Мы взяли коронавирус под контроль, но угроза остается актуальной, - Шмыгаль
Ситуация с коронавирусом в Украине лучше, чем в Италии и Испании, но угроза все еще остается.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", передает Цензор.НЕТ.
По словам Шмыгаля, правительству удалось вовремя внедрить карантин.
"Мы взяли под контроль коронавирус. Прошли первые три месяца умеренного сценария. Мы не свалились в ту пропасть, в которую свалились Италия, Испания, другие страны в мире. Сегодня эта угроза остается актуальной и, пользуясь случаем, я попрошу украинцев быть осторожными, бдительными и заботиться о здоровье родных и близких", - отметил премьер.
Шмыгаль заявил, что смягчение карантинных мероприятий демонстрирует сегодня результат - там, где люди расслабились, сразу рост количества заболевших.
"Поэтому очень важно соблюдать меры индивидуальной защиты - социальная дистанция, использование масок, мытье рук и дезинфекция", - добавил премьер-министр.
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"раз живьом - гуляй, рваніна..!"
😇
Что то я не видел как мимо нас в пропасть пролетели *Италия, Испания, другие страны в мире*. Неужели мы их на дне ждём? Хотя ********* делает всё, чтобы это дно пробить
Шмыгло засунуло за пояс всех вирусологов мира одним махом....