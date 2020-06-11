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обстрел (25795) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

В результате обстрелов на Донбассе пострадали трое военных, - ООС

В результате обстрелов на Донбассе пострадали трое военных, - ООС

В районе проведения операции Объединенных сил наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения и еще один боевое травмирование.

Об этом сообщает штаб ООС, передает Цензор.НЕТ.

Наемники РФ во время обстрелов применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Гнутово, неподалеку Марьинки, Павлополя, рядом с населенным пунктом Новотроицкое.

У населенного пункта Чермалык работал снайпер.

Также обстрелы велись у Орехова и Хутора Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое травмирование",- говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток враг восемь раз обстрелял позиции ВСУ на Донбассе, ранены двое украинских воинов, - Минобороны

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Топ комментарии
+7
Одужання хлопцям.......
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11.06.2020 18:09
+7
С момента ************* зелупного в Украине ни одной позитивной новости.Только испанский сдыд за это чмо, неудачи ,поражения и захват полной власти мразотой.
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11.06.2020 18:15
+5
В результате обстрелов на Донбассе пострадали трое военных, - ООС - Цензор.НЕТ 7816
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11.06.2020 18:20
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Одужання хлопцям.......
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11.06.2020 18:09 Ответить
С момента ************* зелупного в Украине ни одной позитивной новости.Только испанский сдыд за это чмо, неудачи ,поражения и захват полной власти мразотой.
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11.06.2020 18:15 Ответить
Ага, прям при Мародере одни радостные новости были
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11.06.2020 18:53 Ответить
А прям ты какойто за поребрика. Спорить с тобой на эту тему нехочу, идеала там небыло, но и сравнивать с уличным клованомвованом вообще неуместно. Факты вещь упрямая , всё что происходило и происходит при зелупе -вредительство, подлость , глупость, воровство-- одним словом мегакорупция и самое страшное сдача интересов Украины врагу и преследование патриотов.
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11.06.2020 19:09 Ответить
В результате обстрелов на Донбассе пострадали трое военных, - ООС - Цензор.НЕТ 7816
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11.06.2020 18:20 Ответить
В білій рубашоночці на фронт.В результате обстрелов на Донбассе пострадали трое военных, - ООС - Цензор.НЕТ 5665
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11.06.2020 18:25 Ответить
Там до фронта, как на его лисапете до Марса.
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11.06.2020 18:33 Ответить
В результате обстрелов на Донбассе пострадали трое военных, - ООС - Цензор.НЕТ 8033

нада перестать стрелять...
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11.06.2020 18:35 Ответить
Пострадали? Страдают от алкоголизма, а на войне получают ранения
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11.06.2020 18:52 Ответить
Пострадали или ранены в бою?
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11.06.2020 20:29 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть москалям!!
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11.06.2020 20:44 Ответить
Просто надо больше убивать русских ублюдков и тогда потери ВСУ сократятся.
Воин, убей очередного русского фашиста, как убили этих русских сволочей
Внаслідок обстрілу на Донбасі постраждало троє військових, - ООС - Цензор.НЕТ 2444

Внаслідок обстрілу на Донбасі постраждало троє військових, - ООС - Цензор.НЕТ 9575
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11.06.2020 20:51 Ответить
 
 