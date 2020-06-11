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Новости Тарифы ЖКХ
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Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся, - Минрегион

Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся, - Минрегион

Кабмин принял постановление, которым обязал предприятия теплоснабжения снизить в действующих тарифах расходы на приобретение природного газа.

Постановление принято на заседании правительства 10 июня, передает пресс-служба Минрегиона.

"Тарифная политика в ЖКХ напрямую зависит от ценовой политики в топливно-энергетическом комплексе. В условиях функционирования рынка природного газа его стоимость для предприятий теплоснабжения меняется ежемесячно. В прошлом отопительном сезоне цена природного газа колебалась от 2897 до 4899 гривен за тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

"Поскольку цена природного газа в каждом из месяцев отопительного сезона 2020-2021 гг. будет меняться согласно рынку, тарифы необходимо пересмотреть до начала отопительного сезона, ведь важно определить размер расходов на приобретение природного газа, поскольку он составляет 80-85% в структуре тарифа. Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся, - заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

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В ведомстве добавили, что изменения, предложенные постановлением КМУ, позволяют предприятиям ТКЭ планировать расходы на приобретение природного газа (с целью включения их в состав тарифов) на уровне средней цены природного газа, сложившейся за прошлый отопительный сезон.

Также для большинства предприятий ТКЭ появляется возможность уменьшить тарифы на тепловую энергию, услуги по поставке тепловой энергии и горячей воды, поскольку такие тарифы включали ранее расходы на приобретение природного газа выше средней цены газа в прошлом отопительном сезоне.

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Топ комментарии
+9
и это не заслуга власти а мировой тренд падения цен на газ))
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11.06.2020 13:47
+7
При Пете было падение цен с 400 до 150, но тарифы только росли.
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11.06.2020 13:51
+4
А колбаса?
Нарид за шо голосовал...
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11.06.2020 13:47
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Правила форума Совет форумчан
А колбаса?
Нарид за шо голосовал...
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11.06.2020 13:47 Ответить
я так понимаю что газ уже не актуален - нужно топить углем который Коломойский тянет с рАсии ...
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11.06.2020 13:48 Ответить
Для населення тарифи на тепло і гарячу воду зменшаться, - Мінрегіон

скажу більше, ми дослідили побажання Зе!лохторату та підняли температуру холодної води до 17градусів та вводимо послугу:"Протопи оселю- зігрій в дуплі кукушку!"
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11.06.2020 15:18 Ответить
Да за "уменьшение" и голосовал... Они меньше чем за год так "языком" доуменшались, что по ходу уже и доплачивать должны за пользование комуслугами...
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11.06.2020 16:16 Ответить
Зрада. Однозначно.
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11.06.2020 13:47 Ответить
Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся, - Минрегион - Цензор.НЕТ 3795
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11.06.2020 13:50 Ответить
Ты хотя бы подумало, тупое. Нищим 73% дают субсидию, их ЗЕбилов это не коснется. Нормальные люди плюс минус 500 грн не ощутят, а богатым ПОХ.
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11.06.2020 13:53 Ответить
А же и говорю: зрада.
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11.06.2020 13:55 Ответить
Субсидиантов было 9 млн а к 2019 осталось только 2,7 млн, так что любое снижение почувствуют очень многие.
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11.06.2020 13:58 Ответить
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11.06.2020 13:59 Ответить
Опять у тебя обострение? Бегом на процедурку. Тебя после неё попускает ненадолго.
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11.06.2020 14:03 Ответить
...А восени яка ціна газу буде ? ..
Так що місцеві тепловики будуть газ наперед закупати ..?
..і зберігати в сховищах Нафтогазу !
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11.06.2020 13:47 Ответить
Уже планируют https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramatorska/odno-iz-trekh-teplosnabzhayushchikh-predpriyatij-kramatorska-namereno-povysit-tarify-na-9
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11.06.2020 14:02 Ответить
Только бы не за счет увеличения нормы потребления газа для населения без счетчиков газа, доведите уже до конца тягомотину с учетом газа.
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11.06.2020 13:47 Ответить
уже!
///

Суд скасував "низькі" норми споживання газу без лічильників.
Про це https://www.facebook.com/100005059085439/posts/1544082739103681/?d=n написав у Фейсбук Олександр Трохимець, радник в.о. міністра енергетики.
2 червня Шостий апеляційний адміністративний суд скасував «занижені» норми споживання газу (куб. м)...було:
- плита газова за наявності централізованого постачання гарячої води - 3,28;
- плита газова у разі відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача - 5,39;
- плита газова та газовий водонагрівач - 10,49.
Тепер діють «завищені»... буде:
- плита газова за наявності централізованого постачання гарячої води - 9,8;
- плита газова у разі відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача - 18,3;
- плита газова та газовий водонагрівач - 23,6.
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11.06.2020 13:58 Ответить
и это не заслуга власти а мировой тренд падения цен на газ))
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11.06.2020 13:47 Ответить
ты ничего не понимаешь в гос. управлении ...
при Порошенко было дороже !!!!
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11.06.2020 13:49 Ответить
При Пете было падение цен с 400 до 150, но тарифы только росли.
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11.06.2020 13:51 Ответить
Леха, ну ты ж ему отомстил?
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11.06.2020 14:21 Ответить
газ уже давно подешевел, а они все не снижают тарифы
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11.06.2020 13:48 Ответить
Стоимость газа в тарифе на отопление устанавливается сразу на весь сезон.
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11.06.2020 13:54 Ответить
Так для сои тарифы снижаться не будут и всё будет только хуже. Так же написано в товей методичке?
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11.06.2020 13:54 Ответить
Некоторые особо упоротые до сих пор платят за газ не 3 грн а 8,50.))
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11.06.2020 13:56 Ответить
О бюджете заботятся.
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11.06.2020 14:05 Ответить
уже хуже, ты цены видел в магазине?
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11.06.2020 13:56 Ответить
Да. Такие же, как при Порошенко. А для тебя в 2 раза выше? Так это специально для сои.
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11.06.2020 14:00 Ответить
как там, лапша подешевела?
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11.06.2020 14:06 Ответить
Нет конечно. В 2 раза выше. Для пороховаты.
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11.06.2020 14:07 Ответить
зачем ты их мучаешь? им и так тяжело...
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11.06.2020 14:17 Ответить
Просто интересно: на сколько глубока регрессия их серого вещества.
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11.06.2020 14:19 Ответить
ці обіцянки з восени тягнуться.
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11.06.2020 13:48 Ответить
Вы реально верите в то что подешевеет ?????
Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся, - Минрегион - Цензор.НЕТ 4211
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11.06.2020 13:53 Ответить
выборами запахло...
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11.06.2020 13:56 Ответить
зебилам ниче снижать не надо, достаточно пообещать
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11.06.2020 13:59 Ответить
Чергова брехня. Чувак не самокаті вже обіцяв.
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11.06.2020 14:00 Ответить
тариф на мобильную связь повысился, на интернет повысился, фрукты скоро 100 грн будут, а так да, подешевело...
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11.06.2020 14:01 Ответить
Клубника уже по 100. Как после этого жить в этой стране?
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11.06.2020 14:06 Ответить
яблоки по 50 а бананы по 25 !!!!!
про картоху и говорить стыдно .....
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11.06.2020 14:08 Ответить
Картоха старая по 14. Зрада однозначно. Зеленские съели нашу картоху.
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11.06.2020 14:11 Ответить
где клубника по 100?
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11.06.2020 14:18 Ответить
Киев. Фора. Вчера смотрел.
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11.06.2020 14:21 Ответить
ну, может, какая-то суперская...
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11.06.2020 14:22 Ответить
а что ПОНИЗИЛИ ???
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11.06.2020 14:09 Ответить
По ходу понизили оплату ботофермам. Соя всё злее с каждым днём.
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11.06.2020 14:13 Ответить
За шо? За побег?
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11.06.2020 14:14 Ответить
воно ще за перші злочини не відсиділо
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11.06.2020 14:28 Ответить
А Хтось помітив зменшення сумми платіжки??
Там, де Я мешкаю, вже півлимона(!!!) боргу(багатоквартирка)...
у Мене боргу Н Е М А Є!
Вивісили об'яву - ВІДКЛЮЧЕМО ВСІХ!
Мені шо- громадянську війну робити??
🤗
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11.06.2020 14:03 Ответить
То козні Порошенка, не іначє...
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11.06.2020 14:17 Ответить
При Хряку1.0 в два рази ..
При Хряку2.0 в десять разів..
😁
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11.06.2020 14:35 Ответить
Ты уже выбрал, за что "накажешь" клована?
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11.06.2020 14:57 Ответить
Таки так!
І всіх впопуредників і клована!
Ви-проти??😁
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11.06.2020 15:04 Ответить
терпи, лишьбынепорох
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11.06.2020 14:17 Ответить
Шо, загорівся в дупі порох??
🤣
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11.06.2020 14:24 Ответить
это у тебя подгорело, аж большими буквами стал писать ) что тяжело осознавать что ты зебил
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11.06.2020 14:26 Ответить
Я ж не виноват, что у тебя вместо головы ПОПа оказалась!

😁
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11.06.2020 14:33 Ответить
Для населення тарифи на тепло і гарячу воду зменшаться, - Мінрегіон - Цензор.НЕТ 2716
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11.06.2020 14:06 Ответить
Очередное вранье для зебилов
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11.06.2020 14:21 Ответить
копійчаний хабар для 73%вих зебілів..
дебіли-експериментатори лохонуться іще раз, коли їм подарують "на камеру" десять копійок, а тишком-нишком, через емісію-прокладки коломойши-ахметова-пінчука-мертвечука-бойки поцуплять гривню.. схема перевірена і працює.. жрі-те, зебіли-сватовод, блін..
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11.06.2020 14:26 Ответить
Шо, загорівся в дупі порох??
🤣
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11.06.2020 14:28 Ответить
Сиджу удома, наче на закланні!..
Голісінький, як пращур мій, Адам!..
Сьогодні я труси своі останні
за комунальні послуги віддам...
Півроку по вагонах - "майна!", "віра!",
щоб по тарифам родінє сплатить!..
Віддам труси, залишиться лиш шкіра!
Та й дідько з нею, з шкірою! Деріть!
І хоч немає чим прикрити хера,
зате ні вам дефолту, ні чєпє!..
Візьміть труси, товаришу прем'єре!
І підніміть те кляте ВеВеПе!
Є ще, кажись, залатані панчохи.
Віддам і іх! Хай подарунок цей
підніме економіку хоч трохи,
щоб не просити в МВФ грошей!
Нехай моі "сімейні" зроблять диво -
й настане час омріяний, коли
разом із президентом, на Мальдивах,
погріти пузо ми усі могли!
Візьміть труси, і дійте, як годиться
останнім скарбом, що у мене є!
Та вріжте ними по єхидній пиці
отому голові НКРЄ!
Нехай він знає - знімемо без жАлю
труси останні! Мать би іх ітіть!
Та можемо, так само, і на палю,
якщо збрехав народу, посадить!
Візьміть труси! За телефон, за світло...
Панчохи забирайте за тепло...
...............................................
Собі залишу тільки злість, та ікла...
Щоб рвати вам горлянки чим було...

©
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11.06.2020 14:29 Ответить
Зелёные грабители врут в промышленных масштабах! За дурака меня держат, наглые твари!
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11.06.2020 14:35 Ответить
Порошенко це, не допомогло. Не допоможе й Зеленському. Тому що, проблема не в самому тарифі, а у відсутності можлиості більшості населення заробити кошти на прожиття. Зі зменшенням тарифів "кінць епохи зубожіння" не настане.
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11.06.2020 15:07 Ответить
що, пів вареніка вже не буде?
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11.06.2020 15:11 Ответить
Так что, люмпенам надо нашару раздавать газ?
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11.06.2020 15:13 Ответить
А на электроэнергию?
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11.06.2020 15:20 Ответить
Это хорошо вот только жаль воды горячей нет...
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11.06.2020 15:51 Ответить
Мда, каждое лето одно и тоже, как с тарифами, так и с комментами по поводу этой не новой новости.
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11.06.2020 19:02 Ответить
 
 