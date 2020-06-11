Госэкоинспекция может получить статус правоохранительного органа, - Малеваный
Государственная экологическая инспекция может получить статус правоохранительного органа для противодействия недопускам инспекторов на проверяемые объекты.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Цензор.НЕТ.
По словам главы Госэкоинспекции Андрея Малеваного, недопуск инспектора на предприятия парализует работу органа, из-за чего необходимо закрепить правоохранительный статус инспекции.
"Очень надеюсь, что это произойдет в ближайшее время, Кабинет министров утвердит соответствующее решение. Тогда за недопуск инспектора на предприятие нарушитель будет подпадать под действие ст. 343 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей штраф 50-200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, исправительные работы или арест до шести месяцев", - сообщил он в ходе пресс-конференции в четверг.
Он также отметил, что для повышения статуса экологических инспекторов необходимо бороться с системной коррупцией в их среде, платить достойную зарплату и требовать качественной и эффективной работы.
Как сообщалось, Госэкоинспекция планирует расширить круг предприятий, которые будут охвачены плановыми проверками.
Малеваный был назначен на должность главы Госэкоинспекции в мае 2020 года.
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