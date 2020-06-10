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Новости
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Коллектив "Антонова" обратился к власти из-за ситуации на предприятии

Коллектив

Коллектив госпредприятия "Антонов" обратился к руководителям государства - президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру, а также секретарю СНБО с требованием вмешаться в ситуацию, сложившуюся на предприятии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", резолюция была утверждена на общем собрании 9 июня.

"Мы требуем довести до конца предложенное Вами предложение о создании должности вице-премьера и министерства, которое будет координировать работу аэрокосмической отрасли и оборонно-промышленного комплекса в Украине. Безотлагательно вывести ГП Антонов" из-под управления ГК "Укроборонпром" и отменить действие Постановления КМУ от 31 марта 2015 года о включении ГП "Антонов" в состав концерна. Принять и на государственном уровне утвердить программу развития авиастроительной отрасли до 2030 года, которую неоднократно предлагал ГП "Антонов" вместе с научными учреждениями и ведущими предприятиями авиастроения", - говорится в обращении.

Также коллектив требует оставить руководителем предприятия в должности президента ГП "Антонов" Александра Донца.

"Александр Донец на эту должность был утвержден по настоянию трудового коллектива ГП "Антонов". Донец - ветеран ГП "Антонов", специалист авиастроительной отрасли с большим стажем на руководящих должностях на предприятии, пользуется авторитетом, доверием и поддержкой коллектива ГП "Антонов". Мы просим Вас прислушаться к требованиям коллектива и инициировать конструктивные шаги ради спасения авиастроительной отрасли Украины от тотального развала", - говорится в резолюции.

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Коллектив предприятия заявляет, что с момента вхождения ГП "Антонов" в состав Концерна "Укроборонпром", предприятие находится под постоянным давлением и испытывает масштабное вмешательство в свою хозяйственную деятельность. В то же время, за пять лет работы в составе Концерна "Антонов" не получил от руководящей структуры никакой поддержки.

"Должны констатировать, что ГК "Укроборонпром" принимает меры, направленные на прекращение деятельности предприятия. Среди таких методов - попытка быстро корпоратизировать предприятие без учета существующих рисков. Мы неоднократно обращались в государственные органы и предостерегали их от деструктурных действий в угоду западным инвесторам. Примеров такой трансформации только в Киеве - множество: заводы "Красный экскаватор", станкостроительный, "Электронмаш", "Большевик" и многие другие", - говорится в резолюции.

Отмечается, что для формального обоснования таких действий есть бесконечные проверки, которые являются безосновательными, ведь "Антонов" постоянно предоставляет Концерну подробные отчеты о своей деятельности.

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"Последняя такая проверка осуществлялась комиссией из непрофильных специалистов с многочисленными нарушениями Порядка служебных проверок и мер контроля в сфере управления ГК "Укроборонпром". Результаты работы указанной комиссии являются недостоверными, а в большинстве вопросов - откровенно манипулятивными, и не отражают реальных результатов хозяйственной деятельности Предприятия", - говорится в резолюции.

Также коллектив ГП "Антонов" просит обратить внимание на причины торможения процесса утверждения финплана предприятия.

"Сознательное торможение процесса утверждения финплана предприятия из-за попытки получить 15% прибыли от его деятельности за 2018 год. И это в то время, когда ГП "АНТОНОВ" за свой счет проводит программу импортозамещения, не имея финансовой поддержки со стороны государства, не имея никакого госзаказа, но выполняя за свой счет обязанности по построению самолета Ан-178 по контракту, заключенному между компанией "Спецтехноэкспорт" и МВД Перу", - подчеркивается в резолюции.

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обращение (747) ГП "Антонов" (142)


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Топ комментарии
+9
Очень интересно, за кого же проголосовали работники на выборах президента
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10.06.2020 11:20
+8
Теж мені проблема, зараз вовачка відосик змонтує, в ньому все парєшає.
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10.06.2020 11:14
+6
За Юлі у 2008-9му роках Антонов отримував держзамовлення і підприємство працювало та розвивалось. Але вже 10 років Антонов не отримує від держави жодної копійчини. Хоч Боінг отримує від американського уряду неабияку підтримку. Може тобі, Сергію, краще йти торгувати на Сьомий кілометр, замість твоїх сентенцій в мережах?
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10.06.2020 11:33
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Правила форума Совет форумчан
Абрамявичус - враг Украины..
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10.06.2020 11:08 Ответить
Здесь все враги, намеренно или поневоле...
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10.06.2020 11:16 Ответить
А с чего вообще Антонов в Оборонпроме? Странно. ВСУ не закупило ни одного грузового самолета, но Оборонпром подмял "Антонов" под себя. В суд подавайте, оспаривая неправомерные действия Абрама.
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10.06.2020 11:14 Ответить
Антонов включен в состав УОП ещё в 2015
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10.06.2020 11:33 Ответить
Так и все контракты Порошенки, оказались пшиком.
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10.06.2020 11:34 Ответить
Президент должен договорится на первой стадии (на высшем уровне), что и делалось...Дальше уже должен работать менеджмент предприятия - обговорить конкретные условия: цены, сроки, возможности сервисного обслуживания, возможности размещения части производств у заказчика.........и вот тут как показывает практика у нас полный пшик!!!
Скорее всего, Антонов, просто не может предоставить заказчику ,нормальных сроков производства и сервисного обслуживания
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10.06.2020 11:51 Ответить
До работы менеджмента предприятия даже и не дошло. Все загнулось на уровне МИДа.
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10.06.2020 11:55 Ответить
А что простите должен был сделать/не сделать МИД?
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10.06.2020 12:04 Ответить
Не підкажете, хто у нас вже білше року презЕдент?
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10.06.2020 11:58 Ответить
Неправомерные действия - март 2015 года ....
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10.06.2020 12:25 Ответить
Теж мені проблема, зараз вовачка відосик змонтує, в ньому все парєшає.
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10.06.2020 11:14 Ответить
"Аэрокосмическая отрасль" - такого здесь уже никогда не будет!
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10.06.2020 11:15 Ответить
И я уже в это не верю ☹️
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10.06.2020 11:32 Ответить
Все правильно, полностью поддерживаю коллектив "Антонова".
Иностранцы у власти уничтожат, распилят в Украине даже те стратегические предприятия, что остались.
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10.06.2020 11:16 Ответить
Колектив "Антонова" звернувся до влади через ситуацію на підприємстві - Цензор.НЕТ 6597
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10.06.2020 11:21 Ответить
пацаки так завжди: що не утягнуть, те загидять
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10.06.2020 11:18 Ответить
Очень интересно, за кого же проголосовали работники на выборах президента
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10.06.2020 11:20 Ответить
Засунул их в Оборонпром Петя, вот за него и не голосовали.
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10.06.2020 11:33 Ответить
И как назло бабушке отмороженные уши поживают?
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10.06.2020 11:51 Ответить
а що для их змінилося? Так хо Поця відгріб трохи.
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10.06.2020 12:32 Ответить
Наверное так же
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10.06.2020 16:08 Ответить
Ну уж не за того, кто начал их предприятие разваливать в начале 2015 года ....
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10.06.2020 12:27 Ответить
"Разваливал" Порох, а протестуют (причем не только тут) при Зе? Бедный, бедный ослик
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10.06.2020 14:15 Ответить
Очередное трепыхание погибающего госмонстра приученного спокойно пилить бюджетные деньги и создавать на бумаге ни кому не нужную продукцию! Страна заказчик способная прокормит такое предприятие уже как 29 лет сдохла,а наши вместо того чтоб перестроится на реально прибыльный бизнес все высасывали бюджетные финансы в одну сторону ! И даже 5 лет войны у нас нет ударных беспилотнтков,и мы аж 2или 3 штуки за 100 млн долларов покупаем их у Турок !!!! Нахер такое предприятие ?!!!!!!
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10.06.2020 11:21 Ответить
За Юлі у 2008-9му роках Антонов отримував держзамовлення і підприємство працювало та розвивалось. Але вже 10 років Антонов не отримує від держави жодної копійчини. Хоч Боінг отримує від американського уряду неабияку підтримку. Може тобі, Сергію, краще йти торгувати на Сьомий кілометр, замість твоїх сентенцій в мережах?
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10.06.2020 11:33 Ответить
А он скорее всего как раз оттуда
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10.06.2020 11:38 Ответить
Ви подивиться яка віддача для США від Боїнга, а яка від Антонова. Подивиться, також що Антонов зробив за 29 років і що реально заробив. Я згоден з https://censor.net/user/437846 в тому що це просто розкрадання державного майна під ширмою національного літакобудування
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10.06.2020 15:28 Ответить
Вообще-то оно прибыльное
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10.06.2020 11:34 Ответить
Якщо не буде держзамовлень, то космічна, авіо, авто, танкова, і інші науковмісткі галузі не зможуть бути прибутковими. Навіть Ілон Маск отримує держпідтримку від уряду США
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10.06.2020 11:40 Ответить
Держзамовлень не буде ніколи, поки підприємства не продемонструють свою здатність виробляти конкурентну продукцію!!!
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10.06.2020 15:33 Ответить
Тобто пан Сергій хоче виставити в ринг свого занедбаного і голодного сина проти тренованого чемпіона з мільонними статками? Що має твій голодний син тобі "продемонструвати", Сергію?
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10.06.2020 19:06 Ответить
Який занедбаний голодний син? Візьміть любого керівника держпідприємства і подивіться у якій "хатинці" він мешкає, на чому їздять його діти і ви побачите хто тут голодний
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11.06.2020 11:27 Ответить
Прибуток за рахунок чого:
1) ремонт існуючих АНів
2) авіаперевезення на існуючих АНах

Питання для допитливих, що буде, коли існуючі літаки доходять ресурс, а нових серійно не роблять вже років 20?
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10.06.2020 12:10 Ответить
Закрыть, порезать на лом, а на освободившихся площадях выращивать рапс для "западных партнеров"?
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10.06.2020 11:36 Ответить
А что других вариантов, кроме как содержать за госсчет или порезать на металлолом нет?
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10.06.2020 11:39 Ответить
Там побудують мікрорайон і два ТРК.
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10.06.2020 12:34 Ответить
Не 2или 3 штуки за 100 млн долларов, а 6 штук за 69 лимонов.
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10.06.2020 11:37 Ответить
Меня последняя фраза убила
"Сознательное торможение процесса утверждения финплана предприятия из-за попытки получить 15% прибыли от его деятельности за 2018 год. И это в то время, когда ГП "АНТОНОВ" за свой счет проводит программу импортозамещения, не имея финансовой поддержки со стороны государства, не имея никакого госзаказа, но выполняя за свой счет обязанности по построению самолета Ан-178 по контракту, заключенному между компанией "Спецтехноэкспорт" и МВД Перу"


Ну как бы государство является акционером (владельцем/совладельцем) и более чем вправе получать дивиденды со своего предприятия! В то же самое время, это самостоятельный хозяйствующий субъект, который должен сам выживать, сам заботится о заключении выполнении контрактов и получения прибыли! Государство никакими госзаказами обеспечивать предприятие не обязано!!! (хотя по большому счету было бы неплохо если бы таки обеспечило)
А вот по поводу включения в укроборонпром - этого я тоже не понимаю!!! Возможно это как раз и было сделано чтобы стратегическое предприятие не загнулось пока у нас война, но тогда и заказами должны были обеспечить
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10.06.2020 11:38 Ответить
Зєля - ліквідатор України.
Зєлю геть. Дострокові.
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10.06.2020 11:28 Ответить
За Бойко?
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10.06.2020 11:35 Ответить
Сулима, ты, дурачек, шесть лет топил против Пороха. Выбрали блазня-зелю. Твоя Капительман не будет президентшей. Пока новые губья не сделает. Очередной раз. Ха-ха-ха. Сколько вас, идиотов, в Украине еще осталось!
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10.06.2020 12:06 Ответить
Як там зараз в Чебоксарах, цапе(нульовий)?
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10.06.2020 19:08 Ответить
Украина - одно из немногих государств, которые имеют полный цикл выпуска самолетов. Так почему мы никак не можем вывести Антонов на тот уровень, который позволит, например, ВСУ иметь свои современные самолеты на уровне НАТОвских стандартов, продавать их и иметь прибыль, а не модернизировать и латать еще советские машины? Ведь Антонов находится на голодном пайке от государства, не хватало еще сделать его банкротом и продать за копейки или россии или КНР.
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10.06.2020 11:29 Ответить
У нас не полный цикл - нет к примеру авионики. А вот что касается натовских стандартов, так туда не сунешься, там царит протекционизм - НАТО старается закупать вооружение только у стран-членов НАТО. Тем кто будет закупать у других стран - выедут мозг . Кстати Антонов пару раз участвовал в НАТОвских тендерах, но проигрывал (до документы подали через жопу, то действительно работал протекционизм и проигрывали более дорогим самолетам которых еще даже не было в проекте, но зато НАТОвские)
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10.06.2020 11:46 Ответить
Авоніку Антонов давно вже західну ставить, як і системи тестування.
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10.06.2020 12:36 Ответить
И кто-то верит в подобные обращения? Не трать куме силы - спускайся на дно! США сказали - Антонов Украине не нужен!!!
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10.06.2020 11:31 Ответить
Кацапам тим паче Антонов не потрібен
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10.06.2020 11:43 Ответить
Теперь-да. А раньше "Антонов" только и существовал на заказах из России.
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10.06.2020 11:57 Ответить
то, хай купляють у китайців чи індусів.
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10.06.2020 12:37 Ответить
Зеленая власть за время своего существования не сотворила ничего, кроме обещаний и скандалов. Ни одна реформа предыдущей власти не продолжена, ни одна толком не начата.
Руками литовского варяга, однажды уволенного, но повторно назначенного на госдолжность, безмозглые дилетанты штормят легендарное украинское предприятие.
Хотя, не только его, но всю страну.
На долго нас хватит?
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10.06.2020 11:36 Ответить
По словам работников завода - шторм начался в 2015 году )))
Тоже зеленая власть виновата ? )))
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10.06.2020 12:31 Ответить
по словам работников, шторм начался с увольнением руководителя
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10.06.2020 14:23 Ответить
УКРОБОРОНПРОМ ЦЕ ТАКЕ ПІДПРИЄМСТВО ЯКЕ РОБИТЬ ГАРНІ ТАНКИ "ОПЛОТ" ДЛЯ РІЗНИХ ТАЙЦІВ І НІЯКИХ НОВИХ ТАНКІВ ДЛЯ АРМІЇ УКРАЇНИ
УКРОБОРОНПРОМ КОНТРОЛЮЄ П ЯТА КОЛОНА КРЕМЛЯ ?
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10.06.2020 11:42 Ответить
"Антонов" повністю завершив роботу з заміщення російських комплектуючих на вітчизняні та західні аналоги та вже підготовив конструкторську документацію

Державне підприємство "Антонов" повністю завершило проектну роботу з заміщення комплектуючих РФ вітчизняними та західними аналогами.
Про це повідомили в пресслужбі підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", у звіті присвяченому 74-річчу від створення підприємства.

Відзначається, що окрім проєктних робіт з заміщення, також підготовлено необхідну конструкторську документацію. Крім того, частково придбано нове обладнання для встановлення на військово-транспортний літак Ан-178 та ведуться роботи з переобладнання дослідного зразка цієї машини.
На цей час підприємством запущено серійне виробництво п'яти Ан-178. В цей перелік входить й Ан-178, який збирають згідно з контрактом, укладеним між ДП ДГЗП "СпецТехноЕкспорт" та Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу восени минулого року.
Наразі здійснюється стапельне складання фюзеляжу літака. На підприємстві вже підготовлені до складання консолі крила, центроплан, хвостове оперення та пілони для двигунів цієї машини.https://uprom.info/news/avia/antonov-povnistyu-zavershyv-robotu-z-zamishhennya-rosijskyh-komplektuyuchyh-na-vitchyznyani-ta-zahidni-analogy-ta-vzhe-pidgotovyv-konstruktorsku-dokumentacziyu/
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10.06.2020 11:42 Ответить
В августе 2019 года концерн «Укроборонпром» (компания «Спецтехноэкспорт») выиграл тендер на поставку одного военно-транспортного самолёта Ан-178 для министерства внутренних дел (в частности полиции) Перу, стоимостью около 65 млн долларов]; в контракт входят: сборка самолёта, обучения пилотов, обучения персонала обслуживания. Срок выполнения контракта - 2021 год.
На этом все.
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10.06.2020 12:03 Ответить
Я в шоці від цього свавілля! Як що антонівці не достукаються до здорово г'лузду керівництва держави, то разом із колективом підприємства кияни будуть його захищати!
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10.06.2020 11:58 Ответить
снала зеленые сепары уничтожили павлоградский завод, потом добрались до искры, краза, теперь вот антонов на грани выживания.
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10.06.2020 12:04 Ответить
Да, за все годы независимости такого фашистского геноцида Украины, как за последние шесть лет, еще не было.
Запад видимо решил, что через своих ставленников в Украине можно уничтожить все, что еще работало и окончательно превратить Украину в банановую сырьевую республику.
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10.06.2020 12:05 Ответить
Все предприятия, где "ставленниками" были кацапы, уже давно уничтожены и порезаны. А ты боишься "запада".
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10.06.2020 12:08 Ответить
И те и другие одинаковые и их цель очевидна.
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10.06.2020 12:11 Ответить
Так Донец там с 15 года и нарулил
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10.06.2020 12:09 Ответить
Продовжується рейдерське захоплення і знищення держави Україна.

Як то кажуть: "За що боролись, ..." І "зробили себе разом !!! "
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10.06.2020 12:12 Ответить
МВФ сказав зеленим дебілам- Або туризм як в Домінікані і с/г як в Еквадорі, або ми вас задушимо боргами.
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10.06.2020 13:15 Ответить
а нахера вообще энтот укроборонпром?
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10.06.2020 15:32 Ответить
Я так розумію, що він створювався януковичем, щоб можна було швидко і легко обкрадати оборонку за допомогою декількох директорів, замість того щоб у кожній галузі призначати купу "керуючих" клептоманів.
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10.06.2020 15:46 Ответить
Не построение Ан-178, а постройка. Построение - это в армии на плацу.
С Антоновым лучше не шутить, а то загрузят в Ан-124 150 тонн кирпича
и сбросят на Кончей-Заспой.
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10.06.2020 16:17 Ответить
 
 