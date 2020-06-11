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безработица (433) Шмыгаль Денис (2591)

Статус безработного за время карантина получили 276 тыс. человек, - Шмыгаль

Статус безработного за время карантина получили 276 тыс. человек, - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что с 12 марта по 11 июня 2020 года статус безработного получили 276 тыс. человек.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", передает Цензор.НЕТ.

"На данный момент, по последним данным, количество зарегистрированных безработных – более 514 тыс. человек. Для сравнения, на 12 марта, когда мы ввели карантин, это была 361 тысяча В целом с начала карантина статус безработного получили 276 тыс. человек. Сегодня трудоустроено 142,7 тыс. человек из тех, кто получил статус безработного", - заявил Шмыгаль.

Он также отметил, что большое количество рабочих мест было создано в рамках программы "Большое строительство", в частности в сфере дорожного строительства.

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Ты бы лучше написал скоко не смогли получить и почему!!
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11.06.2020 14:58 Ответить
статус безработного получили 276 тыс. человек которые были зарегестрированы на бирже труда а те кто не был зарегестрирован на бирже уже не люди ??????????????
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11.06.2020 15:04 Ответить
Народ, а кто видел где это большое строительство ведётся? А то только большая разруха везде....
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11.06.2020 15:12 Ответить
У меня мама, ныне покойная, студенткой после обучения, была направлена на практику, укладывать асфальт. Из диагнозов помню только лейкоз, и нарушение костного мозга. Выжила, но несколько лет лечилась. забрали прямо с дороги , где укладывали горячий асфальт. Ребятки, онкологию будете бесплатно лечить трудоустроенным? Или, как всегда ?
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11.06.2020 15:16 Ответить
Что лучше:-
СТАТУС БЕЗРАБОТНОГО
или
СТАТУС СДОХШЕГО ОТ КОВИ19 ?
Есть идиоты, которые возмущаются введению карантина. Их не мало и они радуются отмене карантина.
Им вообще нужно делать эвтаназию, что бы не плодили себе подобных ...
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11.06.2020 15:17 Ответить
 
 