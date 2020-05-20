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Новости Год Зеленского
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"Большая приватизация" начнется после коронакризиса, - Зеленский

"Большая приватизация" начнется после завершения кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ее пилотным проектом станет гостиница "Днипро". Также планируется приватизация "Центрэнерго".

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается средней и большой приватизации, все готово. Все будет проводиться после COVID-19. Первый объект - гостиница "Днипро" - готов. Как мы и обещали, мы начали с ГУД (Государственное управление делами. - Ред.)", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что все остальные гостиницы на балансе ГУД будут переданы в Фонд госимущества.

Кроме того, переданные на приватизацию объекты были "очищены" от судебных дел, добавил Зеленский.

Он добавил, что на приватизацию выставят и крупные предприятия, которые не являются стратегическими.

"Многие говорят о "Центрэнерго". "Центрэнерго" тоже будет готовиться под приватизацию. Фонд госимущества этим занимается, у них есть четкий план", - подчеркнул президент.

Также на Цензор.НЕТ: Планку для получения инвестиционных нянь снизили со 100 до 30 млн долларов, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20224) приватизация (1042) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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начинается новый дерибан
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20.05.2020 11:31 Ответить
МЫ ЕЩЕ НЕ ВСЁ ПРИХВАТИЗИРОВАЛИ????
ЕЩЕ РАЗ "БОЛЬШАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ"?

От Украины скоро ничего не останется.
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20.05.2020 11:33 Ответить
в Лугандонии (ЛНР) войска приведены в состояние боевой готовности, все отпускники и увольнительные отозван в части, из Рашки пришли фуры с боеприпасами, и ожидается серьезное обострение на фронте.. у нас весь день этого дебила Зеленого пиарят..
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20.05.2020 11:34 Ответить
"Про очищенн" обєктів це мягко кажучи, неправда. Просто припинено провадження в справах про банкрутство всіх державних підприємств, борги не виплачені і дерибан продовжиться через виконавчу службу, закрито і без публічності. Ось така фуйня, малята.
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20.05.2020 11:34 Ответить
Павлин. Нарисовался Гелилиобал . За час до ограниченной прессухи Вава пропонтовался. В окруженном охраной парке Мариинского палаца. Смотрите, мол, у меня нет охраны! Гузно подобрал, пузо вперед и расхаживает матрешка в бронике, как карликовый петушок.
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20.05.2020 11:36 Ответить
Канал в Крым уже готовят!
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20.05.2020 11:37 Ответить
«Антонов» розпочав складання фюзеляжу літака Ан-178 для Перу (фото) https://uprom.info/news/avia/antonov-rozpochav-skladannya-fyuzelyazhu-litaka-an-178-dlya-peru-foto/
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20.05.2020 11:38 Ответить
А коронавирус отступать не собирается. Осенью будет новая волна. Нужно говорить "после того, как мы привыкнем к коронавирусу".
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20.05.2020 11:43 Ответить
Ага. "Укроборонпром" та НБУ ви ще не приватизували
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20.05.2020 12:25 Ответить
 
 