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обстріл (27110) Донбас (22348) операція Об’єднаних сил (6725)

Внаслідок обстрілу на Донбасі постраждало троє військових, - ООС

Внаслідок обстрілу на Донбасі постраждало троє військових, - ООС

У районі проведення операції Об'єднаних сил найманці РФ вісім разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців зазнали поранень і ще один бойове травмування.

Про це повідомляє штаб ООС, передає Цензор.НЕТ.

Найманці РФ під час обстрілів застосували заборонені до розміщення на лінії розмежування міномети калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатомети різних систем, БПЛА, великокаліберні кулемети, снайперську і стрілецьку зброю.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворожі обстріли було зафіксовано поблизу Гнутового, неподалік Мар'їнки, Павлополя, поруч із населеним пунктом Новотроїцьке.

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Біля населеного пункту Чермалик працював снайпер.

Також обстріли велися поблизу Оріхового і Хутору Вільний, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об'єднаних сил зазнали поранень і ще один бойове травмування", - сказано в повідомленні.

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Топ коментарі
+7
Одужання хлопцям.......
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11.06.2020 18:09
+7
С момента ************* зелупного в Украине ни одной позитивной новости.Только испанский сдыд за это чмо, неудачи ,поражения и захват полной власти мразотой.
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11.06.2020 18:15
+5
В результате обстрелов на Донбассе пострадали трое военных, - ООС - Цензор.НЕТ 7816
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11.06.2020 18:20
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Одужання хлопцям.......
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11.06.2020 18:09 Відповісти
С момента ************* зелупного в Украине ни одной позитивной новости.Только испанский сдыд за это чмо, неудачи ,поражения и захват полной власти мразотой.
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11.06.2020 18:15 Відповісти
Ага, прям при Мародере одни радостные новости были
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11.06.2020 18:53 Відповісти
А прям ты какойто за поребрика. Спорить с тобой на эту тему нехочу, идеала там небыло, но и сравнивать с уличным клованомвованом вообще неуместно. Факты вещь упрямая , всё что происходило и происходит при зелупе -вредительство, подлость , глупость, воровство-- одним словом мегакорупция и самое страшное сдача интересов Украины врагу и преследование патриотов.
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11.06.2020 19:09 Відповісти
В результате обстрелов на Донбассе пострадали трое военных, - ООС - Цензор.НЕТ 7816
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11.06.2020 18:20 Відповісти
В білій рубашоночці на фронт.В результате обстрелов на Донбассе пострадали трое военных, - ООС - Цензор.НЕТ 5665
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11.06.2020 18:25 Відповісти
Там до фронта, как на его лисапете до Марса.
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11.06.2020 18:33 Відповісти
В результате обстрелов на Донбассе пострадали трое военных, - ООС - Цензор.НЕТ 8033

нада перестать стрелять...
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11.06.2020 18:35 Відповісти
Пострадали? Страдают от алкоголизма, а на войне получают ранения
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11.06.2020 18:52 Відповісти
Пострадали или ранены в бою?
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11.06.2020 20:29 Відповісти
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть москалям!!
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11.06.2020 20:44 Відповісти
Просто надо больше убивать русских ублюдков и тогда потери ВСУ сократятся.
Воин, убей очередного русского фашиста, как убили этих русских сволочей
Внаслідок обстрілу на Донбасі постраждало троє військових, - ООС - Цензор.НЕТ 2444

Внаслідок обстрілу на Донбасі постраждало троє військових, - ООС - Цензор.НЕТ 9575
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11.06.2020 20:51 Відповісти
 
 