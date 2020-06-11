Засідання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку відбудеться завтра в Шевченківському райсуді
Шевченківський районний суд завтра обиратиме запобіжний захід активісту Сергію Стерненкові.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.
"Засідання щодо обрання мені запобіжного заходу призначено на завтра о 14:00 в Шевченківському районному суді м.Києва. Суддя Бугіль. Дуже потрібна ваша підтримка!" - сказано в повідомленні.
Сьогодні Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.
Крім того, сьогодні йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.
Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".
У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.
Будь ласка, зачекайте...
Найдётся немало людей, которые считают, что дебил - ты.
пап а хорошо жить в груше?
да сынок она такая сладкая
а в яблоке?
да оно такое вкусное
а почему мы тогда живем в говне?
сынок это - рассия (родина)
как тебе, говенный эксперт?
Что нужно кричать?
Сколько будет стоить?
Смертная казнь у нас отменена.
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1271054462174613505 2 ч
Не знаю, я не могу не восхищаться им.. Вообразите.. На вас прет государственная махина ваше имя полощут депутаты, президенты вас обливают грязью журнализды на вас набрасывается русня портнов, азаров, шмарий, и вы, несмотря на это, находите в себе силы улыбаться падали в рыло.
Тепер навіть цього достатньо аби волати - "дуже потрібна буде ваша підтримка".
З чого стільки галасу? Винуватий - сяде, не винуватий - вийде. Які проблеми. Просто комусь вельми вигідно піднімати хвилю із будь-якого приводу.
Замість молоти ахінею, краще подумати своєю макітрою а не тупо переписувати з методички...
·
Дело даже не в Стерненко.Дело в том,что нас загоняют в РАБСТВО...Это только идиоты не понимают..
Где Кошулинский, Тимошенко, где их партии? В рот гамна набрали и молчат!
Кто за вас осенью будет голосовать, импотенты политические?
Завтра о 14:00 в Шевченківському суді Сергію Стеренку https://www.facebook.com/events/301458110881191/ обиратимуть запобіжний захід.
Вивляється, що суддя Бугіль, який прийматиме рішення, має цікавий послужний список:
- суддя Майдану, бо ухвалював рішення про взяття під варту та обшуки учасників Революції Гідності;
- підлягає люстрації;
- брехав у своїй декларації доброчесності;
- давав брехливі показання про напад на нього;
- виправдав фігуранта справи про хабар на $500 000 Гречківського, за наявності конфлікту інтересів.
(більше про це - в https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/Kvalifikatsiine%20Otsiniuvania%202019/2019_05_18/Buhil_vysn.pdf висновку ГРД)
відрізняється від замаху на вбивство Окуєвої і її чоловіка, коли підстрілили
самого кілера, а потім уй... обміняли??!!! Тепер по аналогії, що і вижившому Адаму
Осмаєву треба підозру висувати, що не вмер і покалічив свого
кілера???????!!!! Не влада, а якась зекоманда зрадників і клоунів.
Тело И.Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что С.Стерненко ранил И.Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве. Источник: https://censor.net/n3201383