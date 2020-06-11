Вакарчук: Зарегистрировал заявление о сложении с себя депутатских полномочий

Народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении с себя депутатских полномочий, однако не намерен прекращать политическую деятельность.

"Я сегодня зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий", - заявил Вакарчук на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он подчеркнул, что не намерен прекращать свою политическую деятельность, работу в партии "Голос".

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По словам Вакарчука, в его ближайших планах большой просветительский проект.

"Следующий этап моей миссии, чтобы молодые люди становились лидерами будущего. Поэтому в моих планах большой образовательный проект, о котором я вам расскажу позже", - добавил политик.

В Раде, по словам Вакарчука, его заменит следующая по партсписку Алина Свидерская.

Это уже не первое подобное решение в политической карьере Вакарчука. 30 сентября 2007 он принял участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 15-м номером в списке блока "Наша Украина - Народная самооборона". Был избран народным депутатом в многомандатном общегосударственном округе. 23 ноября 2007 получил депутатский мандат. 11 сентября 2008г добровольно сложил с себя депутатские полномочия. 16 декабря 2008г Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука.