Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї
Служба Безпеки України повідомила активісту Сергію Стерненку про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Мені повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 і ч. 2 ст. 263 - умисне вбивство і "незаконне" носіння холодної зброї. Попри те, що: 1. Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам. 2. Щодо ножа є кілька експертиз встановлюють що він не є холодною зброєю", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Стерненко написав: "Вони кажуть, що це я сам себе порізав спеціально!".
Сьогодні активісту Сергію Стерненку вручили ухвалу суду про примусовий привід до Служби безпеки України.
Пізніше Стерненко прибув до Головного управління СБУ в Києві, де йому мають вручити підозру.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
Будь ласка, зачекайте...
Бубочка - ************, чи патріот?
Цьому посту вже більше року:
а для задержания гиркина и прочую кацапскую мразь у них кишка тонка. ))))
не научены такому да и сцари не приказывают))) оно ж безопасней своих гражданских прессовать))
пойди глянь в зеркало)))))
"еврей Корбан создал частную армию и шел захватывать Одессу, разжигать гражданскую войну." - пипец, чувак ты какую дурь в косяк забиваешь?))))
ты даже не полезный идиот, ты просто идиот обыкновенный. иногда лучше промолчать, сойдешь за умного))))
Почему СБУ расследует и вручает подозрения?
=і якби не барига та його банкірша то і нині більше 20 за доляр гривня не просіла...
По друге, так прописаний наш Закон, що це все ж таки вбивство, а не самооборона.
Доганяти і вбивати, це злочин. Але я би не кваліфікував по 115й, скоріше Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.
Із 263 взагалі незрозуміло, якщо дійсно є експертиза, що ніж не холодна зброя, то як вони тоді кваліфікують?
-мвд не справились чи тирчать вуха фсб!?
як на рахунок слідчих мвд які є агентами фсб і т.д.))))
-хто ви такий щоб указувати що має розслідувати сбу коли ви далі свого носа незнаєте)))
предатели уже даже не прячутся.
они купили с потрохами клоуна и вертят им, как хотят.
-як ото проффффесссссіанальний пгокугог-кум югік заливайський "наложив" так що сєпаратисці штепі Україна повина компенсацію через європейський суд..
https://www.youtube.com/watch?v=haXvxJvjjsA
это вопрос МВД, если уж рассматривать чисто юридически... или Рюкзаков решил не мараться? очень странное поведение наших силовых структур...
"Не можна йти проти влади.
А якщо пішов, і тебе замовили - не відбивайся, дай себе спокійно вбити, як вбили Сашка Білого, Лісника, Катерину Гандзюк та інших. Бо якщо навіть відіб'єшся, ми тебе посадимо і вб'ємо в тюрмі."
Когда квартал-95 называешь своими именами, а именно: реваншем, то все пазлы складываются в одну цельную картину очевидности.
1/ Не знаю почему, но я вспомнил Сашу Белого. Убили.
2/ Потом был Дмитрий Ярош. Сейчас не вижу его в политикуме. Почему? Его ушли? Может быть, сам ушел из политикума? Не знаю. Саша Белый, думаю, не ушел бы. Враги боялись обоих.
3/ Сейчас вижу Сергея Стерненко. Достойный человек и патриот Украины, равный двум первым и боятся его не меньше. Поэтому и хотят его уйти.
Круто, когда СБУ, МВД и Генпрокурор, а еще шарики, имеют одну цель доказать виновность невиновного. Как их много и как они дружны. Примерно наказать, чтобы другим неповадно было? Интересно, что по этому поводу думает оппозиция? Как я понимаю к ней относится только ЕС с Порохом и, в какой-то мере, может быть, бывшие националисты. Почему бывшие? Потому что настоящих нет: не видно и не слышно. Президент Зе, с кем он? Странные вещи творятся в датском королевстве.
Что говорят пазлы? Ожидаемо, что следующими будут оппозиция. С чего мы начали? С одного слова - реванш.