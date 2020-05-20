"Большая приватизация" начнется после коронакризиса, - Зеленский

"Большая приватизация" начнется после завершения кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Ее пилотным проектом станет гостиница "Днипро". Также планируется приватизация "Центрэнерго".

Об этом глава государства сказал на пресс-конференции, приуроченной к годовщине его инаугурации, информирует Цензор.НЕТ.

"Что касается средней и большой приватизации, все готово. Все будет проводиться после COVID-19. Первый объект - гостиница "Днипро" - готов. Как мы и обещали, мы начали с ГУД (Государственное управление делами. - Ред.)", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что все остальные гостиницы на балансе ГУД будут переданы в Фонд госимущества.

Кроме того, переданные на приватизацию объекты были "очищены" от судебных дел, добавил Зеленский.

Он добавил, что на приватизацию выставят и крупные предприятия, которые не являются стратегическими.

"Многие говорят о "Центрэнерго". "Центрэнерго" тоже будет готовиться под приватизацию. Фонд госимущества этим занимается, у них есть четкий план", - подчеркнул президент.

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