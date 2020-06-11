Кулеба выступил за введение "промышленного безвиза" для членов Восточного партнерства, - МИД
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе министерской видеоконференции инициативы ЕС Восточное партнерство выступил за расширение возможностей для свободной торговли и введение "промышленного безвиза", доступ к единому цифровому рынку ЕС, интеграцию энергетических рынков, совместную реализацию Европейского зеленого соглашения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.
"Дмитрий Кулеба перечислил отдельные приоритеты Украины в рамках Восточного партнерства и представил четкое видение украинской стороны по наполнению Восточного партнерства новыми инициативами, в частности, расширение возможностей для свободной торговли и введение "промышленного безвиза", доступ к единому цифровому рынку ЕС, интеграция энергетических рынков, совместная реализация Европейского зеленого соглашения", - сообщило МИД в четверг.
Отмечается, что во встрече также приняли участие Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, главы внешнеполитических ведомств государств-членов ЕС, а также восточных партнеров ЕС - Азербайджана, Беларуси, Армении, Грузии и Молдовы.
Три ассоциированных партнера, Украина, Грузия и Молдова, совместно выступили с инициативой введения в рамках "Восточного партнерства" формата усиленных диалогов "ЕС+3".
Кроме того, Кулеба поблагодарил ЕС за финансовую и гуманитарную помощь, предоставленную Украине для борьбы с пандемией Covid-19 и ее социально-экономическими последствиями. Министр отдельно отметил важность поддержки малого и среднего бизнеса, а также уязвимых слоев населения в регионах, наиболее пострадавших в результате российской агрессии.
"В этом контексте, глава МИД также предложил: расширить программы экономического восстановления ЕС на регион Восточного партнерства; рассмотреть возможность переноса цепочек поставки товаров ближе к границам ЕС, в частности, в Украину; привлечь страны "Восточного партнерства", и особенно Украину с ее мощным транзитным потенциалом, к проектам в рамках Европейско-азиатской стратегии сообщения ЕС", - подчеркнули в МИД.
Кулеба отдельно подчеркнул важность сохранения свободы передвижения между ЕС и странами Восточного партнерства. Он отметил, что открытие внешних границ ЕС для украинских туристов, бизнесменов и перевозчиков является важным для Украины в контексте посткризисного восстановления.
Значительное внимание в ходе дискуссии было уделено теме борьбы с дезинформацией, которая значительно активизировалась во время пандемии коронавируса.
Министр, в частности, предложил учредить дискуссионную панель по борьбе с дезинформацией для выработки соответствующих решений, привлечь участников Восточного партнерства в деятельности Европейского центра по противодействию гибридным угрозам, привлечь заинтересованных партнеров к работе Агентства ЕС по вопросам сетевой и информационной безопасности и Системе быстрого оповещения ЕС.
Кулеба призвал к усилению безопасностного измерения сотрудничества в рамках Восточного партнерства и более активному привлечению ЕС к урегулированию конфликтов в регионе.
Глава МИД Украины положительно отметил решение Еврокомиссии определить экономику, связь и устойчивость приоритетами будущего Восточного партнерства и поддержку этих приоритетов Высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем и Комиссаром ЕС по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи.
Также Кулеба привлек внимание партнеров к продолжающейся российской агрессии и временной оккупации Донбасса и Крыма, а также дальнейшему удерживанию Россией украинских политзаключенных.
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кулеба - ето на слуху уже, я от и думать за придурка забыл, а тут он хлопа и напомнил - кулеба мол я.....
здоров будь со всей семьей!
де то шо та слышал, читал, видел, шо викинги грибочным каким отваром закидывалысь,
а там уже и мать не мать и мост не мост - умели короче так или иначе....
тупой мэр
@B00hBkWF4q16Div
·https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div/status/1271140262782341121 19 мин
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa не хочет расстраивать Путина, а то потом ему ещё в глаза ему смотреть..
Vonzales
@VonzalesDelGado
· 3 ч
В Гааге буквально ОТГРЕМЕЛИ первые два дня судебного процесса над российскими военными чинами, обвиненными в массовом убийстве людей, погибших в лайнере #MH17 от пуска ракеты "бук", тайком завезенного на территорию Украины из России. Где заявления Президента Украины?