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СБУ (19472) Стерненко (393) домашний арест (181) Найем Маси (137)

Стерненко вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте, - адвокат Найем

Стерненко вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте, - адвокат Найем

Активисту Сергею Стерненко вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил адвокат Маси Найем, информирует Цензор.НЕТ.

Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Найем отмечает, что это противоречит нормам материального права.

"Поскольку, согласно п.5 ст. 36 Уголовного кодекса Украины, не является превышением пределов необходимой обороны и не влечет уголовной ответственности применение оружия или любых других средств или предметов для защиты от нападения вооруженного лица или нападения группы лиц. СБУ ранее сообщило о подозрении нападающим на Сергея. Действия подозреваемых квалифицированы как хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений", - отметил адвокат.

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По его словам, пункт 3 той же ст. 36 УК говорит, что превышением пределов необходимой обороны признается умышленное причинение посягающему тяжкого вреда, которое явно не соответствует опасности посягательства или обстановке защиты. Превышение пределов необходимой обороны влечет уголовную ответственность лишь в случаях, специально предусмотренных в статьях 118 и 124 УК.

"А это
- умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника;
- умышленное причинение тяжких телесных повреждений, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника.
Но отнюдь не умышленное убийство", - подчеркнул Найем.

Нож, который был у Стерненко, не является холодным оружием согласно многочисленным выводам экспертиз.

"Кроме того, можно утверждать, что Служба безопасности Украины своим сообщения фактически нарушила презумпцию невиновности Сергея, публично обвиняя его. Также вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, что Европейским судом по правам человека уже давно приравнивается к пресечению в виде содержания под стражей. Судебное заседание состоится в помещении Шевченковского районного суда г.. Киев. Дата и время еще неизвестны", - рассказал адвокат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко нанес удар ножом в сердце напавшему на него Кузнецову, когда тот убегал и жизни активиста уже ничего не угрожало, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

Напомним, сегодня активисту Сергею Стерненко Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко вручили постановление о принудительном приводе в СБУ, - адвокат Найем. ФОТО

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Топ комментарии
+18
А шо вручили нападавшим на него?
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11.06.2020 16:14
+12
Да едь уже. У вас между лугандоном и даунбебве граница открыта?
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11.06.2020 16:23
+10
Ну... стерненко личность мутная на самом деле. Но суть ведь тут не в этом. Зеленоплеснявые занялись политпреследованями. А это, как говорит практика, неменуемо их приведет на вокзал за билетом в плацкарт в сторону Ростова.
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11.06.2020 16:18
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А шо вручили нападавшим на него?
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11.06.2020 16:14 Ответить
Один в расее, другой на небесах, или где то там. А Сирожа пусть посидит дома, ума наберется, в следующий раз будет знать за кого голосовать...
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11.06.2020 16:22 Ответить
Стерненко вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 8376
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11.06.2020 16:24 Ответить
грустно но правда, валить пороха что бы привести к власти, самых настоящих ватников? и при этом называть себя патриотом и верить что ватники не отомстят? да вы правы, ума нужно набраться.
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11.06.2020 16:26 Ответить
Ще раз для тупих та цинічних маніпуляторів, пророх робив все для того, щоб саме такі кадри прийшли після нього. Це така кремлівська многохадовачка, яка для примітивних є дуже складною для розуміння але і дуже ефективною.
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11.06.2020 16:37 Ответить
ты совсем индеец?))) это порох народ накачивал идиотским 95 кварталом? это порох сватов и другую парашу толкал? это порох свистел про "перестать стрелять"? это такой как ты "нарид" наголосовал зелёных ватников.
Одень шапочку из фольги, а то порох весь майонез из твоей башки съест.
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11.06.2020 16:45 Ответить
Ти або просто дебіл або сидиш у нього на підсосі. В зеленського теж є такі кадри як ти і в яника були такі, і юща, і кучми.
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11.06.2020 17:00 Ответить
вариант 3) ты и такие как ты слабоумные, придумают теории, по круче кремлёвских скабеевых, лишь бы не признать, что ты и остальное, тупое , упоротое стадо, выбрало ватника, насмотревшись говно сериалов и поверив ватникам.

шо ты плетёшь. "мнагахадовачка" и другие басни, оставь для нарИда читая твои бредни , нормальный человек понимает, почему 73% за клоуна, лечись убогое.
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11.06.2020 17:07 Ответить
Ти даун, я казав що таких тупих як ти, в нас 73+25+ще декілька відсотків з тих хто голосував. Я до першого туру знав хто вийде в другий і після першого сказав, що не важливо кого ви з двох виберете це ЦУГЦВАНГ для держави Україна. Але ж ви холуї звикли до стадного інкстинту, а не до здорового глузду. То ж і ходите століттями по одному і тому ж колу наступаючи на ті ж самі граблі.
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11.06.2020 17:14 Ответить
Из 30 кандидатов, во время войны, выбрать единственного клоуна , и это Порох виноват?
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11.06.2020 16:49 Ответить
порох виноват) Это порох 73% нарИда, насрал в головы, они пораскинули говном в своих головах и из 30 кандидатов выбрали клоуна. Так что именно порох и виноват, по мнению нарИда, у которого всегда кто то виноват, все кроме них, то КПСС, то царь, то гетьманы и князья.
Только нарид у нас мудрый, никогда ни виноват. Даже дикие теории придумают, вместо просто признать что были идиотами выбрав клоуна - но НЕТ, нарид не виноват ...
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11.06.2020 17:01 Ответить
Если бы порох сам ерунды не творил, то и мы бы не знали кто такая зе-шмара.
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11.06.2020 16:50 Ответить
Ну да, это же Порох фильму про Голобородька снял.
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11.06.2020 16:52 Ответить
это тут каким боком? Порох не засадил всю касабскую чуму, вот теперь они уже и расправили крылья.
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11.06.2020 16:56 Ответить
Так они же его коллегами по партии были .Cвоих не сажают.Партийная солидарность,но не для него ,как оказалось
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11.06.2020 18:08 Ответить
У Пороха не было моно большинства, приходилось постоянно договариваться, и это в критические моменты для страны. Теперь оно есть, вся вертикаль под ЗЕ, прошел год и что?!
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12.06.2020 10:57 Ответить
Стерненкові вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 7850
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11.06.2020 16:54 Ответить
кто этот говносериал с зе-шмарой вообще смотрел?
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11.06.2020 16:58 Ответить
Секундочку. СБУ крест на пузе рвало, что это умышленное убийство. И за это - домашний арест? СБУ соврали? Опять? Все, я уезжаю из этой страны ...
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11.06.2020 16:15 Ответить
Да едь уже. У вас между лугандоном и даунбебве граница открыта?
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11.06.2020 16:23 Ответить
Не, я к вам - в московию подамся. Давно не гуляла сокира По вулицях міста Москва!
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11.06.2020 16:55 Ответить
Найем - тупой индюк а не адвокат. "....Служба безопасности Украины своим сообщения фактически нарушила презумпцию невиновности Сергея, публично обвиняя его."
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11.06.2020 16:16 Ответить
А шариям что под СБУ ходили они ничего не вручают. Збсь.
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11.06.2020 16:16 Ответить
Бидло в захваті !
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11.06.2020 16:17 Ответить
Ты о картопляныках?
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11.06.2020 16:27 Ответить
Ну... стерненко личность мутная на самом деле. Но суть ведь тут не в этом. Зеленоплеснявые занялись политпреследованями. А это, как говорит практика, неменуемо их приведет на вокзал за билетом в плацкарт в сторону Ростова.
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11.06.2020 16:18 Ответить
если успеют...
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11.06.2020 16:27 Ответить
Янукович тоже так думал - это не про меня, меня не коснется.
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11.06.2020 17:07 Ответить
Что то пуштунов и моджахедов как то мног стало в информ пространстк Украины. А как та братуха и его подельник Лещенко поживают? У У обеих зарплата больше чем у Агелы Меркеь!
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11.06.2020 16:23 Ответить
Стерненка посадять. Портнов постарається.
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11.06.2020 16:24 Ответить
Нє равнєє 🐷??
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11.06.2020 16:24 Ответить
🧦👞
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11.06.2020 16:29 Ответить
Сегодня снова в ночную?
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11.06.2020 16:53 Ответить
Зато нет "злочинної влади Порошенка"
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11.06.2020 16:29 Ответить
А коли Зеленський буде російських вбивць переслідувати? Зеленський, а чому росіянам можна вбивати українців, а українцю росіян не можна??? Відповідай продажна курва!
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11.06.2020 16:31 Ответить
це тому що квартальний дурачок - проект кремля. вiн своiх не чіпає.
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11.06.2020 16:36 Ответить
Еврей и руцкий, братья на век!
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11.06.2020 16:37 Ответить
а зачем он взял в адвокаты Найома? Ему б профессионал не помешал - это уже не игрища ...зепадаль взбешенная ,так как не может ничего сделать Порошенко, поэтому садить будет Стерненко
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11.06.2020 16:34 Ответить
адвокаты ни у нас .ни на РФ не имеют значения .Статисты - балаболы . Все решается на верху и спускается судье .
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11.06.2020 16:49 Ответить
круглосуточный домашний арест при "умышленно убийстве" - это доказательство того, что шестерки баканова тупо не имеют улик по этой статье. я уже не упоминаю того факта, что по данной статье сбу вообще не имеет права что-либо возбуждать. поэтому данное дело больше похоже на заказное судилище чем на уголовный процесс.
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11.06.2020 16:34 Ответить
закриють хлопця. на жаль.
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11.06.2020 16:56 Ответить
Стерненко хороший пацанчик ***** его в жопу а на деле гамном попахивает ,

Тело И.Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что С.Стерненко ранил И.Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве. Источник: https://censor.net/n3201383
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11.06.2020 17:48 Ответить
За Стерненко нужно стать горой вплоть до физического противостояния мусорами и не дать взть его под стражу в зале суда если все таки надумают .Ведь эти зеленые покрывальщики рюкзаковых и портянок с шариями смотрят на нашу реакцию
:фальсификация по делу Шеремета прокатила и назначеные виновные сидят ,а общественность молча проглотила все это ,а лукаш с портновым потирают руки от удовольствия и при содействии авакяна уже готовят дело Стерненку .Он ведь личность известная и медийная ,имеет свой блог и нещадно критикует рыговских недобитков и у них ,как кость в горле сидит.Если у них получится с Сергеем ,то с остальными уже разобраться хлопот больших не доставит
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11.06.2020 18:03 Ответить
Ясно . Влада знову на боці криміналітету . За Пороха такого не було .
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11.06.2020 18:50 Ответить
 
 