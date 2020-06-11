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Шмигаль про ремонт доріг: Восени українці побачать результат

Шмигаль про ремонт доріг: Восени українці побачать результат

Україна цього року направить на дорожнє будівництво понад 100 мільярдів гривень, що є безпрецедентно великою сумою.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції, присвяченій ста дням роботи нового уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Ми розуміємо, що понад 100 мільярдів гривень цього року буде спрямовано на дорожнє будівництво, безпрецедентно велика сума. Ми також працюємо над програмою будівництва мостів, ми знаємо, які напрями будуть наступного року залучені до програми "Велике будівництво", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Укравтодор хоче легалізувати дорожні побори, уникнувши опору бізнесу, - директорка з правових питань Групи компаній "Нова пошта" Хомич

За словами Шмигаля, зараз дорожні будівельні компанії та будівельна галузь загалом мають всі можливості, щоб протягом всього теплого сезону закінчити роботи.

"Ми віримо, що восени, впевнені в цьому, українці побачать результат такої програми", - додав він.

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Топ коментарі
+15
є сподівання, що восени й ви побачите, як громадяни оцінюють вашу "працю"
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11.06.2020 15:37
+13
Выборы-Выборы
Шмыгаль о ремонте дорог: Осенью украинцы увидят результат - Цензор.НЕТ 2500
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11.06.2020 15:39
+10
500 тыс. новых рабочих мест украинцы уже увидели. Так же увидели гуманитарку в епицентре. Мышей - мутантов в госрезерве работающих на зерне и дизеле. Глаза х...йла желающего "мира". Конец эпохи бедности... а теперь и дороги. Друзья, п...зда дорогам.
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11.06.2020 15:58
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є сподівання, що восени й ви побачите, як громадяни оцінюють вашу "працю"
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11.06.2020 15:37 Відповісти
В асфальт закатають??
Ужжооосссс!!
🤣🤣🤣
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11.06.2020 15:42 Відповісти
В Рівному ремонти доріг ведуться щодня. Бачу кожного дня на власній вулиці і ще на багатьох. Давно такого не бачив. За Петра такого не було
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11.06.2020 15:58 Відповісти
не знаю щодо Рівного, але в Києві і Сумах якраз "за Петра" (2016-2019 роки) і почали маштабно будувати дороги
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11.06.2020 16:25 Відповісти
Хмельницька обл, "тещин язик" по трасі на Кам'янець - зробили якраз за Петра. "Об'їздна вулиця" в Кам'янці - одну половину встигли зробити за гроші, виділені при Петрові, а про другу при Зе мова поки що і не йде, хоча дорога там просто жах. Фури часто через місто їдуть, бо дешевше мусорам дати на лапу, ніж потім машину ремонтувати.
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11.06.2020 16:52 Відповісти
Прикольно. Осенью какого годая? Результат дерибана бабла? и где будет это правительство осенью!
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11.06.2020 15:37 Відповісти
Спасиба Зеле и Шмыгалю , что не свернули ремонт дорог начатый Гройсманом! Проэкты ТУ согласования сделаны в 2017 и 2018 годах. Ну разумеется Шмыгаль это тайно сделал в прошлом))) во деятели,,,!!!!! Я
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11.06.2020 15:38 Відповісти
я бы так рано не радовался, у ребят талант ********** все что было сделано до них.
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11.06.2020 15:40 Відповісти
Та було одне гі..в...н..о -лєнточко чик-чик..
Шо , знову??
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11.06.2020 15:39 Відповісти
Це те,яке у дбр ходе на "работу"?
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11.06.2020 16:10 Відповісти
Выборы-Выборы
Шмыгаль о ремонте дорог: Осенью украинцы увидят результат - Цензор.НЕТ 2500
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11.06.2020 15:39 Відповісти
Шмыгаль о ремонте дорог: Осенью украинцы увидят результат

Так и же Гройсман уже отремонтировал.. И эти хотят?
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11.06.2020 15:39 Відповісти
ты не понял, они отремонтированные дороги отремонтируют, практически без затрат на материалы, только денег возьмут шуть-шуть неманошка.
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11.06.2020 15:41 Відповісти
ага. вон выше Босой каждый день видит ремонтные работы. наверное, начиная с мая прошлого года. всё никак закончить не могут.
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11.06.2020 16:06 Відповісти
То у него после нервного повреждения "видения" начались.
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11.06.2020 16:12 Відповісти
Осенью судя по меморандуму МВФ Украинцы увидят заоблачные платежки и тарифы! и после того как они эти тарифы увидят Украинцам уже до жопы будут дороги!!
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11.06.2020 15:40 Відповісти
Т.е. за газ надо будет вновь платить, как при свыночолому гэтьмане було?
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11.06.2020 15:43 Відповісти
читай меморандум там все написано подробно и понятно!! ЛОХИ ЗАПЛАТЯТ ЗА ВСЁ И ЗА ВСЕХ!!
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11.06.2020 15:44 Відповісти
Да,и где прочесть?
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11.06.2020 15:46 Відповісти
https://strana.ua/articles/analysis/270098-strana-izuchila-polnyj-tekst-memoranduma-s-mvf.html
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11.06.2020 15:48 Відповісти
Это не меморандум,это всего лишь оценка того,что они добыли.
Будет текст,будет что обсуждать.
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11.06.2020 15:58 Відповісти
в первых абзацах статьи говорится что предоставленые выводы сделаны на основе полного меморандума который был получен редакцией!! ты хотишь сам прочитать оригинал? а знаний юридических хватит чтобы пролезть через терни юридической казуистики?!!
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11.06.2020 16:33 Відповісти
Зато у помойки, коей является срана.уа, этих знаний хватит? Не смешите.
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11.06.2020 17:19 Відповісти
статья говорит про то что за все заплатят ЛОХИ! за 28 лет в стране платили токо лохи ой т.е. граждане!! хоть раз платили ОЛИГАРХИ ну или хотябы чинуши?!! так что скорее всего в статье написана правда!! если бы в статье написали что за все заплатят ОЛИГАРХИ вот тогда бы я сомневался а раз написано что платят ЛОХИ то все впорядке все как всегда ничего неожиданного!!
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11.06.2020 17:49 Відповісти
Так во всех странах за всё платят лохи,это называется капитализм.А у нас есть только признаки капитализма.
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11.06.2020 18:07 Відповісти
во всех цивилизованных странах платят ВСЕ и ЛОХИ и ОЛИГАРХИ и ЧИНУШИ! причем кто имеет больше тот и платить больше но это в цивилизованых странах а у нас ПЛАТЯТ ТОЛЬКО ЛОХИ!! ОЛИГАРХИ НЕ ПЛАТЯТ И ЧИНУШИ НЕ ПЛАТЯТ!!
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11.06.2020 18:49 Відповісти
Еще раз спрашиваю: вновь газ будет по 8, как при свыночолому папєрєднікє, а не по 3, как сейчас?
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11.06.2020 16:12 Відповісти
будет и выше!!
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11.06.2020 16:25 Відповісти
ой, та вали в спам, кловун, сын клована
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11.06.2020 16:26 Відповісти
А результат точно будет положительный?
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11.06.2020 15:40 Відповісти
да знаем мы уже этот результат....не будет ни дорог ни денег
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11.06.2020 15:42 Відповісти
100 лярдов,молодца,откат будет нехилый
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11.06.2020 15:43 Відповісти
Ездил я пару недель назад в родной райцентр в Черниговской области. При воре и барыге Порошенко в это время все дороги были приведены в порядок. Ни одной ямки. Сейчас все в ямах. Просто жуть. Со слов одноклассника, который в теме, нет ни копейки на ремонт. Все деньги забирает Киев, азаровщина полная.
Нарид так захотел на выборах, шо поробиш...
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11.06.2020 15:44 Відповісти
а как же так при ПЕТЕ построили дороги и через год дороги превратились в ЯМЫ!(ЗЕ токо год как президент) это что за строители такие были и из чего они эти дороги строили?!!
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11.06.2020 15:47 Відповісти
Зебил, если бы у тебя были бы мозги, я бы тебе объяснил, что речь в моем комментарии шла о ремонте городских дорог, на который при Пете деньги были, а при зелёном долбо_бе почему-то закончились) Но не буду))
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11.06.2020 15:52 Відповісти
при пете каждый год делали ямочный ремонт уже второй год нет и намека
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11.06.2020 15:57 Відповісти
у нас идет ямочный ремонт, но это же на полгода хватает...
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11.06.2020 16:01 Відповісти
У нас при Пете какие-то армяне с укр. паспортами выиграли тендер и осенью 2017 сделали 2 км районной дороги, которая слезла еще до конца зимы. Местные депутаты подняли шум, приехало СБУ, армянам денег не дали, а дорогу переделали. Вторую зиму уже стоит, полет нормальный.
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11.06.2020 17:28 Відповісти
Подтверждаю, тоже ездил на черниговщину в прилуцкий район. При Гройсмане впервые туда стало терпимо ездить. Сейчас снова все приходит в упадок
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11.06.2020 16:01 Відповісти
Ох не туда вы смотрите.Уделили бы больше внимания сельскому хозяйству.
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11.06.2020 15:45 Відповісти
Конечно же увидят результат и,необязательно дороги.
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11.06.2020 15:46 Відповісти
Дайош массовую гиперлупанизацию!!

УрряяааАААА!
🤣
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11.06.2020 15:46 Відповісти
ДОГОНИМ И ПЕРЕГОНИМ КИТАЙЦЕВ!!
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11.06.2020 15:52 Відповісти
Так я вже бачу. Оболонь. Не більше кілометра укладали півтора місяця. Зараз ще півтора місяця робили зупинки і тротуар. От нафуй наганяти з десяток техніки і три десятки жовтих жилетиків на таку мізерну ділянку? І це ще з початку карантину. Досі щось недоробили. Працюють, навіть вночі. Розмітка жесть. Як в принтері який вже ВСЕ.
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11.06.2020 15:55 Відповісти
Гроші, які дали на боротьбу з "ковід". вони закатають в дороги. Бо сподіваються перемогти на місцевих виборах в Україні та ордло. Куди поділись гроші на ремонт доріг, питати безглуздо. Туди, куди і зерно, з "держрезерву"
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11.06.2020 15:55 Відповісти
Не забуваємо, що у фонд боротьби з коронавірусом гроші прийшли зарахунок субсидій, профільних міністерств типу культури, місцевого самоврядування і інш.
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11.06.2020 16:29 Відповісти
Никто и не сомневаетса что мы увидим результаты вашей псевдо - роботы.
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11.06.2020 15:56 Відповісти
увидим
Шмигаль про ремонт доріг: Восени українці побачать результат - Цензор.НЕТ 5500
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11.06.2020 16:00 Відповісти
500 тыс. новых рабочих мест украинцы уже увидели. Так же увидели гуманитарку в епицентре. Мышей - мутантов в госрезерве работающих на зерне и дизеле. Глаза х...йла желающего "мира". Конец эпохи бедности... а теперь и дороги. Друзья, п...зда дорогам.
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11.06.2020 15:58 Відповісти
дайте ему еще 100 дней....
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11.06.2020 16:03 Відповісти
Ми, за останній рік СТІЛЬКИ "результатів" побачили, що в очах мерехтить...Особливо результатів по "чехарді" з призначеннями на різних рівнях... Шмиголь - не виключення...
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11.06.2020 15:58 Відповісти
Когда-то весь мир увидел как дочка скромного начальника Уравтодора на своем Ламборджины протаранила на кинофестивале в Каннах восемь кажись суперкаров. Так шо, обещают побить рекорд?
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11.06.2020 16:02 Відповісти
Бльади, трассу Киев Харьков от Полтавы до Красногоровки сделали двухполосной, теперь ездишь как камикадзе, обгоняешь по встречке.
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11.06.2020 16:04 Відповісти
А сейчас наблюдаем презовские кортежи
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11.06.2020 16:04 Відповісти
Ага, осенью ... Как человек, который много ездит за рулем по разным странам, ответственно вам заявляю: "У нас на строительстве/ремонтах дорог работает в 10 раз меньше техники/людей, чем в той же Европе". Да и те кто работает "10 - сидят курят, 2- работают". Такими темпами ... да, возможно и осенью - только какого года?
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11.06.2020 16:08 Відповісти
неужели в нашей стране еще кто то верит что у нас начинают строительство дорог именно для того чтобы построить дороги!! у нас всегда на дорогах пилил бабло а если кто то думает по другому то как говорится подумайте еще раз!!
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11.06.2020 16:35 Відповісти
Куди спішити? Після зміни магнітних полюсів всі дороги будуть заново переробляти
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11.06.2020 23:18 Відповісти
Удивил- каждую осень видим
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11.06.2020 16:12 Відповісти
Статтю не читав, просто вирішив запитати: Шмигаль уточнив про осінь якого року мова???
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11.06.2020 16:14 Відповісти
так осенью ни шмегаля ни зелоха дай боже не будет
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11.06.2020 16:24 Відповісти
"Убивают трассу!" на отремонтированной дороге Мариуполь - Запорожье, В свою очередь патрульная полиция Донецкой области просит с целью сохранения дорожного покрытия, водителям большегрузных транспортных средств в дневное время при высокой температуре находится на отведенных стоянках..а Метинвест не слышит и бесперебойно возит слябы как металлолом по государственным трассам
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11.06.2020 16:29 Відповісти
Дело хорошее,любая страна начинается и заканчивается дорогой.
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11.06.2020 16:29 Відповісти
як побачили 500 тисяч нових робочих місць....
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11.06.2020 16:31 Відповісти
Если бы строили бетонные дороги, которые стоят по 50 лет без ямок, как крепкие, как взлетные полосы, то можно было бы отремонтировать все дороги! А так, они строят дороги асфальтные, которые нужно латать, через год после зимы. Ибо осенью вода просачивается в поры асфальта, зимой вода внутри асфальта замерзает в лед и разрушает асфальт изнутри, весной дожди размывают асфальт, который весь в дырах и уже надо латать. А летом асфальт плавится от солнца и фуры едут и машины обычные, что остаются следы, как будто в масле ехал. Железобетонные дороги же, не пропускают воду, от холода конечно бетон зимой сужается, а летом расширяется, но на бетонных дорогах делают специальные деформационные надрезы и бетон таким образом не разрушается и может стоять и 50 лет без ямок! Может и 100 даже простоять - это зависит от того, какой бетон. Но если строить такие бетонные дороги, то политики не смогут каждый год их ремонтировать, как асфальтные и не смогут пилить деньги. А так по статистике УкрАвтоДора в Украине 93% дорог не пригодные для езды и можно дальше строить такие же говно дороги из асфальта, что одну починил и 100 поломались. Пили бабло не хочу...
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11.06.2020 16:34 Відповісти
проблема не в том что строят асфальтные дороги проблема в том что строят не соблюдая технологии и использую не качественные дешевые материалы! асфальтные дороги 20 лет конечно не простоят но при соблюдении технологии 5 лет запросто! а у нас каждый год их перестраивают а некоторые и по 2 раза в год!!
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11.06.2020 16:36 Відповісти
физдун....
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11.06.2020 16:53 Відповісти
Не знаю, что можно будет увидеть на дорогах осенью, но не исключено увидеть как весной на этих дорогах может "поплыть" со снегом асфальт, если ещё "доживет" до весны.
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11.06.2020 17:46 Відповісти
Шмигаль про ремонт доріг: Восени українці побачать результат - Цензор.НЕТ 6628
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11.06.2020 19:10 Відповісти
нее неуспеем увидеть наверно .самосвалами по 50 тонн уничтожат все то что осталось и построянное
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11.06.2020 19:14 Відповісти
За 2,5 месяца сделают все дороги?
Это круче Нью-Васюков заявление!
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11.06.2020 20:49 Відповісти
Украинцы должны увидеть добротные дороги. а не "результат".
Ваши "результаты" мы уже видели.
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11.06.2020 22:50 Відповісти
На Сумщине , под Штеповкой с десяток км фрезеруют, заливают бетоном !!!, затем асфальт - техника новая, бетоновозов здоровых с десяток, пропускают машины пачками по очереди по одной полосе - неудобно ехать ,но если сделают хоть участок то будет нормально.
Пару лет назад сделали дорогу между Тростянцом и Боромлей. Осталась нормальная дорога между Тернами и Недригайловым сделанная при Ющенко.Остальные - матюк сплошной.
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11.06.2020 23:02 Відповісти
Конечно увидим...на ближайшем СТО
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11.06.2020 23:04 Відповісти
Результат не заставит долго ждать
Шмигаль про ремонт доріг: Восени українці побачать результат - Цензор.НЕТ 2590
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11.06.2020 23:06 Відповісти
 
 