Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде
Шевченковский районный суд завтра будет избирать меру пресечения активисту Сергею Стерненко.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.
"Заседание по избранию мне меры пресечения назначено на завтра в 14:00 в Шевченковском районном суде г. Киева. Судья Бугиль. Очень нужна ваша поддержка!" - говорится в сообщении.
Сегодня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
Кроме того, сегодня ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.
Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.
Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".
В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.
Пожалуйста, подождите...
Найдётся немало людей, которые считают, что дебил - ты.
пап а хорошо жить в груше?
да сынок она такая сладкая
а в яблоке?
да оно такое вкусное
а почему мы тогда живем в говне?
сынок это - рассия (родина)
как тебе, говенный эксперт?
Что нужно кричать?
Сколько будет стоить?
Смертная казнь у нас отменена.
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K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1271054462174613505 2 ч
Не знаю, я не могу не восхищаться им.. Вообразите.. На вас прет государственная махина ваше имя полощут депутаты, президенты вас обливают грязью журнализды на вас набрасывается русня портнов, азаров, шмарий, и вы, несмотря на это, находите в себе силы улыбаться падали в рыло.
Тепер навіть цього достатньо аби волати - "дуже потрібна буде ваша підтримка".
З чого стільки галасу? Винуватий - сяде, не винуватий - вийде. Які проблеми. Просто комусь вельми вигідно піднімати хвилю із будь-якого приводу.
Замість молоти ахінею, краще подумати своєю макітрою а не тупо переписувати з методички...
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Дело даже не в Стерненко.Дело в том,что нас загоняют в РАБСТВО...Это только идиоты не понимают..
Где Кошулинский, Тимошенко, где их партии? В рот гамна набрали и молчат!
Кто за вас осенью будет голосовать, импотенты политические?
Завтра о 14:00 в Шевченківському суді Сергію Стеренку https://www.facebook.com/events/301458110881191/ обиратимуть запобіжний захід.
Вивляється, що суддя Бугіль, який прийматиме рішення, має цікавий послужний список:
- суддя Майдану, бо ухвалював рішення про взяття під варту та обшуки учасників Революції Гідності;
- підлягає люстрації;
- брехав у своїй декларації доброчесності;
- давав брехливі показання про напад на нього;
- виправдав фігуранта справи про хабар на $500 000 Гречківського, за наявності конфлікту інтересів.
(більше про це - в https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/Kvalifikatsiine%20Otsiniuvania%202019/2019_05_18/Buhil_vysn.pdf висновку ГРД)
відрізняється від замаху на вбивство Окуєвої і її чоловіка, коли підстрілили
самого кілера, а потім уй... обміняли??!!! Тепер по аналогії, що і вижившому Адаму
Осмаєву треба підозру висувати, що не вмер і покалічив свого
кілера???????!!!! Не влада, а якась зекоманда зрадників і клоунів.
Тело И.Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что С.Стерненко ранил И.Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве. Источник: https://censor.net/n3201383