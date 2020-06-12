За сутки на Буковине заболели коронавирусом 38 человек, - ОГА

11 июня коронавирус подтвердили у 38 буковинцев. Всего в области заразились 3836 человек.

Как передает Цензор.НЕТ, такую информацию озвучил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук в Фейсбуке.

"На Буковине 11 июня официально подтверждены еще 38 случаев заражения коронавирусом. Лабораторный центр исследовал 402 образца. Таким образом, общая численность инфицированных в области от первого установленного случае составляет 3836 человек. 23 буковинца сегодня победили COVID-19, они дважды получили отрицательный результат тестов", - рассказал Осачук.

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