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У работников 35 киевских заведений торговли обнаружили коронавирус, - Госпотребслужба

У работников 35 киевских заведений торговли обнаружили коронавирус, - Госпотребслужба

В Киеве выявили случаи коронавируса среди персонала нескольких ресторанов. В целом вирус зафиксировали в 35 столичных заведениях торговли пищевыми продуктами.

Об этом сообщил глава Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, к указанным заведениям относятся не только рестораны.

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"Относительно ресторанов - есть случаи среди персонала. В целом это 35 субъектов - операторы рынка, которые осуществляют оборот пищевых продуктов. Сюда относятся и магазины, и супермаркеты, и рестораны", - пояснил Рубан.

По состоянию на сегодня, половина из них прекратила свою деятельность. Некоторые полностью, некоторые частично.

Рубан также рассказал, что во время проверок столичных заведений специалисты Госпотребслужбы фиксируют десятки нарушений карантинных требований.

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"Ежедневно проводятся мониторинговые визиты по всем заведениям в ответ на жалобы посетителей, которые поступают на горячую линию. Ежедневно мобильными группами составляется 50-70 протоколов", - отметил чиновник.

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Топ комментарии
+1
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12.06.2020 09:37
+1
Столичные рестораны??? 90% киевских заведений, стоят закрытые и потихонечку умирают от зелёного беспредела..
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12.06.2020 09:42
+1
в огороде не пробовали работать?
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12.06.2020 09:54
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12.06.2020 09:37 Ответить
Столичные рестораны??? 90% киевских заведений, стоят закрытые и потихонечку умирают от зелёного беспредела..
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12.06.2020 09:42 Ответить
в огороде не пробовали работать?
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12.06.2020 09:54 Ответить
Не пробовал... А ну расскажи, как номер один... Именно той медицинской структуры..
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12.06.2020 10:33 Ответить
умираешь?
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12.06.2020 10:59 Ответить
Такой любознательный.. столько вопросов задавать.. таких умных.. в школу ходишь??
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12.06.2020 11:17 Ответить
Для тех у кого особый путь развития, дубль два: ты умираешь? Если нет, зря рассказывать не буду.
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12.06.2020 11:47 Ответить
Понятно.. ковид тебя и там поймал..
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12.06.2020 11:56 Ответить
Спасибо.
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12.06.2020 12:21 Ответить
Ослабление карантина носит не медицинских характер , а политико- экономически рейтинговый. Ведь ситуация с каждым днем только усугублялась ( даже если верить статистике).. Поэтому все предсказуемо. Как только пошли ослабления от государства сразу началось ухудшение ситуации. В добавок к этому наложилось "усталость людей" от ограничений и ментальность населения , ( если власть ослабляет то все нормально, все осталось позади.. и теперь все можно) Ведь те требования которые были предусмотрены на этапах ослабления практически ни кто не выполнял, а государство как бы умыло руки насчет контроля. Особенно это заметно в местах массового скопления людей - это рынки... да и вообще. За редким исключением людей в масках почти не видно, народ ходит толпами.. и т.д. С одной стороны все понятно, с другой мы пожинаем и ожидаемый результат. А дальше открытие границ и линий соприкосновения, курсирование между областями, туристический отдых.. Ну и не за горами осень , когда как говорят придется " считать "
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12.06.2020 10:16 Ответить
Дикі люди лижуть пальці після туалету. а потім йдуть обслуговувати відвідувачів і покупців.
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12.06.2020 11:07 Ответить
 
 