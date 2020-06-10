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Новини Агресія Росії проти України
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Випробування бойових можливостей нового артилерійського бронекатера "Костопіль" відбулися в Чорному морі

Випробування бойових можливостей нового артилерійського бронекатера

В акваторії Чорного моря тривають державні випробування малого броньованого артилерійського катера "Костопіль".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

Особливостями цього етапу державних випробувань стала перевірка бойових спроможностей катера, а саме застосування кормових і носових бойових модулів під час нанесення прицільних вогневих ударів по берегових цілях. Дальність стрільби до мішеней становила до 2 кілометрів.

Крім проведення стрільб у морі, військові моряки разом із заводчанами перевірили морехідні якості катера, швидкість, маневрені характеристики на ходу та під час розворотів, можливості енергетичної установки й апаратури навігації. Протестували роботу системи захисту від наведення зброї противника. Ця система діє в автоматичному режимі й дає змогу захистити екіпаж і корпус катера з допомогою "теплових пасток", які відстрілюються в разі опромінення об’єкта системами наведення зброї противника. Також моряки перевірили можливості системи автоматичної постановки димових і теплових завіс.

Читайте також: Пошуково-рятувальне судно ВМС України "Олександр Охрименко" забезпечувало з моря випробування ракетного комплексу "Нептун". ФОТОрепортаж

"Костопіль", як і інші МБАКи, має низьку візуальну оптико-електронну, радіолокаційну та теплову помітність для радіолокаційних та інфрачервоних засобів противника.

Нагадаємо, що головне призначення МБАКів у загальній системі бойового застосування ВМС ЗС України – патрулювання в ближній морській зоні, охорона та оборона портів і морських або річкових комунікацій у межах територіальних морських вод, посилення охорони державного кордону, участь у різнопланових морських операціях в акваторії Чорноморсько-Азовського басейну, зокрема в операціях з протидії ймовірним висадкам десантних засобів противника на узбережжя тощо.

Після проведення всіх етапів державних випробувань МБАК "Костопіль" увійде до сил постійної бойової готовності національного військового флоту.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ракетний комплекс Р-360 "Нептун" пройшов черговий етап державних випробувань, - Міноборони. ВIДЕО

Автор: 

ВМС (1382) випробування (402) корабель (1612) оборона (4779)


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Топ коментарі
+16
ну, ваш дымящий авианосец Кузя зализывает дырку в борту от упавшего на палубу крана и сгоревшей проводки..
а топить ваши корыта будет КР "Нептун"..
кстати, 17-18 июня на полигоне Алибей, пройдут ракетные стрельбы (напоминаю ,что прошлын ракетные стрельбы прошли 25-30 мая 2020г)..
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10.06.2020 19:19
+8
Сколько вашей палубной авияции уничтожил Кузя?
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10.06.2020 19:22
+6
сегодня на сайте ты "дежурным дурачком" работаешь?
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10.06.2020 19:24
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" я могу авианосец утопить.... если повезёт!"
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10.06.2020 19:14 Відповісти
ну, ваш дымящий авианосец Кузя зализывает дырку в борту от упавшего на палубу крана и сгоревшей проводки..
а топить ваши корыта будет КР "Нептун"..
кстати, 17-18 июня на полигоне Алибей, пройдут ракетные стрельбы (напоминаю ,что прошлын ракетные стрельбы прошли 25-30 мая 2020г)..
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10.06.2020 19:19 Відповісти
Сколько вашей палубной авияции уничтожил Кузя?
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10.06.2020 19:22 Відповісти
сегодня на сайте ты "дежурным дурачком" работаешь?
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10.06.2020 19:24 Відповісти
на любителя.
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10.06.2020 19:27 Відповісти
я не возражаю против твоей копрофилии
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10.06.2020 19:37 Відповісти
Памперс надень, хома, а то сам втопышся!)))
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10.06.2020 19:25 Відповісти
можно сдаваться
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10.06.2020 19:17 Відповісти
Кузня на Рибальськом??
🤔
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10.06.2020 19:19 Відповісти
Українці можуть створювати зброю, але не вміють робити їй рекламу.
Росіяни добре роблять мультіки, але ця їхня зброя приносить клопіт тільки росіянам
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10.06.2020 19:20 Відповісти
3 новых фрегата и 5 новых подлодок, которые они пригнали в Чёрное море - нарисованные?
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10.06.2020 19:22 Відповісти
и 5 новых подлодок...

та эти дизельные раскладушки устарели ещё 50 лет назад
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10.06.2020 19:29 Відповісти
А наши пушечные катера - это будущее мирового флота.
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10.06.2020 19:30 Відповісти
ты за "новые" подлодки отбрешись сначала
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10.06.2020 19:38 Відповісти
Новые, значит произведённые недавно. А их возможности - это другой разговор.
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10.06.2020 19:39 Відповісти
ну ты ж их зачем-то в пику украинским катерам привёл ?

зачем ?
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10.06.2020 19:43 Відповісти
А что мне приводить впику катерам? Танки?
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10.06.2020 19:46 Відповісти
катера

такого же класса
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10.06.2020 19:58 Відповісти
Вам нужно, Вы и сравнивайте. Я отвечал на конкретный пост и считаю приведённый пример корректным.
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10.06.2020 20:02 Відповісти
А наши пушечные катера - это будущее мирового флота.
Гонять контрабандистов и диверсантов в прибрежной зоне - на большее не потянут. Тоже нужно.
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10.06.2020 20:26 Відповісти
та эти дизельные раскладушки устарели ещё 50 лет назад

Подводные лодки "Новороссийск" и "Колпино" - представители модернизированного проекта 636.3 "Варшавянка", носители крылатых ракет "Калибр".
В общем - серьезному флоту в Черном море делать нечего с 2МВ.
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10.06.2020 20:29 Відповісти
А в каком море флоту есть что делать?
В Персидском заливе, например, нужен флот?
Или теперь кораблям в центрах океанов тусоваться?
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10.06.2020 20:36 Відповісти
Глєбка, якщо ти не в курсі - від будівництва фрегатів після другої світової війни відмовилися ВСІ нормальні країни Лише Союз продовжував клепати, тому що будувати авіаносці так і не спромігся Вчи історію, неук
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10.06.2020 19:55 Відповісти
Фрегат это наиболее распространённый в современных флотах боевой корабль 1-2 рангов, умник
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10.06.2020 20:01 Відповісти
Удачи!
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10.06.2020 19:22 Відповісти
и не боятся стрелять в ответ...
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10.06.2020 19:26 Відповісти
А как насчет борьбы с браконьерами - эффективные кораблики? Может, скорости хода маловато? Так, снаряд догонит!
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10.06.2020 19:24 Відповісти
снаряд у них летит 2 км...., как у хорошей снайперской винтовки...
не уйдет браконьер ...

Дальность стрельбы до мишеней составляла до 2 километров.Источник: https://censor.net/n3201226
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10.06.2020 19:28 Відповісти
Это корабли прибрежных районов и для охраны портов. Писали если Россия будет делать коридор в Крым или захват канала для воды то им удобнее всего захватывать Судак. А там глубины знаете какие? Километр от берега воды по грудь. Сам отдыхал там знаю , там даже Айленды не подплывут а для гюрзы кентавра как раз. Вот противодействие десанту и скинуть быстро мины самое оно. Плохо мало их надо десятки и в Азове тоже.
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10.06.2020 19:47 Відповісти
Скадовск опечатка вышла
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10.06.2020 19:51 Відповісти
Та для Азовского моря крейсера точно не нужны, а что катеров маловато - это точно!
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10.06.2020 21:44 Відповісти
Незнаю писали вроде могут в мариуполе эти катера строить . Было бы лучше чтобы их потом не перегонять и обслуживание на месте а в Киеве для чёрного моря строить.
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10.06.2020 22:08 Відповісти
В сентябре 2018 года 2 катерка доставлены по суше на 18-осных трейлерах и спущены на воду в Бердянском морпорту. Все прошло о"кей!
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11.06.2020 05:56 Відповісти
Ты не перепутал, артилирийский все таки катер, а не минный заградитель
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10.06.2020 20:53 Відповісти
На нем легко 4-6 мин может поместиться.
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10.06.2020 22:06 Відповісти
Как жаль что катера с " Ленинской кузни " не поучавствовали . И завод внезапно перешел к Бойко . Жаль . хотел бы посмотреть .
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10.06.2020 19:24 Відповісти
не поучавствовали



чавстично ты против чавстной собственности ?
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10.06.2020 19:31 Відповісти
вааще-то Тигипко..
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10.06.2020 19:32 Відповісти
Гарне місто Костопіль. Ліси навколо нього місце народження УПА.
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10.06.2020 19:24 Відповісти
Чергове непотрібне корито. Зате хтось підзаробив.
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10.06.2020 19:52 Відповісти
Малая родина Эйдельштейна. Девичья фамилия - Жириновский
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10.06.2020 20:18 Відповісти
То наш человег у ихней ка манде.
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10.06.2020 20:53 Відповісти
У його діда в Костополі була лісопилка. Жирік вже намагався якось здерти "компенсацію" за неї. Але суд відмовив у цьому.
Цікаво, що прадід Кличків Юда Аронович Етінзон (1884 р. нар.) теж володів лісопилкою в селі Жаботин, що на околиці Холодного Яру.
Випробування бойових можливостей нового артилерійського бронекатера "Костопіль" відбулися в Чорному морі - Цензор.НЕТ 6307
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10.06.2020 23:33 Відповісти
Да тут бесспорно на виду вся сила и мощь этого бронекатера супер - чуда . правда его скорость и дальность обстрела не очень то велика. Но если побрататься поближе до какой нибудь большой какапской посудине к примеру Кузе ..тогда когда он крепко кочегарит - дымит то уже точно что не промажут по такой внушительной цели. А много ли тому Кузе... и надо, да он и сам без попаданий разваливается .
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11.06.2020 06:01 Відповісти
 
 