РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6856 посетителей онлайн
Новости
3 295 75
суд (24827) Стерненко (393)

Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде

Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде

Шевченковский районный суд завтра будет избирать меру пресечения активисту Сергею Стерненко.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил Стерненко, информирует Цензор.НЕТ.

"Заседание по избранию мне меры пресечения назначено на завтра в 14:00 в Шевченковском районном суде г. Киева. Судья Бугиль. Очень нужна ваша поддержка!" - говорится в сообщении.

Сегодня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Кроме того, сегодня ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский сегодня открыл для себя ящик Пандоры, - Стерненко под главком СБУ. ВИДЕО

Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде 01

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+17
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1271054462174613505 2 ч

Не знаю, я не могу не восхищаться им.. Вообразите.. На вас прет государственная махина ваше имя полощут депутаты, президенты вас обливают грязью журнализды на вас набрасывается русня портнов, азаров, шмарий, и вы, несмотря на это, находите в себе силы улыбаться падали в рыло.
Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде - Цензор.НЕТ 4931
показать весь комментарий
11.06.2020 17:58
+16
Если ваши родственники дебилы которые нападают на людей, то это право каждого гражданина их грохнуть и обязанность грохнуть их полиции.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:54
+14
Какая тебе разница?
показать весь комментарий
11.06.2020 17:45
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кто это?
показать весь комментарий
11.06.2020 17:41 Ответить
Какая тебе разница?
показать весь комментарий
11.06.2020 17:45 Ответить
Підпалювач вати та сєктантів дєдиваєвалі.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:45 Ответить
Это супербоец. От пули в голову увернулся, у нападников ножи поотнимал. Эх, с такими талантами и не на фронте
показать весь комментарий
11.06.2020 18:01 Ответить
Луис Карволан .
показать весь комментарий
11.06.2020 18:05 Ответить
Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде - Цензор.НЕТ 5366
показать весь комментарий
11.06.2020 17:46 Ответить
За статтею "умисне вбивство" - лише тримання під вартою. Без права застави.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:47 Ответить
Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде - Цензор.НЕТ 5714
показать весь комментарий
11.06.2020 17:48 Ответить
ОТСУТСТВИЕ ЛЮДЕЙ ПОД СУДОМ В ПОДЕРЖУ БУДЕТ НАПОМИНАТЬ СОГЛАСИЕ НАРОДА НА ДОБРОВОЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ИХ КРИМИНАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ КАК В АНЕКДОТЕ НЕ ГОВОРИТЕ ПОТОМ А ВЕРЕВКУ И МЫЛО СВОЕ БРАТЬ НА ЭТО ИХ ВООДУШЕВЛЯЕТ И ТОЛКАЕТ НАШЕ МОЛЧАНИЕ И РАБСКАЯ ПОКОРНОСТЬ
показать весь комментарий
11.06.2020 17:49 Ответить
Животным можно приходить. Это призыв к животным.
показать весь комментарий
11.06.2020 18:25 Ответить
ДА ОСОБЕННО РОМАНСКИМ КОЗЛаМ ПРИВЕТ ОСЕЛ
показать весь комментарий
11.06.2020 18:32 Ответить
Это Бельгия животное)))
показать весь комментарий
11.06.2020 18:36 Ответить
ТАК БЕЛЬГИЙСКИЙ ОСЕЛ ЕСЛИ ТЫ СЕБЯ СЧИТАЕШЬ СЕБЯ ЖИВОТНЫМ ТО НЕ ПЕРЕНОСИ СВОЕ БОЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ МОЗГА НА ДРУГИХ И НЕХРЕН СВОЙ ОСЛИНЫЙ МОЗГ СОВАТЬ СЮДА ИЛИ ТЫ ПАТРИОТ ИЗ ЗА БУГРА ТЕБЕ ИЗ ПОГРЕБА ВИДНЕЕ УМНИК
показать весь комментарий
11.06.2020 18:43 Ответить
Это ботошлюха, в бан ее.
показать весь комментарий
11.06.2020 22:31 Ответить
смокчи, кацапе
показать весь комментарий
11.06.2020 19:18 Ответить
Баранов не приглашают,не светись.
показать весь комментарий
11.06.2020 19:29 Ответить
Вот ***...такое вот "Стерненко" грохнет вашего родственника.....и что? *********?!
показать весь комментарий
11.06.2020 17:50 Ответить
Если ваши родственники дебилы которые нападают на людей, то это право каждого гражданина их грохнуть и обязанность грохнуть их полиции.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:54 Ответить
Ага сто метров бегут чтоб убить.......
показать весь комментарий
11.06.2020 17:56 Ответить
ты походу тоже там пробегало?
показать весь комментарий
11.06.2020 22:32 Ответить
Нападавший сколько километров гнался что бы убить? Или там прям ринг в Одессе если вышел за канаты, то нападение уже таковым не считается? Вы как и мусора даже после третьей попытки убийства не понимаете кто на кого напал.
показать весь комментарий
12.06.2020 09:21 Ответить
Поосторожнее... Не шути с этим.
Найдётся немало людей, которые считают, что дебил - ты.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:57 Ответить
І ви не жартуйте, бо ваші слова до вас повернуться.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:59 Ответить
Да, так часто бывает, самые дебилистые всех остальных вокруг дебилами считают. Сначала "я встыг застосуваты свий ниж... я вчасно дистав ниж... я дистыв ниж на вмяк випадок..." а потим брешут про то как оно ножи от нападников отбирает
показать весь комментарий
11.06.2020 18:15 Ответить
Абсолютно верно ваше замечание! Да что там говорить если целая страна росия так считает. Когда они нападают на соседние страны они, как и вы считают всех дебилами , кто защищается. Но самое ужасное что и наши мусора вместо выполнения своих обязанностей по защите граждан от нападения считают что только дебилы защищаются, а должны были просто тихонько сдохнуть.
показать весь комментарий
12.06.2020 09:12 Ответить
И как часто твои родственники на людей нападают?
показать весь комментарий
11.06.2020 17:55 Ответить
его братья боинги с людьми сбивают, а потом поджавши хвост забиваются по углам как прусаки.
показать весь комментарий
11.06.2020 22:34 Ответить
Тело И.Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что С.Стерненко ранил И.Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве. Источник: https://censor.net/n3201383
показать весь комментарий
11.06.2020 17:52 Ответить
Как то где валяется тело влияет на то кто на кого напал?
показать весь комментарий
11.06.2020 17:56 Ответить
До цього на Стерненка нападали, тому необхідно було припинити напади. Тому це самооборона.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:57 Ответить
Все припинив, тепер на швартовку. За все треба відповідати.
показать весь комментарий
11.06.2020 18:22 Ответить
Вот вы мрази )(уйловские за все и ответите.
показать весь комментарий
11.06.2020 22:36 Ответить
М Майдана есть такое Дейдей......******** из Одессы на Майдан....7 грабежей в компашке за ночь....подельник вроде отсидел...Это чувырло в Народном Фронте 5 лет депутатствовал...Уху Ели ***!!!!
показать весь комментарий
11.06.2020 17:53 Ответить
а есть еще такое чмо как портнов,бондаренко,лукаш.ефремов... они вообще виновны в смертях тысяч людей
показать весь комментарий
11.06.2020 18:02 Ответить
Это не отменяет сорта ДЕРЬМА!
показать весь комментарий
11.06.2020 18:14 Ответить
маленький червячок спрашивает у папы
пап а хорошо жить в груше?
да сынок она такая сладкая
а в яблоке?
да оно такое вкусное
а почему мы тогда живем в говне?
сынок это - рассия (родина)
как тебе, говенный эксперт?
показать весь комментарий
11.06.2020 18:21 Ответить
почему это говно до сих пор тут воняет? модераторы смойте эту )(уйловскую нечистоту.
показать весь комментарий
11.06.2020 22:38 Ответить
Зе- кодляк повертає країну у дупу "руського міра" ! Повний реванш януковича і його банди вбивць українців !!! Таке враження, що президентом в Україні є громадянин Ізраїлю Рабинович, генеральним прокурором Портнов, а "слуги неукраїнського народу" у них на "подтанцовке", тобто такі собі ХОЛУЇ І МАРІОНЕТКИ !
показать весь комментарий
11.06.2020 17:53 Ответить
ГДЕ???Истерики по методичке прекрати и памперс смени полон дерьма.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:57 Ответить
Скажите конкретно, какая нужна помощь!
Что нужно кричать?
Сколько будет стоить?
показать весь комментарий
11.06.2020 17:55 Ответить
у свого чеченсько хазяя спитай скільки тобі ще смоктати
показать весь комментарий
11.06.2020 19:20 Ответить
...тільки так,бо слів вони не розуміють...
Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде - Цензор.НЕТ 3371
показать весь комментарий
11.06.2020 17:56 Ответить
Ну, зачем так сразу...?
Смертная казнь у нас отменена.
показать весь комментарий
11.06.2020 17:59 Ответить
Мы уже как и США в 19 веке созрели до судов Линча над преступной властью.
показать весь комментарий
11.06.2020 18:03 Ответить
https://censor.net/user/378743...кацапи йдуть на...
показать весь комментарий
11.06.2020 18:09 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1271054462174613505 2 ч

Не знаю, я не могу не восхищаться им.. Вообразите.. На вас прет государственная махина ваше имя полощут депутаты, президенты вас обливают грязью журнализды на вас набрасывается русня портнов, азаров, шмарий, и вы, несмотря на это, находите в себе силы улыбаться падали в рыло.
Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде - Цензор.НЕТ 4931
показать весь комментарий
11.06.2020 17:58 Ответить
Это у него нервное.
показать весь комментарий
11.06.2020 18:00 Ответить
Это типо давление на суд? Ну ну
показать весь комментарий
11.06.2020 18:00 Ответить
Не волнуйтесь. Власть, у которой нет яиц, задумала долгий, возможно бесконечный суд. Раз прокуроры требуют домашний арест!!!! в деле по убийству, все будет сделано так, что бы до местных выборов Стерненко посидел на карантине, а после выборов сменят меру на ночной домашний арест. И процесс этот будет длиться вечно. Вон как в деле бузины, уже 5 лет идет. В последний раз уже три переноса из за того, что киевская какая то жкх не дает уже месяц какую то справку. Короче, эта власть может только пилить деньги МВФ, и вызывать проституток в раду, больше ничего. ТАк что, господа бандиты, будьте спокойны, ничего вашему СТерненко не будет
показать весь комментарий
11.06.2020 18:03 Ответить
Если бы не Стерненко, Труханов бы уже был президентом ОНР.
показать весь комментарий
11.06.2020 18:04 Ответить
А Галантерник был бы смотрящим над ним.....
показать весь комментарий
11.06.2020 18:15 Ответить
о да! Рэп стерненка убил ОНР....
показать весь комментарий
11.06.2020 18:23 Ответить
Прикольно! Если только перестать платить бабло ботам...типа Активистам........И ВСЁ Сдулись....ну за Мародёра побегайте твари!
показать весь комментарий
11.06.2020 18:08 Ответить
Кнопка СПАМ - оружие пролетариата.
показать весь комментарий
11.06.2020 18:08 Ответить
Короче. Приходите.
Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде - Цензор.НЕТ 1893
показать весь комментарий
11.06.2020 18:10 Ответить
Заспамили.
показать весь комментарий
11.06.2020 19:16 Ответить
...не ветеран, не волонтер, не лікар, не і т.ін... Активіст!
Тепер навіть цього достатньо аби волати - "дуже потрібна буде ваша підтримка".
З чого стільки галасу? Винуватий - сяде, не винуватий - вийде. Які проблеми. Просто комусь вельми вигідно піднімати хвилю із будь-якого приводу.
показать весь комментарий
11.06.2020 18:18 Ответить
Каким то непонятным чудом за эту нечисть горой стоит американское посольство, Сорос, европейские послы, ну понятно Порошенко и его ЕС, всякие голосы/батьковщины и прочее. Чем им так пригялнулся этот наркоторговец и крышеватель одесских проституток - остается загадкой
показать весь комментарий
11.06.2020 18:30 Ответить
Еще один свидетель Сороса. Выпей свой галоперидол и надень шляпку из фольги)
показать весь комментарий
11.06.2020 20:01 Ответить
Якщо посадять його, то почнуть внаглу і відкрито садити ветеранів, волонтерів, лікарів і всіх-всіх-всіх хто має проукраїнську позицію. Так зрозуміліше?
показать весь комментарий
11.06.2020 20:04 Ответить
...звідки така категорична впевненість у майбутньому? Лаври Ванги муляють? Почнуть садити. За що? Всіх за статтею яку інкримінують Стерненку? Це що, прогнози з офісу ЄС?
Замість молоти ахінею, краще подумати своєю макітрою а не тупо переписувати з методички...
показать весь комментарий
11.06.2020 20:20 Ответить
Краще ніж переписувати методички для СН і казати що сеча це божа роса згадатайте про по суті пусту справу проти Антоненка та Кузьменко, гражданочку Портнову в крєслі гєнпрокурора та одного чорта в крєслі голови МВС.
показать весь комментарий
12.06.2020 01:48 Ответить
Скажу прямо: з... порохи лигати.
показать весь комментарий
11.06.2020 21:19 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZULvAmEqgALr_euvV-sGwZogbhSwLskwHu53FxmQjJpzAzuZUHAPLx_H7tOJSI29_oSeAAV4fSh6taY-2PlsI2_yiznQ3dCNvPrlv607lGiu50I1TnOW3-D8z4mioOBQF8&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky 1 ч.
·

Дело даже не в Стерненко.Дело в том,что нас загоняют в РАБСТВО...Это только идиоты не понимают..
показать весь комментарий
11.06.2020 19:02 Ответить
Швидко кацапню забанили
показать весь комментарий
11.06.2020 19:21 Ответить
В Украине должен быть создан сайт по типу "миротворец" в который заносить всех казнокрадов и коррупционеров, оборотней в погонах и мантиях, и когда грянет Третий Майдан в три дня провести люстрацию справедливой, но безпощадной рукой украинского народа! Да так, шоб весь мыр лет 300 помнил и содрагался!
показать весь комментарий
11.06.2020 19:27 Ответить
В стране творится правовой беспредел. Где эти оппозиционные лидеры, которые вылазят только перед президентскими гонками?
Где Кошулинский, Тимошенко, где их партии? В рот гамна набрали и молчат!
Кто за вас осенью будет голосовать, импотенты политические?
показать весь комментарий
11.06.2020 19:47 Ответить
https://blogs.pravda.com.ua/authors/zhernakov/5ee2564907320/ Суддя в справі Стерненка вже давно мав бути звільнений.

Завтра о 14:00 в Шевченківському суді Сергію Стеренку https://www.facebook.com/events/301458110881191/ обиратимуть запобіжний захід.

Вивляється, що суддя Бугіль, який прийматиме рішення, має цікавий послужний список:

- суддя Майдану, бо ухвалював рішення про взяття під варту та обшуки учасників Революції Гідності;

- підлягає люстрації;

- брехав у своїй декларації доброчесності;

- давав брехливі показання про напад на нього;

- виправдав фігуранта справи про хабар на $500 000 Гречківського, за наявності конфлікту інтересів.

(більше про це - в https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/Kvalifikatsiine%20Otsiniuvania%202019/2019_05_18/Buhil_vysn.pdf висновку ГРД)

Засідання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку відбудеться завтра в Шевченківському райсуді - Цензор.НЕТ 9426
показать весь комментарий
11.06.2020 20:21 Ответить
А чим історія з Стерненком
відрізняється від замаху на вбивство Окуєвої і її чоловіка, коли підстрілили
самого кілера, а потім уй... обміняли??!!! Тепер по аналогії, що і вижившому Адаму
Осмаєву треба підозру висувати, що не вмер і покалічив свого
кілера???????!!!! Не влада, а якась зекоманда зрадників і клоунів.
показать весь комментарий
11.06.2020 21:17 Ответить
Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку И.Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненка считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти.
Тело И.Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что С.Стерненко ранил И.Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве. Источник: https://censor.net/n3201383
показать весь комментарий
11.06.2020 21:28 Ответить
 
 