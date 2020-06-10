Випробування бойових можливостей нового артилерійського бронекатера "Костопіль" відбулися в Чорному морі
В акваторії Чорного моря тривають державні випробування малого броньованого артилерійського катера "Костопіль".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.
Особливостями цього етапу державних випробувань стала перевірка бойових спроможностей катера, а саме застосування кормових і носових бойових модулів під час нанесення прицільних вогневих ударів по берегових цілях. Дальність стрільби до мішеней становила до 2 кілометрів.
Крім проведення стрільб у морі, військові моряки разом із заводчанами перевірили морехідні якості катера, швидкість, маневрені характеристики на ходу та під час розворотів, можливості енергетичної установки й апаратури навігації. Протестували роботу системи захисту від наведення зброї противника. Ця система діє в автоматичному режимі й дає змогу захистити екіпаж і корпус катера з допомогою "теплових пасток", які відстрілюються в разі опромінення об’єкта системами наведення зброї противника. Також моряки перевірили можливості системи автоматичної постановки димових і теплових завіс.
"Костопіль", як і інші МБАКи, має низьку візуальну оптико-електронну, радіолокаційну та теплову помітність для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника.
Нагадаємо, що головне призначення МБАКів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України – патрулювання в ближній морській зоні, охорона та оборона портів і морських або річкових комунікацій у межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях з протидії ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.
Після проведення всіх етапів державних випробувань МБАК "Костопіль" увійде до сил постійної бойової готовності національного військового флоту.
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а топить ваши корыта будет КР "Нептун"..
кстати, 17-18 июня на полигоне Алибей, пройдут ракетные стрельбы (напоминаю ,что прошлын ракетные стрельбы прошли 25-30 мая 2020г)..
🤔
Росіяни добре роблять мультіки, але ця їхня зброя приносить клопіт тільки росіянам
та эти дизельные раскладушки устарели ещё 50 лет назад
зачем ?
такого же класса
Гонять контрабандистов и диверсантов в прибрежной зоне - на большее не потянут. Тоже нужно.
Подводные лодки "Новороссийск" и "Колпино" - представители модернизированного проекта 636.3 "Варшавянка", носители крылатых ракет "Калибр".
В общем - серьезному флоту в Черном море делать нечего с 2МВ.
В Персидском заливе, например, нужен флот?
Или теперь кораблям в центрах океанов тусоваться?
не уйдет браконьер ...
Дальность стрельбы до мишеней составляла до 2 километров.Источник: https://censor.net/n3201226
чавстично ты против чавстной собственности ?
Цікаво, що прадід Кличків Юда Аронович Етінзон (1884 р. нар.) теж володів лісопилкою в селі Жаботин, що на околиці Холодного Яру.