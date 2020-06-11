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СБУ (12516) Стерненко (383) домашній арешт (190) Найєм Масі (139)

Стерненкові вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт, - адвокат Найєм

Стерненкові вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт, - адвокат Найєм

Активісту Сергію Стерненкові вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив адвокат Масі Найєм, інформує Цензор.НЕТ.

Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Найєм зазначає, що це суперечить нормам матеріального права.

"Оскільки, згідно з п.5 ст. 36 Кримінального кодексу України, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб. СБУ раніше повідомило про підозру нападникам на Сергія. Дії підозрюваних кваліфіковані як хуліганство, вчинене із застосуванням зброї чи іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень", - зазначив адвокат.

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За його словами, пункт 3 тієї ж ст. 36 ККУ каже, що перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 ККУ.

"А це
- умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця;
- умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.

Але аж ніяк не умисне вбивство", - наголосив Найєм.

Ніж, який був у Стерненка, не є холодною зброєю згідно з численними висновками експертиз.

"Окрім того, можна стверджувати, що Служба безпеки України своїм повідомлення фактично порушила презумпцію невинуватості Сергія, публічно звинувачуючи його. Також вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, що Європейським судом з прав людини вже давно прирівнюється до запобіжного заходу у вигляді тримання підтвартою. Судове засідання відбудеться в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва. Дата та час ще невідомі", - розповів адвокат.

Нагадаємо, сьогодні активісту Сергію Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

11 червня 2020 року Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
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Топ коментарі
+18
А шо вручили нападавшим на него?
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11.06.2020 16:14
+12
Да едь уже. У вас между лугандоном и даунбебве граница открыта?
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11.06.2020 16:23
+10
Ну... стерненко личность мутная на самом деле. Но суть ведь тут не в этом. Зеленоплеснявые занялись политпреследованями. А это, как говорит практика, неменуемо их приведет на вокзал за билетом в плацкарт в сторону Ростова.
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11.06.2020 16:18
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А шо вручили нападавшим на него?
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11.06.2020 16:14 Відповісти
Один в расее, другой на небесах, или где то там. А Сирожа пусть посидит дома, ума наберется, в следующий раз будет знать за кого голосовать...
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11.06.2020 16:22 Відповісти
Стерненко вручили ходатайство о круглосуточном домашнем аресте, - адвокат Найем - Цензор.НЕТ 8376
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11.06.2020 16:24 Відповісти
грустно но правда, валить пороха что бы привести к власти, самых настоящих ватников? и при этом называть себя патриотом и верить что ватники не отомстят? да вы правы, ума нужно набраться.
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11.06.2020 16:26 Відповісти
Ще раз для тупих та цинічних маніпуляторів, пророх робив все для того, щоб саме такі кадри прийшли після нього. Це така кремлівська многохадовачка, яка для примітивних є дуже складною для розуміння але і дуже ефективною.
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11.06.2020 16:37 Відповісти
ты совсем индеец?))) это порох народ накачивал идиотским 95 кварталом? это порох сватов и другую парашу толкал? это порох свистел про "перестать стрелять"? это такой как ты "нарид" наголосовал зелёных ватников.
Одень шапочку из фольги, а то порох весь майонез из твоей башки съест.
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11.06.2020 16:45 Відповісти
Ти або просто дебіл або сидиш у нього на підсосі. В зеленського теж є такі кадри як ти і в яника були такі, і юща, і кучми.
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11.06.2020 17:00 Відповісти
вариант 3) ты и такие как ты слабоумные, придумают теории, по круче кремлёвских скабеевых, лишь бы не признать, что ты и остальное, тупое , упоротое стадо, выбрало ватника, насмотревшись говно сериалов и поверив ватникам.

шо ты плетёшь. "мнагахадовачка" и другие басни, оставь для нарИда читая твои бредни , нормальный человек понимает, почему 73% за клоуна, лечись убогое.
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11.06.2020 17:07 Відповісти
Ти даун, я казав що таких тупих як ти, в нас 73+25+ще декілька відсотків з тих хто голосував. Я до першого туру знав хто вийде в другий і після першого сказав, що не важливо кого ви з двох виберете це ЦУГЦВАНГ для держави Україна. Але ж ви холуї звикли до стадного інкстинту, а не до здорового глузду. То ж і ходите століттями по одному і тому ж колу наступаючи на ті ж самі граблі.
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11.06.2020 17:14 Відповісти
Из 30 кандидатов, во время войны, выбрать единственного клоуна , и это Порох виноват?
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11.06.2020 16:49 Відповісти
порох виноват) Это порох 73% нарИда, насрал в головы, они пораскинули говном в своих головах и из 30 кандидатов выбрали клоуна. Так что именно порох и виноват, по мнению нарИда, у которого всегда кто то виноват, все кроме них, то КПСС, то царь, то гетьманы и князья.
Только нарид у нас мудрый, никогда ни виноват. Даже дикие теории придумают, вместо просто признать что были идиотами выбрав клоуна - но НЕТ, нарид не виноват ...
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11.06.2020 17:01 Відповісти
Если бы порох сам ерунды не творил, то и мы бы не знали кто такая зе-шмара.
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11.06.2020 16:50 Відповісти
Ну да, это же Порох фильму про Голобородька снял.
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11.06.2020 16:52 Відповісти
это тут каким боком? Порох не засадил всю касабскую чуму, вот теперь они уже и расправили крылья.
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11.06.2020 16:56 Відповісти
Так они же его коллегами по партии были .Cвоих не сажают.Партийная солидарность,но не для него ,как оказалось
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11.06.2020 18:08 Відповісти
У Пороха не было моно большинства, приходилось постоянно договариваться, и это в критические моменты для страны. Теперь оно есть, вся вертикаль под ЗЕ, прошел год и что?!
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12.06.2020 10:57 Відповісти
Стерненкові вручили клопотання про цілодобовий домашній арешт, - адвокат Найєм - Цензор.НЕТ 7850
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11.06.2020 16:54 Відповісти
кто этот говносериал с зе-шмарой вообще смотрел?
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11.06.2020 16:58 Відповісти
Секундочку. СБУ крест на пузе рвало, что это умышленное убийство. И за это - домашний арест? СБУ соврали? Опять? Все, я уезжаю из этой страны ...
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11.06.2020 16:15 Відповісти
Да едь уже. У вас между лугандоном и даунбебве граница открыта?
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11.06.2020 16:23 Відповісти
Не, я к вам - в московию подамся. Давно не гуляла сокира По вулицях міста Москва!
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11.06.2020 16:55 Відповісти
Найем - тупой индюк а не адвокат. "....Служба безопасности Украины своим сообщения фактически нарушила презумпцию невиновности Сергея, публично обвиняя его."
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11.06.2020 16:16 Відповісти
А шариям что под СБУ ходили они ничего не вручают. Збсь.
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11.06.2020 16:16 Відповісти
Бидло в захваті !
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11.06.2020 16:17 Відповісти
Ты о картопляныках?
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11.06.2020 16:27 Відповісти
Ну... стерненко личность мутная на самом деле. Но суть ведь тут не в этом. Зеленоплеснявые занялись политпреследованями. А это, как говорит практика, неменуемо их приведет на вокзал за билетом в плацкарт в сторону Ростова.
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11.06.2020 16:18 Відповісти
если успеют...
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11.06.2020 16:27 Відповісти
Янукович тоже так думал - это не про меня, меня не коснется.
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11.06.2020 17:07 Відповісти
Что то пуштунов и моджахедов как то мног стало в информ пространстк Украины. А как та братуха и его подельник Лещенко поживают? У У обеих зарплата больше чем у Агелы Меркеь!
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11.06.2020 16:23 Відповісти
Стерненка посадять. Портнов постарається.
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11.06.2020 16:24 Відповісти
Нє равнєє 🐷??
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11.06.2020 16:24 Відповісти
🧦👞
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11.06.2020 16:29 Відповісти
Сегодня снова в ночную?
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11.06.2020 16:53 Відповісти
Зато нет "злочинної влади Порошенка"
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11.06.2020 16:29 Відповісти
А коли Зеленський буде російських вбивць переслідувати? Зеленський, а чому росіянам можна вбивати українців, а українцю росіян не можна??? Відповідай продажна курва!
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11.06.2020 16:31 Відповісти
це тому що квартальний дурачок - проект кремля. вiн своiх не чіпає.
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11.06.2020 16:36 Відповісти
Еврей и руцкий, братья на век!
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11.06.2020 16:37 Відповісти
а зачем он взял в адвокаты Найома? Ему б профессионал не помешал - это уже не игрища ...зепадаль взбешенная ,так как не может ничего сделать Порошенко, поэтому садить будет Стерненко
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11.06.2020 16:34 Відповісти
адвокаты ни у нас .ни на РФ не имеют значения .Статисты - балаболы . Все решается на верху и спускается судье .
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11.06.2020 16:49 Відповісти
круглосуточный домашний арест при "умышленно убийстве" - это доказательство того, что шестерки баканова тупо не имеют улик по этой статье. я уже не упоминаю того факта, что по данной статье сбу вообще не имеет права что-либо возбуждать. поэтому данное дело больше похоже на заказное судилище чем на уголовный процесс.
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11.06.2020 16:34 Відповісти
закриють хлопця. на жаль.
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11.06.2020 16:56 Відповісти
Стерненко хороший пацанчик ***** его в жопу а на деле гамном попахивает ,

Тело И.Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что С.Стерненко ранил И.Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве. Источник: https://censor.net/n3201383
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11.06.2020 17:48 Відповісти
За Стерненко нужно стать горой вплоть до физического противостояния мусорами и не дать взть его под стражу в зале суда если все таки надумают .Ведь эти зеленые покрывальщики рюкзаковых и портянок с шариями смотрят на нашу реакцию
:фальсификация по делу Шеремета прокатила и назначеные виновные сидят ,а общественность молча проглотила все это ,а лукаш с портновым потирают руки от удовольствия и при содействии авакяна уже готовят дело Стерненку .Он ведь личность известная и медийная ,имеет свой блог и нещадно критикует рыговских недобитков и у них ,как кость в горле сидит.Если у них получится с Сергеем ,то с остальными уже разобраться хлопот больших не доставит
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11.06.2020 18:03 Відповісти
Ясно . Влада знову на боці криміналітету . За Пороха такого не було .
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11.06.2020 18:50 Відповісти
 
 