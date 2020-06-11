В результате обстрелов на Донбассе пострадали трое военных, - ООС

В районе проведения операции Объединенных сил наемники РФ восемь раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое военнослужащих получили ранения и еще один боевое травмирование.

Об этом сообщает штаб ООС, передает Цензор.НЕТ.

Наемники РФ во время обстрелов применили запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, БПЛА, крупнокалиберные пулеметы, снайперская и стрелковое оружие.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи Гнутово, неподалеку Марьинки, Павлополя, рядом с населенным пунктом Новотроицкое.

У населенного пункта Чермалык работал снайпер.

Также обстрелы велись у Орехова и Хутора Вольный, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

"Вследствие вражеских обстрелов два военнослужащих Объединенных сил получили ранения и еще один боевое травмирование",- говорится в сообщении.

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