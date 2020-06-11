Зеленский назначил контр-адмирала Неижпапу командующим ВМС Украины вместо Воронченко. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ глава государства подписал 11 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе (АР Крым). В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015 г..

В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-Морскими силами по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил ВСУ.

С апреля 2020 г. Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-Морскими силами ВСУ. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

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Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады. Неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.

Другим указом Зеленский уволил Игоря Воронченко с должности Командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины.