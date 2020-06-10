Колектив "Антонова" звернувся до влади через ситуацію на підприємстві
Колектив держпідприємства "Антонов" звернувся до керівників держави - президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, а також секретаря РНБО з вимогою втрутитися в ситуацію, що склалася на підприємстві.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", резолюція була затверджена на загальних зборах 9 червня.
"Ми вимагаємо довести до завершення запропоновану Вами пропозицію про створення посади віцепрем’єра та міністерства, яке буде координувати роботу аерокосмічної галузі та оборонно-промислового комплексу в Україні. Невідкладно вивести ДП "Антонов" з-під управління ДК "Укроборонпром" та скасувати дію Постанови КМУ від 31 березня 2015 року включення ДП "Антонов" до складу концерну. Прийняти та на державному рівні затвердити програму розвитку авіабудівної галузі до 2030 року, яку неодноразово пропонував ДП "Антонов" разом науковими установами та провідними підприємствами авіабудування", - йдеться у зверненні.
Також, колектив вимагає залишити керівником підприємства на посаді президента ДП "Антонов" Олександра Донця.
"Олександр Донець на цю посаду був затверджений за наполяганням трудового колективу ДП "Антонов". Донець – ветеран ДП "Антонов", фахівець авіабудівної галузі з великим стажем на керівних посадах на підприємстві, користується авторитетом, довірою та підтримкою колективу ДП "Антонов". Ми просимо Вас дослухатися до вимог колективу та ініціювати конструктивні кроки заради порятунку авіабудівної галузі України від тотального розвалу", - йдеться у резолюції.
Колектив підприємства заявляє, що з моменту входу ДП "Антонов" до складу Концерну "Укроборонпром", підприємство перебуває під постійним тиском та відчуває масштабне втручання в свою господарчу діяльність. Натомість, за п‘ять років роботи у складі Концерну "Антонов" не отримав від керівної структури жодної підтримки.
"Маємо констатувати, що ДК "Укроборонпром" вдається до заходів, спрямованих на припинення діяльності підприємства. Серед таких методів – намагання швидко корпоратизувати підприємство без урахування існуючих ризиків. Ми неодноразово зверталися до державних органів та застерігали їх від деструктурних дій на догоду західним інвесторам. Прикладів такої трансформації тільки в Києві – безліч: заводи "Червоний екскаватор", верстатобудівний, "Електронмаш", "Більшовик" та багато інших", - йдеться в резолюції.
Наголошується, що для формального обґрунтування таких дій є безкінечні перевірки, які є безпідставними, адже "Антонов" постійно надає Концерну детальні звіти про свою діяльність.
"Остання така перевірка здійснювалася комісією з непрофільних фахівців з численними порушеннями Порядку службових перевірок та заходів контролю у сфері управління ДК "Укроборонпром". Результати роботи зазначеної комісії є недостовірними, а в більшості питань – відверто маніпулятивними, та не відображають реальних результатів господарської діяльності Підприємства", - зазначається в резолюції.
Також, колектив ДП "Антонов" просить звернути увагу на причини гальмування процесу затвердження фінплану підприємства.
"Свідоме гальмування процесу затвердження фінплану підприємства через намагання отримати 15% від прибутку від його діяльності за 2018 рік. І це в той час, коли ДП "АНТОНОВ" власним коштом проводить програму імпортозаміщення, не маючи фінансової підтримки з боку держави, не маючи жодного держзамовлення, але виконуючи власним коштом обов’язки з побудови літака Ан-178 за контрактом, укладеним між компанією "Спецтехноекспорт" та МВС Перу", - підкреслюється в резолюції.
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Скорее всего, Антонов, просто не может предоставить заказчику ,нормальных сроков производства и сервисного обслуживания
Иностранцы у власти уничтожат, распилят в Украине даже те стратегические предприятия, что остались.
1) ремонт існуючих АНів
2) авіаперевезення на існуючих АНах
Питання для допитливих, що буде, коли існуючі літаки доходять ресурс, а нових серійно не роблять вже років 20?
"Сознательное торможение процесса утверждения финплана предприятия из-за попытки получить 15% прибыли от его деятельности за 2018 год. И это в то время, когда ГП "АНТОНОВ" за свой счет проводит программу импортозамещения, не имея финансовой поддержки со стороны государства, не имея никакого госзаказа, но выполняя за свой счет обязанности по построению самолета Ан-178 по контракту, заключенному между компанией "Спецтехноэкспорт" и МВД Перу"
Ну как бы государство является акционером (владельцем/совладельцем) и более чем вправе получать дивиденды со своего предприятия! В то же самое время, это самостоятельный хозяйствующий субъект, который должен сам выживать, сам заботится о заключении выполнении контрактов и получения прибыли! Государство никакими госзаказами обеспечивать предприятие не обязано!!! (хотя по большому счету было бы неплохо если бы таки обеспечило)
А вот по поводу включения в укроборонпром - этого я тоже не понимаю!!! Возможно это как раз и было сделано чтобы стратегическое предприятие не загнулось пока у нас война, но тогда и заказами должны были обеспечить
Зєлю геть. Дострокові.
Руками литовского варяга, однажды уволенного, но повторно назначенного на госдолжность, безмозглые дилетанты штормят легендарное украинское предприятие.
Хотя, не только его, но всю страну.
На долго нас хватит?
Тоже зеленая власть виновата ? )))
УКРОБОРОНПРОМ КОНТРОЛЮЄ П ЯТА КОЛОНА КРЕМЛЯ ?
Державне підприємство "Антонов" повністю завершило проектну роботу з заміщення комплектуючих РФ вітчизняними та західними аналогами.
Про це повідомили в пресслужбі підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", у звіті присвяченому 74-річчу від створення підприємства.
Відзначається, що окрім проєктних робіт з заміщення, також підготовлено необхідну конструкторську документацію. Крім того, частково придбано нове обладнання для встановлення на військово-транспортний літак Ан-178 та ведуться роботи з переобладнання дослідного зразка цієї машини.
На цей час підприємством запущено серійне виробництво п'яти Ан-178. В цей перелік входить й Ан-178, який збирають згідно з контрактом, укладеним між ДП ДГЗП "СпецТехноЕкспорт" та Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу восени минулого року.
Наразі здійснюється стапельне складання фюзеляжу літака. На підприємстві вже підготовлені до складання консолі крила, центроплан, хвостове оперення та пілони для двигунів цієї машини.https://uprom.info/news/avia/antonov-povnistyu-zavershyv-robotu-z-zamishhennya-rosijskyh-komplektuyuchyh-na-vitchyznyani-ta-zahidni-analogy-ta-vzhe-pidgotovyv-konstruktorsku-dokumentacziyu/
На этом все.
Запад видимо решил, что через своих ставленников в Украине можно уничтожить все, что еще работало и окончательно превратить Украину в банановую сырьевую республику.
Як то кажуть: "За що боролись, ..." І "зробили себе разом !!! "
С Антоновым лучше не шутить, а то загрузят в Ан-124 150 тонн кирпича
и сбросят на Кончей-Заспой.