Вакарчук: Зарегистрировал заявление о сложении с себя депутатских полномочий
Народный депутат и член политсовета партии "Голос" Святослав Вакарчук заявляет, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении с себя депутатских полномочий, однако не намерен прекращать политическую деятельность.
"Я сегодня зарегистрировал в Верховной Раде заявление о сложении с себя депутатских полномочий", - заявил Вакарчук на брифинге в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
При этом он подчеркнул, что не намерен прекращать свою политическую деятельность, работу в партии "Голос".
По словам Вакарчука, в его ближайших планах большой просветительский проект.
"Следующий этап моей миссии, чтобы молодые люди становились лидерами будущего. Поэтому в моих планах большой образовательный проект, о котором я вам расскажу позже", - добавил политик.
В Раде, по словам Вакарчука, его заменит следующая по партсписку Алина Свидерская.
Это уже не первое подобное решение в политической карьере Вакарчука. 30 сентября 2007 он принял участие во внеочередных выборах в Верховную Раду Украины 15-м номером в списке блока "Наша Украина - Народная самооборона". Был избран народным депутатом в многомандатном общегосударственном округе. 23 ноября 2007 получил депутатский мандат. 11 сентября 2008г добровольно сложил с себя депутатские полномочия. 16 декабря 2008г Верховная Рада приняла постановление о досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины Святослава Вакарчука.
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1 ч.
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Что ж ты фраер сдал мандат?!
бездонное днище !
Но из штатов думаю виднее.
Вже почули:
"Я не здамся без бою....."
фуфляк Славко!
Не боец и не мужик !
І це є більша проблема ніж те, що Славко Раду покидає .
Не твоя Рада.
Не твоя справа.
Не твоя турбота.
Не твоя країна...
Славкові не болить Україна.......
пляттть...
Політичним лідером він не став і досить прозоро пояснив чому це не відбулося. Отже, йому нічого не залишилося як тільки підтягнути масу до свого рівня і з цією метою він вирішив навчати молоде покоління. Це може бути дуже благородною місією в стилі християнського месіанства з фіналом у вигляді розп'яття.
На жаль молоде покоління вже виросло, йому тридцять років і воно нічим не краще від старого покоління.
Цікаво зараз буде почитати коментики =почітатєлєй= СлавІка-презедента ...
Господи, а крику скільки було !!!
Чого ?
Ой Божежки ж, там же такий розумний-прерозумний, освічений-преосвічений ...
Якщо персонаж втретє буде затівати подібну авантюру ("діяч"), чи фанати втретє повірять ?
Невже не видно було, що на цей "талант" покладатися не можна ...
Ну, отакий таварісчь ...
.. Суть в тому , що народу в більшості зміни не потрібні.., що можна зробити в меншинстві ,?]]
Народ вибрав того другого ,.. чим все сказав .., хто в нього герой...Чи реально народу щось доказати .., коли народ хоче видовищ , а не змін...
Так год назад жиж , предупреждали ☝️ никогда 8
Но из штатов думаю виднее.