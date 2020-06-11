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Новини Коронавірус і карантин
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Ми взяли коронавірус під контроль, але загроза залишається актуальною, - Шмигаль

Ми взяли коронавірус під контроль, але загроза залишається актуальною, - Шмигаль

Ситуація з коронавірусом в Україні краща, ніж в Італії та Іспанії, але загроза все ще залишається.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", передає Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, уряду вдалося вчасно впровадити карантин.

"Ми взяли під контроль коронавірус. Минули перші три місяці помірного сценарію. Ми не звалилися в ту прірву, в яку впали Італія, Іспанія, інші країни у світі. Сьогодні ця загроза залишається актуальною і, користуючись нагодою, я попрошу українців бути обережними, пильними і піклуватися про здоров'я рідних і близьких", - зазначив прем'єр.

Шмигаль заявив, що пом'якшення карантинних заходів демонструє сьогодні результат - там, де люди розслабилися, відразу зростання кількості хворих.

"Тому дуже важливо дотримуватися заходів індивідуального захисту - соціальна дистанція, використання масок, миття рук та дезінфекція", - додав прем'єр-міністр.

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Топ коментарі
+4
Мы взяли коронавирус под контроль, но угроза остается актуальной, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7308
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11.06.2020 14:43
+2
Коронавирус под,контроль??? Так говорить--ловить воздух руками. Шмыгаль шмыгает, как шмыгает и вся экономика.
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11.06.2020 14:45
+2
взяли под контроль коронавирус? Если также как госрезерв, то можно спать спокойно
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11.06.2020 14:49
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шо, догонім до 1000 в суткі?..
"раз живьом - гуляй, рваніна..!"
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11.06.2020 14:42 Відповісти
не догоним. если ты про умерших "с вирусом". дело в том, что в сутки у нас умирает 1 600 человек. из них 1 000 "с вирусом" - это нереально.
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11.06.2020 14:46 Відповісти
странно а сегодня рекорд по заболеваемости((((((( врет шмыга
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11.06.2020 14:42 Відповісти
Мы взяли коронавирус под контроль, но угроза остается актуальной, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7308
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11.06.2020 14:43 Відповісти
Не пойман- не шмигаль..
😇
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11.06.2020 14:43 Відповісти
Это он "под контролем" так вырос за прошедшие сутки?...
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11.06.2020 14:43 Відповісти
Коронавирус под,контроль??? Так говорить--ловить воздух руками. Шмыгаль шмыгает, как шмыгает и вся экономика.
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11.06.2020 14:45 Відповісти
шмыгаль, вирус может и обидиться...
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11.06.2020 14:46 Відповісти
*Мы не свалились в ту пропасть, в которую свалились Италия, Испания, другие страны в мире*

Что то я не видел как мимо нас в пропасть пролетели *Италия, Испания, другие страны в мире*. Неужели мы их на дне ждём? Хотя ********* делает всё, чтобы это дно пробить
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11.06.2020 14:49 Відповісти
взяли под контроль коронавирус? Если также как госрезерв, то можно спать спокойно
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11.06.2020 14:49 Відповісти
Возьмите под контроль хотя бы обеспечение медиков средствами защиты от вируса! Вирус они взяли под контроль! Не смешите мои тапки!
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11.06.2020 15:33 Відповісти
"Взяли под контроль"? А коронавирус об этом " в курсе" ?
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11.06.2020 16:12 Відповісти
Вот даже пришлось комент удалить. Опередил на пару секунд)))
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11.06.2020 16:16 Відповісти
Это круто...
Шмыгло засунуло за пояс всех вирусологов мира одним махом....
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11.06.2020 16:18 Відповісти
..коронавирус только загадочно улыбнулся на слова бюджетного, профессионального оптимиста-романтика Ахметова - Шмыгаля
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11.06.2020 16:19 Відповісти
Ми взяли коронавірус під контроль, але загроза залишається актуальною, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3329
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11.06.2020 16:24 Відповісти
Вы не взяли ....вирус под контроль. Доставка вируса адресная. Вы в ПРИНЦИПЕ его не можете взять под контроль.
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11.06.2020 16:58 Відповісти
Шмыгаль и Ляшко так лихо взяли под контроль короновирус, что в Украине каждый день - рекордный по числу заболевших. Он себя слышит?
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11.06.2020 18:51 Відповісти
я так понимаю,что премьера подбирали по принципу- чтобы был тупее зе-осла...
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11.06.2020 19:49 Відповісти
 
 