Внаслідок обстрілу на Донбасі постраждало троє військових, - ООС
У районі проведення операції Об'єднаних сил найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців зазнали поранень і ще один бойове травмування.
Про це повідомляє штаб ООС, передає Цензор.НЕТ.
Найманці РФ під час обстрілів застосували заборонені до розміщення на лінії розмежування міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.
Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворожі обстріли було зафіксовано поблизу Гнутового, неподалік Мар'їнки, Павлополя, поруч із населеним пунктом Новотроїцьке.
Біля населеного пункту Чермалик працював снайпер.
Також обстріли велися поблизу Оріхового і Хутору Вільний, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень і ще один бойове травмування", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
нада перестать стрелять...
Воин, убей очередного русского фашиста, как убили этих русских сволочей