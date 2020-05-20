"Велика приватизація" почнеться після коронакризи, - Зеленський

"Велика приватизація" почнеться після завершення кризи, викликаної пандемією коронавірусу. Її пілотним проєктом стане готель "Дніпро". Також планується приватизація "Центренерго".

Про це глава держави сказав на пресконференції, приуроченій до річниці його інавгурації, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується середньої і великої приватизації, все готово. Все буде проводитися після COVID-19. Перший об'єкт – готель "Дніпро" - готовий. Як ми і обіцяли, ми почали з ДУС (Державне управління справами. - Ред.)", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що всі інші готелі на балансі ДУС будуть передані до Фонду держмайна.

Крім того, передані на приватизацію об'єкти були "очищені" від судових справ, додав Зеленський.

Він додав, що на приватизацію виставлять і великі підприємства, які не є стратегічними.

"Багато хто каже про "Центренерго". "Центренерго" теж буде готуватися під приватизацію. Фонд держмайна цим займається, у них є чіткий план", - наголосив президент.

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