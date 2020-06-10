Коллектив "Антонова" обратился к власти из-за ситуации на предприятии
Коллектив госпредприятия "Антонов" обратился к руководителям государства - президенту, председателю Верховной Рады, премьер-министру, а также секретарю СНБО с требованием вмешаться в ситуацию, сложившуюся на предприятии.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", резолюция была утверждена на общем собрании 9 июня.
"Мы требуем довести до конца предложенное Вами предложение о создании должности вице-премьера и министерства, которое будет координировать работу аэрокосмической отрасли и оборонно-промышленного комплекса в Украине. Безотлагательно вывести ГП Антонов" из-под управления ГК "Укроборонпром" и отменить действие Постановления КМУ от 31 марта 2015 года о включении ГП "Антонов" в состав концерна. Принять и на государственном уровне утвердить программу развития авиастроительной отрасли до 2030 года, которую неоднократно предлагал ГП "Антонов" вместе с научными учреждениями и ведущими предприятиями авиастроения", - говорится в обращении.
Также коллектив требует оставить руководителем предприятия в должности президента ГП "Антонов" Александра Донца.
"Александр Донец на эту должность был утвержден по настоянию трудового коллектива ГП "Антонов". Донец - ветеран ГП "Антонов", специалист авиастроительной отрасли с большим стажем на руководящих должностях на предприятии, пользуется авторитетом, доверием и поддержкой коллектива ГП "Антонов". Мы просим Вас прислушаться к требованиям коллектива и инициировать конструктивные шаги ради спасения авиастроительной отрасли Украины от тотального развала", - говорится в резолюции.
Коллектив предприятия заявляет, что с момента вхождения ГП "Антонов" в состав Концерна "Укроборонпром", предприятие находится под постоянным давлением и испытывает масштабное вмешательство в свою хозяйственную деятельность. В то же время, за пять лет работы в составе Концерна "Антонов" не получил от руководящей структуры никакой поддержки.
"Должны констатировать, что ГК "Укроборонпром" принимает меры, направленные на прекращение деятельности предприятия. Среди таких методов - попытка быстро корпоратизировать предприятие без учета существующих рисков. Мы неоднократно обращались в государственные органы и предостерегали их от деструктурных действий в угоду западным инвесторам. Примеров такой трансформации только в Киеве - множество: заводы "Красный экскаватор", станкостроительный, "Электронмаш", "Большевик" и многие другие", - говорится в резолюции.
Отмечается, что для формального обоснования таких действий есть бесконечные проверки, которые являются безосновательными, ведь "Антонов" постоянно предоставляет Концерну подробные отчеты о своей деятельности.
"Последняя такая проверка осуществлялась комиссией из непрофильных специалистов с многочисленными нарушениями Порядка служебных проверок и мер контроля в сфере управления ГК "Укроборонпром". Результаты работы указанной комиссии являются недостоверными, а в большинстве вопросов - откровенно манипулятивными, и не отражают реальных результатов хозяйственной деятельности Предприятия", - говорится в резолюции.
Также коллектив ГП "Антонов" просит обратить внимание на причины торможения процесса утверждения финплана предприятия.
"Сознательное торможение процесса утверждения финплана предприятия из-за попытки получить 15% прибыли от его деятельности за 2018 год. И это в то время, когда ГП "АНТОНОВ" за свой счет проводит программу импортозамещения, не имея финансовой поддержки со стороны государства, не имея никакого госзаказа, но выполняя за свой счет обязанности по построению самолета Ан-178 по контракту, заключенному между компанией "Спецтехноэкспорт" и МВД Перу", - подчеркивается в резолюции.
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Скорее всего, Антонов, просто не может предоставить заказчику ,нормальных сроков производства и сервисного обслуживания
Иностранцы у власти уничтожат, распилят в Украине даже те стратегические предприятия, что остались.
1) ремонт існуючих АНів
2) авіаперевезення на існуючих АНах
Питання для допитливих, що буде, коли існуючі літаки доходять ресурс, а нових серійно не роблять вже років 20?
"Сознательное торможение процесса утверждения финплана предприятия из-за попытки получить 15% прибыли от его деятельности за 2018 год. И это в то время, когда ГП "АНТОНОВ" за свой счет проводит программу импортозамещения, не имея финансовой поддержки со стороны государства, не имея никакого госзаказа, но выполняя за свой счет обязанности по построению самолета Ан-178 по контракту, заключенному между компанией "Спецтехноэкспорт" и МВД Перу"
Ну как бы государство является акционером (владельцем/совладельцем) и более чем вправе получать дивиденды со своего предприятия! В то же самое время, это самостоятельный хозяйствующий субъект, который должен сам выживать, сам заботится о заключении выполнении контрактов и получения прибыли! Государство никакими госзаказами обеспечивать предприятие не обязано!!! (хотя по большому счету было бы неплохо если бы таки обеспечило)
А вот по поводу включения в укроборонпром - этого я тоже не понимаю!!! Возможно это как раз и было сделано чтобы стратегическое предприятие не загнулось пока у нас война, но тогда и заказами должны были обеспечить
Зєлю геть. Дострокові.
Руками литовского варяга, однажды уволенного, но повторно назначенного на госдолжность, безмозглые дилетанты штормят легендарное украинское предприятие.
Хотя, не только его, но всю страну.
На долго нас хватит?
Тоже зеленая власть виновата ? )))
УКРОБОРОНПРОМ КОНТРОЛЮЄ П ЯТА КОЛОНА КРЕМЛЯ ?
Державне підприємство "Антонов" повністю завершило проектну роботу з заміщення комплектуючих РФ вітчизняними та західними аналогами.
Про це повідомили в пресслужбі підприємства, що входить до складу ДК "Укроборонпром", у звіті присвяченому 74-річчу від створення підприємства.
Відзначається, що окрім проєктних робіт з заміщення, також підготовлено необхідну конструкторську документацію. Крім того, частково придбано нове обладнання для встановлення на військово-транспортний літак Ан-178 та ведуться роботи з переобладнання дослідного зразка цієї машини.
На цей час підприємством запущено серійне виробництво п'яти Ан-178. В цей перелік входить й Ан-178, який збирають згідно з контрактом, укладеним між ДП ДГЗП "СпецТехноЕкспорт" та Міністерством внутрішніх справ Республіки Перу восени минулого року.
Наразі здійснюється стапельне складання фюзеляжу літака. На підприємстві вже підготовлені до складання консолі крила, центроплан, хвостове оперення та пілони для двигунів цієї машини.https://uprom.info/news/avia/antonov-povnistyu-zavershyv-robotu-z-zamishhennya-rosijskyh-komplektuyuchyh-na-vitchyznyani-ta-zahidni-analogy-ta-vzhe-pidgotovyv-konstruktorsku-dokumentacziyu/
На этом все.
Запад видимо решил, что через своих ставленников в Украине можно уничтожить все, что еще работало и окончательно превратить Украину в банановую сырьевую республику.
Як то кажуть: "За що боролись, ..." І "зробили себе разом !!! "
С Антоновым лучше не шутить, а то загрузят в Ан-124 150 тонн кирпича
и сбросят на Кончей-Заспой.