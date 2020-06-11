Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся, - Минрегион
Кабмин принял постановление, которым обязал предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа.
Постановление принято на заседании правительства 10 июня, передает пресс-служба Минрегиона.
"Тарифная политика в ЖКХ напрямую зависит от ценовой политики в топливно-энергетическом комплексе. В условиях функционирования рынка природного газа его стоимость для предприятий теплоснабжения меняется ежемесячно. В прошлом отопительном сезоне цена природного газа колебалась от 2897 до 4899 гривен за тысячу кубометров", - говорится в сообщении.
"Поскольку цена природного газа в каждом из месяцев отопительного сезона 2020-2021 гг. будет меняться согласно рынку, тарифы необходимо пересмотреть до начала отопительного сезона, ведь важно определить размер расходов на приобретение природного газа, поскольку он составляет 80-85% в структуре тарифа. Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся, - заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.
В ведомстве добавили, что изменения, предложенные постановлением КМУ, позволяют предприятиям ТКЭ планировать расходы на приобретение природного газа (с целью включения их в состав тарифов) на уровне средней цены природного газа, сложившейся за прошлый отопительный сезон.
Также для большинства предприятий ТКЭ появляется возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, поскольку такие тарифы включали ранее расходы на приобретение природного газа выше средней цены газа в прошлом отопительном сезоне.
Пожалуйста, подождите...
Нарид за шо голосовал...
скажу більше, ми дослідили побажання Зе!лохторату та підняли температуру холодної води до 17градусів та вводимо послугу:"Протопи оселю- зігрій в дуплі кукушку!"
Так що місцеві тепловики будуть газ наперед закупати ..?
..і зберігати в сховищах Нафтогазу !
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Суд скасував "низькі" норми споживання газу без лічильників.
Про це https://www.facebook.com/100005059085439/posts/1544082739103681/?d=n написав у Фейсбук Олександр Трохимець, радник в.о. міністра енергетики.
2 червня Шостий апеляційний адміністративний суд скасував «занижені» норми споживання газу (куб. м)...було:
- плита газова за наявності централізованого постачання гарячої води - 3,28;
- плита газова у разі відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача - 5,39;
- плита газова та газовий водонагрівач - 10,49.
Тепер діють «завищені»... буде:
- плита газова за наявності централізованого постачання гарячої води - 9,8;
- плита газова у разі відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача - 18,3;
- плита газова та газовий водонагрівач - 23,6.
при Порошенко было дороже !!!!
про картоху и говорить стыдно .....
Там, де Я мешкаю, вже півлимона(!!!) боргу(багатоквартирка)...
у Мене боргу Н Е М А Є!
Вивісили об'яву - ВІДКЛЮЧЕМО ВСІХ!
Мені шо- громадянську війну робити??
🤗
При Хряку2.0 в десять разів..
😁
І всіх впопуредників і клована!
Ви-проти??😁
🤣
😁
дебіли-експериментатори лохонуться іще раз, коли їм подарують "на камеру" десять копійок, а тишком-нишком, через емісію-прокладки коломойши-ахметова-пінчука-мертвечука-бойки поцуплять гривню.. схема перевірена і працює.. жрі-те, зебіли-сватовод, блін..
🤣
Голісінький, як пращур мій, Адам!..
Сьогодні я труси своі останні
за комунальні послуги віддам...
Півроку по вагонах - "майна!", "віра!",
щоб по тарифам родінє сплатить!..
Віддам труси, залишиться лиш шкіра!
Та й дідько з нею, з шкірою! Деріть!
І хоч немає чим прикрити хера,
зате ні вам дефолту, ні чєпє!..
Візьміть труси, товаришу прем'єре!
І підніміть те кляте ВеВеПе!
Є ще, кажись, залатані панчохи.
Віддам і іх! Хай подарунок цей
підніме економіку хоч трохи,
щоб не просити в МВФ грошей!
Нехай моі "сімейні" зроблять диво -
й настане час омріяний, коли
разом із президентом, на Мальдивах,
погріти пузо ми усі могли!
Візьміть труси, і дійте, як годиться
останнім скарбом, що у мене є!
Та вріжте ними по єхидній пиці
отому голові НКРЄ!
Нехай він знає - знімемо без жАлю
труси останні! Мать би іх ітіть!
Та можемо, так само, і на палю,
якщо збрехав народу, посадить!
Візьміть труси! За телефон, за світло...
Панчохи забирайте за тепло...
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Собі залишу тільки злість, та ікла...
Щоб рвати вам горлянки чим було...
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