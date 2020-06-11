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авиация (2704) авиасообщение (793) ГП "Антонов" (142) Шмыгаль Денис (2596)

Шмыгаль о создании анонсированной Зеленским национальной авиакомпании: Недешевое удовольствие, но абсолютно реалистично

Шмыгаль о создании анонсированной Зеленским национальной авиакомпании: Недешевое удовольствие, но абсолютно реалистично

Правительство к настоящему моменту уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, создание которого инициировал президент Владимир Зеленский, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"К настоящему времени профильным министерством разработана концепция создания такого национального авиаперевозчика с привлечением КП "Антонов" и ряда аэропортов, с привлечением всех возможных заинтересованных сторон. Рассчитывается бизнес-план, необходимость средств на покупку и их источники, а также разные возможности сотрудничества с международными партнерами. Идут расчеты", - сказал премьер-министр в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он добавил, что создание государственного авиаперевозчика – "абсолютно реалистичная задача и не является заоблачным проектом".

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По его мнению, во время кризиса авиаперевозной отрасли - это хорошая возможность для Украины создать государственного авиаперевозчика, который даст определенный уровень качества, стоимости услуг и стабильности.

"Это, конечно, недешевое удовольствие, но это то, что даст достаточно большое количество рабочих мест, потому что сопутствующие отрасли также начинают создавать дополнительные рабочие места. Ведь если мы даем заказ на первые шесть самолетов "Антонову" – это уже оживляет предприятие, где работает 14 тыс. человек, и мы сохраняем эти рабочие места. Плюс от трех до пяти тысяч рабочих мест создается в сопутствующих отраслях", - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".

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Топ комментарии
+9
Так реалистично, шо аж страшно. Даешь дефицит бюджета в 500 лярдов!!!
Шмыгаль о создании анонсированной Зеленским национальной авиакомпании: Недешевое удовольствие, но абсолютно реалистично - Цензор.НЕТ 4029
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11.06.2020 16:40
+8
Ну да, дорог и автобанов нет, на метро денег нет, 6 тыс хрывень нормальная зарплата, давайте покорять стратосфэру. Можно ещё национальную программу полётов на Марс создать. Только нафига козе баян?
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11.06.2020 16:40
+4
Это было выступление Остапа перед жителями Васюков в чистом виде....
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11.06.2020 16:48
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Правила форума Совет форумчан
Без великих пасажирських літаків на базі Руслана та Мрії, немає економічного сенсу в українській авіакомпанії! Ми не витримаємо конкуренцію з західними перевізниками, в яких дуже великі літакі і дуже маленька ціна перевезення одного пасажира! А сервіс у західних компаній на вищому рівні і нам для конкуренції з західними авіаперевізниками потрібно мати ще меншу собівартість, а це можливо тільки використовуючи надвеликі літаки, такі як Мрія та Руслан тільки в пасажрському виконанні! Нам потрібно буде залучити до співпраці найкращі західні компанії з обладнання та оформлення пасажирських салонів наших військово-транспортних літаків, щоб пасажири могли перебувати в комфорті на рівні Боїнгів та Ейрбасів! Це завдання непросте і скорше за все уряд непрофесіоналів з цим завданням не справиться! Потрібні найкращі менеджери, найкращі авіаконструктори, найкращі інженери щоб переробити транспортні літаки АН на ******* та надійні пасажирські лайнери!
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11.06.2020 16:44 Ответить
То "какчество" менеджмента и "культурка" наших национальных перевозчиков способны навсегда отбить охоту пользоваться услугами национальной авиакомпании. Если судить по той вакханалии в управлении страной, когда руководителями назначают случайных людей или откровенных аферистов, хорошего не будет.
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11.06.2020 17:10 Ответить
Для обслуговування клієнтів потрібно створити підрозділ з іноземними фахівцями, і керувати авіакомпанією краще найняти західного досвідченого менеджера.
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12.06.2020 08:51 Ответить
да, денег у зеленых щас завались, будем прожекты делать
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11.06.2020 16:39 Ответить
Так они не вам это говорят, а своему электорату. Еще и космическую компанию скоро создавать будут) "Антилопа-гну"!!!
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11.06.2020 16:50 Ответить
Так реалистично, шо аж страшно. Даешь дефицит бюджета в 500 лярдов!!!
Шмыгаль о создании анонсированной Зеленским национальной авиакомпании: Недешевое удовольствие, но абсолютно реалистично - Цензор.НЕТ 4029
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11.06.2020 16:40 Ответить
Ну да, дорог и автобанов нет, на метро денег нет, 6 тыс хрывень нормальная зарплата, давайте покорять стратосфэру. Можно ещё национальную программу полётов на Марс создать. Только нафига козе баян?
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11.06.2020 16:40 Ответить
Не трогайте хоч авіацію, школота!
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11.06.2020 16:40 Ответить
Пувсть сначала просто перестанут трогать подводный флот и гиперлуп!
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11.06.2020 16:42 Ответить
замість "мяу" - "няв"?
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11.06.2020 16:41 Ответить
шаурМАУ
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11.06.2020 16:42 Ответить
какие проблемы с рабочими местами ещё, шмыгаль 500 тыщ за пару недель сделал
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11.06.2020 16:41 Ответить
идут расчеты (с)
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11.06.2020 16:42 Ответить
Без великих пасажирських літаків на базі Руслана та Мрії....ви хоч розумієте що написали?
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11.06.2020 16:46 Ответить
Так, на базі Руслана та Мрії потрібно розробити пасажирські літаки для зменшення собівартості авіаперевезень! потрібно спростити конструцію літаків Ан Руслан та Мрія, зменшити вагу, збільшити дальність безпосадочного перельоту, забезпечити кондиціонування та очищення повітря, зручні та ергономічні пасажирські салони та крісла. Тільки з супервеликими літаками ми можемо успішно виходити на міжнародні ринки авіаперевезень! Тоді ми зможемо конкурувати з провідними перевізниками, які сьогодні використовують найбільші лайнери для здешевлення ціни квитка.
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11.06.2020 16:50 Ответить
Не-а. Эти перевозки неэкономичны, обслуживание невероятно дорого. Надежность невысока, потому время простоев и отмен рейсов будет чудовищным по сравнению с любым Boeing или AirBus. АН-148/158 еще не отработан до мелочей, и нет даже понимания, сколько баз по обслуживанию надо создавать. Хотя идея хорошая, только исполнителей надо брать не из квартала.
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11.06.2020 17:14 Ответить
Ан-148 для міжнародних перевезень нецікавий, він малий, це літак для регіональних ліній в росії та в країнах третього світу! Потрібні нові великі літаки які беруть на борт до 1000 людей щоб здешевити собівартість! Надійність Антонова доволі висока, не гірша Боїнга та Ейрбаса. Бази обслуговування створювати непотрібно, вже підписана угода з американською компанією яка забезпечує обслуговування літаків АН в будь якій точці світу. Все можна зробити і все реально, потрібно тільки прийняти правильні рішення і виділити достатньо коштів.
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12.06.2020 08:54 Ответить
Я так понимаю, это сарказм 6-го уровня
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11.06.2020 22:52 Ответить
Это было выступление Остапа перед жителями Васюков в чистом виде....
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11.06.2020 16:48 Ответить
Во бульбомёт!
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11.06.2020 16:51 Ответить
Есть только одно слово, пришедшее на ум: ЗЕБИЛ!
Это не оскорбление, а состояние его совкого-быдлянского сознания.
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11.06.2020 16:54 Ответить
ЛЮБОЕ ГОСПРЕДПРИЯТИЕ экономически неэффекиивное, лишний повод для коррупции и воровству!
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11.06.2020 17:10 Ответить
А под конец каденции можно эффективно приватизировать...
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11.06.2020 17:21 Ответить
Почему любое? Откуда статистика?
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11.06.2020 17:40 Ответить
не надо быть великим экономистом, чтоб понять, что сам у себя не своруешь, и отвечать за свои бездарные поступки банкротством (нет сраховки от бездарного менеджмента в виде финансовой подушки из бюджета), а значит на рынке отстанутся только самые конкурентные (эффективные)!
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11.06.2020 20:28 Ответить
Теоретически то и я могу всякой всячины написать. Думал, у вас какие то ссылки на исследования есть. А так то Беня из своего собственного вполне частного банка накачал вместе с партнёрами 5,5 ярдов баксов. К о хочет украсть, сделает это при любой форме собственности. А уж как частники любят монопольки и трасты. Не хуже госмонополий.
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11.06.2020 21:28 Ответить
Не стоит бандюков украинских олигархов путать с собственниками, можно ли украденое назвать собственностью!? единственная "конкуренция" между ними - кто сворует больше и купит всех чинуш и судей, тем самым подомнет под себя всю власть /или более весомую ее часть/!
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12.06.2020 02:02 Ответить
А с чего вся частная собственность начиналась. С украденного и отжатого. Тут вопрос не в методах получения, а в отсутствии эффективного контроля и дистанцированности бизнеса от власти.
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12.06.2020 10:17 Ответить
А вы неправы, товарищ. В Южной Корее достаточно много государственных эффективных компаний.
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11.06.2020 18:40 Ответить
я прав, частные все раано более эфективные и конкурентоспособные!
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11.06.2020 20:30 Ответить
риск банкротства одинаков, а эффективность понятие относительное, так же как и "эффектная блондинка".
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11.06.2020 20:36 Ответить
Хорошее дело, если делать правильно...
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11.06.2020 17:43 Ответить
После легализации игрального бизнеса и проституции, это будет третья реальная победа экономической стратегии президента.
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11.06.2020 17:54 Ответить
Нет что бы старое доделать, они накуй не нужные проекты рассматривают. А потом разницу деребанят. Вот за это их и надо стрелять, нет что бы аграриев максимально поддерживать, инвестировать в производство и добычу. А они млять в самолетики инвестируют да сраколупы. Хорошо бы если стадо бы проигнорировало выборы, но нет, это же стадо.
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11.06.2020 18:47 Ответить
Скажу хрюцькой мовой "А накуя козе баян?"
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11.06.2020 18:52 Ответить
Опять государственная планово убыточная компания. Кому потом подарят?
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11.06.2020 21:28 Ответить
Просто из любопытства. При расчетах новой украинской авиакомпании на базе самолетов Ан кто-то обращался в Авиалинии Антонова за консультациями?
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11.06.2020 22:54 Ответить
Похоже он не анонсирует, а анонирует.
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12.06.2020 08:57 Ответить
 
 