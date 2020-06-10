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Новини
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Колектив "Антонова" звернувся до влади через ситуацію на підприємстві

Колектив

Колектив держпідприємства "Антонов" звернувся до керівників держави - президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, а також секретаря РНБО з вимогою втрутитися в ситуацію, що склалася на підприємстві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", резолюція була затверджена на загальних зборах 9 червня.

"Ми вимагаємо довести до завершення запропоновану Вами пропозицію про створення посади віцепрем’єра та міністерства, яке буде координувати роботу аерокосмічної галузі та оборонно-промислового комплексу в Україні. Невідкладно вивести ДП "Антонов" з-під управління ДК "Укроборонпром" та скасувати дію Постанови КМУ від 31 березня 2015 року включення ДП "Антонов" до складу концерну. Прийняти та на державному рівні затвердити програму розвитку авіабудівної галузі до 2030 року, яку неодноразово пропонував ДП "Антонов" разом науковими установами та провідними підприємствами авіабудування", - йдеться у зверненні.

Також, колектив вимагає залишити керівником підприємства на посаді президента ДП "Антонов" Олександра Донця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" звільнив директора ДП "Антонов" Донця після перевірки підприємства

"Олександр Донець на цю посаду був затверджений за наполяганням трудового колективу ДП "Антонов". Донець – ветеран ДП "Антонов", фахівець авіабудівної галузі з великим стажем на керівних посадах на підприємстві, користується авторитетом, довірою та підтримкою колективу ДП "Антонов". Ми просимо Вас дослухатися до вимог колективу та ініціювати конструктивні кроки заради порятунку авіабудівної галузі України від тотального розвалу", - йдеться у резолюції.

Колектив підприємства заявляє, що з моменту входу ДП "Антонов" до складу Концерну "Укроборонпром", підприємство перебуває під постійним тиском та відчуває масштабне втручання в свою господарчу діяльність. Натомість, за п‘ять років роботи у складі Концерну "Антонов" не отримав від керівної структури жодної підтримки.

"Маємо констатувати, що ДК "Укроборонпром" вдається до заходів, спрямованих на припинення діяльності підприємства. Серед таких методів – намагання швидко корпоратизувати підприємство без урахування існуючих ризиків. Ми неодноразово зверталися до державних органів та застерігали їх від деструктурних дій на догоду західним інвесторам. Прикладів такої трансформації тільки в Києві – безліч: заводи "Червоний екскаватор", верстатобудівний, "Електронмаш", "Більшовик" та багато інших", - йдеться в резолюції.

Також читайте: "Київ має зберегти завод "Антонова" та увійти до першої трійки авіаційних центрів світу", - Нестор

Наголошується, що для формального обґрунтування таких дій є безкінечні перевірки, які є безпідставними, адже "Антонов" постійно надає Концерну детальні звіти про свою діяльність.

"Остання така перевірка здійснювалася комісією з непрофільних фахівців з численними порушеннями Порядку службових перевірок та заходів контролю у сфері управління ДК "Укроборонпром". Результати роботи зазначеної комісії є недостовірними, а в більшості питань – відверто маніпулятивними, та не відображають реальних результатів господарської діяльності Підприємства", - зазначається в резолюції.

Також, колектив ДП "Антонов" просить звернути увагу на причини гальмування процесу затвердження фінплану підприємства.

"Свідоме гальмування процесу затвердження фінплану підприємства через намагання отримати 15% від прибутку від його діяльності за 2018 рік. І це в той час, коли ДП "АНТОНОВ" власним коштом проводить програму імпортозаміщення, не маючи фінансової підтримки з боку держави, не маючи жодного держзамовлення, але виконуючи власним коштом обов’язки з побудови літака Ан-178 за контрактом, укладеним між компанією "Спецтехноекспорт" та МВС Перу", - підкреслюється в резолюції.

Автор: 

звернення (603) ДП "Антонов" (241)


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Топ коментарі
+9
Очень интересно, за кого же проголосовали работники на выборах президента
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10.06.2020 11:20
+8
Теж мені проблема, зараз вовачка відосик змонтує, в ньому все парєшає.
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10.06.2020 11:14
+6
За Юлі у 2008-9му роках Антонов отримував держзамовлення і підприємство працювало та розвивалось. Але вже 10 років Антонов не отримує від держави жодної копійчини. Хоч Боінг отримує від американського уряду неабияку підтримку. Може тобі, Сергію, краще йти торгувати на Сьомий кілометр, замість твоїх сентенцій в мережах?
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10.06.2020 11:33
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Абрамявичус - враг Украины..
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10.06.2020 11:08 Відповісти
Здесь все враги, намеренно или поневоле...
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10.06.2020 11:16 Відповісти
А с чего вообще Антонов в Оборонпроме? Странно. ВСУ не закупило ни одного грузового самолета, но Оборонпром подмял "Антонов" под себя. В суд подавайте, оспаривая неправомерные действия Абрама.
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10.06.2020 11:14 Відповісти
Антонов включен в состав УОП ещё в 2015
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10.06.2020 11:33 Відповісти
Так и все контракты Порошенки, оказались пшиком.
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10.06.2020 11:34 Відповісти
Президент должен договорится на первой стадии (на высшем уровне), что и делалось...Дальше уже должен работать менеджмент предприятия - обговорить конкретные условия: цены, сроки, возможности сервисного обслуживания, возможности размещения части производств у заказчика.........и вот тут как показывает практика у нас полный пшик!!!
Скорее всего, Антонов, просто не может предоставить заказчику ,нормальных сроков производства и сервисного обслуживания
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10.06.2020 11:51 Відповісти
До работы менеджмента предприятия даже и не дошло. Все загнулось на уровне МИДа.
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10.06.2020 11:55 Відповісти
А что простите должен был сделать/не сделать МИД?
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10.06.2020 12:04 Відповісти
Не підкажете, хто у нас вже білше року презЕдент?
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10.06.2020 11:58 Відповісти
Неправомерные действия - март 2015 года ....
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10.06.2020 12:25 Відповісти
Теж мені проблема, зараз вовачка відосик змонтує, в ньому все парєшає.
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10.06.2020 11:14 Відповісти
"Аэрокосмическая отрасль" - такого здесь уже никогда не будет!
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10.06.2020 11:15 Відповісти
И я уже в это не верю ☹️
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10.06.2020 11:32 Відповісти
Все правильно, полностью поддерживаю коллектив "Антонова".
Иностранцы у власти уничтожат, распилят в Украине даже те стратегические предприятия, что остались.
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10.06.2020 11:16 Відповісти
Колектив "Антонова" звернувся до влади через ситуацію на підприємстві - Цензор.НЕТ 6597
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10.06.2020 11:21 Відповісти
пацаки так завжди: що не утягнуть, те загидять
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10.06.2020 11:18 Відповісти
Очень интересно, за кого же проголосовали работники на выборах президента
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10.06.2020 11:20 Відповісти
Засунул их в Оборонпром Петя, вот за него и не голосовали.
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10.06.2020 11:33 Відповісти
И как назло бабушке отмороженные уши поживают?
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10.06.2020 11:51 Відповісти
а що для их змінилося? Так хо Поця відгріб трохи.
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10.06.2020 12:32 Відповісти
Наверное так же
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10.06.2020 16:08 Відповісти
Ну уж не за того, кто начал их предприятие разваливать в начале 2015 года ....
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10.06.2020 12:27 Відповісти
"Разваливал" Порох, а протестуют (причем не только тут) при Зе? Бедный, бедный ослик
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10.06.2020 14:15 Відповісти
Очередное трепыхание погибающего госмонстра приученного спокойно пилить бюджетные деньги и создавать на бумаге ни кому не нужную продукцию! Страна заказчик способная прокормит такое предприятие уже как 29 лет сдохла,а наши вместо того чтоб перестроится на реально прибыльный бизнес все высасывали бюджетные финансы в одну сторону ! И даже 5 лет войны у нас нет ударных беспилотнтков,и мы аж 2или 3 штуки за 100 млн долларов покупаем их у Турок !!!! Нахер такое предприятие ?!!!!!!
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10.06.2020 11:21 Відповісти
За Юлі у 2008-9му роках Антонов отримував держзамовлення і підприємство працювало та розвивалось. Але вже 10 років Антонов не отримує від держави жодної копійчини. Хоч Боінг отримує від американського уряду неабияку підтримку. Може тобі, Сергію, краще йти торгувати на Сьомий кілометр, замість твоїх сентенцій в мережах?
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10.06.2020 11:33 Відповісти
А он скорее всего как раз оттуда
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10.06.2020 11:38 Відповісти
Ви подивиться яка віддача для США від Боїнга, а яка від Антонова. Подивиться, також що Антонов зробив за 29 років і що реально заробив. Я згоден з https://censor.net/user/437846 в тому що це просто розкрадання державного майна під ширмою національного літакобудування
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10.06.2020 15:28 Відповісти
Вообще-то оно прибыльное
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10.06.2020 11:34 Відповісти
Якщо не буде держзамовлень, то космічна, авіо, авто, танкова, і інші науковмісткі галузі не зможуть бути прибутковими. Навіть Ілон Маск отримує держпідтримку від уряду США
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10.06.2020 11:40 Відповісти
Держзамовлень не буде ніколи, поки підприємства не продемонструють свою здатність виробляти конкурентну продукцію!!!
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10.06.2020 15:33 Відповісти
Тобто пан Сергій хоче виставити в ринг свого занедбаного і голодного сина проти тренованого чемпіона з мільонними статками? Що має твій голодний син тобі "продемонструвати", Сергію?
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10.06.2020 19:06 Відповісти
Який занедбаний голодний син? Візьміть любого керівника держпідприємства і подивіться у якій "хатинці" він мешкає, на чому їздять його діти і ви побачите хто тут голодний
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11.06.2020 11:27 Відповісти
Прибуток за рахунок чого:
1) ремонт існуючих АНів
2) авіаперевезення на існуючих АНах

Питання для допитливих, що буде, коли існуючі літаки доходять ресурс, а нових серійно не роблять вже років 20?
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10.06.2020 12:10 Відповісти
Закрыть, порезать на лом, а на освободившихся площадях выращивать рапс для "западных партнеров"?
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10.06.2020 11:36 Відповісти
А что других вариантов, кроме как содержать за госсчет или порезать на металлолом нет?
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10.06.2020 11:39 Відповісти
Там побудують мікрорайон і два ТРК.
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10.06.2020 12:34 Відповісти
Не 2или 3 штуки за 100 млн долларов, а 6 штук за 69 лимонов.
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10.06.2020 11:37 Відповісти
Меня последняя фраза убила
"Сознательное торможение процесса утверждения финплана предприятия из-за попытки получить 15% прибыли от его деятельности за 2018 год. И это в то время, когда ГП "АНТОНОВ" за свой счет проводит программу импортозамещения, не имея финансовой поддержки со стороны государства, не имея никакого госзаказа, но выполняя за свой счет обязанности по построению самолета Ан-178 по контракту, заключенному между компанией "Спецтехноэкспорт" и МВД Перу"


Ну как бы государство является акционером (владельцем/совладельцем) и более чем вправе получать дивиденды со своего предприятия! В то же самое время, это самостоятельный хозяйствующий субъект, который должен сам выживать, сам заботится о заключении выполнении контрактов и получения прибыли! Государство никакими госзаказами обеспечивать предприятие не обязано!!! (хотя по большому счету было бы неплохо если бы таки обеспечило)
А вот по поводу включения в укроборонпром - этого я тоже не понимаю!!! Возможно это как раз и было сделано чтобы стратегическое предприятие не загнулось пока у нас война, но тогда и заказами должны были обеспечить
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10.06.2020 11:38 Відповісти
Зєля - ліквідатор України.
Зєлю геть. Дострокові.
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10.06.2020 11:28 Відповісти
За Бойко?
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10.06.2020 11:35 Відповісти
Сулима, ты, дурачек, шесть лет топил против Пороха. Выбрали блазня-зелю. Твоя Капительман не будет президентшей. Пока новые губья не сделает. Очередной раз. Ха-ха-ха. Сколько вас, идиотов, в Украине еще осталось!
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10.06.2020 12:06 Відповісти
Як там зараз в Чебоксарах, цапе(нульовий)?
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10.06.2020 19:08 Відповісти
Украина - одно из немногих государств, которые имеют полный цикл выпуска самолетов. Так почему мы никак не можем вывести Антонов на тот уровень, который позволит, например, ВСУ иметь свои современные самолеты на уровне НАТОвских стандартов, продавать их и иметь прибыль, а не модернизировать и латать еще советские машины? Ведь Антонов находится на голодном пайке от государства, не хватало еще сделать его банкротом и продать за копейки или россии или КНР.
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10.06.2020 11:29 Відповісти
У нас не полный цикл - нет к примеру авионики. А вот что касается натовских стандартов, так туда не сунешься, там царит протекционизм - НАТО старается закупать вооружение только у стран-членов НАТО. Тем кто будет закупать у других стран - выедут мозг . Кстати Антонов пару раз участвовал в НАТОвских тендерах, но проигрывал (до документы подали через жопу, то действительно работал протекционизм и проигрывали более дорогим самолетам которых еще даже не было в проекте, но зато НАТОвские)
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10.06.2020 11:46 Відповісти
Авоніку Антонов давно вже західну ставить, як і системи тестування.
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10.06.2020 12:36 Відповісти
И кто-то верит в подобные обращения? Не трать куме силы - спускайся на дно! США сказали - Антонов Украине не нужен!!!
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10.06.2020 11:31 Відповісти
Кацапам тим паче Антонов не потрібен
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10.06.2020 11:43 Відповісти
Теперь-да. А раньше "Антонов" только и существовал на заказах из России.
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10.06.2020 11:57 Відповісти
то, хай купляють у китайців чи індусів.
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10.06.2020 12:37 Відповісти
Зеленая власть за время своего существования не сотворила ничего, кроме обещаний и скандалов. Ни одна реформа предыдущей власти не продолжена, ни одна толком не начата.
Руками литовского варяга, однажды уволенного, но повторно назначенного на госдолжность, безмозглые дилетанты штормят легендарное украинское предприятие.
Хотя, не только его, но всю страну.
На долго нас хватит?
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10.06.2020 11:36 Відповісти
По словам работников завода - шторм начался в 2015 году )))
Тоже зеленая власть виновата ? )))
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10.06.2020 12:31 Відповісти
по словам работников, шторм начался с увольнением руководителя
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10.06.2020 14:23 Відповісти
УКРОБОРОНПРОМ ЦЕ ТАКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯКЕ РОБИТЬ ГАРНІ ТАНКИ "ОПЛОТ" ДЛЯ РІЗНИХ ТАЙЦІВ І НІЯКИХ НОВИХ ТАНКІВ ДЛЯ АРМІЇ УКРАЇНИ
УКРОБОРОНПРОМ КОНТРОЛЮЄ П ЯТА КОЛОНА КРЕМЛЯ ?
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10.06.2020 11:42 Відповісти
"Антонов" повністю завершив роботу з заміщення російських комплектуючих на вітчизняні та західні аналоги та вже підготовив конструкторську документацію

Державне підприємство "Антонов" повністю завершило проектну роботу з заміщення комплектуючих РФ вітчизняними та західними аналогами.
Про це повідомили в пресслужбі підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", у звіті присвяченому 74-річчу від створення підприємства.

Відзначається, що окрім проєктних робіт з заміщення, також підготовлено необхідну конструкторську документацію. Крім того, частково придбано нове обладнання для встановлення на військово-транспортний літак Ан-178 та ведуться роботи з переобладнання дослідного зразка цієї машини.
На цей час підприємством запущено серійне виробництво п'яти Ан-178. В цей перелік входить й Ан-178, який збирають згідно з контрактом, укладеним між ДП ДГЗП "СпецТехноЕкспорт" та Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу восени минулого року.
Наразі здійснюється стапельне складання фюзеляжу літака. На підприємстві вже підготовлені до складання консолі крила, центроплан, хвостове оперення та пілони для двигунів цієї машини.https://uprom.info/news/avia/antonov-povnistyu-zavershyv-robotu-z-zamishhennya-rosijskyh-komplektuyuchyh-na-vitchyznyani-ta-zahidni-analogy-ta-vzhe-pidgotovyv-konstruktorsku-dokumentacziyu/
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10.06.2020 11:42 Відповісти
В августе 2019 года концерн «Укроборонпром» (компания «Спецтехноэкспорт») выиграл тендер на поставку одного военно-транспортного самолёта Ан-178 для министерства внутренних дел (в частности полиции) Перу, стоимостью около 65 млн долларов]; в контракт входят: сборка самолёта, обучения пилотов, обучения персонала обслуживания. Срок выполнения контракта - 2021 год.
На этом все.
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10.06.2020 12:03 Відповісти
Я в шоці від цього свавілля! Як що антонівці не достукаються до здорово г'лузду керівництва держави, то разом із колективом підприємства кияни будуть його захищати!
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10.06.2020 11:58 Відповісти
снала зеленые сепары уничтожили павлоградский завод, потом добрались до искры, краза, теперь вот антонов на грани выживания.
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10.06.2020 12:04 Відповісти
Да, за все годы независимости такого фашистского геноцида Украины, как за последние шесть лет, еще не было.
Запад видимо решил, что через своих ставленников в Украине можно уничтожить все, что еще работало и окончательно превратить Украину в банановую сырьевую республику.
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10.06.2020 12:05 Відповісти
Все предприятия, где "ставленниками" были кацапы, уже давно уничтожены и порезаны. А ты боишься "запада".
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10.06.2020 12:08 Відповісти
И те и другие одинаковые и их цель очевидна.
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10.06.2020 12:11 Відповісти
Так Донец там с 15 года и нарулил
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10.06.2020 12:09 Відповісти
Продовжується рейдерське захоплення і знищення держави Україна.

Як то кажуть: "За що боролись, ..." І "зробили себе разом !!! "
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10.06.2020 12:12 Відповісти
МВФ сказав зеленим дебілам- Або туризм як в Домінікані і с/г як в Еквадорі, або ми вас задушимо боргами.
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10.06.2020 13:15 Відповісти
а нахера вообще энтот укроборонпром?
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10.06.2020 15:32 Відповісти
Я так розумію, що він створювався януковичем, щоб можна було швидко і легко обкрадати оборонку за допомогою декількох директорів, замість того щоб у кожній галузі призначати купу "керуючих" клептоманів.
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10.06.2020 15:46 Відповісти
Не построение Ан-178, а постройка. Построение - это в армии на плацу.
С Антоновым лучше не шутить, а то загрузят в Ан-124 150 тонн кирпича
и сбросят на Кончей-Заспой.
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10.06.2020 16:17 Відповісти
 
 