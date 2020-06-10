Випробування бойових можливостей нового артилерійського бронекатера "Костопіль" відбулися в Чорному морі

В акваторії Чорного моря тривають державні випробування малого броньованого артилерійського катера "Костопіль".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Особливостями цього етапу державних випробувань стала перевірка бойових спроможностей катера, а саме застосування кормових і носових бойових модулів під час нанесення прицільних вогневих ударів по берегових цілях. Дальність стрільби до мішеней становила до 2 кілометрів.

Крім проведення стрільб у морі, військові моряки разом із заводчанами перевірили морехідні якості катера, швидкість, маневрені характеристики на ходу та під час розворотів, можливості енергетичної установки й апаратури навігації. Протестували роботу системи захисту від наведення зброї противника. Ця система діє в автоматичному режимі й дає змогу захистити екіпаж і корпус катера з допомогою "теплових пасток", які відстрілюються в разі опромінення об’єкта системами наведення зброї противника. Також моряки перевірили можливості системи автоматичної постановки димових і теплових завіс.

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"Костопіль", як і інші МБАКи, має низьку візуальну оптико-електронну, радіолокаційну та теплову помітність для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника.

Нагадаємо, що головне призначення МБАКів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України – патрулювання в ближній морській зоні, охорона та оборона портів і морських або річкових комунікацій у межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях з протидії ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.

Після проведення всіх етапів державних випробувань МБАК "Костопіль" увійде до сил постійної бойової готовності національного військового флоту.

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