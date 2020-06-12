У работников 35 киевских заведений торговли обнаружили коронавирус, - Госпотребслужба

В Киеве выявили случаи коронавируса среди персонала нескольких ресторанов. В целом вирус зафиксировали в 35 столичных заведениях торговли пищевыми продуктами.

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, к указанным заведениям относятся не только рестораны.

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"Относительно ресторанов - есть случаи среди персонала. В целом это 35 субъектов - операторы рынка, которые осуществляют оборот пищевых продуктов. Сюда относятся и магазины, и супермаркеты, и рестораны", - пояснил Рубан.

По состоянию на сегодня, половина из них прекратила свою деятельность. Некоторые полностью, некоторые частично.

Рубан также рассказал, что во время проверок столичных заведений специалисты Госпотребслужбы фиксируют десятки нарушений карантинных требований.

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"Ежедневно проводятся мониторинговые визиты по всем заведениям в ответ на жалобы посетителей, которые поступают на горячую линию. Ежедневно мобильными группами составляется 50-70 протоколов", - отметил чиновник.