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Зеленский назначил контр-адмирала Неижпапу командующим ВМС Украины вместо Воронченко. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины.

Соответствующий указ глава государства подписал 11 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский назначил контр-адмирала Неижпапу командующим ВМС Украины вместо Воронченко 01

Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе (АР Крым). В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015 г..

В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-Морскими силами по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил ВСУ.

С апреля 2020 г. Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-Морскими силами ВСУ. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ВМС Украины впервые в истории появилась женщина-водолаз. ФОТО

Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады. Неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.

Другим указом Зеленский уволил Игоря Воронченко с должности Командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины.

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Топ комментарии
+57
Убираются все кто реально противостоял *****. Не превышение полномочий? НЕ?
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11.06.2020 19:43
+43
Это тот Воронченко у которого есть яйца и которого уважали моряки. А поскольку Бубочка как мы знаем физиологически отличается то и назначает себе подобных.
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11.06.2020 19:56
+23
Зеленский назначил контр-адмирала Неижпапу командующим ВМС Украины вместо Воронченко - Цензор.НЕТ 1057
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11.06.2020 19:48
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Страница 2 из 2
Поставили людину, яка була викрита контррозвідкою на контактах з ФСБ (там і відео є з СБУ)

https://ukrreporter.com.ua/politic/**********-kontrrozvidka-vykryla-shpygunsku-operatsiyu-fsb-video.html
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11.06.2020 20:53 Ответить
Заслуг перед Кацапією в неїжпапи достатньо щоб зайняти посаду щоб бубочка призначив його командуючим ВМСУ . Ситуація з призначеннями служак з ФСБ на посади в ЗСУ та ВМСУ жахливіша ніж при януковичу . Це завдяки голосуванню 73% ідіотів .
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11.06.2020 22:16 Ответить
И что?!93% мариманов(в Одессе) голосовали за Зе!Что удивляет,так это откуда у потомственного еврея такая чудная фамилия Неижпапа?! Ведь у него папа Шлеман,а мама Лисовская!!!
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12.06.2020 08:48 Ответить
маскується падло
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16.06.2020 12:49 Ответить
як пише http://%D0%92%20%D0%A1%D0%91%D0%A3%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D1%96%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%20%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%92%D0%9C%D0%A1%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C%20%D1%83%202015%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%86%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%9D%D0%B5%D1%96%D0%B6%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0.%20%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6%20%D0%B7%202012%20%D0%BF%D0%BE%202015%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%2C%20%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E%2C%20%D0%9D%D0%B5%D1%96%D0%B6%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%B2%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8E%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%20%D1%96%D0%BC.%20%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%8F%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%94%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2C%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%A1%D0%91%D0%A3./ "Українська правда" , в СБУ не називають імені високопосадовця, який спілкувався із представниками ворожої спецслужби ФСБ , але з трьох заступників командувача ВМС України, у 2015 році на цю посаду був призначений уродженець міста Севастополь контр-адмірал Олексій Неіжпапа. зеленский ставит одних шпионов и ставлеников РФ.
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12.06.2020 02:20 Ответить
Зеленський вже проводить політику капітуляції перед російськими окупантами, тому нічого доброго в цьому призначенні я не бачу.
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11.06.2020 20:56 Ответить
-
I як гірко що нічому не навчили наш довірливий український народ який, так наївно вибрав до влади народних депутатів навіть лютих ворогів України продажних кремлівських Слуг і холуїв та бандитів екс-ригоАналів співучасників втікача в паРашу Юду -ЗЕКА..
Не навчили нас золотi слова, видатного лідера української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
Українцям просто треба обов'язково добре розібратися з цією продажною промосковською заразою проклятих кремлівських Слуг -холуїв. цих продажних виродків яничар, ЗЕбілів - капітулянтів. І треба всім українських патріотам і всім не байдужим до долі Батьківщини громадянам всіма своїми силами не допустити -знищення ВСУ і капітуляцію України продажним .. .резидентом Юдою - ЗЕ.. і до останнього відстоювати територіальну цілісність ( Крим і Донбас), суверенітет і розквіт Української держави.
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11.06.2020 21:02 Ответить
Сопля Шмыгаль Неижпапу он издевается и тролит госсударство ..Завтра Непыйпыво будет какимто замом в главке
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11.06.2020 21:06 Ответить
Бузина , тоже украинец из казаков был . То все для лохов ,козацкая или не козацкая фамилия . За 4 сольда все продают неньку Украину .
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11.06.2020 21:07 Ответить
Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Подводная лодка в степях Украины погибла в воздушном бою...
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11.06.2020 21:19 Ответить
липове УБД?
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16.06.2020 12:50 Ответить
Похоже что он выбрал Нэешпапу из за того чтобы он не ел Беню.
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11.06.2020 21:28 Ответить
никакого уважения к *********** - присели бы хоть или там в лежачем состоянии фотки,
ну нельзя же так с маленьким - буба оно....
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11.06.2020 21:44 Ответить
ну і прізвища де вони таких виколупують...?
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11.06.2020 21:48 Ответить
Ну наверное ума не хватило взять фамилию по красивше!!! Типа "Богдан,розумков,медведчук..."Или хотя бы типа "Черноморский,приливов,бухтин..."!!!!
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12.06.2020 08:57 Ответить
Интересно, Зеля рядовой или ефрейтор, что как хочет так и командует адмиралами, как и в мордоре, тоже оленевод командует.
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11.06.2020 21:54 Ответить
Леша Неижпапа - лошара тупая.
Видали мы его не раз в пылу штабной тупости....
Которую, он и продвигал.
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11.06.2020 22:19 Ответить
Березовский тоже быстро по служебной лестнице продвигался...
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11.06.2020 22:38 Ответить
Багата Україна на прізвища... Незабаром ще якогось в тепле крісло посадять, і прізвище в нього буде Сбросьмамуспоезда ! Одне питання мене давно турбує -- чому мене вже це все не дивує ?..
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11.06.2020 22:41 Ответить
Воронченко заважав здавати Україну путєну???
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11.06.2020 22:48 Ответить
Неїжпапа - майже як Пашолвжопу.
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11.06.2020 22:48 Ответить
"Двічі достроково отримував військові звання"....
Позачергво званння присвоюється лише ОДИН раз...
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11.06.2020 23:16 Ответить
одна з ознак агентури - швидке просування службовими сходами
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16.06.2020 12:51 Ответить
Адміралтейство у Києві коли будувать почнуть?
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11.06.2020 23:29 Ответить
Уявляю, як йому було в школі з таким прізвищем.
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11.06.2020 23:56 Ответить
"Казацкие сечевые фамилии обычно состоят из двух частей - глагол в повелительном наклонении + существительное:
Вовкодав, Тягнибок, Пидипрыгора, Пэрэбийнис, Копайгора, Нетудыхата, Нагнибида, Непыйпыво, Нездийминога, Нейижпапа, Сорокопуд, Обижисвит, Затайдух. Эти ассоциативные фамилии имеют яркую эмоциональную окраску, настраивают на определённый лад, пробуждая в воображении множество образов. Авторство этих фамилий принадлежало запорожским казакам. По правилам Сечи, вновь прибывшие должны были оставить свои фамилии за внешними стенами и войти в казацкий мир с тем именем, которое бы удачнее всего их характеризовало. Принимая во внимание такую предметность казацкой жизни, не следует удивляться тому, что сегодня одни из самых цветистых имён собственных принадлежат потомкам настоящих запорожских казаков". В. Сорокопуд «Есть на Руси такие фамилии…».
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12.06.2020 01:17 Ответить
ставленник Ермака и кремля - Министр обороны Украины - Андрей Таран
запланировано сокращение численности Сухопутных войск более чем на десять тысяч человек, Воздушных Сил, Морской пехоты и ДШВ - по несколько тысяч человек. Всего около сорока тысяч должностей.


У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти

Міністр оборони підтвердив інформацію про скорочення ЗС України на декілька десятків тисяч осіб, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150764479850455&id=104587954468108 повідомив генерал-лейтенант Забродський, екскомандувач Десантно-штурмових військ, народний депутат дев'ятого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html
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12.06.2020 01:19 Ответить
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