Секвестра Госбюджета в ближайшие два квартала не будет, - Шмыгаль

Кабинет министров в ближайшие два квартала не предполагает осуществлять пересмотр Государственного бюджета на 2020 год, а тем более - его секвестр.

Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Секвестр Государственного бюджета не предусматривается, поскольку эти изменения в бюджет, как были приняты в марте, ими как раз и было осуществлено перераспределение статей бюджета: в большинстве средства были забраны из капитальных затрат, опрокинутые в фонд по борьбе с COVID, они были переброшены на выполнение социальных обязательств, то есть можно говорить, что по определенным статьям секвестр уже состоялся: мы откуда-то взяли, чтобы добавить в приоритетные направления. То есть мы сегодня не ведем разговор в ближайшие два квартала о пересмотре бюджета или о его секвестре — тем более", - пояснил Шмыгаль.

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль также заявил, что на сегодня ситуация с ценами в Украине стабилизирована.

"Что касается цен, то инфляция с начала этого года составила 1,7% ... Конечно, частично на отдельные группы товаров были колебания, особенно когда начинались панические настроения. Действительно, в начале марта цены на некоторые продукты, например, такие продукты массового потребления, как гречка, начинали расти. Мы запретили экспорт гречки, мы посмотрели, какие продукты сенситивные к этим паническим настроениям, и на сегодняшний день ситуацию с ценами мы мониторим практически в ежедневном режиме. Минэкономики мониторит, они стабилизированы", - сказал Шмыгаль.

Также он отметил, что "в коммуналке роста цен не произошло".

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"Наоборот было, и правительство работало над тем - и предыдущее, и наше, - чтобы цены на энергоносители снижались, напрямую влияли на снижение тарифов на электроэнергию", - добавил Премьер-министр.