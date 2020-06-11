Уголовное преследование активиста Стерненко политически мотивировано, - Украинский Хельсинкский союз по правам человека

Украинский Хельсинкский союз по правам человека предостерегает Офис Генеральной прокурора и Службу безопасности Украины от политических решений в ходе следствия по так называемому делу Стерненко и считает уголовное преследование активиста политически мотивированным.

Об этом говорится в открытом заявлении УХСПЧ, информирует Цензор.НЕТ.

"В трех уголовных производствах, где Стерненко является потерпевшим, речь идет о трех последовательных нападения на Сергея, в одном из которых следствием не установлены заказчики и до сих пор не привлечены к уголовной ответственности исполнители. Так, один из подозреваемых в третьем нападении на Сергея Александр Исайкул скрывается от следствия, однако не объявлен ни в национальный, ни в международный розыск. Продвижений в производствах по нападению на Стерненко за последнее время не зафиксировано.

Зато следователи сосредоточились на объявлении подозрения Сергею, который, не получив государственной охраны после первых двух нападений, вынужден был защищать свою жизнь и здоровье и во время третьего нападения нанес ранения одному из нападавших Ивану Кузнецову, в результате которых тот скончался. Однако следствие отвергает обстоятельства, предшествовавшие третьему нападения, а также сам факт заказного нападения, объявляя Стерненко подозрение даже не в превышении необходимой обороны, а в умышленном убийстве", - заявляют в УХСПЧ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия

Вызывает тревогу правозащитникюов также информация о политическом давлении на следствие, которая регулярно появляется в СМИ. Так, о давлении в деле Стерненка ранее заявляли бывший Генеральный прокурор Руслан Рябошапка, его заместитель Виктор Трепак. Накануне вручения подозрения Стерненко журналисты "Слидство.Инфо" сообщили о том, что Андрей Радионов, который возглавлял группу прокуроров по делу, во время заседания Временной следственной комиссии Верховной Рады для осуществления парламентского контроля за расследованиями нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов рассказал, что Генеральный прокурор Ирина Венедиктова давила на него и требовала подписать подозрение Стерненко, а после отказа Радионов был отстранен от дела.

УХСПЧ считает такие действия руководителей правоохранительных органов "вопиющим нарушением принципов правосудия" и призывает Государственное бюро расследований проверить и расследовать озвученную в СМИ информацию относительно политического давления по делу Стерненко.

Также читайте: Стерненко нанес удар ножом в сердце напавшему на него Кузнецову, когда тот убегал и жизни активиста уже ничего не угрожало, - СБУ. ИНФОГРАФИКА

"Такие решения и действия по стороны правоохранительных органов, а тем более их руководителей, неэффективное расследование и политическое давление на следствие влекут за собой нарушение Конвенции о защите прав и основных свобод. Многолетний правозащитный опыт свидетельствует о том, что рано или поздно причастность к таким нарушениям отдельных лиц становится явной, а оценку им дают международные судебные инстанции", - отмечают в УХСПЧ.

Напомним, поздно вечером 24 мая 2018 года произошел конфликт с участием бывшего руководителя одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко и двух мужчин. Стерненко заявил: на него напали, когда он возвращался домой с девушкой. Активист утверждает, что он отбивался и смертельно ранил соперника ножом в живот. Ножевые ранения были у самого Стерненко и у его другого оппонента, которого позже задержала полиция. Позже полиция отпустила второго участника нападения на активиста Стерненко в Одессе, который проходит как свидетель.

Это покушение было уже третьим по счету: 7 февраля 2018 года Стерненко заявлял, что на него уже совершали нападение. Утром 1 мая того же года в Стерненко стреляли. Оба нападавших были задержаны. Полиция открыла дело по статье "умышленное убийство".

В октябре уголовные дела по нападениям на экс-главу одесского "Правого сектора" Сергея Стерненко переданы в Главное следственное управление Службы безопасности Украины.

11 июня 2020 г. Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Кроме того, ему вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.