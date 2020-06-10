Коллектив "Антонова" обратился к власти из-за ситуации на предприятии

Коллектив госпредприятия "Антонов" обратился к руководителям государства - президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру, а также секретарю СНБО с требованием вмешаться в ситуацию, сложившуюся на предприятии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", резолюция была утверждена на общем собрании 9 июня.

"Мы требуем довести до конца предложенное Вами предложение о создании должности вице-премьера и министерства, которое будет координировать работу аэрокосмической отрасли и оборонно-промышленного комплекса в Украине. Безотлагательно вывести ГП Антонов" из-под управления ГК "Укроборонпром" и отменить действие Постановления КМУ от 31 марта 2015 года о включении ГП "Антонов" в состав концерна. Принять и на государственном уровне утвердить программу развития авиастроительной отрасли до 2030 года, которую неоднократно предлагал ГП "Антонов" вместе с научными учреждениями и ведущими предприятиями авиастроения", - говорится в обращении.

Также коллектив требует оставить руководителем предприятия в должности президента ГП "Антонов" Александра Донца.

"Александр Донец на эту должность был утвержден по настоянию трудового коллектива ГП "Антонов". Донец - ветеран ГП "Антонов", специалист авиастроительной отрасли с большим стажем на руководящих должностях на предприятии, пользуется авторитетом, доверием и поддержкой коллектива ГП "Антонов". Мы просим Вас прислушаться к требованиям коллектива и инициировать конструктивные шаги ради спасения авиастроительной отрасли Украины от тотального развала", - говорится в резолюции.

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Коллектив предприятия заявляет, что с момента вхождения ГП "Антонов" в состав Концерна "Укроборонпром", предприятие находится под постоянным давлением и испытывает масштабное вмешательство в свою хозяйственную деятельность. В то же время, за пять лет работы в составе Концерна "Антонов" не получил от руководящей структуры никакой поддержки.

"Должны констатировать, что ГК "Укроборонпром" принимает меры, направленные на прекращение деятельности предприятия. Среди таких методов - попытка быстро корпоратизировать предприятие без учета существующих рисков. Мы неоднократно обращались в государственные органы и предостерегали их от деструктурных действий в угоду западным инвесторам. Примеров такой трансформации только в Киеве - множество: заводы "Красный экскаватор", станкостроительный, "Электронмаш", "Большевик" и многие другие", - говорится в резолюции.

Отмечается, что для формального обоснования таких действий есть бесконечные проверки, которые являются безосновательными, ведь "Антонов" постоянно предоставляет Концерну подробные отчеты о своей деятельности.

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"Последняя такая проверка осуществлялась комиссией из непрофильных специалистов с многочисленными нарушениями Порядка служебных проверок и мер контроля в сфере управления ГК "Укроборонпром". Результаты работы указанной комиссии являются недостоверными, а в большинстве вопросов - откровенно манипулятивными, и не отражают реальных результатов хозяйственной деятельности Предприятия", - говорится в резолюции.

Также коллектив ГП "Антонов" просит обратить внимание на причины торможения процесса утверждения финплана предприятия.

"Сознательное торможение процесса утверждения финплана предприятия из-за попытки получить 15% прибыли от его деятельности за 2018 год. И это в то время, когда ГП "АНТОНОВ" за свой счет проводит программу импортозамещения, не имея финансовой поддержки со стороны государства, не имея никакого госзаказа, но выполняя за свой счет обязанности по построению самолета Ан-178 по контракту, заключенному между компанией "Спецтехноэкспорт" и МВД Перу", - подчеркивается в резолюции.