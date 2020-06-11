Для населення тарифи на тепло і гарячу воду зменшаться, - Мінрегіон
Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав підприємства теплопостачання знизити в чинних тарифах витрати на придбання природного газу.
Постанову ухвалено на засіданні уряду 10 червня передає пресслужба Мінрегіону.
"Тарифна політика в ЖКГ безпосередньо залежить від цінової політики в паливно-енергетичному комплексі. В умовах функціонування ринку природного газу його вартість для підприємств теплопостачання змінюється щомісяця. У минулому опалювальному сезоні ціна природного газу коливалася від 2897 до 4899 гривень за тисячу кубометрів", - йдеться в повідомленні.
"Оскільки ціна природного газу у кожному з місяців опалювального сезону 2020-2021 рр. буде змінюватися згідно з ринком, тарифи необхідно переглянути до початку опалювального сезону, адже важливо визначити розмір витрат на придбання природного газу, оскільки він становить 80-85% в структурі тарифу. Для населення тарифи на тепло та гарячу воду зменшаться", – заявила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська.
У відомстві додали, що зміни, які запропоновані постановою КМУ, дозволяють підприємствам ТКЕ планувати витрати на придбання природного газу (з метою включення їх до складу тарифів) на рівні середньої ціни природного газу, що склалася за минулий опалювальний сезон.
Також для більшості підприємств ТКЕ з’являється можливість зменшити тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, оскільки такі тарифи включали раніше витрати на придбання природного газу вищі від середньої ціни газу минулого опалювального сезону.
Будь ласка, зачекайте...
Нарид за шо голосовал...
скажу більше, ми дослідили побажання Зе!лохторату та підняли температуру холодної води до 17градусів та вводимо послугу:"Протопи оселю- зігрій в дуплі кукушку!"
Так що місцеві тепловики будуть газ наперед закупати ..?
..і зберігати в сховищах Нафтогазу !
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Суд скасував "низькі" норми споживання газу без лічильників.
Про це https://www.facebook.com/100005059085439/posts/1544082739103681/?d=n написав у Фейсбук Олександр Трохимець, радник в.о. міністра енергетики.
2 червня Шостий апеляційний адміністративний суд скасував «занижені» норми споживання газу (куб. м)...було:
- плита газова за наявності централізованого постачання гарячої води - 3,28;
- плита газова у разі відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача - 5,39;
- плита газова та газовий водонагрівач - 10,49.
Тепер діють «завищені»... буде:
- плита газова за наявності централізованого постачання гарячої води - 9,8;
- плита газова у разі відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача - 18,3;
- плита газова та газовий водонагрівач - 23,6.
при Порошенко было дороже !!!!
про картоху и говорить стыдно .....
Там, де Я мешкаю, вже півлимона(!!!) боргу(багатоквартирка)...
у Мене боргу Н Е М А Є!
Вивісили об'яву - ВІДКЛЮЧЕМО ВСІХ!
Мені шо- громадянську війну робити??
🤗
При Хряку2.0 в десять разів..
😁
І всіх впопуредників і клована!
Ви-проти??😁
🤣
😁
дебіли-експериментатори лохонуться іще раз, коли їм подарують "на камеру" десять копійок, а тишком-нишком, через емісію-прокладки коломойши-ахметова-пінчука-мертвечука-бойки поцуплять гривню.. схема перевірена і працює.. жрі-те, зебіли-сватовод, блін..
🤣
Голісінький, як пращур мій, Адам!..
Сьогодні я труси своі останні
за комунальні послуги віддам...
Півроку по вагонах - "майна!", "віра!",
щоб по тарифам родінє сплатить!..
Віддам труси, залишиться лиш шкіра!
Та й дідько з нею, з шкірою! Деріть!
І хоч немає чим прикрити хера,
зате ні вам дефолту, ні чєпє!..
Візьміть труси, товаришу прем'єре!
І підніміть те кляте ВеВеПе!
Є ще, кажись, залатані панчохи.
Віддам і іх! Хай подарунок цей
підніме економіку хоч трохи,
щоб не просити в МВФ грошей!
Нехай моі "сімейні" зроблять диво -
й настане час омріяний, коли
разом із президентом, на Мальдивах,
погріти пузо ми усі могли!
Візьміть труси, і дійте, як годиться
останнім скарбом, що у мене є!
Та вріжте ними по єхидній пиці
отому голові НКРЄ!
Нехай він знає - знімемо без жАлю
труси останні! Мать би іх ітіть!
Та можемо, так само, і на палю,
якщо збрехав народу, посадить!
Візьміть труси! За телефон, за світло...
Панчохи забирайте за тепло...
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Собі залишу тільки злість, та ікла...
Щоб рвати вам горлянки чим було...
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