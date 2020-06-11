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Госэкоинспекция (147) правоохранительные органы (2961) Малеваный (22)

Госэкоинспекция может получить статус правоохранительного органа, - Малеваный

Госэкоинспекция может получить статус правоохранительного органа, - Малеваный

Государственная экологическая инспекция может получить статус правоохранительного органа для противодействия недопускам инспекторов на проверяемые объекты.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.

По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, недопуск инспектора на предприятия парализует работу органа, из-за чего необходимо закрепить правоохранительный статус инспекции.

"Очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, Кабинет министров утвердит соответствующее решение. Тогда за недопуск инспектора на предприятие нарушитель будет подпадать под действие ст. 343 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей штраф 50-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы или арест до шести месяцев", - сообщил он в ходе пресс-конференции в четверг.

Он также отметил, что для повышения статуса экологических инспекторов необходимо бороться с системной коррупцией в их среде, платить достойную зарплату и требовать качественной и эффективной работы.

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Как сообщалось, Госэкоинспекция планирует расширить круг предприятий, которые будут охвачены плановыми проверками.

Малеваный был назначен на должность главы Госэкоинспекции в мае 2020 года.
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Топ комментарии
+8
Даёшь Швондеров и побольше...!!! Это же коррупционная структура изначально!
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11.06.2020 17:31
+8
Чем больше правоохранительных органов, тем хуже ситуация с самими правами
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11.06.2020 17:33
+7
Идея яныка с тех пор как там рулили джарты и псарев
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11.06.2020 17:32
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Даёшь Швондеров и побольше...!!! Это же коррупционная структура изначально!
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11.06.2020 17:31 Ответить
Идея яныка с тех пор как там рулили джарты и псарев
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11.06.2020 17:32 Ответить
Этого ещё не хватало..... В стране право фактически отсутствует а органы его охраняющие разбухли до размеров не совместимых с жизнью.
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11.06.2020 17:33 Ответить
Чем больше правоохранительных органов, тем хуже ситуация с самими правами
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11.06.2020 17:33 Ответить
Тем больше домиков элитных в пригорадах городов миллионников....... и пробок из за рэйнжиков, бимеров, мерсиков, бэнтли......
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11.06.2020 17:35 Ответить
Главное как госслужащим им зарплаты сейчас, а пенсии потом сделать побольше.
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11.06.2020 18:30 Ответить
Какого органа- бабушки или дэдушки???
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11.06.2020 17:41 Ответить
этот статус надо отнять у МЧС, снять с них погоны как и с прокурваторов, а они ещё больше холуёв плодят, а это совсем другие деньги!!
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11.06.2020 17:43 Ответить
" Он также отметил, что для повышения статуса экологических инспекторов необходимо бороться с системной коррупцией в их среде, платить достойную зарплату и требовать качественной и эффективной работы."

Скока-скока лет с конфискацией??
🤗
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11.06.2020 17:56 Ответить
Это всё, что нужно знать о реформах в Украине
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11.06.2020 18:03 Ответить
Сколько их уже? Чьи они охранаяют? Очередные доильники
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11.06.2020 18:04 Ответить
Ну началось,очередная контора - взятки и поборы решила расширить свои возможности.
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11.06.2020 18:13 Ответить
До сих пор они пёрлись только на иностранные суда в портах Украины, чтобы снимать с капитанов взятки.
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11.06.2020 18:28 Ответить
Если там будут люди ,то так правильно!
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11.06.2020 20:29 Ответить
 
 