Статус безробітного за час карантину отримали 276 тис. осіб, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що із 12 березня по 11 червня 2020 року статус безробітного отримали 276 тис. осіб.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент, за останніми даними, кількість зареєстрованих безробітних - понад 514 тис. осіб. Для порівняння, на 12 березня, коли ми запровадили карантин, це була 361 тисяча. Загалом від початку карантину статус безробітного отримали 276 тис. осіб. Сьогодні працевлаштовано 142,7 тис. осіб з тих, хто отримав статус безробітного", - заявив Шмигаль.

Він також зауважив, що велику кількість робочих місць було створено в межах програми "Велике будівництво", зокрема у сфері дорожнього будівництва.

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