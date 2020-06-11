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Держекоінспекція (246) Правоохоронні органи (2699) Мальований (28)

Держекоінспекція може отримати статус правоохоронного органу, - Мальований

Держекоінспекція може отримати статус правоохоронного органу, - Мальований

Державна екологічна інспекція може отримати статус правоохоронного органу для протидії недопуску інспекторів на об'єкти, що перевіряються.

Про це повідомила пресслужба відомства, передає Цензор.НЕТ.

За словами глави Держекоінспекції Андрія Мальованого, недопуск інспектора на підприємства паралізує роботу органу, через що необхідно закріпити правоохоронний статус інспекції.

"Дуже сподіваюся, що це відбудеться найближчим часом, Кабінет міністрів затвердить відповідне рішення. Тоді за недопуск інспектора на підприємство порушник підпадатиме під дію ст. 343 Кримінального кодексу України, яка передбачає штраф 50-200 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, виправні роботи або арешт до шести місяців", - повідомив він під час пресконференції у четвер.

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Він також зазначив, що для підвищення статусу екологічних інспекторів необхідно боротися з системною корупцією в їхньому середовищі, платити гідну зарплату і вимагати якісну та ефективну роботу.

Як повідомлялося, Держекоінспекція планує розширити коло підприємств, які будуть охоплені плановими перевірками.

Мальований був призначений на посаду голови Держекоінспекції у травні 2020 року.
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Топ коментарі
+8
Даёшь Швондеров и побольше...!!! Это же коррупционная структура изначально!
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11.06.2020 17:31
+8
Чем больше правоохранительных органов, тем хуже ситуация с самими правами
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11.06.2020 17:33
+7
Идея яныка с тех пор как там рулили джарты и псарев
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11.06.2020 17:32
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Даёшь Швондеров и побольше...!!! Это же коррупционная структура изначально!
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11.06.2020 17:31 Відповісти
Идея яныка с тех пор как там рулили джарты и псарев
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11.06.2020 17:32 Відповісти
Этого ещё не хватало..... В стране право фактически отсутствует а органы его охраняющие разбухли до размеров не совместимых с жизнью.
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11.06.2020 17:33 Відповісти
Чем больше правоохранительных органов, тем хуже ситуация с самими правами
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11.06.2020 17:33 Відповісти
Тем больше домиков элитных в пригорадах городов миллионников....... и пробок из за рэйнжиков, бимеров, мерсиков, бэнтли......
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11.06.2020 17:35 Відповісти
Главное как госслужащим им зарплаты сейчас, а пенсии потом сделать побольше.
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11.06.2020 18:30 Відповісти
Какого органа- бабушки или дэдушки???
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11.06.2020 17:41 Відповісти
этот статус надо отнять у МЧС, снять с них погоны как и с прокурваторов, а они ещё больше холуёв плодят, а это совсем другие деньги!!
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11.06.2020 17:43 Відповісти
" Он также отметил, что для повышения статуса экологических инспекторов необходимо бороться с системной коррупцией в их среде, платить достойную зарплату и требовать качественной и эффективной работы."

Скока-скока лет с конфискацией??
🤗
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11.06.2020 17:56 Відповісти
Это всё, что нужно знать о реформах в Украине
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11.06.2020 18:03 Відповісти
Сколько их уже? Чьи они охранаяют? Очередные доильники
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11.06.2020 18:04 Відповісти
Ну началось,очередная контора - взятки и поборы решила расширить свои возможности.
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11.06.2020 18:13 Відповісти
До сих пор они пёрлись только на иностранные суда в портах Украины, чтобы снимать с капитанов взятки.
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11.06.2020 18:28 Відповісти
Если там будут люди ,то так правильно!
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11.06.2020 20:29 Відповісти
 
 