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Новости Коронавирус и карантин
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Киевские кафе и рестораны откроют при улучшении показателя инцидентности, - КГГА

Киевские кафе и рестораны откроют при улучшении показателя инцидентности, - КГГА

Киевская городская государственная администрация сообщила, что кафе и рестораны в столице откроют при улучшении показателя инцидентности – не более 50 случаев заболеваний COVID-19 в городе за один день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.

"На сегодня первый показатель – инцидентность – превышает указанный в постановлении Кабмина. То есть для того, чтобы открыть в городе рестораны и кафе с возможностью обслуживания в них должны фиксировать не более 50 случаев заболевания в день", - отметил советник городского головы Владимир Бондаренко.

Кроме того, представители бизнеса и столичной власти обсудили вопрос установления арендной платы за летние площадки в размере 1 грн.

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Автор: 

Бондаренко Владимир Батькивщина (450) карантин (16729) Киев (25513) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Давно Тищенко так не смеялся....
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12.06.2020 11:44
+1
Владельцам кафе эта новость как серпом...
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12.06.2020 11:53
+1
Готовьтесь к ресторанному Майдану..
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12.06.2020 11:59
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Давно Тищенко так не смеялся....
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12.06.2020 11:44 Ответить
Куча всего уже открыто, мосора снимають дань и крышуют этот беспредел.
Тем временем в Киеве новый рекодр, 95 заболевших(((
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12.06.2020 13:02 Ответить
Владельцам кафе эта новость как серпом...
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12.06.2020 11:53 Ответить
но не всем ))) (правда ж?)
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12.06.2020 12:01 Ответить
Тищенко это и правда "не все"))
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12.06.2020 12:16 Ответить
Готовьтесь к ресторанному Майдану..
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12.06.2020 11:59 Ответить
и когда он все успевает???
то самолично лепит три котлетки всем врачам Киева, борющимся с коронавирусом
то по вечерам песок возит по детским площадкам
то широко расставив накачанные руки тащит детям штук 5-7 книжек...
а теперь еще и это? опять в подполье уходить.. для ежедневных сходок каманды зе... в наглухо закрытом-открытом на карантин... велюре????
Киевские кафе и рестораны откроют при улучшении показателя инцидентности, - КГГА - Цензор.НЕТ 5333

....
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12.06.2020 12:07 Ответить
Подстава .... так два года можно ждать.
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12.06.2020 12:12 Ответить
... Долго смеялись над шуткою гости...
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12.06.2020 14:23 Ответить
 
 