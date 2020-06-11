УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7278 відвідувачів онлайн
Новини Тарифи ЖКГ
3 123 68
Тарифи на воду (393) опалення (885) тарифи (1926) Міністерство розвитку громад і територій (128)

Для населення тарифи на тепло і гарячу воду зменшаться, - Мінрегіон

Для населення тарифи на тепло і гарячу воду зменшаться, - Мінрегіон

Кабмін ухвалив постанову, якою зобов'язав підприємства теплопостачання знизити в чинних тарифах витрати на придбання природного газу.

Постанову ухвалено на засіданні уряду 10 червня передає пресслужба Мінрегіону.

"Тарифна політика в ЖКГ безпосередньо залежить від цінової політики в паливно-енергетичному комплексі. В умовах функціонування ринку природного газу його вартість для підприємств теплопостачання змінюється щомісяця. У минулому опалювальному сезоні ціна природного газу коливалася від 2897 до 4899 гривень за тисячу кубометрів", - йдеться в повідомленні.

"Оскільки ціна природного газу у кожному з місяців опалювального сезону 2020-2021 рр. буде змінюватися згідно з ринком, тарифи необхідно переглянути до початку опалювального сезону, адже важливо визначити розмір витрат на придбання природного газу, оскільки він становить 80-85% в структурі тарифу. Для населення тарифи на тепло та гарячу воду зменшаться", – заявила заступниця міністра розвитку громад і територій Наталія Хоцянівська.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У програмі співпраці з МВФ немає вимог щодо підвищення комунальних тарифів, - Шмигаль

У відомстві додали, що зміни, які запропоновані постановою КМУ, дозволяють підприємствам ТКЕ планувати витрати на придбання природного газу (з метою включення їх до складу тарифів) на рівні середньої ціни природного газу, що склалася за минулий опалювальний сезон.

Також для більшості підприємств ТКЕ з’являється можливість зменшити тарифи на теплову енергію, послуги з постачання теплової енергії та гарячої води, оскільки такі тарифи включали раніше витрати на придбання природного газу вищі від середньої ціни газу минулого опалювального сезону.

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
и это не заслуга власти а мировой тренд падения цен на газ))
показати весь коментар
11.06.2020 13:47
+7
При Пете было падение цен с 400 до 150, но тарифы только росли.
показати весь коментар
11.06.2020 13:51
+4
А колбаса?
Нарид за шо голосовал...
показати весь коментар
11.06.2020 13:47
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А колбаса?
Нарид за шо голосовал...
показати весь коментар
11.06.2020 13:47 Відповісти
я так понимаю что газ уже не актуален - нужно топить углем который Коломойский тянет с рАсии ...
показати весь коментар
11.06.2020 13:48 Відповісти
Для населення тарифи на тепло і гарячу воду зменшаться, - Мінрегіон

скажу більше, ми дослідили побажання Зе!лохторату та підняли температуру холодної води до 17градусів та вводимо послугу:"Протопи оселю- зігрій в дуплі кукушку!"
показати весь коментар
11.06.2020 15:18 Відповісти
Да за "уменьшение" и голосовал... Они меньше чем за год так "языком" доуменшались, что по ходу уже и доплачивать должны за пользование комуслугами...
показати весь коментар
11.06.2020 16:16 Відповісти
Зрада. Однозначно.
показати весь коментар
11.06.2020 13:47 Відповісти
Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся, - Минрегион - Цензор.НЕТ 3795
показати весь коментар
11.06.2020 13:50 Відповісти
Ты хотя бы подумало, тупое. Нищим 73% дают субсидию, их ЗЕбилов это не коснется. Нормальные люди плюс минус 500 грн не ощутят, а богатым ПОХ.
показати весь коментар
11.06.2020 13:53 Відповісти
А же и говорю: зрада.
показати весь коментар
11.06.2020 13:55 Відповісти
Субсидиантов было 9 млн а к 2019 осталось только 2,7 млн, так что любое снижение почувствуют очень многие.
показати весь коментар
11.06.2020 13:58 Відповісти
показати весь коментар
11.06.2020 13:59 Відповісти
Опять у тебя обострение? Бегом на процедурку. Тебя после неё попускает ненадолго.
показати весь коментар
11.06.2020 14:03 Відповісти
...А восени яка ціна газу буде ? ..
Так що місцеві тепловики будуть газ наперед закупати ..?
..і зберігати в сховищах Нафтогазу !
показати весь коментар
11.06.2020 13:47 Відповісти
Уже планируют https://hi.dn.ua/novosti/novosti-kramatorska/odno-iz-trekh-teplosnabzhayushchikh-predpriyatij-kramatorska-namereno-povysit-tarify-na-9
показати весь коментар
11.06.2020 14:02 Відповісти
Только бы не за счет увеличения нормы потребления газа для населения без счетчиков газа, доведите уже до конца тягомотину с учетом газа.
показати весь коментар
11.06.2020 13:47 Відповісти
уже!
///

Суд скасував "низькі" норми споживання газу без лічильників.
Про це https://www.facebook.com/100005059085439/posts/1544082739103681/?d=n написав у Фейсбук Олександр Трохимець, радник в.о. міністра енергетики.
2 червня Шостий апеляційний адміністративний суд скасував «занижені» норми споживання газу (куб. м)...було:
- плита газова за наявності централізованого постачання гарячої води - 3,28;
- плита газова у разі відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача - 5,39;
- плита газова та газовий водонагрівач - 10,49.
Тепер діють «завищені»... буде:
- плита газова за наявності централізованого постачання гарячої води - 9,8;
- плита газова у разі відсутності централізованого постачання гарячої води та газового водонагрівача - 18,3;
- плита газова та газовий водонагрівач - 23,6.
показати весь коментар
11.06.2020 13:58 Відповісти
и это не заслуга власти а мировой тренд падения цен на газ))
показати весь коментар
11.06.2020 13:47 Відповісти
ты ничего не понимаешь в гос. управлении ...
при Порошенко было дороже !!!!
показати весь коментар
11.06.2020 13:49 Відповісти
При Пете было падение цен с 400 до 150, но тарифы только росли.
показати весь коментар
11.06.2020 13:51 Відповісти
Леха, ну ты ж ему отомстил?
показати весь коментар
11.06.2020 14:21 Відповісти
газ уже давно подешевел, а они все не снижают тарифы
показати весь коментар
11.06.2020 13:48 Відповісти
Стоимость газа в тарифе на отопление устанавливается сразу на весь сезон.
показати весь коментар
11.06.2020 13:54 Відповісти
Так для сои тарифы снижаться не будут и всё будет только хуже. Так же написано в товей методичке?
показати весь коментар
11.06.2020 13:54 Відповісти
Некоторые особо упоротые до сих пор платят за газ не 3 грн а 8,50.))
показати весь коментар
11.06.2020 13:56 Відповісти
О бюджете заботятся.
показати весь коментар
11.06.2020 14:05 Відповісти
уже хуже, ты цены видел в магазине?
показати весь коментар
11.06.2020 13:56 Відповісти
Да. Такие же, как при Порошенко. А для тебя в 2 раза выше? Так это специально для сои.
показати весь коментар
11.06.2020 14:00 Відповісти
как там, лапша подешевела?
показати весь коментар
11.06.2020 14:06 Відповісти
Нет конечно. В 2 раза выше. Для пороховаты.
показати весь коментар
11.06.2020 14:07 Відповісти
зачем ты их мучаешь? им и так тяжело...
показати весь коментар
11.06.2020 14:17 Відповісти
Просто интересно: на сколько глубока регрессия их серого вещества.
показати весь коментар
11.06.2020 14:19 Відповісти
ці обіцянки з восени тягнуться.
показати весь коментар
11.06.2020 13:48 Відповісти
Вы реально верите в то что подешевеет ?????
Для населения тарифы на тепло и горячую воду уменьшатся, - Минрегион - Цензор.НЕТ 4211
показати весь коментар
11.06.2020 13:53 Відповісти
выборами запахло...
показати весь коментар
11.06.2020 13:56 Відповісти
зебилам ниче снижать не надо, достаточно пообещать
показати весь коментар
11.06.2020 13:59 Відповісти
Чергова брехня. Чувак не самокаті вже обіцяв.
показати весь коментар
11.06.2020 14:00 Відповісти
тариф на мобильную связь повысился, на интернет повысился, фрукты скоро 100 грн будут, а так да, подешевело...
показати весь коментар
11.06.2020 14:01 Відповісти
Клубника уже по 100. Как после этого жить в этой стране?
показати весь коментар
11.06.2020 14:06 Відповісти
яблоки по 50 а бананы по 25 !!!!!
про картоху и говорить стыдно .....
показати весь коментар
11.06.2020 14:08 Відповісти
Картоха старая по 14. Зрада однозначно. Зеленские съели нашу картоху.
показати весь коментар
11.06.2020 14:11 Відповісти
где клубника по 100?
показати весь коментар
11.06.2020 14:18 Відповісти
Киев. Фора. Вчера смотрел.
показати весь коментар
11.06.2020 14:21 Відповісти
ну, может, какая-то суперская...
показати весь коментар
11.06.2020 14:22 Відповісти
а что ПОНИЗИЛИ ???
показати весь коментар
11.06.2020 14:09 Відповісти
По ходу понизили оплату ботофермам. Соя всё злее с каждым днём.
показати весь коментар
11.06.2020 14:13 Відповісти
За шо? За побег?
показати весь коментар
11.06.2020 14:14 Відповісти
воно ще за перші злочини не відсиділо
показати весь коментар
11.06.2020 14:28 Відповісти
А Хтось помітив зменшення сумми платіжки??
Там, де Я мешкаю, вже півлимона(!!!) боргу(багатоквартирка)...
у Мене боргу Н Е М А Є!
Вивісили об'яву - ВІДКЛЮЧЕМО ВСІХ!
Мені шо- громадянську війну робити??
🤗
показати весь коментар
11.06.2020 14:03 Відповісти
То козні Порошенка, не іначє...
показати весь коментар
11.06.2020 14:17 Відповісти
При Хряку1.0 в два рази ..
При Хряку2.0 в десять разів..
😁
показати весь коментар
11.06.2020 14:35 Відповісти
Ты уже выбрал, за что "накажешь" клована?
показати весь коментар
11.06.2020 14:57 Відповісти
Таки так!
І всіх впопуредників і клована!
Ви-проти??😁
показати весь коментар
11.06.2020 15:04 Відповісти
терпи, лишьбынепорох
показати весь коментар
11.06.2020 14:17 Відповісти
Шо, загорівся в дупі порох??
🤣
показати весь коментар
11.06.2020 14:24 Відповісти
это у тебя подгорело, аж большими буквами стал писать ) что тяжело осознавать что ты зебил
показати весь коментар
11.06.2020 14:26 Відповісти
Я ж не виноват, что у тебя вместо головы ПОПа оказалась!

😁
показати весь коментар
11.06.2020 14:33 Відповісти
Для населення тарифи на тепло і гарячу воду зменшаться, - Мінрегіон - Цензор.НЕТ 2716
показати весь коментар
11.06.2020 14:06 Відповісти
Очередное вранье для зебилов
показати весь коментар
11.06.2020 14:21 Відповісти
копійчаний хабар для 73%вих зебілів..
дебіли-експериментатори лохонуться іще раз, коли їм подарують "на камеру" десять копійок, а тишком-нишком, через емісію-прокладки коломойши-ахметова-пінчука-мертвечука-бойки поцуплять гривню.. схема перевірена і працює.. жрі-те, зебіли-сватовод, блін..
показати весь коментар
11.06.2020 14:26 Відповісти
Шо, загорівся в дупі порох??
🤣
показати весь коментар
11.06.2020 14:28 Відповісти
Сиджу удома, наче на закланні!..
Голісінький, як пращур мій, Адам!..
Сьогодні я труси своі останні
за комунальні послуги віддам...
Півроку по вагонах - "майна!", "віра!",
щоб по тарифам родінє сплатить!..
Віддам труси, залишиться лиш шкіра!
Та й дідько з нею, з шкірою! Деріть!
І хоч немає чим прикрити хера,
зате ні вам дефолту, ні чєпє!..
Візьміть труси, товаришу прем'єре!
І підніміть те кляте ВеВеПе!
Є ще, кажись, залатані панчохи.
Віддам і іх! Хай подарунок цей
підніме економіку хоч трохи,
щоб не просити в МВФ грошей!
Нехай моі "сімейні" зроблять диво -
й настане час омріяний, коли
разом із президентом, на Мальдивах,
погріти пузо ми усі могли!
Візьміть труси, і дійте, як годиться
останнім скарбом, що у мене є!
Та вріжте ними по єхидній пиці
отому голові НКРЄ!
Нехай він знає - знімемо без жАлю
труси останні! Мать би іх ітіть!
Та можемо, так само, і на палю,
якщо збрехав народу, посадить!
Візьміть труси! За телефон, за світло...
Панчохи забирайте за тепло...
...............................................
Собі залишу тільки злість, та ікла...
Щоб рвати вам горлянки чим було...

©
показати весь коментар
11.06.2020 14:29 Відповісти
Зелёные грабители врут в промышленных масштабах! За дурака меня держат, наглые твари!
показати весь коментар
11.06.2020 14:35 Відповісти
Порошенко це, не допомогло. Не допоможе й Зеленському. Тому що, проблема не в самому тарифі, а у відсутності можлиості більшості населення заробити кошти на прожиття. Зі зменшенням тарифів "кінць епохи зубожіння" не настане.
показати весь коментар
11.06.2020 15:07 Відповісти
що, пів вареніка вже не буде?
показати весь коментар
11.06.2020 15:11 Відповісти
Так что, люмпенам надо нашару раздавать газ?
показати весь коментар
11.06.2020 15:13 Відповісти
А на электроэнергию?
показати весь коментар
11.06.2020 15:20 Відповісти
Это хорошо вот только жаль воды горячей нет...
показати весь коментар
11.06.2020 15:51 Відповісти
Мда, каждое лето одно и тоже, как с тарифами, так и с комментами по поводу этой не новой новости.
показати весь коментар
11.06.2020 19:02 Відповісти
 
 