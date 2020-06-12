СБУ заочно объявила подозрение участникам группы наемников РФ "Сапфир"

Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности участникам группы наемников РФ "Сапфир", среди которых - российский кадровый разведчик.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает Цензор.НЕТ.

"Служба безопасности Украины заочно сообщила о подозрении в посягательстве на основы национальной безопасности двум представителям террористической организации "ЛНР" и их куратору - кадровому офицеру ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ. Злоумышленники принадлежат к руководящему звену специального антиукраинского информационного подразделения, более известного как группа "Сапфир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что группа занималась обеспечением информационного сопровождения гибридной агрессии против Украины. По заданию врага, через социальные сети они проводили специальные пропагандистские акции, распространяли фейковые новости для дискредитации украинского войска и обострения социально-политической обстановки на мирной территории страны. Отдельным направлением деятельности подразделения был сбор разведывательной информации о дислокации, структуре, численности и маршрутах передвижения военных подразделений, задействованных в проведении операции Объединенных сил.

Сейчас двум ключевым участникам информгруппы - "чиновнику" и руководительнице бандформирования "народной милиции" террористической организации "ЛНР" дополнительно сообщено о подозрении по ч.1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Действия российского куратора квалифицировано как подстрекательство к государственной измене.

Ранее им инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст.258-3 (участие в террористической организации) УКУ.

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