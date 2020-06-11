УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7753 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
18 411 127
ВМС (1365) Зеленський (22456) оборона (4689) Воронченко (80) Неїжпапа Олексій (78)

Зеленський призначив командувачем ВМС України контрадмірала Неїжпапу замість Воронченка. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський призначив контрадмірала Олексія Неїжпапу командувачем Військово-Морських сил Збройних сил України.

Відповідний указ глава держави підписав 11 червня, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський призначив командувачем ВМС України контрадмірала Неїжпапу замість Воронченка 01

Олексій Неїжпапа народився в 1975 році в м. Севастополі (АР Крим). У 1997-му закінчив Севастопольський військово-морський інститут, у 2008 році – Севастопольський військово-морський інститут (оперативно-тактичний рівень) та Національний університет оборони України у 2015-му.

У 2015-2019 роках був заступником командувача Військово-Морських сил з бойової підготовки – начальником управління бойової підготовки Командування Військово-Морських сил ЗСУ.

Із квітня 2020 року Олексій Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача Військово-Морських сил Збройних сил України. Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.

Також читайте: Випробування бойових можливостей нового артилерійського бронекатера "Костопіль" відбулися в Чорному морі

Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу включно він пройшов на кораблях ВМС ЗСУ (на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів). Двічі достроково отримував військові звання на посадах командира корабля та командира бригади.

Неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.

Іншим указом Зеленський звільнив Ігоря Воронченка з посади Командувача Військово-Морських сил Збройних сил України.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+57
Убираются все кто реально противостоял *****. Не превышение полномочий? НЕ?
показати весь коментар
11.06.2020 19:43
+43
Это тот Воронченко у которого есть яйца и которого уважали моряки. А поскольку Бубочка как мы знаем физиологически отличается то и назначает себе подобных.
показати весь коментар
11.06.2020 19:56
+23
Зеленский назначил контр-адмирала Неижпапу командующим ВМС Украины вместо Воронченко - Цензор.НЕТ 1057
показати весь коментар
11.06.2020 19:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Поставили людину, яка була викрита контррозвідкою на контактах з ФСБ (там і відео є з СБУ)

https://ukrreporter.com.ua/politic/**********-kontrrozvidka-vykryla-shpygunsku-operatsiyu-fsb-video.html
показати весь коментар
11.06.2020 20:53 Відповісти
Заслуг перед Кацапією в неїжпапи достатньо щоб зайняти посаду щоб бубочка призначив його командуючим ВМСУ . Ситуація з призначеннями служак з ФСБ на посади в ЗСУ та ВМСУ жахливіша ніж при януковичу . Це завдяки голосуванню 73% ідіотів .
показати весь коментар
11.06.2020 22:16 Відповісти
И что?!93% мариманов(в Одессе) голосовали за Зе!Что удивляет,так это откуда у потомственного еврея такая чудная фамилия Неижпапа?! Ведь у него папа Шлеман,а мама Лисовская!!!
показати весь коментар
12.06.2020 08:48 Відповісти
маскується падло
показати весь коментар
16.06.2020 12:49 Відповісти
як пише http://%D0%92%20%D0%A1%D0%91%D0%A3%20%D0%BD%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96%20%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8F%2C%20%D1%8F%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8F%20%D1%96%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8%2C%20%D0%B0%D0%BB%D0%B5%20%D0%B7%20%D1%82%D1%80%D1%8C%D0%BE%D1%85%20%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0%20%D0%92%D0%9C%D0%A1%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%2C%20%D1%83%202015%20%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%86%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83%20%D0%B1%D1%83%D0%B2%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B0%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%D0%BB%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%9D%D0%B5%D1%96%D0%B6%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0.%20%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6%20%D0%B7%202012%20%D0%BF%D0%BE%202015%20%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8%2C%20%D1%82%D0%BE%D0%B1%D1%82%D0%BE%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%20%D1%87%D0%B0%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D1%97%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%94%D1%8E%2C%20%D0%9D%D0%B5%D1%96%D0%B6%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%B0%20%D0%BE%D1%87%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%B2%20%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8E%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D1%81%D0%B8%D0%BB%20%D1%96%D0%BC.%20%D0%9D%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%2C%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%8F%D0%BA%D1%83%20%D0%B7%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D1%83%D1%94%20%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B5%D0%BE%2C%20%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%A1%D0%91%D0%A3./ "Українська правда" , в СБУ не називають імені високопосадовця, який спілкувався із представниками ворожої спецслужби ФСБ , але з трьох заступників командувача ВМС України, у 2015 році на цю посаду був призначений уродженець міста Севастополь контр-адмірал Олексій Неіжпапа. зеленский ставит одних шпионов и ставлеников РФ.
показати весь коментар
12.06.2020 02:20 Відповісти
Зеленський вже проводить політику капітуляції перед російськими окупантами, тому нічого доброго в цьому призначенні я не бачу.
показати весь коментар
11.06.2020 20:56 Відповісти
-
I як гірко що нічому не навчили наш довірливий український народ який, так наївно вибрав до влади народних депутатів навіть лютих ворогів України продажних кремлівських Слуг і холуїв та бандитів екс-ригоАналів співучасників втікача в паРашу Юду -ЗЕКА..
Не навчили нас золотi слова, видатного лідера української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
Українцям просто треба обов'язково добре розібратися з цією продажною промосковською заразою проклятих кремлівських Слуг -холуїв. цих продажних виродків яничар, ЗЕбілів - капітулянтів. І треба всім українських патріотам і всім не байдужим до долі Батьківщини громадянам всіма своїми силами не допустити -знищення ВСУ і капітуляцію України продажним .. .резидентом Юдою - ЗЕ.. і до останнього відстоювати територіальну цілісність ( Крим і Донбас), суверенітет і розквіт Української держави.
показати весь коментар
11.06.2020 21:02 Відповісти
Сопля Шмыгаль Неижпапу он издевается и тролит госсударство ..Завтра Непыйпыво будет какимто замом в главке
показати весь коментар
11.06.2020 21:06 Відповісти
Бузина , тоже украинец из казаков был . То все для лохов ,козацкая или не козацкая фамилия . За 4 сольда все продают неньку Украину .
показати весь коментар
11.06.2020 21:07 Відповісти
Принимал участие в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

Подводная лодка в степях Украины погибла в воздушном бою...
показати весь коментар
11.06.2020 21:19 Відповісти
липове УБД?
показати весь коментар
16.06.2020 12:50 Відповісти
Похоже что он выбрал Нэешпапу из за того чтобы он не ел Беню.
показати весь коментар
11.06.2020 21:28 Відповісти
никакого уважения к *********** - присели бы хоть или там в лежачем состоянии фотки,
ну нельзя же так с маленьким - буба оно....
показати весь коментар
11.06.2020 21:44 Відповісти
ну і прізвища де вони таких виколупують...?
показати весь коментар
11.06.2020 21:48 Відповісти
Ну наверное ума не хватило взять фамилию по красивше!!! Типа "Богдан,розумков,медведчук..."Или хотя бы типа "Черноморский,приливов,бухтин..."!!!!
показати весь коментар
12.06.2020 08:57 Відповісти
Интересно, Зеля рядовой или ефрейтор, что как хочет так и командует адмиралами, как и в мордоре, тоже оленевод командует.
показати весь коментар
11.06.2020 21:54 Відповісти
Леша Неижпапа - лошара тупая.
Видали мы его не раз в пылу штабной тупости....
Которую, он и продвигал.
показати весь коментар
11.06.2020 22:19 Відповісти
Березовский тоже быстро по служебной лестнице продвигался...
показати весь коментар
11.06.2020 22:38 Відповісти
Багата Україна на прізвища... Незабаром ще якогось в тепле крісло посадять, і прізвище в нього буде Сбросьмамуспоезда ! Одне питання мене давно турбує -- чому мене вже це все не дивує ?..
показати весь коментар
11.06.2020 22:41 Відповісти
Воронченко заважав здавати Україну путєну???
показати весь коментар
11.06.2020 22:48 Відповісти
Неїжпапа - майже як Пашолвжопу.
показати весь коментар
11.06.2020 22:48 Відповісти
"Двічі достроково отримував військові звання"....
Позачергво званння присвоюється лише ОДИН раз...
показати весь коментар
11.06.2020 23:16 Відповісти
одна з ознак агентури - швидке просування службовими сходами
показати весь коментар
16.06.2020 12:51 Відповісти
Адміралтейство у Києві коли будувать почнуть?
показати весь коментар
11.06.2020 23:29 Відповісти
Уявляю, як йому було в школі з таким прізвищем.
показати весь коментар
11.06.2020 23:56 Відповісти
"Казацкие сечевые фамилии обычно состоят из двух частей - глагол в повелительном наклонении + существительное:
Вовкодав, Тягнибок, Пидипрыгора, Пэрэбийнис, Копайгора, Нетудыхата, Нагнибида, Непыйпыво, Нездийминога, Нейижпапа, Сорокопуд, Обижисвит, Затайдух. Эти ассоциативные фамилии имеют яркую эмоциональную окраску, настраивают на определённый лад, пробуждая в воображении множество образов. Авторство этих фамилий принадлежало запорожским казакам. По правилам Сечи, вновь прибывшие должны были оставить свои фамилии за внешними стенами и войти в казацкий мир с тем именем, которое бы удачнее всего их характеризовало. Принимая во внимание такую предметность казацкой жизни, не следует удивляться тому, что сегодня одни из самых цветистых имён собственных принадлежат потомкам настоящих запорожских казаков". В. Сорокопуд «Есть на Руси такие фамилии…».
показати весь коментар
12.06.2020 01:17 Відповісти
ставленник Ермака и кремля - Министр обороны Украины - Андрей Таран
запланировано сокращение численности Сухопутных войск более чем на десять тысяч человек, Воздушных Сил, Морской пехоты и ДШВ - по несколько тысяч человек. Всего около сорока тысяч должностей.


У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти

Міністр оборони підтвердив інформацію про скорочення ЗС України на декілька десятків тисяч осіб, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150764479850455&id=104587954468108 повідомив генерал-лейтенант Забродський, екскомандувач Десантно-штурмових військ, народний депутат дев'ятого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html
показати весь коментар
12.06.2020 01:19 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 