СБУ заочно оголосила підозру учасникам групи найманців РФ "Сапфір"

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в посяганні на основи національної безпеки учасникам групи найманців РФ "Сапфір", серед яких - російський кадровий розвідник.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в посяганні на основи національної безпеки двом представникам терористичної організації "ЛНР" та їх куратору – кадровому офіцеру ГУ Генштабу Збройних сил РФ. Зловмисники належать до керівної ланки спеціального антиукраїнського інформаційного підрозділу, більш відомого як група "Сапфір"", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що група займалася забезпеченням інформаційного супроводу гібридної агресії проти України. За завданням ворога, через соціальні мережі вони проводили спеціальні пропагандистські акції, розповсюджували фейкові новини для дискредитації українського війська та загострення соціально-політичної обстановки на мирній території країни. Окремим напрямом діяльності підрозділу був збір розвідувальної інформації про дислокацію, структуру, чисельність та маршрути пересування воєнних підрозділів, задіяних в проведенні операції Об’єднаних сил.

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Наразі двом ключовим учасникам інформгрупи – "урядовцю" та керівниці бандформування "народної міліції" терористичної організації "ЛНР" додатково повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України. Дії російського куратора кваліфіковано як підбурювання до державної зради.

Раніше їм було інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ч. 1 ст.258-3 (участь у терористичній організації) ККУ.