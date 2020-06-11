УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5004 відвідувача онлайн
Новини
601 5
безробіття (527) Денис Шмигаль (4408)

Статус безробітного за час карантину отримали 276 тис. осіб, - Шмигаль

Статус безробітного за час карантину отримали 276 тис. осіб, - Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що із 12 березня по 11 червня 2020 року статус безробітного отримали 276 тис. осіб.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції на тему "100 днів уряду", передає Цензор.НЕТ.

"На цей момент, за останніми даними, кількість зареєстрованих безробітних - понад 514 тис. осіб. Для порівняння, на 12 березня, коли ми запровадили карантин, це була 361 тисяча. Загалом від початку карантину статус безробітного отримали 276 тис. осіб. Сьогодні працевлаштовано 142,7 тис. осіб з тих, хто отримав статус безробітного", - заявив Шмигаль.

Він також зауважив, що велику кількість робочих місць було створено в межах програми "Велике будівництво", зокрема у сфері дорожнього будівництва.

Читайте также: Кабмин выделил дополнительно почти 3 млрд грн на выплату помощи по безработице

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ты бы лучше написал скоко не смогли получить и почему!!
показати весь коментар
11.06.2020 14:58 Відповісти
статус безработного получили 276 тыс. человек которые были зарегестрированы на бирже труда а те кто не был зарегестрирован на бирже уже не люди ??????????????
показати весь коментар
11.06.2020 15:04 Відповісти
Народ, а кто видел где это большое строительство ведётся? А то только большая разруха везде....
показати весь коментар
11.06.2020 15:12 Відповісти
У меня мама, ныне покойная, студенткой после обучения, была направлена на практику, укладывать асфальт. Из диагнозов помню только лейкоз, и нарушение костного мозга. Выжила, но несколько лет лечилась. забрали прямо с дороги , где укладывали горячий асфальт. Ребятки, онкологию будете бесплатно лечить трудоустроенным? Или, как всегда ?
показати весь коментар
11.06.2020 15:16 Відповісти
Что лучше:-
СТАТУС БЕЗРАБОТНОГО
или
СТАТУС СДОХШЕГО ОТ КОВИ19 ?
Есть идиоты, которые возмущаются введению карантина. Их не мало и они радуются отмене карантина.
Им вообще нужно делать эвтаназию, что бы не плодили себе подобных ...
показати весь коментар
11.06.2020 15:17 Відповісти
 
 