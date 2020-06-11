Зеленський призначив командувачем ВМС України контрадмірала Неїжпапу замість Воронченка. ФОТО
Президент України Володимир Зеленський призначив контрадмірала Олексія Неїжпапу командувачем Військово-Морських сил Збройних сил України.
Відповідний указ глава держави підписав 11 червня, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу президента.
Олексій Неїжпапа народився в 1975 році в м. Севастополі (АР Крим). У 1997-му закінчив Севастопольський військово-морський інститут, у 2008 році – Севастопольський військово-морський інститут (оперативно-тактичний рівень) та Національний університет оборони України у 2015-му.
У 2015-2019 роках був заступником командувача Військово-Морських сил з бойової підготовки – начальником управління бойової підготовки Командування Військово-Морських сил ЗСУ.
Із квітня 2020 року Олексій Неїжпапа обіймав посаду заступника командувача Військово-Морських сил Збройних сил України. Брав участь в антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей.
Офіцерську службу від лейтенанта до капітана першого рангу включно він пройшов на кораблях ВМС ЗСУ (на посадах від командира батареї фрегата до командира бригади надводних кораблів). Двічі достроково отримував військові звання на посадах командира корабля та командира бригади.
Неодноразово здійснював керівництво українсько-американськими навчаннями "Сі Бриз" від української сторони.
Іншим указом Зеленський звільнив Ігоря Воронченка з посади Командувача Військово-Морських сил Збройних сил України.
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I як гірко що нічому не навчили наш довірливий український народ який, так наївно вибрав до влади народних депутатів навіть лютих ворогів України продажних кремлівських Слуг і холуїв та бандитів екс-ригоАналів співучасників втікача в паРашу Юду -ЗЕКА..
Не навчили нас золотi слова, видатного лідера української нації, її великого Героя, патріота УНР Симона Петлюри:
"Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди"!
"Любіть Україну, або ідіть геть! "Держава понад партії, нація понад класи"!
Українцям просто треба обов'язково добре розібратися з цією продажною промосковською заразою проклятих кремлівських Слуг -холуїв. цих продажних виродків яничар, ЗЕбілів - капітулянтів. І треба всім українських патріотам і всім не байдужим до долі Батьківщини громадянам всіма своїми силами не допустити -знищення ВСУ і капітуляцію України продажним .. .резидентом Юдою - ЗЕ.. і до останнього відстоювати територіальну цілісність ( Крим і Донбас), суверенітет і розквіт Української держави.
Подводная лодка в степях Украины погибла в воздушном бою...
ну нельзя же так с маленьким - буба оно....
Видали мы его не раз в пылу штабной тупости....
Которую, он и продвигал.
Позачергво званння присвоюється лише ОДИН раз...
Вовкодав, Тягнибок, Пидипрыгора, Пэрэбийнис, Копайгора, Нетудыхата, Нагнибида, Непыйпыво, Нездийминога, Нейижпапа, Сорокопуд, Обижисвит, Затайдух. Эти ассоциативные фамилии имеют яркую эмоциональную окраску, настраивают на определённый лад, пробуждая в воображении множество образов. Авторство этих фамилий принадлежало запорожским казакам. По правилам Сечи, вновь прибывшие должны были оставить свои фамилии за внешними стенами и войти в казацкий мир с тем именем, которое бы удачнее всего их характеризовало. Принимая во внимание такую предметность казацкой жизни, не следует удивляться тому, что сегодня одни из самых цветистых имён собственных принадлежат потомкам настоящих запорожских казаков". В. Сорокопуд «Есть на Руси такие фамилии…».
запланировано сокращение численности Сухопутных войск более чем на десять тысяч человек, Воздушных Сил, Морской пехоты и ДШВ - по несколько тысяч человек. Всего около сорока тысяч должностей.
У ЗСУ скорочують декілька авіаескадрилій, розвідку, танки та артилерію ДШВ і морської піхоти
Міністр оборони підтвердив інформацію про скорочення ЗС України на декілька десятків тисяч осіб, https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=150764479850455&id=104587954468108 повідомив генерал-лейтенант Забродський, екскомандувач Десантно-штурмових військ, народний депутат дев'ятого скликання, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
https://www.ukrmilitary.com/2020/06/skorochennya.html