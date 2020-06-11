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дороги (2472) Кабмин (13507) ремонт (1177) Шмыгаль Денис (2596)

Шмыгаль о ремонте дорог: Осенью украинцы увидят результат

Шмыгаль о ремонте дорог: Осенью украинцы увидят результат

Украина в этом году направит на дорожное строительство более 100 миллиардов гривен, что является беспрецедентно большой суммой.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции, посвященной ста дням работы нового правительства, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Мы понимаем, что более 100 миллиардов гривен в этом году будет направлено на дорожное строительство, беспрецедентно большая сумма. Мы также работаем над программой строительства мостов, мы знаем, какие направления будут в следующем году привлечены к программе "Большая стройка", - сказал он.

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По словам Шмыгаля, сейчас дорожные строительные компании и строительная отрасль в целом имеют все возможности, чтобы в течение всего теплого сезона закончить работы.

"Мы верим, что осенью, уверены в этом, украинцы увидят результат такой программы", - добавил он.

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Топ комментарии
+15
є сподівання, що восени й ви побачите, як громадяни оцінюють вашу "працю"
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11.06.2020 15:37
+13
Выборы-Выборы
Шмыгаль о ремонте дорог: Осенью украинцы увидят результат - Цензор.НЕТ 2500
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11.06.2020 15:39
+10
500 тыс. новых рабочих мест украинцы уже увидели. Так же увидели гуманитарку в епицентре. Мышей - мутантов в госрезерве работающих на зерне и дизеле. Глаза х...йла желающего "мира". Конец эпохи бедности... а теперь и дороги. Друзья, п...зда дорогам.
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11.06.2020 15:58
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є сподівання, що восени й ви побачите, як громадяни оцінюють вашу "працю"
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11.06.2020 15:37 Ответить
В асфальт закатають??
Ужжооосссс!!
🤣🤣🤣
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11.06.2020 15:42 Ответить
В Рівному ремонти доріг ведуться щодня. Бачу кожного дня на власній вулиці і ще на багатьох. Давно такого не бачив. За Петра такого не було
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11.06.2020 15:58 Ответить
не знаю щодо Рівного, але в Києві і Сумах якраз "за Петра" (2016-2019 роки) і почали маштабно будувати дороги
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11.06.2020 16:25 Ответить
Хмельницька обл, "тещин язик" по трасі на Кам'янець - зробили якраз за Петра. "Об'їздна вулиця" в Кам'янці - одну половину встигли зробити за гроші, виділені при Петрові, а про другу при Зе мова поки що і не йде, хоча дорога там просто жах. Фури часто через місто їдуть, бо дешевше мусорам дати на лапу, ніж потім машину ремонтувати.
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11.06.2020 16:52 Ответить
Прикольно. Осенью какого годая? Результат дерибана бабла? и где будет это правительство осенью!
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11.06.2020 15:37 Ответить
Спасиба Зеле и Шмыгалю , что не свернули ремонт дорог начатый Гройсманом! Проэкты ТУ согласования сделаны в 2017 и 2018 годах. Ну разумеется Шмыгаль это тайно сделал в прошлом))) во деятели,,,!!!!! Я
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11.06.2020 15:38 Ответить
я бы так рано не радовался, у ребят талант ********** все что было сделано до них.
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11.06.2020 15:40 Ответить
Та було одне гі..в...н..о -лєнточко чик-чик..
Шо , знову??
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11.06.2020 15:39 Ответить
Це те,яке у дбр ходе на "работу"?
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11.06.2020 16:10 Ответить
Выборы-Выборы
Шмыгаль о ремонте дорог: Осенью украинцы увидят результат - Цензор.НЕТ 2500
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11.06.2020 15:39 Ответить
Шмыгаль о ремонте дорог: Осенью украинцы увидят результат

Так и же Гройсман уже отремонтировал.. И эти хотят?
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11.06.2020 15:39 Ответить
ты не понял, они отремонтированные дороги отремонтируют, практически без затрат на материалы, только денег возьмут шуть-шуть неманошка.
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11.06.2020 15:41 Ответить
ага. вон выше Босой каждый день видит ремонтные работы. наверное, начиная с мая прошлого года. всё никак закончить не могут.
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11.06.2020 16:06 Ответить
То у него после нервного повреждения "видения" начались.
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11.06.2020 16:12 Ответить
Осенью судя по меморандуму МВФ Украинцы увидят заоблачные платежки и тарифы! и после того как они эти тарифы увидят Украинцам уже до жопы будут дороги!!
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11.06.2020 15:40 Ответить
Т.е. за газ надо будет вновь платить, как при свыночолому гэтьмане було?
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11.06.2020 15:43 Ответить
читай меморандум там все написано подробно и понятно!! ЛОХИ ЗАПЛАТЯТ ЗА ВСЁ И ЗА ВСЕХ!!
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11.06.2020 15:44 Ответить
Да,и где прочесть?
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11.06.2020 15:46 Ответить
https://strana.ua/articles/analysis/270098-strana-izuchila-polnyj-tekst-memoranduma-s-mvf.html
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11.06.2020 15:48 Ответить
Это не меморандум,это всего лишь оценка того,что они добыли.
Будет текст,будет что обсуждать.
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11.06.2020 15:58 Ответить
в первых абзацах статьи говорится что предоставленые выводы сделаны на основе полного меморандума который был получен редакцией!! ты хотишь сам прочитать оригинал? а знаний юридических хватит чтобы пролезть через терни юридической казуистики?!!
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11.06.2020 16:33 Ответить
Зато у помойки, коей является срана.уа, этих знаний хватит? Не смешите.
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11.06.2020 17:19 Ответить
статья говорит про то что за все заплатят ЛОХИ! за 28 лет в стране платили токо лохи ой т.е. граждане!! хоть раз платили ОЛИГАРХИ ну или хотябы чинуши?!! так что скорее всего в статье написана правда!! если бы в статье написали что за все заплатят ОЛИГАРХИ вот тогда бы я сомневался а раз написано что платят ЛОХИ то все впорядке все как всегда ничего неожиданного!!
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11.06.2020 17:49 Ответить
Так во всех странах за всё платят лохи,это называется капитализм.А у нас есть только признаки капитализма.
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11.06.2020 18:07 Ответить
во всех цивилизованных странах платят ВСЕ и ЛОХИ и ОЛИГАРХИ и ЧИНУШИ! причем кто имеет больше тот и платить больше но это в цивилизованых странах а у нас ПЛАТЯТ ТОЛЬКО ЛОХИ!! ОЛИГАРХИ НЕ ПЛАТЯТ И ЧИНУШИ НЕ ПЛАТЯТ!!
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11.06.2020 18:49 Ответить
Еще раз спрашиваю: вновь газ будет по 8, как при свыночолому папєрєднікє, а не по 3, как сейчас?
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11.06.2020 16:12 Ответить
будет и выше!!
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11.06.2020 16:25 Ответить
ой, та вали в спам, кловун, сын клована
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11.06.2020 16:26 Ответить
А результат точно будет положительный?
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11.06.2020 15:40 Ответить
да знаем мы уже этот результат....не будет ни дорог ни денег
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11.06.2020 15:42 Ответить
100 лярдов,молодца,откат будет нехилый
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11.06.2020 15:43 Ответить
Ездил я пару недель назад в родной райцентр в Черниговской области. При воре и барыге Порошенко в это время все дороги были приведены в порядок. Ни одной ямки. Сейчас все в ямах. Просто жуть. Со слов одноклассника, который в теме, нет ни копейки на ремонт. Все деньги забирает Киев, азаровщина полная.
Нарид так захотел на выборах, шо поробиш...
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11.06.2020 15:44 Ответить
а как же так при ПЕТЕ построили дороги и через год дороги превратились в ЯМЫ!(ЗЕ токо год как президент) это что за строители такие были и из чего они эти дороги строили?!!
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11.06.2020 15:47 Ответить
Зебил, если бы у тебя были бы мозги, я бы тебе объяснил, что речь в моем комментарии шла о ремонте городских дорог, на который при Пете деньги были, а при зелёном долбо_бе почему-то закончились) Но не буду))
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11.06.2020 15:52 Ответить
при пете каждый год делали ямочный ремонт уже второй год нет и намека
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11.06.2020 15:57 Ответить
у нас идет ямочный ремонт, но это же на полгода хватает...
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11.06.2020 16:01 Ответить
У нас при Пете какие-то армяне с укр. паспортами выиграли тендер и осенью 2017 сделали 2 км районной дороги, которая слезла еще до конца зимы. Местные депутаты подняли шум, приехало СБУ, армянам денег не дали, а дорогу переделали. Вторую зиму уже стоит, полет нормальный.
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11.06.2020 17:28 Ответить
Подтверждаю, тоже ездил на черниговщину в прилуцкий район. При Гройсмане впервые туда стало терпимо ездить. Сейчас снова все приходит в упадок
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11.06.2020 16:01 Ответить
Ох не туда вы смотрите.Уделили бы больше внимания сельскому хозяйству.
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11.06.2020 15:45 Ответить
Конечно же увидят результат и,необязательно дороги.
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11.06.2020 15:46 Ответить
Дайош массовую гиперлупанизацию!!

УрряяааАААА!
🤣
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11.06.2020 15:46 Ответить
ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ КИТАЙЦЕВ!!
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11.06.2020 15:52 Ответить
Так я вже бачу. Оболонь. Не більше кілометра укладали півтора місяця. Зараз ще півтора місяця робили зупинки і тротуар. От нафуй наганяти з десяток техніки і три десятки жовтих жилетиків на таку мізерну ділянку? І це ще з початку карантину. Досі щось недоробили. Працюють, навіть вночі. Розмітка жесть. Як в принтері який вже ВСЕ.
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11.06.2020 15:55 Ответить
Гроші, які дали на боротьбу з "ковід". вони закатають в дороги. Бо сподіваються перемогти на місцевих виборах в Україні та ордло. Куди поділись гроші на ремонт доріг, питати безглуздо. Туди, куди і зерно, з "держрезерву"
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11.06.2020 15:55 Ответить
Не забуваємо, що у фонд боротьби з коронавірусом гроші прийшли зарахунок субсидій, профільних міністерств типу культури, місцевого самоврядування і інш.
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11.06.2020 16:29 Ответить
Никто и не сомневаетса что мы увидим результаты вашей псевдо - роботы.
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11.06.2020 15:56 Ответить
увидим
Шмигаль про ремонт доріг: Восени українці побачать результат - Цензор.НЕТ 5500
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11.06.2020 16:00 Ответить
500 тыс. новых рабочих мест украинцы уже увидели. Так же увидели гуманитарку в епицентре. Мышей - мутантов в госрезерве работающих на зерне и дизеле. Глаза х...йла желающего "мира". Конец эпохи бедности... а теперь и дороги. Друзья, п...зда дорогам.
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11.06.2020 15:58 Ответить
дайте ему еще 100 дней....
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11.06.2020 16:03 Ответить
Ми, за останній рік СТІЛЬКИ "результатів" побачили, що в очах мерехтить...Особливо результатів по "чехарді" з призначеннями на різних рівнях... Шмиголь - не виключення...
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11.06.2020 15:58 Ответить
Когда-то весь мир увидел как дочка скромного начальника Уравтодора на своем Ламборджины протаранила на кинофестивале в Каннах восемь кажись суперкаров. Так шо, обещают побить рекорд?
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11.06.2020 16:02 Ответить
Бльади, трассу Киев Харьков от Полтавы до Красногоровки сделали двухполосной, теперь ездишь как камикадзе, обгоняешь по встречке.
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11.06.2020 16:04 Ответить
А сейчас наблюдаем презовские кортежи
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11.06.2020 16:04 Ответить
Ага, осенью ... Как человек, который много ездит за рулем по разным странам, ответственно вам заявляю: "У нас на строительстве/ремонтах дорог работает в 10 раз меньше техники/людей, чем в той же Европе". Да и те кто работает "10 - сидят курят, 2- работают". Такими темпами ... да, возможно и осенью - только какого года?
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11.06.2020 16:08 Ответить
неужели в нашей стране еще кто то верит что у нас начинают строительство дорог именно для того чтобы построить дороги!! у нас всегда на дорогах пилил бабло а если кто то думает по другому то как говорится подумайте еще раз!!
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11.06.2020 16:35 Ответить
Куди спішити? Після зміни магнітних полюсів всі дороги будуть заново переробляти
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11.06.2020 23:18 Ответить
Удивил- каждую осень видим
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11.06.2020 16:12 Ответить
Статтю не читав, просто вирішив запитати: Шмигаль уточнив про осінь якого року мова???
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11.06.2020 16:14 Ответить
так осенью ни шмегаля ни зелоха дай боже не будет
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11.06.2020 16:24 Ответить
"Убивают трассу!" на отремонтированной дороге Мариуполь - Запорожье, В свою очередь патрульная полиция Донецкой области просит с целью сохранения дорожного покрытия, водителям большегрузных транспортных средств в дневное время при высокой температуре находится на отведенных стоянках..а Метинвест не слышит и бесперебойно возит слябы как металлолом по государственным трассам
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11.06.2020 16:29 Ответить
Дело хорошее,любая страна начинается и заканчивается дорогой.
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11.06.2020 16:29 Ответить
як побачили 500 тисяч нових робочих місць....
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11.06.2020 16:31 Ответить
Если бы строили бетонные дороги, которые стоят по 50 лет без ямок, как крепкие, как взлетные полосы, то можно было бы отремонтировать все дороги! А так, они строят дороги асфальтные, которые нужно латать, через год после зимы. Ибо осенью вода просачивается в поры асфальта, зимой вода внутри асфальта замерзает в лед и разрушает асфальт изнутри, весной дожди размывают асфальт, который весь в дырах и уже надо латать. А летом асфальт плавится от солнца и фуры едут и машины обычные, что остаются следы, как будто в масле ехал. Железобетонные дороги же, не пропускают воду, от холода конечно бетон зимой сужается, а летом расширяется, но на бетонных дорогах делают специальные деформационные надрезы и бетон таким образом не разрушается и может стоять и 50 лет без ямок! Может и 100 даже простоять - это зависит от того, какой бетон. Но если строить такие бетонные дороги, то политики не смогут каждый год их ремонтировать, как асфальтные и не смогут пилить деньги. А так по статистике УкрАвтоДора в Украине 93% дорог не пригодные для езды и можно дальше строить такие же говно дороги из асфальта, что одну починил и 100 поломались. Пили бабло не хочу...
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11.06.2020 16:34 Ответить
проблема не в том что строят асфальтные дороги проблема в том что строят не соблюдая технологии и использую не качественные дешевые материалы! асфальтные дороги 20 лет конечно не простоят но при соблюдении технологии 5 лет запросто! а у нас каждый год их перестраивают а некоторые и по 2 раза в год!!
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11.06.2020 16:36 Ответить
физдун....
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11.06.2020 16:53 Ответить
Не знаю, что можно будет увидеть на дорогах осенью, но не исключено увидеть как весной на этих дорогах может "поплыть" со снегом асфальт, если ещё "доживет" до весны.
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11.06.2020 17:46 Ответить
Шмигаль про ремонт доріг: Восени українці побачать результат - Цензор.НЕТ 6628
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11.06.2020 19:10 Ответить
нее неуспеем увидеть наверно .самосвалами по 50 тонн уничтожат все то что осталось и построянное
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11.06.2020 19:14 Ответить
За 2,5 месяца сделают все дороги?
Это круче Нью-Васюков заявление!
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11.06.2020 20:49 Ответить
Украинцы должны увидеть добротные дороги. а не "результат".
Ваши "результаты" мы уже видели.
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11.06.2020 22:50 Ответить
На Сумщине , под Штеповкой с десяток км фрезеруют, заливают бетоном !!!, затем асфальт - техника новая, бетоновозов здоровых с десяток, пропускают машины пачками по очереди по одной полосе - неудобно ехать ,но если сделают хоть участок то будет нормально.
Пару лет назад сделали дорогу между Тростянцом и Боромлей. Осталась нормальная дорога между Тернами и Недригайловым сделанная при Ющенко.Остальные - матюк сплошной.
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11.06.2020 23:02 Ответить
Конечно увидим...на ближайшем СТО
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11.06.2020 23:04 Ответить
Результат не заставит долго ждать
Шмигаль про ремонт доріг: Восени українці побачать результат - Цензор.НЕТ 2590
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11.06.2020 23:06 Ответить
 
 