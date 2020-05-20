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Новини Рік Зеленського
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"Велика приватизація" почнеться після коронакризи, - Зеленський

"Велика приватизація" почнеться після завершення кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Її пілотним проєктом стане готель "Дніпро". Також планується приватизація "Центренерго".

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується середньої і великої приватизації, все готово. Все буде проводитися після COVID-19. Перший об'єкт – готель "Дніпро" - готовий. Як ми і обіцяли, ми почали з ДУС (Державне управління справами. - Ред.)", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що всі інші готелі на балансі ДУС будуть передані до Фонду держмайна.

Крім того, передані на приватизацію об'єкти були "очищені" від судових справ, додав Зеленський.

Він додав, що на приватизацію виставлять і великі підприємства, які не є стратегічними.

"Багато хто каже про "Центренерго". "Центренерго" теж буде готуватися під приватизацію. Фонд держмайна цим займається, у них є чіткий план", - наголосив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23689) приватизація (1670) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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начинается новый дерибан
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20.05.2020 11:31 Відповісти
МЫ ЕЩЕ НЕ ВСЁ ПРИХВАТИЗИРОВАЛИ????
ЕЩЕ РАЗ "БОЛЬШАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ"?

От Украины скоро ничего не останется.
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20.05.2020 11:33 Відповісти
в Лугандонии (ЛНР) войска приведены в состояние боевой готовности, все отпускники и увольнительные отозван в части, из Рашки пришли фуры с боеприпасами, и ожидается серьезное обострение на фронте.. у нас весь день этого дебила Зеленого пиарят..
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20.05.2020 11:34 Відповісти
"Про очищенн" обєктів це мягко кажучи, неправда. Просто припинено провадження в справах про банкрутство всіх державних підприємств, борги не виплачені і дерибан продовжиться через виконавчу службу, закрито і без публічності. Ось така фуйня, малята.
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20.05.2020 11:34 Відповісти
Павлин. Нарисовался Гелилиобал . За час до ограниченной прессухи Вава пропонтовался. В окруженном охраной парке Мариинского палаца. Смотрите, мол, у меня нет охраны! Гузно подобрал, пузо вперед и расхаживает матрешка в бронике, как карликовый петушок.
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20.05.2020 11:36 Відповісти
Канал в Крым уже готовят!
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20.05.2020 11:37 Відповісти
«Антонов» розпочав складання фюзеляжу літака Ан-178 для Перу (фото) https://uprom.info/news/avia/antonov-rozpochav-skladannya-fyuzelyazhu-litaka-an-178-dlya-peru-foto/
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20.05.2020 11:38 Відповісти
А коронавирус отступать не собирается. Осенью будет новая волна. Нужно говорить "после того, как мы привыкнем к коронавирусу".
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20.05.2020 11:43 Відповісти
Ага. "Укроборонпром" та НБУ ви ще не приватизували
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20.05.2020 12:25 Відповісти
 
 