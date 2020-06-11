Внаслідок обстрілу на Донбасі постраждало троє військових, - ООС

У районі проведення операції Об'єднаних сил найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців зазнали поранень і ще один бойове травмування.

Про це повідомляє штаб ООС, передає Цензор.НЕТ.

Найманці РФ під час обстрілів застосували заборонені до розміщення на лінії розмежування міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворожі обстріли було зафіксовано поблизу Гнутового, неподалік Мар'їнки, Павлополя, поруч із населеним пунктом Новотроїцьке.

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Біля населеного пункту Чермалик працював снайпер.

Також обстріли велися поблизу Оріхового і Хутору Вільний, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень і ще один бойове травмування", - сказано в повідомленні.

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