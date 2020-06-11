Кулеба выступил за введение "промышленного безвиза" для членов Восточного партнерства, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе министерской видеоконференции инициативы ЕС Восточное партнерство выступил за расширение возможностей для свободной торговли и введение "промышленного безвиза", доступ к единому цифровому рынку ЕС, интеграцию энергетических рынков, совместную реализацию Европейского зеленого соглашения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Дмитрий Кулеба перечислил отдельные приоритеты Украины в рамках Восточного партнерства и представил четкое видение украинской стороны по наполнению Восточного партнерства новыми инициативами, в частности, расширение возможностей для свободной торговли и введение "промышленного безвиза", доступ к единому цифровому рынку ЕС, интеграция энергетических рынков, совместная реализация Европейского зеленого соглашения", - сообщило МИД в четверг.

Отмечается, что во встрече также приняли участие Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, главы внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС, а также восточных партнеров ЕС - Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии и Молдовы.

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Три ассоциированных партнера, Украина, Грузия и Молдова, совместно выступили с инициативой введения в рамках "Восточного партнерства" формата усиленных диалогов "ЕС+3".

Кроме того, Кулеба поблагодарил ЕС за финансовую и гуманитарную помощь, предоставленную Украине для борьбы с пандемией Covid-19 и ее социально-экономическими последствиями. Министр отдельно отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса, а также уязвимых слоев населения в регионах, наиболее пострадавших в результате российской агрессии.

"В этом контексте, глава МИД также предложил: расширить программы экономического восстановления ЕС на регион Восточного партнерства; рассмотреть возможность переноса цепочек поставки товаров ближе к границам ЕС, в частности, в Украину; привлечь страны "Восточного партнерства", и особенно Украину с ее мощным транзитным потенциалом, к проектам в рамках Европейско-азиатской стратегии сообщения ЕС", - подчеркнули в МИД.

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Кулеба отдельно подчеркнул важность сохранения свободы передвижения между ЕС и странами Восточного партнерства. Он отметил, что открытие внешних границ ЕС для украинских туристов, бизнесменов и перевозчиков является важным для Украины в контексте посткризисного восстановления.

Значительное внимание в ходе дискуссии было уделено теме борьбы с дезинформацией, которая значительно активизировалась во время пандемии коронавируса.

Министр, в частности, предложил учредить дискуссионную панель по борьбе с дезинформацией для выработки соответствующих решений, привлечь участников Восточного партнерства в деятельности Европейского центра по противодействию гибридным угрозам, привлечь заинтересованных партнеров к работе Агентства ЕС по вопросам сетевой и информационной безопасности и Системе быстрого оповещения ЕС.

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Кулеба призвал к усилению безопасностного измерения сотрудничества в рамках Восточного партнерства и более активному привлечению ЕС к урегулированию конфликтов в регионе.

Глава МИД Украины положительно отметил решение Еврокомиссии определить экономику, связь и устойчивость приоритетами будущего Восточного партнерства и поддержку этих приоритетов Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и Комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.

Также Кулеба привлек внимание партнеров к продолжающейся российской агрессии и временной оккупации Донбасса и Крыма, а также дальнейшему удерживанию Россией украинских политзаключенных.

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