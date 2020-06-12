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Новости Коронавирус и карантин
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Около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции зафиксировано за время эпидемии, - Степанов

Около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции зафиксировано за время эпидемии, - Степанов

За время эпидемии COVID-19 в Украине было зафиксировано около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"По статистике, которую я знаю, соблюдение режима самоизоляции контролируется, в том числе, через приложение "Дій вдома". Общее количество нарушений за все время составило около 2,2 тысяч", - рассказал министр.

Степанов подчеркнул, что соблюдение режима самоизоляции контролирует Национальная полиция, которая также накладывает штрафы за несоблюдение режима самоизоляции.

"Накладываются штрафы, около 4,3 млн грн - это те цифры, которые я помню", - добавил глава Минздрава.

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Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) самоизоляция (61)


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2.2к * 17к = 37.4 млн гривен.
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12.06.2020 11:41 Ответить
Кремлеботы ведут информационную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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12.06.2020 11:43 Ответить
Сам на улице носи маску и детям своим малым не забудь одеть, а желательно две сразу.
Не хнычь потом, когда зачастишь к онкологу на прием. Кстати ВОЗ уже отказался от рекомендаций носить маску на улице. Держи дистанцию, пользуйся антисептиком
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12.06.2020 12:26 Ответить
2200 протоколов и 2млрд 500млн грн премиальных. За что?
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12.06.2020 12:32 Ответить
 
 