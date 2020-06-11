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СБУ (12516) Стерненко (383)

Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї

Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї

Служба Безпеки України повідомила активісту Сергію Стерненку про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Про це він повідомив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мені повідомили про підозру за ч. 1 ст. 115 і ч. 2 ст. 263 - умисне вбивство і "незаконне" носіння холодної зброї. Попри те, що: 1. Не було вбивства, а була необхідна оборона, що слідчий раніше сам і визнав, коли повідомив про підозри нападникам. 2. Щодо ножа є кілька експертиз встановлюють що він не є холодною зброєю", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Готовий взяти Стерненка на поруки, на слідство у його справі був тиск, - "слуга народу" Лерос

Пізніше Стерненко написав: "Вони кажуть, що це я сам себе порізав спеціально!".

Сьогодні активісту Сергію Стерненку вручили ухвалу суду про примусовий привід до Служби безпеки України.

Пізніше Стерненко прибув до Головного управління СБУ в Києві, де йому мають вручити підозру.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї 01

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Топ коментарі
+64
Зеленський і його прокурорша російська наволоч, а не українці.
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11.06.2020 13:43
+57
откровенно глуповатое решение, ведь теперь "зеленые власти" получат сотни "стерненко".. потому что это объявление внутренней войны..
ЗЫ похоже на то, что задачей "Зеленой Власти" является разжигание гражданского военного конфликта в середине страны..
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11.06.2020 13:45
+42
"хуженебудет",да,стерненко? зебилы,кто бы они не были,должны отвечать за свой выбор
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11.06.2020 13:42
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Никого из коментующих не смутило, что Стерненко брехал про ножик который он якобы отобрал от нападника? Может и остальное брехня?
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11.06.2020 14:17 Відповісти
Порошенко и Зеленский пересажали тысячи патриотов и ни одного коллаборанта!коллаборанты используют админ ресурс, чтобы уничтожить всех патриотов и сделать тут Россию.
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11.06.2020 14:19 Відповісти
Бгг

Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї - Цензор.НЕТ 6077
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11.06.2020 14:43 Відповісти
КГБ Украины в 1991 году сменили табличку на СБУ, а персонал остался старый, который с КГБ России был одной службой! СБУ - это совковая структура и они там сидят мастурбируют на совок! Медведчук тоже в КГБ с 1975 года. Украине нужны новые спецслужбы создавать, чтобы они были не совковые, а Украинские! СБУ Крыма всем составом перешло работать в ФСБ РФ. И на Донбассе тоже СБУ все на сторону РФ перешли. Вот как такое может быть??? предатели всем управляют в стране! Потому и живем хуже всех в мире!
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11.06.2020 14:23 Відповісти
Несерьёзно как-то в метрах мерить степень опасности. Как отползла гнида, так могла захватить подкрепление и приползти снова....
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11.06.2020 14:27 Відповісти
Почему не расследуются нападения на Стерненко? Заказчики нападений - хозяева нашей власти?
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11.06.2020 14:28 Відповісти
Це вже зрада, чи ще ні?
Бубочка - ************, чи патріот?
Цьому посту вже більше року:

Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї - Цензор.НЕТ 7729
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11.06.2020 14:36 Відповісти
Ну якщо Сергія визнають винним у самообороні та винесуть вирок за умисне вбивство, наступить момент істини для подальшої долі України та українців. Або ми визнаємо шо ми вівці у власній країні, або скинемо колоборантський режим кремлівських посіпак та раз і назавжди вирішимо питання кому належить Україна - українцям чи малоросам.
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11.06.2020 14:39 Відповісти
Звичайно всі вівці, це доказали після виборів, де 73% вівців вибрали свого вбивцю і вбивцю України. ХавайТе, не обляпайтеся, так воно і буде.
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11.06.2020 14:54 Відповісти
конечно же, потрошило лучше зелебоба??! не надо выбирать из двух зол меньшее, надо в первом туре правильно голосовать!
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11.06.2020 22:38 Відповісти
Весной прошлого года российские политологи говорили, что скоро в Украине схлестнутся в мертвой схватке две силы: проукраинская и пророссийская. И нужно сделать все, чтобы окончательно добить украинскую, чтобы она уже никогда не смогла воскреснуть. Надо объединяться, забыть все распри, или они нас добьют или мы их.
Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї - Цензор.НЕТ 1676
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11.06.2020 15:12 Відповісти
Страна уже второй раз погружается в состояние внутренней оккупации. Не верю в рейтинг главного зебобика под 40%, вдобавок к 13% тех, кто дожидается прихода "русише гестапо". Дутые цифры фальшивых социологов. Зебобик мог обещать золотые горы умственно отсталому электорату и не ответить ни на один конкретный вопрос во время избирательной кампании прошлого года, обман получился, хотя и 73% тоже накрутили. То немногое, что он сделал на за 13 месяцев без одной недели своего президенства , незаконно разогнал парламент, пристроил на доходные места свою неквалифицированную, не имеющую профессиональных знаний шантропу, фактически игнорируя закон о люстрации, стал возвращать на должности тех, кто способствовал установлению диктатуры Януковоща, уволняя и изгоняя, разумеется, патриотов, и начал прессовать украинцев.
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11.06.2020 14:59 Відповісти
Він завжди ненавидів українців, а приїхав сюди в 2014 р, видно "по заданию".
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12.06.2020 05:57 Відповісти
Власть объявила войну народу Вы не имеете права защищаться и защищать свое имущество кто не согласен и сопротивляется в тюрьму или уничтожить без суда и следствия все действия этой видимой псевдо государственности к этому сводятся
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11.06.2020 14:59 Відповісти
Нас в наглу і через коліно, а там і братню пляшку запропонують.
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11.06.2020 15:03 Відповісти
От это земрази настоящие...
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11.06.2020 15:05 Відповісти
Пускай СБУ сначала задержат Гиркина и ко за убийство Рыбака, убийц Чубенко и других, а то совсем как проститутки, исполняют извращенные прихоти зеленого х-ла.
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11.06.2020 15:13 Відповісти
я помню сбу на броневиках приезжало арестовывать Гену Корбана в Днепр. во была "спецоперация" с крупнокалиберными пулеметами, не факт что и гранатометы не были в машинах . сцарь мальдивский приказал, холуи выполнили. сцаревы слуги , он им башляет))))
а для задержания гиркина и прочую кацапскую мразь у них кишка тонка. ))))
не научены такому да и сцари не приказывают))) оно ж безопасней своих гражданских прессовать))
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11.06.2020 15:31 Відповісти
напиши-ка лучше за что Корбана приехали арестовывать - еврей Корбан создал частную армию и шел захватывать Одессу, разжигать гражданскую войну.
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11.06.2020 17:01 Відповісти
слышь чувак, ты знаешь кто такой полезный идиот? ))))
пойди глянь в зеркало)))))

"еврей Корбан создал частную армию и шел захватывать Одессу, разжигать гражданскую войну." - пипец, чувак ты какую дурь в косяк забиваешь?))))
ты даже не полезный идиот, ты просто идиот обыкновенный. иногда лучше промолчать, сойдешь за умного))))
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11.06.2020 17:47 Відповісти
Бракувало ще його мером Києва. Порох розумів, що єврейський капітал не можна поєднувати з владою, тому й з Бєню боровся. Але "мудрий народ" вирішив інакше. Тепер нас схопили за горло.
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12.06.2020 06:07 Відповісти
Вобщем вопрос ребром. Способны ли украинцы на Майдан без госдепа.
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11.06.2020 15:15 Відповісти
А хочется?
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11.06.2020 15:46 Відповісти
норм. в тюрмі хужєнєбудєт. так,Стерненко?
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11.06.2020 15:26 Відповісти
Приплыло говно
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11.06.2020 15:32 Відповісти
Смотришь на это..--где-то в одном произведении Шекспира есть такая фраза "Нет повести печальнее на свете.."
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11.06.2020 15:43 Відповісти
Про любовь?
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11.06.2020 15:45 Відповісти
Конечно же,а про что ещё--"....чем повесть о Ромео и Джульете"
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11.06.2020 15:51 Відповісти
А это "убийство" угрожает национальной безопасности Украины?
Почему СБУ расследует и вручает подозрения?
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11.06.2020 15:50 Відповісти
Справу передали в СБУ після того, як виявили числені докази причетності одеської влади і зокрема ментів до організації нападів на Стерненка. Але навіть непідзвітність не заважає зараз сабакову тиснути на СБУ задля ув'язнення Стерненка.
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11.06.2020 17:34 Відповісти
Ватная власть разжигает гражданскую войну.
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11.06.2020 15:51 Відповісти
Ні, її розпалює агент ФСБ Єрмак, а Зеля просто тупий ідіот, який віддав усі важелі впливу ворогу.
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11.06.2020 17:18 Відповісти
Він не "тупий ідіот". Вони разом стараються. Якщо доведуть до громадянської війни, зруйнують країну, багато крові проллється, але і московського монстра роздавлять тут і в Москві. З допомогою США розпадеться РФ, як і Югославія.
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12.06.2020 06:24 Відповісти
Ця людина має стати наступним президентом України. Я абсолютно серйозно.
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11.06.2020 16:05 Відповісти
Он убил только одного. Этого немного мало для президенства. Уверен, найдутся более достойные люди.
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11.06.2020 16:15 Відповісти
https://censor.net/user/239211, Iнодi краще жувати ,нiж розмовляти
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11.06.2020 17:14 Відповісти
Тому і роблять "розбійником". Конкурент на виборах нікому не потрібен. А так судимість перекреслює усе
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11.06.2020 16:46 Відповісти
Ко всяким мразям : беням, медведчукам, шуфричам, бойкам претензий , значит, нет..., а к проукраинским патриотам, аж бегом.. Шутите с огнём, кацапские выкормыши.
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11.06.2020 16:55 Відповісти
Зебил похоже засиделся в кресле президента, не принадлежащим ему по праву. Его место в кабаре ногами дрыгать.
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11.06.2020 17:08 Відповісти
Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї - Цензор.НЕТ 7188
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11.06.2020 17:08 Відповісти
в 2014 році доляр був 13!!!
=і якби не барига та його банкірша то і нині більше 20 за доляр гривня не просіла...
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11.06.2020 17:39 Відповісти
А еще в 2014-м началась война РФ-и против Украины, и Порох - настоящий украинец создал армию, страну с безвизом, Томосом и свободой. Я циля сидела и ждала своего часа, чтобы проголосовать за Голобородько. Циля и дальше думает, что ее Голобородько принес ей "Ща́стя - психоемоційний стан цілковитого задоволення життям, відчуття глибокого задоволення та безмежної радості. Те, що викликає відчуття найвищого задоволення життям, дає радість людині."
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12.06.2020 02:37 Відповісти
Вова Зеленский упорно идет стопами януковоща до Ростова!
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11.06.2020 17:15 Відповісти
походу пєтя лижню пробує))))
Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї - Цензор.НЕТ 2507
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11.06.2020 17:34 Відповісти
По перше тут порушення підслідності
По друге, так прописаний наш Закон, що це все ж таки вбивство, а не самооборона.
Доганяти і вбивати, це злочин. Але я би не кваліфікував по 115й, скоріше Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця.
Із 263 взагалі незрозуміло, якщо дійсно є експертиза, що ніж не холодна зброя, то як вони тоді кваліфікують?
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11.06.2020 17:17 Відповісти
так чому порушення підслідності то...?
-мвд не справились чи тирчать вуха фсб!?
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11.06.2020 17:30 Відповісти
Відкрий КПК та почитай
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11.06.2020 17:32 Відповісти
взаємно!
як на рахунок слідчих мвд які є агентами фсб і т.д.))))
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11.06.2020 17:36 Відповісти
Яка різниця хто ким є? Читайте ст.216, там усе чітко написано. Не справилось МВС? А хто саме? А чому начальник ГСУ не звільнений?
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11.06.2020 17:40 Відповісти
в часи коли фсб наймає місцеву шушеру для убивства патріотів під видом *********,а патріотів фсб наймає для убивства незручних кремлівському карлику втікачів уже під політичним ....то про підзвітність вам рекомендують у фсб читать?
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11.06.2020 17:46 Відповісти
От СБУ нехай і розслідує теракт, замах на вбивство громадського діяча і т.п. провадження у яких він є потерпілим, а оцінку його діям по спричиненню шкоди нападникам, нехай дає належний орган - слідчій нац.поліції. Нахєра у них в ГСУ цілі "убойні відділи" створені, що спеціалізуються на цьому? Нах.ра там сидять усі ці слідчі з особлииииииво важливих справ?
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11.06.2020 17:59 Відповісти
так от і відповідь у ваших псалмах...
-хто ви такий щоб указувати що має розслідувати сбу коли ви далі свого носа незнаєте)))
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11.06.2020 20:21 Відповісти
Я адвокат, який по рівню освіти краще підготовлений, ніж більшість слідчих СБУ. Я думаю, що маю право на власну думку. Тим паче, що на моїй стороні норми КПК. А ось хто ви?
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12.06.2020 10:36 Відповісти
ну что, кофейок??? когда собираемся??? Всё это уже было. Будет еще раз. Как уже эта ватная погань зеленая зае..ла....
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11.06.2020 17:20 Відповісти
а ці нє?
Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї - Цензор.НЕТ 5975
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11.06.2020 17:27 Відповісти
Холодна зброя? А те, що магазини повні ножів на будь-який смак сбушників не цікавить ? Якщо мене захотіли б убити, я б за ними і кілометр біг...
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11.06.2020 18:47 Відповісти
Твою мать! Зе-идиоты вообще совесть потеряли!
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11.06.2020 18:51 Відповісти
Александр Владимирович! Я думаю потерять можно лишь то, что имеется. Хочется спросить "свободовцев,, "Правый сектор" и так называемый "Нацкорпус" -чего то вас не стало слышно ? Неужели все силы иссякли, когда активно подыгрывали путинским интересам-лишить президенства Петра Порошенка?.
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11.06.2020 20:31 Відповісти
Свободівці зійшли з політичної сцени, бо за них не голосують. Нехай мудрий народ сам вирішує, чи з патріотами йому по дорозі, чи з цинічними ворогами.
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12.06.2020 06:46 Відповісти
Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї - Цензор.НЕТ 9110
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11.06.2020 20:32 Відповісти
Палку, которой можно торохнуть нападавшего, надо тоже приравнять к холодному оружию
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11.06.2020 20:08 Відповісти
кацапские террористы фактически уже "дошли до Киева".

предатели уже даже не прячутся.

они купили с потрохами клоуна и вертят им, как хотят.
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11.06.2020 20:32 Відповісти
Знову ця дурацька стаття 263 КК. В Україні відсутній закон України, на який робить посилання ст.263 КК. Сама ця ст.263 не вказує законне чи не законне володіння вогнепальної чи холодної зброї. Тому слідчі СБУ тут перевищують свої службові повноваження, а це вже кримінальний злочин. Проект закону про вогнепальну зброю вже роками пилиться на полицях Верховної зради. Але як ми бачимо тут взагалі не розглядається питання порушив чи не порушив закон Стерненко. Є просто команда фас і вони ( це поліція, СБУ, прокуратура, суди та багато інших так званих правоохоронців) ложать на Конституцію і закони України. Але цей кримінал влади рано чи пізно повинен закінчитися чимось поганим для неї.
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11.06.2020 21:12 Відповісти
лол!тут якраз ніхто не "ложить" тому як усі нечіткі дії вильються в європейський суд...
-як ото проффффесссссіанальний пгокугог-кум югік заливайський "наложив" так що сєпаратисці штепі Україна повина компенсацію через європейський суд..
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11.06.2020 22:43 Відповісти
мусора Рюкзакова нюх потэрялы.
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11.06.2020 21:38 Відповісти
Щось Ростовом запахло.
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11.06.2020 22:12 Відповісти
многие говорят запахло "ростовом", а потом у глашатых "запахло весной", на самом деле все серьезней
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11.06.2020 23:18 Відповісти
От бандитов защищаться нельзя, а то в полиции изнасилуют с применением противогаза и табельного оружия.
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11.06.2020 22:35 Відповісти
что же, вам остается после самообороны сидень у серого коня в камере
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11.06.2020 23:19 Відповісти
Стерненку повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї - Цензор.НЕТ 6093
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11.06.2020 23:33 Відповісти
Що означає підозра Стерненку, анонс суду, фейки від СБУ та повторення Зеленським шляху Януковича

https://www.youtube.com/watch?v=haXvxJvjjsA
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11.06.2020 23:33 Відповісти
мне вообще не понятно, при чем здесь СБУ???

это вопрос МВД, если уж рассматривать чисто юридически... или Рюкзаков решил не мараться? очень странное поведение наших силовых структур...
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11.06.2020 23:36 Відповісти
Дело передали в СБУ, потому что в нападениях на Стерненко были замешаны мусора.
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11.06.2020 23:52 Відповісти
Це правдоподібно.
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12.06.2020 06:53 Відповісти
Комусь Стерненко подобається, комусь ні - кожному своє. Але справа в тому, що Аваков, Труханов, Коломойський, Медведчук, Зеленський хочуть показати приклад всім активістам:
"Не можна йти проти влади.
А якщо пішов, і тебе замовили - не відбивайся, дай себе спокійно вбити, як вбили Сашка Білого, Лісника, Катерину Гандзюк та інших. Бо якщо навіть відіб'єшся, ми тебе посадимо і вб'ємо в тюрмі."
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12.06.2020 02:15 Відповісти
Почему молчит Порох? Почему он не поддерживает Стерненко и не подписал увольнение Авакова, аналогично, как и не инициировал увольнение криворожца Баканова и Венедиктовой?
Когда квартал-95 называешь своими именами, а именно: реваншем, то все пазлы складываются в одну цельную картину очевидности.
1/ Не знаю почему, но я вспомнил Сашу Белого. Убили.
2/ Потом был Дмитрий Ярош. Сейчас не вижу его в политикуме. Почему? Его ушли? Может быть, сам ушел из политикума? Не знаю. Саша Белый, думаю, не ушел бы. Враги боялись обоих.
3/ Сейчас вижу Сергея Стерненко. Достойный человек и патриот Украины, равный двум первым и боятся его не меньше. Поэтому и хотят его уйти.
Круто, когда СБУ, МВД и Генпрокурор, а еще шарики, имеют одну цель доказать виновность невиновного. Как их много и как они дружны. Примерно наказать, чтобы другим неповадно было? Интересно, что по этому поводу думает оппозиция? Как я понимаю к ней относится только ЕС с Порохом и, в какой-то мере, может быть, бывшие националисты. Почему бывшие? Потому что настоящих нет: не видно и не слышно. Президент Зе, с кем он? Странные вещи творятся в датском королевстве.
Что говорят пазлы? Ожидаемо, что следующими будут оппозиция. С чего мы начали? С одного слова - реванш.
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12.06.2020 02:30 Відповісти
Тут вопрос даже не в том, посадят или не посадят Стерненко, а в том, что для кацапов и зебилов это лакмусовая бумажка реванша - схаваем мы это как схавали дерибан земли или нет? Если схаваем, то следует ожидать новых арестов и вообще тотального разгрома националистических и патриотических организаций и откровенную капитуляцию перед кацапами пархатых инородцев в обмен например на обещание неприкосновенности украденых активов и предприятий в случае оккупации Украины кацапами.
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12.06.2020 03:53 Відповісти
"Схаваем", бо тут майже всі пишуть російською, уже схавали.
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12.06.2020 07:02 Відповісти
А при чем ,интересно сбу к убийству ? Он что госдеятелей убил .А может это мусора - килеры?Тогда бы это все обьясняло.
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12.06.2020 07:53 Відповісти
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