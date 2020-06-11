"Начиная с третьего квартала, мы ожидаем рост экономики в Украине", - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидает роста экономики Украины с начала третьего квартала 2020 года и не видит оснований для коллапса осенью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"У нас есть макропрогнозы развития экономики Украины как от Минэкономики, которые базируются на работе аналитических центров, научных учреждений, так же имеем макропрогноз от МВФ, Всемирного банка, от мировых аналитических компаний. Все эти макропрогнозы примерно совпадают: начиная с третьего квартала, мы ожидаем рост экономики в Украине. То есть естественно, что второй квартал провален из-за карантина и коронакризиса. Сегодня сложно прогнозировать во всем мире, и правительства многих стран не делают прогнозов дальше чем на сто дней, но мы довольно уверенно, не говорю оптимистично, но мы довольно уверенно смотрим на реализацию мероприятий экономических, бюджетных в этом году", - рассказал премьер.

При этом он акцентировал внимание на стабильности отечественной экономики и отсутствии критических угроз для отрасли, которые возникли бы в августе, сентябре или октябре.

"Ситуация сложная, но каких-то таких неожиданностей, которые обрушат и приведут к какой-то глобальной катастрофе сегодня нет. Есть очень сложная кризисная ситуация, но она кризисная и сложная стабильно, поэтому мы не видим сегодня коллапса или какого-то конца света или конца экономики. Опираемся на макропрогноз - и это самое важное", - добавил Шмыгаль.

Кроме того, глава правительства заявил, что общение с представителями бизнеса показало, что "есть бизнес, который пострадал, но есть и бизнес, и производители, которые довольно оптимистично, в принципе, рассматривают экономическую ситуацию, и в кризисе видят возможности и, более того, пользуются ими и наращивают свои объемы производства, улучшают свои бизнес-процессы".

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