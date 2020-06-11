Зеленский назначил контр-адмирала Неижпапу командующим ВМС Украины вместо Воронченко. ФОТО
Президент Украины Владимир Зеленский назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-Морскими силами Вооруженных сил Украины.
Соответствующий указ глава государства подписал 11 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Алексей Неижпапа родился в 1975 году в Севастополе (АР Крым). В 1997 году окончил Севастопольский военно-морской институт, в 2008 году - Севастопольский военно-морской институт (оперативно-тактический уровень) и Национальный университет обороны Украины в 2015 г..
В 2015-2019 годах был заместителем командующего Военно-Морскими силами по боевой подготовке - начальником управления боевой подготовки Командования Военно-Морских сил ВСУ.
С апреля 2020 г. Неижпапа занимал должность заместителя командующего Военно-Морскими силами ВСУ. Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.
Офицерскую службу от лейтенанта до капитана первого ранга включительно он прошел на кораблях ВМС ВСУ (на должностях от командира батареи фрегата до командира бригады надводных кораблей). Дважды досрочно получал воинские звания в должностях командира корабля и командира бригады. Неоднократно осуществлял руководство украинского-американскими учениями "Си Бриз" от украинской стороны.
Другим указом Зеленский уволил Игоря Воронченко с должности Командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины.
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I як гірко що нічому не навчили наш довірливий український народ який, так наївно вибрав до влади народних депутатів навіть лютих ворогів України продажних кремлівських Слуг і холуїв та бандитів екс-ригоАналів співучасників втікача в паРашу Юду -ЗЕКА..
Не навчили нас золотi слова, видатного лідера української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
Українцям просто треба обов'язково добре розібратися з цією продажною промосковською заразою проклятих кремлівських Слуг -холуїв. цих продажних виродків яничар, ЗЕбілів - капітулянтів. І треба всім українських патріотам і всім не байдужим до долі Батьківщини громадянам всіма своїми силами не допустити -знищення ВСУ і капітуляцію України продажним .. .резидентом Юдою - ЗЕ.. і до останнього відстоювати територіальну цілісність ( Крим і Донбас), суверенітет і розквіт Української держави.
Подводная лодка в степях Украины погибла в воздушном бою...
ну нельзя же так с маленьким - буба оно....
Видали мы его не раз в пылу штабной тупости....
Которую, он и продвигал.
Позачергво званння присвоюється лише ОДИН раз...
Вовкодав, Тягнибок, Пидипрыгора, Пэрэбийнис, Копайгора, Нетудыхата, Нагнибида, Непыйпыво, Нездийминога, Нейижпапа, Сорокопуд, Обижисвит, Затайдух. Эти ассоциативные фамилии имеют яркую эмоциональную окраску, настраивают на определённый лад, пробуждая в воображении множество образов. Авторство этих фамилий принадлежало запорожским казакам. По правилам Сечи, вновь прибывшие должны были оставить свои фамилии за внешними стенами и войти в казацкий мир с тем именем, которое бы удачнее всего их характеризовало. Принимая во внимание такую предметность казацкой жизни, не следует удивляться тому, что сегодня одни из самых цветистых имён собственных принадлежат потомкам настоящих запорожских казаков". В. Сорокопуд «Есть на Руси такие фамилии…».
запланировано сокращение численности Сухопутных войск более чем на десять тысяч человек, Воздушных Сил, Морской пехоты и ДШВ - по несколько тысяч человек. Всего около сорока тысяч должностей.
У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти
Міністр оборони підтвердив інформацію про скорочення ЗС України на декілька десятків тисяч осіб, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150764479850455&id=104587954468108 повідомив генерал-лейтенант Забродський, екскомандувач Десантно-штурмових військ, народний депутат дев'ятого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html