Приватизация топовых госпредприятий откладывается, - Шмыгаль

Приватизацию крупных государственных предприятий пока отложат, потому что из-за мирового финансового кризиса цена на них сейчас не будет рыночной. Планируется приватизация около 300 малых и средних предприятий.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал во время пресс-конференции на тему "100 дней правительства" 11 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"В этом году готовится около трех сотен таких малых и средних предприятий. Относительно крупных предприятий..., которые могут быть приватизированы в государстве, мы понимаем, что в сегодняшних условиях в этом квартале говорить о приватизации, наверное, некорректно, так как не будет той рыночной цены, которую бы стоили эти предприятия", - сказал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что приватизация является одним из приоритетов для развития украинской экономики.

По словам премьер-министра, Фонд госимущества разработал график приватизации госпредприятий.

"Мы планируем приватизацию и малую, и среднюю, и большую, она в разных количествах в разных временных рамках растянута для того, чтобы потенциально получить наибольший эффект от этой приватизации", - подчеркнул Шмыгаль.

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