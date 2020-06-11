Мы взяли коронавирус под контроль, но угроза остается актуальной, - Шмыгаль

Ситуация с коронавирусом в Украине лучше, чем в Италии и Испании, но угроза все еще остается.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, правительству удалось вовремя внедрить карантин.

"Мы взяли под контроль коронавирус. Прошли первые три месяца умеренного сценария. Мы не свалились в ту пропасть, в которую свалились Италия, Испания, другие страны в мире. Сегодня эта угроза остается актуальной и, пользуясь случаем, я попрошу украинцев быть осторожными, бдительными и заботиться о здоровье родных и близких", - отметил премьер.

Шмыгаль заявил, что смягчение карантинных мероприятий демонстрирует сегодня результат - там, где люди расслабились, сразу рост количества заболевших.

"Поэтому очень важно соблюдать меры индивидуальной защиты - социальная дистанция, использование масок, мытье рук и дезинфекция", - добавил премьер-министр.

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