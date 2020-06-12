У працівників 35 київських закладів торгівлі виявили коронавірус, - Держспоживслужба
У Києві виявили випадки коронавірусу серед персоналу кількох ресторанів. В цілому вірус зафіксували в 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.
Про це повідомив глава Держспоживслужбаи в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, до вказаних закладів відносяться не тільки ресторани.
За його словами, до таких закладів відносяться не тільки ресторани.
"Щодо ресторанів - є випадки серед персоналу. Загалом це 35 суб’єктів - оператори ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів. Сюди належать і магазини, і супермаркети, і ресторани", - пояснив Рубан.
Станом на сьогодні, половина з них припинила свою діяльність. Деякі повністю, деякі частково.
Рубан також розповів, що під час перевірок столичних закладів фахівці Держспоживслужби фіксують десятки порушень карантинних вимог.
"Щодня проводяться моніторингові візити по всім закладам у відповідь на скарги відвідувачів, які надходять на гарячу лінію. Щодня мобільними групами складається 50-70 протоколів", - зазначив чиновник.
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