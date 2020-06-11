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Кулеба виступив за впровадження "промислового безвізу" для членів Східного партнерства, - МЗС

Кулеба виступив за впровадження

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час міністерської відеоконференції ініціативи ЄС "Східне партнерство" виступив за розширення можливостей для вільної торгівлі та запровадження "промислового безвізу", доступ до Єдиного цифрового ринку ЄС, інтеграцію енергетичних ринків, спільну реалізацію Європейської зеленої угоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Дмитро Кулеба перелічив окремі пріоритети України у рамках "Східного партнерства" і представив чітке бачення української сторони щодо наповнення "Східного партнерства" новими ініціативами, зокрема розширення можливостей для вільної торгівлі та запровадження "промислового безвізу", доступ до Єдиного цифрового ринку ЄС, інтеграція енергетичних ринків, спільна реалізація Європейської зеленої угоди", - повідомило МЗС в четвер.

Зазначається, що у зустрічі також взяли участь Високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозеп Боррель, глави зовнішньополітичних відомств держав-членів ЄС, а також Східних партнерів ЄС – Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії та Молдови.

Три асоційовані партнери, Україна, Грузія та Молдова, спільно виступили з ініціативою запровадження у рамках "Східного партнерства" формату посилених діалогів "ЄС+3".

Крім того, Кулеба подякував Європейському Союзу за фінансову та гуманітарну допомогу, надану Україні для боротьби з пандемією COVID-19 та її соціально-економічними наслідками. Міністр окремо відзначив важливість підтримки малого і середнього бізнесу, а також вразливих верств населення у регіонах, що найбільше постраждали внаслідок російської агресії.

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"У цьому контексті, глава МЗС також запропонував: розширити програми економічного відновлення ЄС на регіон "Східного партнерства"; розглянути можливість перенесення ланцюжків постачання товарів ближче до кордонів ЄС, зокрема, до України; залучити країни "Східного партнерства", і особливо Україну з її потужним транзитним потенціалом, до проєктів у рамках Європейсько-Азійської Стратегії сполучення ЄС", - підкреслили в МЗС.

Дмитро Кулеба окремо наголосив на важливості збереження свободи пересування між ЄС та країнами Східного партнерства. Він зауважив, що відкриття зовнішніх кордонів ЄС для українських туристів, бізнесменів та перевізників є важливим для України у контексті посткризового відновлення.

Значну увагу під час дискусії було приділено темі боротьби із дезінформацією, яка значно активізувалась під час пандемії коронавірусу.

Міністр, зокрема, запропонував заснувати дискусійну панель щодо боротьби з дезінформацією для напрацювання відповідних рішень, залучити учасників Східного партнерства до діяльності Європейського центру з протидії гібридним загрозам, залучити зацікавлених партнерів до роботи Агентства ЄС з питань мережевої та інформаційної безпеки та Системи швидкого оповіщення ЄС.

Кулеба закликав до посилення безпекового виміру співробітництва у рамках "Східного партнерства" та більш активного залучення ЄС до врегулювання конфліктів у регіоні.

Глава МЗС України позитивно відзначив рішення Єврокомісії визначити економіку, зв’язок та стійкість пріоритетами майбутнього "Східного партнерства" і підтримку цих пріоритетів Високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Жозепом Боррелем та Комісаром ЄС з питань сусідства та розширення Олівером Варгеї.

Також Кулеба привернув увагу партнерів до російської агресії та тимчасової окупації Донбасу та Криму, що тривають, та подальшого утримання Росією українських політв’язнів.

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Топ коментарі
+2
Шо вы, зеленая шобла кловунов. можете предложить ЕС кроме игры пуем на пианино? Жирную сраку коломойского?
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11.06.2020 21:16
+1
Ця стаття ні про що.
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11.06.2020 20:54
+1
та ну тебя - умеешь же слюну выдавить
здоров будь со всей семьей!
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11.06.2020 21:13
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Ця стаття ні про що.
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11.06.2020 20:54 Відповісти
а от и не правы Вы, Али...
кулеба - ето на слуху уже, я от и думать за придурка забыл, а тут он хлопа и напомнил - кулеба мол я.....
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11.06.2020 21:01 Відповісти
а нормальный такой бaтан
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11.06.2020 20:57 Відповісти
Оффтоп...я ж большой фанат древнескандинавских всяческих дел, как ты знаешь. Ну, и освоил пивоварение. А к пивоварению попробовал так называемое "зимнее пиво", т.е. вымороженное пиво. Морозил 5 галлонов пива в морозильнике неделю, ежедневно вылавливая лед. Сегодня нарезал мороженой сырой говядинки, намешал соевого соуса с табаско соусом, кружечку обычного своего домашнего темного пивка налил, ну,и зимнего малую чарочку. Спиртометр говорит,шо 23 % там есть. ну, будьмо.
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11.06.2020 21:06 Відповісти
та ну тебя - умеешь же слюну выдавить
здоров будь со всей семьей!
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11.06.2020 21:13 Відповісти
Дякуем Пану! Кстати, фу,какая гадкая мерзость это ваше древнескандинавское зимнее пиво! Придется перегнать на горилку. Видимо,они просто это делали тупо для повышения градуса, пить это невозможно. Ладно, буду макать сырую говядинку в соус и запивать домашним темным пивком, чего и тебе желаю. Здоровья всем твоим, брат.
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11.06.2020 21:20 Відповісти
Спасибо, Мах, вроде все в поряде пока - отдятлился по дереву...

де то шо та слышал, читал, видел, шо викинги грибочным каким отваром закидывалысь,
а там уже и мать не мать и мост не мост - умели короче так или иначе....
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11.06.2020 21:28 Відповісти
Мухоморы. Ими и шаманы Сибири пользуются, только в других целях. Скандинавы отбирали склонных к шизофрении и накачивали их мухоморами, создавая из выживших воинов-по&уистов, так называемых берсерков. Бер-ведмед, серк - рубаха. Не путать с улфхеддин( волкоголовые), которые действительно были ,судя по всему, воинами с волчьими качествами. Части тренировок улфхеддинов применяются сегодня, к примеру, в программах морских котиков и британских ********.
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11.06.2020 21:48 Відповісти
чуть не забыл, конечно будьмо!!!
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11.06.2020 21:14 Відповісти
Ну, суетится хоть чуть-чуть, и то дело!
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11.06.2020 21:16 Відповісти
а пан, бачу специалист и в курсе дела - уважаю.
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11.06.2020 21:22 Відповісти
Шо вы, зеленая шобла кловунов. можете предложить ЕС кроме игры пуем на пианино? Жирную сраку коломойского?
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11.06.2020 21:16 Відповісти
ну почему? - можно отбарабанить в 4 члена - первый в курсе у его слух тончеее....
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11.06.2020 21:31 Відповісти
а дабы предупредить и не распростаранять - струменты должны быть отмасочные...
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11.06.2020 21:34 Відповісти
https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div

тупой мэр
@B00hBkWF4q16Div
·https://twitter.com/B00hBkWF4q16Div/status/1271140262782341121 19 мин
https://twitter.com/ZelenskyyUa @ZelenskyyUa не хочет расстраивать Путина, а то потом ему ещё в глаза ему смотреть..

Vonzales

@VonzalesDelGado

· 3 ч

В Гааге буквально ОТГРЕМЕЛИ первые два дня судебного процесса над российскими военными чинами, обвиненными в массовом убийстве людей, погибших в лайнере #MH17 от пуска ракеты "бук", тайком завезенного на территорию Украины из России. Где заявления Президента Украины?
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11.06.2020 21:21 Відповісти
вы шо та такое непонятное требуете - нет в Украине Президента, а значит и заявы никакой не будет...
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11.06.2020 22:00 Відповісти
в лучшем случае мендельсониха шо отрыгнет в плане - "все равны и стрелявшие и ими убитые" - нехай молчат лучше зеленоротые идиоты.....
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11.06.2020 22:05 Відповісти
"промышленного безвиза", доступ к единому цифровому рынку ЕС (с двойным гражданством разогнался)
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12.06.2020 00:23 Відповісти
 
 