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Новости Коронавирус и карантин
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Мы взяли коронавирус под контроль, но угроза остается актуальной, - Шмыгаль

Мы взяли коронавирус под контроль, но угроза остается актуальной, - Шмыгаль

Ситуация с коронавирусом в Украине лучше, чем в Италии и Испании, но угроза все еще остается.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", передает Цензор.НЕТ.

По словам Шмыгаля, правительству удалось вовремя внедрить карантин.

"Мы взяли под контроль коронавирус. Прошли первые три месяца умеренного сценария. Мы не свалились в ту пропасть, в которую свалились Италия, Испания, другие страны в мире. Сегодня эта угроза остается актуальной и, пользуясь случаем, я попрошу украинцев быть осторожными, бдительными и заботиться о здоровье родных и близких", - отметил премьер.

Шмыгаль заявил, что смягчение карантинных мероприятий демонстрирует сегодня результат - там, где люди расслабились, сразу рост количества заболевших.

"Поэтому очень важно соблюдать меры индивидуальной защиты - социальная дистанция, использование масок, мытье рук и дезинфекция", - добавил премьер-министр.

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Топ комментарии
+4
Мы взяли коронавирус под контроль, но угроза остается актуальной, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7308
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11.06.2020 14:43
+2
Коронавирус под,контроль??? Так говорить--ловить воздух руками. Шмыгаль шмыгает, как шмыгает и вся экономика.
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11.06.2020 14:45
+2
взяли под контроль коронавирус? Если также как госрезерв, то можно спать спокойно
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11.06.2020 14:49
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шо, догонім до 1000 в суткі?..
"раз живьом - гуляй, рваніна..!"
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11.06.2020 14:42 Ответить
не догоним. если ты про умерших "с вирусом". дело в том, что в сутки у нас умирает 1 600 человек. из них 1 000 "с вирусом" - это нереально.
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11.06.2020 14:46 Ответить
странно а сегодня рекорд по заболеваемости((((((( врет шмыга
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11.06.2020 14:42 Ответить
Мы взяли коронавирус под контроль, но угроза остается актуальной, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7308
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11.06.2020 14:43 Ответить
Не пойман- не шмигаль..
😇
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11.06.2020 14:43 Ответить
Это он "под контролем" так вырос за прошедшие сутки?...
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11.06.2020 14:43 Ответить
Коронавирус под,контроль??? Так говорить--ловить воздух руками. Шмыгаль шмыгает, как шмыгает и вся экономика.
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11.06.2020 14:45 Ответить
шмыгаль, вирус может и обидиться...
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11.06.2020 14:46 Ответить
*Мы не свалились в ту пропасть, в которую свалились Италия, Испания, другие страны в мире*

Что то я не видел как мимо нас в пропасть пролетели *Италия, Испания, другие страны в мире*. Неужели мы их на дне ждём? Хотя ********* делает всё, чтобы это дно пробить
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11.06.2020 14:49 Ответить
взяли под контроль коронавирус? Если также как госрезерв, то можно спать спокойно
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11.06.2020 14:49 Ответить
Возьмите под контроль хотя бы обеспечение медиков средствами защиты от вируса! Вирус они взяли под контроль! Не смешите мои тапки!
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11.06.2020 15:33 Ответить
"Взяли под контроль"? А коронавирус об этом " в курсе" ?
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11.06.2020 16:12 Ответить
Вот даже пришлось комент удалить. Опередил на пару секунд)))
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11.06.2020 16:16 Ответить
Это круто...
Шмыгло засунуло за пояс всех вирусологов мира одним махом....
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11.06.2020 16:18 Ответить
..коронавирус только загадочно улыбнулся на слова бюджетного, профессионального оптимиста-романтика Ахметова - Шмыгаля
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11.06.2020 16:19 Ответить
Ми взяли коронавірус під контроль, але загроза залишається актуальною, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3329
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11.06.2020 16:24 Ответить
Вы не взяли ....вирус под контроль. Доставка вируса адресная. Вы в ПРИНЦИПЕ его не можете взять под контроль.
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11.06.2020 16:58 Ответить
Шмыгаль и Ляшко так лихо взяли под контроль короновирус, что в Украине каждый день - рекордный по числу заболевших. Он себя слышит?
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11.06.2020 18:51 Ответить
я так понимаю,что премьера подбирали по принципу- чтобы был тупее зе-осла...
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11.06.2020 19:49 Ответить
 
 