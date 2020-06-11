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авіація (4048) авіасполучення (3049) ДП "Антонов" (241) Денис Шмигаль (4408)

Шмигаль про створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії: Недешеве задоволення, але абсолютно реалістичне

Шмигаль про створення анонсованої Зеленським національної авіакомпанії: Недешеве задоволення, але абсолютно реалістичне

Уряд на цей момент вже розробив концепцію майбутнього державного українського авіаперевізника, створення якого ініціював президент Володимир Зеленський, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"До теперішнього часу профільним міністерством розроблено концепцію створення такого національного авіаперевізника із залученням КП "Антонов" і низки аеропортів, із залученням усіх можливих зацікавлених сторін. Розраховується бізнес-план, необхідність коштів на купівлю і їхні джерела, а також різні можливості співпраці з міжнародними партнерами. Йдуть розрахунки", - сказав прем'єр-міністр під час пресконференції в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому він додав, що створення державного авіаперевізника - "абсолютно реалістичне завдання і не є захмарним проєктом".

На його думку, під час кризи авіаперевізної галузі - це хороша можливість для України створити державного авіаперевізника, який дасть певний рівень якості, вартості послуг і стабільності.

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"Це, звичайно, недешеве задоволення, але це те, що дасть чималу кількість робочих місць, тому що супутні галузі також починають створювати додаткові робочі місця. Адже якщо ми даємо замовлення на перші шість літаків "Антонову" - це вже оживляє підприємство, де працює 14 тис. осіб, і ми зберігаємо ці робочі місця. Плюс від трьох до п'яти тисяч робочих місць створюється в супутніх галузях", - зазначив Шмигаль.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський наприкінці квітня 2020 року заявив про ініціативу створити державну авіакомпанію, флот якої буде сформовано з літаків виробництва ДП "Антонов".
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Топ коментарі
+9
Так реалистично, шо аж страшно. Даешь дефицит бюджета в 500 лярдов!!!
Шмыгаль о создании анонсированной Зеленским национальной авиакомпании: Недешевое удовольствие, но абсолютно реалистично - Цензор.НЕТ 4029
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11.06.2020 16:40
+8
Ну да, дорог и автобанов нет, на метро денег нет, 6 тыс хрывень нормальная зарплата, давайте покорять стратосфэру. Можно ещё национальную программу полётов на Марс создать. Только нафига козе баян?
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11.06.2020 16:40
+4
Это было выступление Остапа перед жителями Васюков в чистом виде....
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11.06.2020 16:48
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Без великих пасажирських літаків на базі Руслана та Мрії, немає економічного сенсу в українській авіакомпанії! Ми не витримаємо конкуренцію з західними перевізниками, в яких дуже великі літакі і дуже маленька ціна перевезення одного пасажира! А сервіс у західних компаній на вищому рівні і нам для конкуренції з західними авіаперевізниками потрібно мати ще меншу собівартість, а це можливо тільки використовуючи надвеликі літаки, такі як Мрія та Руслан тільки в пасажрському виконанні! Нам потрібно буде залучити до співпраці найкращі західні компанії з обладнання та оформлення пасажирських салонів наших військово-транспортних літаків, щоб пасажири могли перебувати в комфорті на рівні Боїнгів та Ейрбасів! Це завдання непросте і скорше за все уряд непрофесіоналів з цим завданням не справиться! Потрібні найкращі менеджери, найкращі авіаконструктори, найкращі інженери щоб переробити транспортні літаки АН на ******* та надійні пасажирські лайнери!
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11.06.2020 16:44 Відповісти
То "какчество" менеджмента и "культурка" наших национальных перевозчиков способны навсегда отбить охоту пользоваться услугами национальной авиакомпании. Если судить по той вакханалии в управлении страной, когда руководителями назначают случайных людей или откровенных аферистов, хорошего не будет.
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11.06.2020 17:10 Відповісти
Для обслуговування клієнтів потрібно створити підрозділ з іноземними фахівцями, і керувати авіакомпанією краще найняти західного досвідченого менеджера.
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12.06.2020 08:51 Відповісти
да, денег у зеленых щас завались, будем прожекты делать
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11.06.2020 16:39 Відповісти
Так они не вам это говорят, а своему электорату. Еще и космическую компанию скоро создавать будут) "Антилопа-гну"!!!
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11.06.2020 16:50 Відповісти
Так реалистично, шо аж страшно. Даешь дефицит бюджета в 500 лярдов!!!
Шмыгаль о создании анонсированной Зеленским национальной авиакомпании: Недешевое удовольствие, но абсолютно реалистично - Цензор.НЕТ 4029
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11.06.2020 16:40 Відповісти
Ну да, дорог и автобанов нет, на метро денег нет, 6 тыс хрывень нормальная зарплата, давайте покорять стратосфэру. Можно ещё национальную программу полётов на Марс создать. Только нафига козе баян?
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11.06.2020 16:40 Відповісти
Не трогайте хоч авіацію, школота!
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11.06.2020 16:40 Відповісти
Пувсть сначала просто перестанут трогать подводный флот и гиперлуп!
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11.06.2020 16:42 Відповісти
замість "мяу" - "няв"?
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11.06.2020 16:41 Відповісти
шаурМАУ
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11.06.2020 16:42 Відповісти
какие проблемы с рабочими местами ещё, шмыгаль 500 тыщ за пару недель сделал
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11.06.2020 16:41 Відповісти
идут расчеты (с)
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11.06.2020 16:42 Відповісти
Без великих пасажирських літаків на базі Руслана та Мрії....ви хоч розумієте що написали?
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11.06.2020 16:46 Відповісти
Так, на базі Руслана та Мрії потрібно розробити пасажирські літаки для зменшення собівартості авіаперевезень! потрібно спростити конструцію літаків Ан Руслан та Мрія, зменшити вагу, збільшити дальність безпосадочного перельоту, забезпечити кондиціонування та очищення повітря, зручні та ергономічні пасажирські салони та крісла. Тільки з супервеликими літаками ми можемо успішно виходити на міжнародні ринки авіаперевезень! Тоді ми зможемо конкурувати з провідними перевізниками, які сьогодні використовують найбільші лайнери для здешевлення ціни квитка.
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11.06.2020 16:50 Відповісти
Не-а. Эти перевозки неэкономичны, обслуживание невероятно дорого. Надежность невысока, потому время простоев и отмен рейсов будет чудовищным по сравнению с любым Boeing или AirBus. АН-148/158 еще не отработан до мелочей, и нет даже понимания, сколько баз по обслуживанию надо создавать. Хотя идея хорошая, только исполнителей надо брать не из квартала.
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11.06.2020 17:14 Відповісти
Ан-148 для міжнародних перевезень нецікавий, він малий, це літак для регіональних ліній в росії та в країнах третього світу! Потрібні нові великі літаки які беруть на борт до 1000 людей щоб здешевити собівартість! Надійність Антонова доволі висока, не гірша Боїнга та Ейрбаса. Бази обслуговування створювати непотрібно, вже підписана угода з американською компанією яка забезпечує обслуговування літаків АН в будь якій точці світу. Все можна зробити і все реально, потрібно тільки прийняти правильні рішення і виділити достатньо коштів.
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12.06.2020 08:54 Відповісти
Я так понимаю, это сарказм 6-го уровня
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11.06.2020 22:52 Відповісти
Это было выступление Остапа перед жителями Васюков в чистом виде....
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11.06.2020 16:48 Відповісти
Во бульбомёт!
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11.06.2020 16:51 Відповісти
Есть только одно слово, пришедшее на ум: ЗЕБИЛ!
Это не оскорбление, а состояние его совкого-быдлянского сознания.
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11.06.2020 16:54 Відповісти
ЛЮБОЕ ГОСПРЕДПРИЯТИЕ экономически неэффекиивное, лишний повод для коррупции и воровству!
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11.06.2020 17:10 Відповісти
А под конец каденции можно эффективно приватизировать...
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11.06.2020 17:21 Відповісти
Почему любое? Откуда статистика?
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11.06.2020 17:40 Відповісти
не надо быть великим экономистом, чтоб понять, что сам у себя не своруешь, и отвечать за свои бездарные поступки банкротством (нет сраховки от бездарного менеджмента в виде финансовой подушки из бюджета), а значит на рынке отстанутся только самые конкурентные (эффективные)!
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11.06.2020 20:28 Відповісти
Теоретически то и я могу всякой всячины написать. Думал, у вас какие то ссылки на исследования есть. А так то Беня из своего собственного вполне частного банка накачал вместе с партнёрами 5,5 ярдов баксов. К о хочет украсть, сделает это при любой форме собственности. А уж как частники любят монопольки и трасты. Не хуже госмонополий.
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11.06.2020 21:28 Відповісти
Не стоит бандюков украинских олигархов путать с собственниками, можно ли украденое назвать собственностью!? единственная "конкуренция" между ними - кто сворует больше и купит всех чинуш и судей, тем самым подомнет под себя всю власть /или более весомую ее часть/!
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12.06.2020 02:02 Відповісти
А с чего вся частная собственность начиналась. С украденного и отжатого. Тут вопрос не в методах получения, а в отсутствии эффективного контроля и дистанцированности бизнеса от власти.
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12.06.2020 10:17 Відповісти
А вы неправы, товарищ. В Южной Корее достаточно много государственных эффективных компаний.
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11.06.2020 18:40 Відповісти
я прав, частные все раано более эфективные и конкурентоспособные!
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11.06.2020 20:30 Відповісти
риск банкротства одинаков, а эффективность понятие относительное, так же как и "эффектная блондинка".
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11.06.2020 20:36 Відповісти
Хорошее дело, если делать правильно...
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11.06.2020 17:43 Відповісти
После легализации игрального бизнеса и проституции, это будет третья реальная победа экономической стратегии президента.
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11.06.2020 17:54 Відповісти
Нет что бы старое доделать, они накуй не нужные проекты рассматривают. А потом разницу деребанят. Вот за это их и надо стрелять, нет что бы аграриев максимально поддерживать, инвестировать в производство и добычу. А они млять в самолетики инвестируют да сраколупы. Хорошо бы если стадо бы проигнорировало выборы, но нет, это же стадо.
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11.06.2020 18:47 Відповісти
Скажу хрюцькой мовой "А накуя козе баян?"
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11.06.2020 18:52 Відповісти
Опять государственная планово убыточная компания. Кому потом подарят?
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11.06.2020 21:28 Відповісти
Просто из любопытства. При расчетах новой украинской авиакомпании на базе самолетов Ан кто-то обращался в Авиалинии Антонова за консультациями?
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11.06.2020 22:54 Відповісти
Похоже он не анонсирует, а анонирует.
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12.06.2020 08:57 Відповісти
 
 