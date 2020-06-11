Ми взяли коронавірус під контроль, але загроза залишається актуальною, - Шмигаль

Ситуація з коронавірусом в Україні краща, ніж в Італії та Іспанії, але загроза все ще залишається.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", передає Цензор.НЕТ.

За словами Шмигаля, уряду вдалося вчасно впровадити карантин.

"Ми взяли під контроль коронавірус. Минули перші три місяці помірного сценарію. Ми не звалилися в ту прірву, в яку впали Італія, Іспанія, інші країни у світі. Сьогодні ця загроза залишається актуальною і, користуючись нагодою, я попрошу українців бути обережними, пильними і піклуватися про здоров'я рідних і близьких", - зазначив прем'єр.

Шмигаль заявив, що пом'якшення карантинних заходів демонструє сьогодні результат - там, де люди розслабилися, відразу зростання кількості хворих.

"Тому дуже важливо дотримуватися заходів індивідуального захисту - соціальна дистанція, використання масок, миття рук та дезінфекція", - додав прем'єр-міністр.

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