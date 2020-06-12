Около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции зафиксировано за время эпидемии, - Степанов

За время эпидемии COVID-19 в Украине было зафиксировано около 2,2 тыс. нарушений режима самоизоляции.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

"По статистике, которую я знаю, соблюдение режима самоизоляции контролируется, в том числе, через приложение "Дій вдома". Общее количество нарушений за все время составило около 2,2 тысяч", - рассказал министр.

Степанов подчеркнул, что соблюдение режима самоизоляции контролирует Национальная полиция, которая также накладывает штрафы за несоблюдение режима самоизоляции.

"Накладываются штрафы, около 4,3 млн грн - это те цифры, которые я помню", - добавил глава Минздрава.

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