда Самопомощь, только ********* и пожаловаться. Никакой работы, один трындежь
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11.06.2020 19:25 Ответить
Эстрадная ПРОСТИТУТКА!!!!!
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11.06.2020 19:49 Ответить
завтра петруха сложит!!бо в буцугарню йде)))
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11.06.2020 19:54 Ответить
Пнх кацап,за поребрик
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12.06.2020 09:46 Ответить
Це все ізза того шо він не жонатий. Була б у нього жінка, вона б хрєн би його із парламенту випустила.
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11.06.2020 20:06 Ответить
Чому ж "не жонатий", є в нього Ляля Фанарьова.
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11.06.2020 20:19 Ответить
Фанарьова? Тому то він співає "... не твоя війна..."
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12.06.2020 07:06 Ответить
А тому не твАя,що їй війна-до фАнаря!
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12.06.2020 07:39 Ответить
а как же партия?
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11.06.2020 20:16 Ответить
"Артистов, проституток і извозчиков не трогать, они всякой власти служат", сказав відомий політик...
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12.06.2020 07:09 Ответить
Треба ще додати -- "спортсменів".
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12.06.2020 07:11 Ответить
Артисты они такие, сегодня Вакарчук, завтра Зеленский.
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11.06.2020 20:20 Ответить
дай Бог
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11.06.2020 20:41 Ответить
СЛАБАК. Якого ХУдожника туди треба було пертися якщо в політиці не в зуб ногою???
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11.06.2020 20:40 Ответить
а для того щоб відтягнути овечок від 73 відсотків
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11.06.2020 21:05 Ответить
політик з тебе такий же як і з зелі, а от порядність від тебе не відняти- молодець
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11.06.2020 21:00 Ответить
https://www.facebook.com/alex.drone.1840/videos/263865801528758 Зеленський вирішив піти з політики разом з Вакарчуком...
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11.06.2020 21:29 Ответить
Вакарчук: Зареєстрував заяву про складання з себе депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 5779
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11.06.2020 21:30 Ответить
Фанеру новую небойсь записал. Пора отменять карантин. Славик поедет с образовательными концертами пищать под фанеру. Нести так сказать светлое ,,забитым,, лОхам за их деньги. Голоса у него в живую нихрена нет петь.
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11.06.2020 21:37 Ответить
Слушай своего КОбзона чучело ватное
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11.06.2020 21:43 Ответить
Славка Кобзоном не отмоешь - каждый по своему "хорош" !
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11.06.2020 23:03 Ответить
Уже задовбав із своєми" поставками-відставками".Нехай топає і іже із ним. Не може бути політиком, то нехай і не потикається у велику політику,а то уже став якимось ванькою-встанькою."Обіженим" не місце у парламенті,на сцені ще так-сяк,але неможеш-не лізь більше,горелуп ти наш!
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11.06.2020 21:51 Ответить
Теряюсь в догадках- а кого можно выбирать в парламент? На поверку у всех оказывается двойное дно.
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11.06.2020 21:57 Ответить
еслди бы двойное дно, на самом деле

бездонное днище !
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11.06.2020 23:05 Ответить
Абрам, здесь надо сделать выбор не по дну, а по направлению. Западное или восточное. За тех и голосовать. Западное направление уменьшает размер второго дна. Восточное - делает вас даунбасовцем или крымчанином, да и детки ваши будут в армии служить ой как далеко от Украины. Кстати, не факт, что мокши не поселятся в вашей теплой квартире, а вам не предложат "теплый" прием в Магадане. Вы все еще сомневаетесь за кого голосовать? Выбросьте иллюзии и станьте мужчиной.
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12.06.2020 04:25 Ответить
Уважаемый Почему! Не совсем понимаю где связь иллюзии и стать мужчиной? А относительно " надо сделать выбор не по дну, а по направлению", то если с дном всё ясно, то и направление думаю может меняться из-за наличия "дна".Декларации перед выборами и реальность после могут отличаться на 180 °.
Но из штатов думаю виднее.
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12.06.2020 12:24 Ответить
Делайте выбор за Пороха, вы же понимаете, что двигаться нам в сторону прогресса и технологий надо, т.е. на Запад. Почему вы решили, что, именно, сейчас я из Штатов. По флажку? Но бывает и несоответствие.
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13.06.2020 06:49 Ответить
правильно и сделал, политика для мразоты, политика для конченных людей. Попросили завести людей под имя . сделал и можно уходить . лучше делай .что хорошо умеешь .
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11.06.2020 21:58 Ответить
У Славка закінчилось баблішко, спетляв картавити де-інде.
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11.06.2020 21:58 Ответить
ЛОХ!!!
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11.06.2020 22:05 Ответить
"Лето целое пропела, так пойдиже попляши". Певец сходил в депутаты, клоун - в президенты, подождём ...
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11.06.2020 22:25 Ответить
Есть хорошая поговорка: - "не поп, не одевай рясу." Сцена твоё место, а политика для тебя тёмный лес. Артистам в политике делать абсолютно нечего, даже и не рыпайтесь, достаточно уже одного артиста - президента, сыты им уже по горло.
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11.06.2020 22:48 Ответить
Ось бачите, пане Вакарчук-молодший до чого Вас привели ігрища з Порохом? Порохоботи Вас готові живим з"їсти за те, що ви їм більше не підігруєте на їх підтанцьовках. Ваш вихід із зРади вони готові сприйняти виключно лише, як зраду своїх цілей і амбіцій. Більше того, вони вас звинувачують у змові з Зеленським. Вам смішно?! А мені не смішно. В країні відбувається повний маразм. Може, чітко і ясно повідомите всім, чому ви вдруге покинули хвору і безнадійну Раду? Може цього разу не будете знаходити дипломатичних реверансів у бік тих, хто вас почав і буде "мочити"? Скажіть відверто, в кому, в чому і чому ви розчарувалися? Думаю, що ваш голос хочуть почути люди.
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11.06.2020 22:50 Ответить
До чого ти, дебіле, приліпив прохоботів до свого чмошника вакарчука?)))
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11.06.2020 23:07 Ответить
Порохобот Saul Goodman образився, що його назвали порохоботом?
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12.06.2020 00:26 Ответить
не образився)) з чого це твій метеоризм?)) мабуть від перевантаженого IQ))
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15.06.2020 19:51 Ответить
"Думаю, що ваш голос хочуть почути люди."

Вже почули:

"Я не здамся без бою....."
фуфляк Славко!
Не боец и не мужик !
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11.06.2020 23:08 Ответить
Нікому він не підігрував. Я теж думала, що він патріот, коли співав "Я не здамся без бою...", а він співав про свою бабу. Як казала славетна Проня Прокопівна: "... то не в грудях, то ваша папироса шкварчала..."
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12.06.2020 07:29 Ответить
слабак, политический Пьеро оказался Вакарчук.
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11.06.2020 22:55 Ответить
чМО
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11.06.2020 23:06 Ответить
Якесь прокляття, одні до.....би! Бавляться в політику, а потім мама зве їсти...
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11.06.2020 23:06 Ответить
Чому Славко покидає Раду - він вам не скаже. І ніхто на цьому сайті не скаже, і ніхто в Україні не скаже.
І це є більша проблема ніж те, що Славко Раду покидає .
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11.06.2020 23:22 Ответить
Сява - двічі говнюк-стрибунець...
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11.06.2020 23:33 Ответить
Пошел он на**й!
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11.06.2020 23:33 Ответить
Не твоя війна.
Не твоя Рада.
Не твоя справа.
Не твоя турбота.
Не твоя країна...
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11.06.2020 23:54 Ответить


Славкові не болить Україна.......
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12.06.2020 01:08 Ответить
Но зато поет как славно: "Я не здамся без бою."
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12.06.2020 04:18 Ответить
За це двічі хочеться його лопатою ******* - тепер як чую пісні океану, відразу ж виникає його образина, й відразу перемикаю на щось інше...
пляттть...
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12.06.2020 19:38 Ответить
Вакарчук здійснив правильний і раціональний, в теперішній ситуації, крок. Його перебування в Раді в ролі статиста могло бути корисним тільки для його політичних суперників. Хоча, діяльність його, як політика, не мала чітких ідеологічних орієнтирів і несприйняття його в такій ролі його опонентами базується виключно на їхній інтуїції.
Політичним лідером він не став і досить прозоро пояснив чому це не відбулося. Отже, йому нічого не залишилося як тільки підтягнути масу до свого рівня і з цією метою він вирішив навчати молоде покоління. Це може бути дуже благородною місією в стилі християнського месіанства з фіналом у вигляді розп'яття.
На жаль молоде покоління вже виросло, йому тридцять років і воно нічим не краще від старого покоління.
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11.06.2020 23:59 Ответить
Істеричка. Невпевнена в собі особа з мінливим, як жіночий гормональний фон, настроєм та емоційними, непродуманими рішеннями. Маріонетка олігарха Пінчука. Використаний презерватив на сміттєзвалищі політичних ігор. Мені соромно, що голосував за його недо-партію.
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12.06.2020 00:25 Ответить
Sirius, понимаю вас как человека, принимающего решения на чувственном расположении к кандидату. Что, конечно, неверно. А во втором туре вы за кого голосовали?
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12.06.2020 04:14 Ответить
Я голосував за програму партії "Голос", перш за все. І за людей, що були в прохідному списку, які не фігурували в гучних корупційних скандалах, за їх професійні якості в сфері політики. А той факт, що Вакарчук - ставленик олігарха Пінчука, був відомий мені ще до виборів, проте це було менше зло у порівнянні з очікуваною користю
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12.06.2020 08:20 Ответить
Беги Святослав, беги...)))
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12.06.2020 01:11 Ответить
Vladimir, он был Вячеславом, а стал Карлсоном. Как и тот улетает, чтобы вернуться за очередным вареньем.
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12.06.2020 04:16 Ответить
Эти все так называемые западенцы оказывается на поверку не такие уж и бандеровцы. Больше на бЕндеровцев похожи)) Порох им и безвиз и мову а они за тряпок Зеленского и Вакарчука голосуют, а сами потом в Польшу на заработки свалят.
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12.06.2020 01:17 Ответить
Бандеровцев постріляли, вивезли в Сибір, інші втекли в Канаду. В Західну Україну переселили москалів, до влади теж поставили ставлеників Москви. Які там бандерівці? Зараз теж там понаїжджали з Донбасу, чомусь не бояться...
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12.06.2020 07:41 Ответить


Цікаво зараз буде почитати коментики =почітатєлєй= СлавІка-презедента ...
Господи, а крику скільки було !!!
Чого ?
Ой Божежки ж, там же такий розумний-прерозумний, освічений-преосвічений ...
Якщо персонаж втретє буде затівати подібну авантюру ("діяч"), чи фанати втретє повірять ?
Невже не видно було, що на цей "талант" покладатися не можна ...
Ну, отакий таварісчь ...
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12.06.2020 01:45 Ответить
Вячеслав, ты дважды уже упал на дно и там расквартировался. Но тебе не должно быть обидно, ведь ты не один такой. Таких как ты много, кто за деньги от мокшей на этом же дне старается выбить себе уютное местечко. Интересно, тебе заплатили, чтобы ты отобрал голоса у Пороха, или ты сам такой "*********"? Я любил твои песни и дальше буду любить, т.к. они поднимают зал и смысл у них верный, в отличии от твоей сущности, и от них, как и от проституток, есть удовольствие. Я отношусь совершенно нормально к проституткам, которые по жизни не смогли найти себя ни в чем, кроме как продавать себя за удовольствие для других. Главное, Вячеслав, чтобы ты понял, что ты и проститутка, для людей понимающих, находитесь на одном уровне выгодополучателя. Чтобы ты понял и больше не забирал голоса у Пороха. Вячеслав, пой и не падай еще ниже того дна, где ты уже сейчас расквартировался. Тебе ведь больше не надо? Тебе же уютно на дне?
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12.06.2020 02:19 Ответить
Він якраз на президента не видвигав свою кандидатуру....надія померае послідня ..
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12.06.2020 04:15 Ответить
Игорь, он отобрал голоса у Пороха при выборах в ВР. Вы же понимаете, что есть только два полюса Запад и Восток. Всем олигархам нужен Восток в Украине, чтобы продолжать воровать, а жить на Западе. Порох - исключение, его выбор - Запад. Поэтому выбор в ВР Украины между теми, кто за Пороха и кто против. Это как в России: выбор между теми, кто за Путина и кто против. А какой выбор у проститутки? У нее тяжелая жизнь и нет выбора. Мы ее не осуждаем, мы ей сочувствуем.
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12.06.2020 04:36 Ответить
Всі думали, що він відбере голоса від Зе...слуги народу...
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12.06.2020 05:11 Ответить
Лидер партии "Пук в лужу" отчаливает.
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12.06.2020 02:39 Ответить
слабак, а может и гонданон, срубив бабла на оттягивании голосов...
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12.06.2020 02:42 Ответить
Вийшовши на майдан .., він доказав що не слабак ,. Коли інші боялися і ховалися за чиїсь спини..А дехто в Рашці тосувався...
.. Суть в тому , що народу в більшості зміни не потрібні.., що можна зробити в меншинстві ,?]]
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12.06.2020 03:46 Ответить
А що робити в раді , в якій вибрана комедія рашинського відтінку в більшості , для чого тратити час , коли життя таке коротке
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12.06.2020 03:41 Ответить
Були два нових обличчя ...,один був на майдані .., інший тосувався в я Рашці , один піднімав Україну на міжнародних виступах .. другий опускав ,один захистив докторат другий не довчився ..,один українець ...другий....
Народ вибрав того другого ,.. чим все сказав .., хто в нього герой...Чи реально народу щось доказати .., коли народ хоче видовищ , а не змін...
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12.06.2020 04:13 Ответить
Вакарчук: Зареєстрував заяву про складання з себе депутатських повноважень - Цензор.НЕТ 3359
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12.06.2020 07:32 Ответить
Папинькин сынок ремня получит, папа его сует сует а но только выть пригодное.
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12.06.2020 08:08 Ответить
Справді не на своєму місці Вакарчук ,це булоб добре як би горе президент взяв приклад,ну не на своєму місці він .
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12.06.2020 08:24 Ответить
сцявко абасцявся. епоха пороху скінчилась, настала епоха сцянини та сцикунів
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12.06.2020 08:29 Ответить
https://youtu.be/V_2WqHFBKDA
Так год назад жиж , предупреждали ☝️ никогда 8
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12.06.2020 08:30 Ответить
Шо опять! Я же говорил ему в своих коментах-" Нахрена оно тебе надо?". Я же говорил, что поешь ты лучше , просто гениально! Занимайся своим делом! Нет, полез! Это называется, Бери ношу по Себе, чтобы не падать при ходьбе!
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12.06.2020 08:49 Ответить
Уважаемый Почему! Не совсем понимаю где связь иллюзии и стать мужчиной? А относительно " надо сделать выбор не по дну, а по направлению", то если с дном всё ясно, то и направление думаю может меняться из-за наличия "дна".Декларации перед выборами и реальность после могут отличаться на 180 °.
Но из штатов думаю виднее.
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12.06.2020 12:22 Ответить
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