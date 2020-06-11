Стерненко вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте, - адвокат Найем

Активисту Сергею Стерненко вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.

Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Найем отмечает, что это противоречит нормам материального права.

"Поскольку, согласно п.5 ст. 36 Уголовного кодекса Украины, не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц. СБУ ранее сообщило о подозрении нападающим на Сергея. Действия подозреваемых квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений", - отметил адвокат.

Читайте: Готов взять Стерненко на поруки, на следствие по его делу было давление, - "слуга народа" Лерос

По его словам, пункт 3 той же ст. 36 УК говорит, что превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, которое явно не соответствует опасности посягательства или обстановке защиты. Превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность лишь в случаях, специально предусмотренных в статьях 118 и 124 УК.

"А это

- умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника;

- умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника.

Но отнюдь не умышленное убийство", - подчеркнул Найем.

Нож, который был у Стерненко, не является холодным оружием согласно многочисленным выводам экспертиз.

"Кроме того, можно утверждать, что Служба безопасности Украины своим сообщения фактически нарушила презумпцию невиновности Сергея, публично обвиняя его. Также вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, что Европейским судом по правам человека уже давно приравнивается к пресечению в виде содержания под стражей. Судебное заседание состоится в помещении Шевченковского районного суда г.. Киев. Дата и время еще неизвестны", - рассказал адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко нанес удар ножом в сердце напавшему на него Кузнецову, когда тот убегал и жизни активиста уже ничего не угрожало, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Напомним, сегодня активисту Сергею Стерненко Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко вручили постановление о принудительном приводе в СБУ, - адвокат Найем. ФОТО