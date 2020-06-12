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Киевские кафе и рестораны откроют при улучшении показателя инцидентности, - КГГА
Киевская городская государственная администрация сообщила, что кафе и рестораны в столице откроют при улучшении показателя инцидентности – не более 50 случаев заболеваний COVID-19 в городе за один день.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.
"На сегодня первый показатель – инцидентность – превышает указанный в постановлении Кабмина. То есть для того, чтобы открыть в городе рестораны и кафе с возможностью обслуживания в них должны фиксировать не более 50 случаев заболевания в день", - отметил советник городского головы Владимир Бондаренко.
Кроме того, представители бизнеса и столичной власти обсудили вопрос установления арендной платы за летние площадки в размере 1 грн.
Топ комментарии
+2 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий12.06.2020 11:44
+1 Скрепы неизвестно чего
показать весь комментарий12.06.2020 11:53
+1 Николай Марченко #470125
показать весь комментарий12.06.2020 11:59
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Тем временем в Киеве новый рекодр, 95 заболевших(((
то самолично лепит три котлетки всем врачам Киева, борющимся с коронавирусом
то по вечерам песок возит по детским площадкам
то широко расставив накачанные руки тащит детям штук 5-7 книжек...
а теперь еще и это? опять в подполье уходить.. для ежедневных сходок каманды зе... в наглухо закрытом-открытом на карантин... велюре????
....