Приватизація топових держпідприємств відкладається, - Шмигаль

Приватизацію великих державних підприємств поки відкладуть, бо через світову фінансову кризу ціна на них зараз не буде ринковою. Планується приватизація близько 300 малих і середніх підприємств.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав під час пресконференції на тему "100 днів уряду" 11 червня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Цьогоріч готується близько трьох сотень таких малих і середніх підприємств. Стосовно великих підприємств..., які можуть бути приватизовані в державі, ми розуміємо, що в сьогоднішніх умовах у цьому кварталі говорити про приватизацію, напевно, некоректно, тому що не буде тієї ринкової ціни, яку б коштували ці підприємства", - сказав глава уряду.

Водночас він підкреслив, що приватизація є одним із пріоритетів для розвитку української економіки.

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За його словами, Фодном держмайна розроблений відповідний графік приватизації держпідприємств.

"Ми плануємо приватизацію і малу, і середню, і велику, вона в різних кількостях в різних часових межах розтягнута для того, щоб потенційно отримати найбільший ефект від цієї приватизації", - наголосив Шмигаль.