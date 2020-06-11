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Восточное партнерство (171) МИД (6810) Кулеба Дмитрий (2880)

Кулеба выступил за введение "промышленного безвиза" для членов Восточного партнерства, - МИД

Кулеба выступил за введение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе министерской видеоконференции инициативы ЕС Восточное партнерство выступил за расширение возможностей для свободной торговли и введение "промышленного безвиза", доступ к единому цифровому рынку ЕС, интеграцию энергетических рынков, совместную реализацию Европейского зеленого соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба перечислил отдельные приоритеты Украины в рамках Восточного партнерства и представил четкое видение украинской стороны по наполнению Восточного партнерства новыми инициативами, в частности, расширение возможностей для свободной торговли и введение "промышленного безвиза", доступ к единому цифровому рынку ЕС, интеграция энергетических рынков, совместная реализация Европейского зеленого соглашения", - сообщило МИД в четверг.

Отмечается, что во встрече также приняли участие Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, главы внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС, а также восточных партнеров ЕС - Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии и Молдовы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет ЕС одобрил выводы о будущем Восточного партнерства, утвердив европейские устремления парнеров, - представитель Украины Точицкий

Три ассоциированных партнера, Украина, Грузия и Молдова, совместно выступили с инициативой введения в рамках "Восточного партнерства" формата усиленных диалогов "ЕС+3".

Кроме того, Кулеба поблагодарил ЕС за финансовую и гуманитарную помощь, предоставленную Украине для борьбы с пандемией Covid-19 и ее социально-экономическими последствиями. Министр отдельно отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса, а также уязвимых слоев населения в регионах, наиболее пострадавших в результате российской агрессии.

"В этом контексте, глава МИД также предложил: расширить программы экономического восстановления ЕС на регион Восточного партнерства; рассмотреть возможность переноса цепочек поставки товаров ближе к границам ЕС, в частности, в Украину; привлечь страны "Восточного партнерства", и особенно Украину с ее мощным транзитным потенциалом, к проектам в рамках Европейско-азиатской стратегии сообщения ЕС", - подчеркнули в МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин поддержал инициативу МИД об упрощении получения украинских виз, - Кулеба

Кулеба отдельно подчеркнул важность сохранения свободы передвижения между ЕС и странами Восточного партнерства. Он отметил, что открытие внешних границ ЕС для украинских туристов, бизнесменов и перевозчиков является важным для Украины в контексте посткризисного восстановления.

Значительное внимание в ходе дискуссии было уделено теме борьбы с дезинформацией, которая значительно активизировалась во время пандемии коронавируса.

Министр, в частности, предложил учредить дискуссионную панель по борьбе с дезинформацией для выработки соответствующих решений, привлечь участников Восточного партнерства в деятельности Европейского центра по противодействию гибридным угрозам, привлечь заинтересованных партнеров к работе Агентства ЕС по вопросам сетевой и информационной безопасности и Системе быстрого оповещения ЕС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина не создает Береговский район на Закарпатье в угоду интересам Венгрии, это фейк, - Кулеба

Кулеба призвал к усилению безопасностного измерения сотрудничества в рамках Восточного партнерства и более активному привлечению ЕС к урегулированию конфликтов в регионе.

Глава МИД Украины положительно отметил решение Еврокомиссии определить экономику, связь и устойчивость приоритетами будущего Восточного партнерства и поддержку этих приоритетов Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и Комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.

Также Кулеба привлек внимание партнеров к продолжающейся российской агрессии и временной оккупации Донбасса и Крыма, а также дальнейшему удерживанию Россией украинских политзаключенных.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина получит 190 миллионов евро в рамках поддержки Евросоюзом стран Восточного партнерства, - еврокомиссар Варгеи. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+2
Шо вы, зеленая шобла кловунов. можете предложить ЕС кроме игры пуем на пианино? Жирную сраку коломойского?
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11.06.2020 21:16
+1
Ця стаття ні про що.
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11.06.2020 20:54
+1
та ну тебя - умеешь же слюну выдавить
здоров будь со всей семьей!
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11.06.2020 21:13
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Ця стаття ні про що.
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11.06.2020 20:54 Ответить
а от и не правы Вы, Али...
кулеба - ето на слуху уже, я от и думать за придурка забыл, а тут он хлопа и напомнил - кулеба мол я.....
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11.06.2020 21:01 Ответить
а нормальный такой бaтан
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11.06.2020 20:57 Ответить
Оффтоп...я ж большой фанат древнескандинавских всяческих дел, как ты знаешь. Ну, и освоил пивоварение. А к пивоварению попробовал так называемое "зимнее пиво", т.е. вымороженное пиво. Морозил 5 галлонов пива в морозильнике неделю, ежедневно вылавливая лед. Сегодня нарезал мороженой сырой говядинки, намешал соевого соуса с табаско соусом, кружечку обычного своего домашнего темного пивка налил, ну,и зимнего малую чарочку. Спиртометр говорит,шо 23 % там есть. ну, будьмо.
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11.06.2020 21:06 Ответить
та ну тебя - умеешь же слюну выдавить
здоров будь со всей семьей!
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11.06.2020 21:13 Ответить
Дякуем Пану! Кстати, фу,какая гадкая мерзость это ваше древнескандинавское зимнее пиво! Придется перегнать на горилку. Видимо,они просто это делали тупо для повышения градуса, пить это невозможно. Ладно, буду макать сырую говядинку в соус и запивать домашним темным пивком, чего и тебе желаю. Здоровья всем твоим, брат.
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11.06.2020 21:20 Ответить
Спасибо, Мах, вроде все в поряде пока - отдятлился по дереву...

де то шо та слышал, читал, видел, шо викинги грибочным каким отваром закидывалысь,
а там уже и мать не мать и мост не мост - умели короче так или иначе....
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11.06.2020 21:28 Ответить
Мухоморы. Ими и шаманы Сибири пользуются, только в других целях. Скандинавы отбирали склонных к шизофрении и накачивали их мухоморами, создавая из выживших воинов-по&уистов, так называемых берсерков. Бер-ведмед, серк - рубаха. Не путать с улфхеддин( волкоголовые), которые действительно были ,судя по всему, воинами с волчьими качествами. Части тренировок улфхеддинов применяются сегодня, к примеру, в программах морских котиков и британских ********.
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11.06.2020 21:48 Ответить
чуть не забыл, конечно будьмо!!!
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11.06.2020 21:14 Ответить
Ну, суетится хоть чуть-чуть, и то дело!
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11.06.2020 21:16 Ответить
а пан, бачу специалист и в курсе дела - уважаю.
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11.06.2020 21:22 Ответить
Шо вы, зеленая шобла кловунов. можете предложить ЕС кроме игры пуем на пианино? Жирную сраку коломойского?
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11.06.2020 21:16 Ответить
ну почему? - можно отбарабанить в 4 члена - первый в курсе у его слух тончеее....
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11.06.2020 21:31 Ответить
а дабы предупредить и не распростаранять - струменты должны быть отмасочные...
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11.06.2020 21:34 Ответить
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div

тупой мэр
@B00hBkWF4q16Div
·https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div/status/1271140262782341121 19 мин
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa не хочет расстраивать Путина, а то потом ему ещё в глаза ему смотреть..

Vonzales

@VonzalesDelGado

· 3 ч

В Гааге буквально ОТГРЕМЕЛИ первые два дня судебного процесса над российскими военными чинами, обвиненными в массовом убийстве людей, погибших в лайнере #MH17 от пуска ракеты "бук", тайком завезенного на территорию Украины из России. Где заявления Президента Украины?
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11.06.2020 21:21 Ответить
вы шо та такое непонятное требуете - нет в Украине Президента, а значит и заявы никакой не будет...
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11.06.2020 22:00 Ответить
в лучшем случае мендельсониха шо отрыгнет в плане - "все равны и стрелявшие и ими убитые" - нехай молчат лучше зеленоротые идиоты.....
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11.06.2020 22:05 Ответить
"промышленного безвиза", доступ к единому цифровому рынку ЕС (с двойным гражданством разогнался)
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12.06.2020 00:23 Ответить
 
 