Стерненко вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте, - адвокат Найем
Активисту Сергею Стерненко вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.
Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Найем отмечает, что это противоречит нормам материального права.
"Поскольку, согласно п.5 ст. 36 Уголовного кодекса Украины, не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц. СБУ ранее сообщило о подозрении нападающим на Сергея. Действия подозреваемых квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений", - отметил адвокат.
По его словам, пункт 3 той же ст. 36 УК говорит, что превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, которое явно не соответствует опасности посягательства или обстановке защиты. Превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность лишь в случаях, специально предусмотренных в статьях 118 и 124 УК.
"А это
- умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника;
- умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника.
Но отнюдь не умышленное убийство", - подчеркнул Найем.
Нож, который был у Стерненко, не является холодным оружием согласно многочисленным выводам экспертиз.
"Кроме того, можно утверждать, что Служба безопасности Украины своим сообщения фактически нарушила презумпцию невиновности Сергея, публично обвиняя его. Также вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, что Европейским судом по правам человека уже давно приравнивается к пресечению в виде содержания под стражей. Судебное заседание состоится в помещении Шевченковского районного суда г.. Киев. Дата и время еще неизвестны", - рассказал адвокат.
Напомним, сегодня активисту Сергею Стерненко Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
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Одень шапочку из фольги, а то порох весь майонез из твоей башки съест.
шо ты плетёшь. "мнагахадовачка" и другие басни, оставь для нарИда читая твои бредни , нормальный человек понимает, почему 73% за клоуна, лечись убогое.
Только нарид у нас мудрый, никогда ни виноват. Даже дикие теории придумают, вместо просто признать что были идиотами выбрав клоуна - но НЕТ, нарид не виноват ...
Тело И.Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что С.Стерненко ранил И.Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве. Источник: https://censor.net/n3201383
:фальсификация по делу Шеремета прокатила и назначеные виновные сидят ,а общественность молча проглотила все это ,а лукаш с портновым потирают руки от удовольствия и при содействии авакяна уже готовят дело Стерненку .Он ведь личность известная и медийная ,имеет свой блог и нещадно критикует рыговских недобитков и у них ,как кость в горле сидит.Если у них получится с Сергеем ,то с остальными уже разобраться хлопот больших не доставит