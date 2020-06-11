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суд (11515) Стерненко (383)

Засідання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку відбудеться завтра в Шевченківському райсуді

Засідання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку відбудеться завтра в Шевченківському райсуді

Шевченківський районний суд завтра обиратиме запобіжний захід активісту Сергію Стерненкові.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив Стерненко, інформує Цензор.НЕТ.

"Засідання щодо обрання мені запобіжного заходу призначено на завтра о 14:00 в Шевченківському районному суді м.Києва. Суддя Бугіль. Дуже потрібна ваша підтримка!" - сказано в повідомленні.

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Сьогодні Стерненкові повідомили про підозру в умисному вбивстві і незаконному носінні холодної зброї.

Крім того, сьогодні йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Нагадаємо, пізно ввечері 24 травня стався конфлікт за участю колишнього керівника одеського "Правого сектора" і двох чоловіків. Стерненко заявив: на нього напали, коли він повертався додому з дівчиною. Активіст стверджує, що він відбивався і смертельно поранив суперника ножем у живіт. Ножові поранення - у самого Стерненка й у його іншого опонента, якого потім затримала поліція. Пізніше поліція відпустила другого учасника нападу на активіста Стерненка в Одесі, який проходить як свідок.

Цей замах був уже третім за рахунком: 7 лютого 2018 року він заявляв, що на нього вже здійснювали напад. Вранці 1 травня того ж року в Стерненка стріляли. Обох нападників було затримано. Поліція відкрила справу за статтею "умисне вбивство".

У жовтні кримінальні справи щодо нападів на ексглаву одеського "Правого сектору" Сергія Стерненка передано в Головне слідче управління Служби безпеки України.

Засідання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку відбудеться завтра в Шевченківському райсуді 01
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Топ коментарі
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K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1271054462174613505 2 ч

Не знаю, я не могу не восхищаться им.. Вообразите.. На вас прет государственная махина ваше имя полощут депутаты, президенты вас обливают грязью журнализды на вас набрасывается русня портнов, азаров, шмарий, и вы, несмотря на это, находите в себе силы улыбаться падали в рыло.
Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде - Цензор.НЕТ 4931
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11.06.2020 17:58
+16
Если ваши родственники дебилы которые нападают на людей, то это право каждого гражданина их грохнуть и обязанность грохнуть их полиции.
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11.06.2020 17:54
+14
Какая тебе разница?
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11.06.2020 17:45
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11.06.2020 17:41 Відповісти
Какая тебе разница?
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11.06.2020 17:45 Відповісти
Підпалювач вати та сєктантів дєдиваєвалі.
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11.06.2020 17:45 Відповісти
Это супербоец. От пули в голову увернулся, у нападников ножи поотнимал. Эх, с такими талантами и не на фронте
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11.06.2020 18:01 Відповісти
Луис Карволан .
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11.06.2020 18:05 Відповісти
Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде - Цензор.НЕТ 5366
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11.06.2020 17:46 Відповісти
За статтею "умисне вбивство" - лише тримання під вартою. Без права застави.
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11.06.2020 17:47 Відповісти
Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде - Цензор.НЕТ 5714
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11.06.2020 17:48 Відповісти
ОТСУТСТВИЕ ЛЮДЕЙ ПОД СУДОМ В ПОДЕРЖУ БУДЕТ НАПОМИНАТЬ СОГЛАСИЕ НАРОДА НА ДОБРОВОЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ ИХ КРИМИНАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВОМ БЕЗ СУДА И СЛЕДСТВИЯ КАК В АНЕКДОТЕ НЕ ГОВОРИТЕ ПОТОМ А ВЕРЕВКУ И МЫЛО СВОЕ БРАТЬ НА ЭТО ИХ ВООДУШЕВЛЯЕТ И ТОЛКАЕТ НАШЕ МОЛЧАНИЕ И РАБСКАЯ ПОКОРНОСТЬ
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11.06.2020 17:49 Відповісти
Животным можно приходить. Это призыв к животным.
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11.06.2020 18:25 Відповісти
ДА ОСОБЕННО РОМАНСКИМ КОЗЛаМ ПРИВЕТ ОСЕЛ
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11.06.2020 18:32 Відповісти
Это Бельгия животное)))
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11.06.2020 18:36 Відповісти
ТАК БЕЛЬГИЙСКИЙ ОСЕЛ ЕСЛИ ТЫ СЕБЯ СЧИТАЕШЬ СЕБЯ ЖИВОТНЫМ ТО НЕ ПЕРЕНОСИ СВОЕ БОЛЬНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ МОЗГА НА ДРУГИХ И НЕХРЕН СВОЙ ОСЛИНЫЙ МОЗГ СОВАТЬ СЮДА ИЛИ ТЫ ПАТРИОТ ИЗ ЗА БУГРА ТЕБЕ ИЗ ПОГРЕБА ВИДНЕЕ УМНИК
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11.06.2020 18:43 Відповісти
Это ботошлюха, в бан ее.
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11.06.2020 22:31 Відповісти
смокчи, кацапе
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11.06.2020 19:18 Відповісти
Баранов не приглашают,не светись.
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11.06.2020 19:29 Відповісти
Вот ***...такое вот "Стерненко" грохнет вашего родственника.....и что? *********?!
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11.06.2020 17:50 Відповісти
Если ваши родственники дебилы которые нападают на людей, то это право каждого гражданина их грохнуть и обязанность грохнуть их полиции.
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11.06.2020 17:54 Відповісти
Ага сто метров бегут чтоб убить.......
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11.06.2020 17:56 Відповісти
ты походу тоже там пробегало?
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11.06.2020 22:32 Відповісти
Нападавший сколько километров гнался что бы убить? Или там прям ринг в Одессе если вышел за канаты, то нападение уже таковым не считается? Вы как и мусора даже после третьей попытки убийства не понимаете кто на кого напал.
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12.06.2020 09:21 Відповісти
Поосторожнее... Не шути с этим.
Найдётся немало людей, которые считают, что дебил - ты.
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11.06.2020 17:57 Відповісти
І ви не жартуйте, бо ваші слова до вас повернуться.
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11.06.2020 17:59 Відповісти
Да, так часто бывает, самые дебилистые всех остальных вокруг дебилами считают. Сначала "я встыг застосуваты свий ниж... я вчасно дистав ниж... я дистыв ниж на вмяк випадок..." а потим брешут про то как оно ножи от нападников отбирает
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11.06.2020 18:15 Відповісти
Абсолютно верно ваше замечание! Да что там говорить если целая страна росия так считает. Когда они нападают на соседние страны они, как и вы считают всех дебилами , кто защищается. Но самое ужасное что и наши мусора вместо выполнения своих обязанностей по защите граждан от нападения считают что только дебилы защищаются, а должны были просто тихонько сдохнуть.
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12.06.2020 09:12 Відповісти
И как часто твои родственники на людей нападают?
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11.06.2020 17:55 Відповісти
его братья боинги с людьми сбивают, а потом поджавши хвост забиваются по углам как прусаки.
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11.06.2020 22:34 Відповісти
Тело И.Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что С.Стерненко ранил И.Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве. Источник: https://censor.net/n3201383
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11.06.2020 17:52 Відповісти
Как то где валяется тело влияет на то кто на кого напал?
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11.06.2020 17:56 Відповісти
До цього на Стерненка нападали, тому необхідно було припинити напади. Тому це самооборона.
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11.06.2020 17:57 Відповісти
Все припинив, тепер на швартовку. За все треба відповідати.
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11.06.2020 18:22 Відповісти
Вот вы мрази )(уйловские за все и ответите.
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11.06.2020 22:36 Відповісти
М Майдана есть такое Дейдей......******** из Одессы на Майдан....7 грабежей в компашке за ночь....подельник вроде отсидел...Это чувырло в Народном Фронте 5 лет депутатствовал...Уху Ели ***!!!!
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11.06.2020 17:53 Відповісти
а есть еще такое чмо как портнов,бондаренко,лукаш.ефремов... они вообще виновны в смертях тысяч людей
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11.06.2020 18:02 Відповісти
Это не отменяет сорта ДЕРЬМА!
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11.06.2020 18:14 Відповісти
маленький червячок спрашивает у папы
пап а хорошо жить в груше?
да сынок она такая сладкая
а в яблоке?
да оно такое вкусное
а почему мы тогда живем в говне?
сынок это - рассия (родина)
как тебе, говенный эксперт?
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11.06.2020 18:21 Відповісти
почему это говно до сих пор тут воняет? модераторы смойте эту )(уйловскую нечистоту.
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11.06.2020 22:38 Відповісти
Зе- кодляк повертає країну у дупу "руського міра" ! Повний реванш януковича і його банди вбивць українців !!! Таке враження, що президентом в Україні є громадянин Ізраїлю Рабинович, генеральним прокурором Портнов, а "слуги неукраїнського народу" у них на "подтанцовке", тобто такі собі ХОЛУЇ І МАРІОНЕТКИ !
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11.06.2020 17:53 Відповісти
ГДЕ???Истерики по методичке прекрати и памперс смени полон дерьма.
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11.06.2020 17:57 Відповісти
Скажите конкретно, какая нужна помощь!
Что нужно кричать?
Сколько будет стоить?
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11.06.2020 17:55 Відповісти
у свого чеченсько хазяя спитай скільки тобі ще смоктати
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11.06.2020 19:20 Відповісти
...тільки так,бо слів вони не розуміють...
Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде - Цензор.НЕТ 3371
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11.06.2020 17:56 Відповісти
Ну, зачем так сразу...?
Смертная казнь у нас отменена.
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11.06.2020 17:59 Відповісти
Мы уже как и США в 19 веке созрели до судов Линча над преступной властью.
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11.06.2020 18:03 Відповісти
https://censor.net/user/378743...кацапи йдуть на...
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11.06.2020 18:09 Відповісти
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https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1271054462174613505 2 ч

Не знаю, я не могу не восхищаться им.. Вообразите.. На вас прет государственная махина ваше имя полощут депутаты, президенты вас обливают грязью журнализды на вас набрасывается русня портнов, азаров, шмарий, и вы, несмотря на это, находите в себе силы улыбаться падали в рыло.
Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде - Цензор.НЕТ 4931
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11.06.2020 17:58 Відповісти
Это у него нервное.
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11.06.2020 18:00 Відповісти
Это типо давление на суд? Ну ну
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11.06.2020 18:00 Відповісти
Не волнуйтесь. Власть, у которой нет яиц, задумала долгий, возможно бесконечный суд. Раз прокуроры требуют домашний арест!!!! в деле по убийству, все будет сделано так, что бы до местных выборов Стерненко посидел на карантине, а после выборов сменят меру на ночной домашний арест. И процесс этот будет длиться вечно. Вон как в деле бузины, уже 5 лет идет. В последний раз уже три переноса из за того, что киевская какая то жкх не дает уже месяц какую то справку. Короче, эта власть может только пилить деньги МВФ, и вызывать проституток в раду, больше ничего. ТАк что, господа бандиты, будьте спокойны, ничего вашему СТерненко не будет
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11.06.2020 18:03 Відповісти
Если бы не Стерненко, Труханов бы уже был президентом ОНР.
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11.06.2020 18:04 Відповісти
А Галантерник был бы смотрящим над ним.....
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11.06.2020 18:15 Відповісти
о да! Рэп стерненка убил ОНР....
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11.06.2020 18:23 Відповісти
Прикольно! Если только перестать платить бабло ботам...типа Активистам........И ВСЁ Сдулись....ну за Мародёра побегайте твари!
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11.06.2020 18:08 Відповісти
Кнопка СПАМ - оружие пролетариата.
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11.06.2020 18:08 Відповісти
Короче. Приходите.
Заседание по избранию меры пресечения Стерненко состоится завтра в Шевченковском райсуде - Цензор.НЕТ 1893
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11.06.2020 18:10 Відповісти
Заспамили.
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11.06.2020 19:16 Відповісти
...не ветеран, не волонтер, не лікар, не і т.ін... Активіст!
Тепер навіть цього достатньо аби волати - "дуже потрібна буде ваша підтримка".
З чого стільки галасу? Винуватий - сяде, не винуватий - вийде. Які проблеми. Просто комусь вельми вигідно піднімати хвилю із будь-якого приводу.
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11.06.2020 18:18 Відповісти
Каким то непонятным чудом за эту нечисть горой стоит американское посольство, Сорос, европейские послы, ну понятно Порошенко и его ЕС, всякие голосы/батьковщины и прочее. Чем им так пригялнулся этот наркоторговец и крышеватель одесских проституток - остается загадкой
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11.06.2020 18:30 Відповісти
Еще один свидетель Сороса. Выпей свой галоперидол и надень шляпку из фольги)
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11.06.2020 20:01 Відповісти
Якщо посадять його, то почнуть внаглу і відкрито садити ветеранів, волонтерів, лікарів і всіх-всіх-всіх хто має проукраїнську позицію. Так зрозуміліше?
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11.06.2020 20:04 Відповісти
...звідки така категорична впевненість у майбутньому? Лаври Ванги муляють? Почнуть садити. За що? Всіх за статтею яку інкримінують Стерненку? Це що, прогнози з офісу ЄС?
Замість молоти ахінею, краще подумати своєю макітрою а не тупо переписувати з методички...
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11.06.2020 20:20 Відповісти
Краще ніж переписувати методички для СН і казати що сеча це божа роса згадатайте про по суті пусту справу проти Антоненка та Кузьменко, гражданочку Портнову в крєслі гєнпрокурора та одного чорта в крєслі голови МВС.
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12.06.2020 01:48 Відповісти
Скажу прямо: з... порохи лигати.
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11.06.2020 21:19 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZULvAmEqgALr_euvV-sGwZogbhSwLskwHu53FxmQjJpzAzuZUHAPLx_H7tOJSI29_oSeAAV4fSh6taY-2PlsI2_yiznQ3dCNvPrlv607lGiu50I1TnOW3-D8z4mioOBQF8&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky 1 ч.
·

Дело даже не в Стерненко.Дело в том,что нас загоняют в РАБСТВО...Это только идиоты не понимают..
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11.06.2020 19:02 Відповісти
Швидко кацапню забанили
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11.06.2020 19:21 Відповісти
В Украине должен быть создан сайт по типу "миротворец" в который заносить всех казнокрадов и коррупционеров, оборотней в погонах и мантиях, и когда грянет Третий Майдан в три дня провести люстрацию справедливой, но безпощадной рукой украинского народа! Да так, шоб весь мыр лет 300 помнил и содрагался!
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11.06.2020 19:27 Відповісти
В стране творится правовой беспредел. Где эти оппозиционные лидеры, которые вылазят только перед президентскими гонками?
Где Кошулинский, Тимошенко, где их партии? В рот гамна набрали и молчат!
Кто за вас осенью будет голосовать, импотенты политические?
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11.06.2020 19:47 Відповісти
https://blogs.pravda.com.ua/authors/zhernakov/5ee2564907320/ Суддя в справі Стерненка вже давно мав бути звільнений.

Завтра о 14:00 в Шевченківському суді Сергію Стеренку https://www.facebook.com/events/301458110881191/ обиратимуть запобіжний захід.

Вивляється, що суддя Бугіль, який прийматиме рішення, має цікавий послужний список:

- суддя Майдану, бо ухвалював рішення про взяття під варту та обшуки учасників Революції Гідності;

- підлягає люстрації;

- брехав у своїй декларації доброчесності;

- давав брехливі показання про напад на нього;

- виправдав фігуранта справи про хабар на $500 000 Гречківського, за наявності конфлікту інтересів.

(більше про це - в https://grd.gov.ua/data/files/conclusions/Kvalifikatsiine%20Otsiniuvania%202019/2019_05_18/Buhil_vysn.pdf висновку ГРД)

Засідання щодо обрання запобіжного заходу Стерненку відбудеться завтра в Шевченківському райсуді - Цензор.НЕТ 9426
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11.06.2020 20:21 Відповісти
А чим історія з Стерненком
відрізняється від замаху на вбивство Окуєвої і її чоловіка, коли підстрілили
самого кілера, а потім уй... обміняли??!!! Тепер по аналогії, що і вижившому Адаму
Осмаєву треба підозру висувати, що не вмер і покалічив свого
кілера???????!!!! Не влада, а якась зекоманда зрадників і клоунів.
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11.06.2020 21:17 Відповісти
Однако его дальнейшие действия ставят под сомнение вышеупомянутую версию. Поскольку И.Кузнецов скрылся с места происшествия, нападение на Стерненка считается законченным - его жизни и здоровью уже ничего не угрожало. Однако Стерненко побежал за Кузнецовым, догнал его и нанес нескольких ранений, в частности, удар ножом в сердце, который и привел к смерти.
Тело И.Кузнецова было найдено почти в 100 метрах от места первой схватки. То есть заявления о том, что С.Стерненко ранил И.Кузнецова во время самообороны, а впоследствии никаких ран не наносил, не соответствуют действительности. Проведенная во время досудебного расследования экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве. Источник: https://censor.net/n3201383
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11.06.2020 21:28 Відповісти
 
 