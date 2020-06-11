"Починаючи з третього кварталу, ми очікуємо зростання економіки в Україні", - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль очікує зростання економіки України з початку третього кварталу 2020 року і не бачить підстав для колапсу восени.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Ми маємо макропрогнози розвитку економіки України як від Мінекономіки, які базують на роботі аналітичних центрів, наукових установ, так само маємо макропрогноз від МВФ, Світового банку, від світових аналітичних компаній. Всі ці макропрогнози приблизно збігаються: починаючи з третього кварталу, ми очікуємо зростання економіки в Україні. Тобто природно, що другий квартал провалений через карантин і коронакризу. Сьогодні складно прогнозувати в усьому світі, і уряди багатьох країн не роблять прогнозів далі ніж на сто днів, але ми доволі впевнено, не кажу оптимістична, але ми доволі впевнено дивимося на реалізацію заходів економічних, бюджетних у цьому році", - зазначив Шмигаль.

При цьому він акцентував на стабільності вітчизняної економіки та відсутності критичних загроз для галузі, які виникли б у серпні, вересні чи жовтні.

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"Ситуація складна, але якихось таких несподіванок, які обвалять і призведуть до якоїсь глобальної катастрофи сьогодні немає. Є дуже складна кризова ситуація, але вона кризова і складна стабільно, тому ми не бачимо сьогодні колапсу або якогось кінця світу чи кінця економіки. Спираємося на макропрогноз — і це найважливіше," — уточнив Прем'єр-міністр.

Окрім того, глава уряду додав, що спілкування з представниками бізнесу засвідчило, що "є бізнеси, які постраждали, але є й бізнеси і виробники, які доволі оптимістично, в принципі, розглядають економічну ситуацію, і в кризі бачать можливості і, більше того, користаються ними і нарощують свої об'єми виробництва, поліпшують свої бізнес-процеси".