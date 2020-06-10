Колектив "Антонова" звернувся до влади через ситуацію на підприємстві

Колектив держпідприємства "Антонов" звернувся до керівників держави - президента, голови Верховної Ради, прем'єр-міністра, а також секретаря РНБО з вимогою втрутитися в ситуацію, що склалася на підприємстві.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", резолюція була затверджена на загальних зборах 9 червня.

"Ми вимагаємо довести до завершення запропоновану Вами пропозицію про створення посади віцепрем’єра та міністерства, яке буде координувати роботу аерокосмічної галузі та оборонно-промислового комплексу в Україні. Невідкладно вивести ДП "Антонов" з-під управління ДК "Укроборонпром" та скасувати дію Постанови КМУ від 31 березня 2015 року включення ДП "Антонов" до складу концерну. Прийняти та на державному рівні затвердити програму розвитку авіабудівної галузі до 2030 року, яку неодноразово пропонував ДП "Антонов" разом науковими установами та провідними підприємствами авіабудування", - йдеться у зверненні.

Також, колектив вимагає залишити керівником підприємства на посаді президента ДП "Антонов" Олександра Донця.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укроборонпром" звільнив директора ДП "Антонов" Донця після перевірки підприємства

"Олександр Донець на цю посаду був затверджений за наполяганням трудового колективу ДП "Антонов". Донець – ветеран ДП "Антонов", фахівець авіабудівної галузі з великим стажем на керівних посадах на підприємстві, користується авторитетом, довірою та підтримкою колективу ДП "Антонов". Ми просимо Вас дослухатися до вимог колективу та ініціювати конструктивні кроки заради порятунку авіабудівної галузі України від тотального розвалу", - йдеться у резолюції.

Колектив підприємства заявляє, що з моменту входу ДП "Антонов" до складу Концерну "Укроборонпром", підприємство перебуває під постійним тиском та відчуває масштабне втручання в свою господарчу діяльність. Натомість, за п‘ять років роботи у складі Концерну "Антонов" не отримав від керівної структури жодної підтримки.

"Маємо констатувати, що ДК "Укроборонпром" вдається до заходів, спрямованих на припинення діяльності підприємства. Серед таких методів – намагання швидко корпоратизувати підприємство без урахування існуючих ризиків. Ми неодноразово зверталися до державних органів та застерігали їх від деструктурних дій на догоду західним інвесторам. Прикладів такої трансформації тільки в Києві – безліч: заводи "Червоний екскаватор", верстатобудівний, "Електронмаш", "Більшовик" та багато інших", - йдеться в резолюції.

Також читайте: "Київ має зберегти завод "Антонова" та увійти до першої трійки авіаційних центрів світу", - Нестор

Наголошується, що для формального обґрунтування таких дій є безкінечні перевірки, які є безпідставними, адже "Антонов" постійно надає Концерну детальні звіти про свою діяльність.

"Остання така перевірка здійснювалася комісією з непрофільних фахівців з численними порушеннями Порядку службових перевірок та заходів контролю у сфері управління ДК "Укроборонпром". Результати роботи зазначеної комісії є недостовірними, а в більшості питань – відверто маніпулятивними, та не відображають реальних результатів господарської діяльності Підприємства", - зазначається в резолюції.

Також, колектив ДП "Антонов" просить звернути увагу на причини гальмування процесу затвердження фінплану підприємства.

"Свідоме гальмування процесу затвердження фінплану підприємства через намагання отримати 15% від прибутку від його діяльності за 2018 рік. І це в той час, коли ДП "АНТОНОВ" власним коштом проводить програму імпортозаміщення, не маючи фінансової підтримки з боку держави, не маючи жодного держзамовлення, але виконуючи власним коштом обов’язки з побудови літака Ан-178 за контрактом, укладеним між компанією "Спецтехноекспорт" та МВС Перу", - підкреслюється в резолюції.