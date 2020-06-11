Шмыгаль о ремонте дорог: Осенью украинцы увидят результат
Украина в этом году направит на дорожное строительство более 100 миллиардов гривен, что является беспрецедентно большой суммой.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Мы понимаем, что более 100 миллиардов гривен в этом году будет направлено на дорожное строительство, беспрецедентно большая сумма. Мы также работаем над программой строительства мостов, мы знаем, какие направления будут в следующем году привлечены к программе "Большая стройка", - сказал он.
По словам Шмыгаля, сейчас дорожные строительные компании и строительная отрасль в целом имеют все возможности, чтобы в течение всего теплого сезона закончить работы.
"Мы верим, что осенью, уверены в этом, украинцы увидят результат такой программы", - добавил он.
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Ужжооосссс!!
🤣🤣🤣
Шо , знову??
Так и же Гройсман уже отремонтировал.. И эти хотят?
Будет текст,будет что обсуждать.
Нарид так захотел на выборах, шо поробиш...
УрряяааАААА!
🤣
Это круче Нью-Васюков заявление!
Ваши "результаты" мы уже видели.
Пару лет назад сделали дорогу между Тростянцом и Боромлей. Осталась нормальная дорога между Тернами и Недригайловым сделанная при Ющенко.Остальные - матюк сплошной.