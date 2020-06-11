Шмыгаль о создании анонсированной Зеленским национальной авиакомпании: Недешевое удовольствие, но абсолютно реалистично

Правительство к настоящему моменту уже разработало концепцию будущего государственного украинского авиаперевозчика, создание которого инициировал президент Владимир Зеленский, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"К настоящему времени профильным министерством разработана концепция создания такого национального авиаперевозчика с привлечением КП "Антонов" и ряда аэропортов, с привлечением всех возможных заинтересованных сторон. Рассчитывается бизнес-план, необходимость средств на покупку и их источники, а также разные возможности сотрудничества с международными партнерами. Идут расчеты", - сказал премьер-министр в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом он добавил, что создание государственного авиаперевозчика – "абсолютно реалистичная задача и не является заоблачным проектом".

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По его мнению, во время кризиса авиаперевозной отрасли - это хорошая возможность для Украины создать государственного авиаперевозчика, который даст определенный уровень качества, стоимости услуг и стабильности.

"Это, конечно, недешевое удовольствие, но это то, что даст достаточно большое количество рабочих мест, потому что сопутствующие отрасли также начинают создавать дополнительные рабочие места. Ведь если мы даем заказ на первые шесть самолетов "Антонову" – это уже оживляет предприятие, где работает 14 тыс. человек, и мы сохраняем эти рабочие места. Плюс от трех до пяти тысяч рабочих мест создается в сопутствующих отраслях", - отметил Шмыгаль.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля 2020 года заявил об инициативе создать государственную авиакомпанию, флот которой будет сформирован из самолетов производства ГП "Антонов".