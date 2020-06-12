Киевские кафе и рестораны откроют при улучшении показателя инцидентности, - КГГА

Киевская городская государственная администрация сообщила, что кафе и рестораны в столице откроют при улучшении показателя инцидентности – не более 50 случаев заболеваний COVID-19 в городе за один день.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГГА.

"На сегодня первый показатель – инцидентность – превышает указанный в постановлении Кабмина. То есть для того, чтобы открыть в городе рестораны и кафе с возможностью обслуживания в них должны фиксировать не более 50 случаев заболевания в день", - отметил советник городского головы Владимир Бондаренко.

Кроме того, представители бизнеса и столичной власти обсудили вопрос установления арендной платы за летние площадки в размере 1 грн.

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