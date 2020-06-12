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Новини Коронавірус і карантин
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У працівників 35 київських закладів торгівлі виявили коронавірус, - Держспоживслужба

У працівників 35 київських закладів торгівлі виявили коронавірус, - Держспоживслужба

У Києві виявили випадки коронавірусу серед персоналу кількох ресторанів. В цілому вірус зафіксували в 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

Про це повідомив глава Держспоживслужбаи в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, до вказаних закладів відносяться не тільки ресторани.

За його словами, до таких закладів відносяться не тільки ресторани.

"Щодо ресторанів - є випадки серед персоналу. Загалом це 35 суб’єктів - оператори ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів. Сюди належать і магазини, і супермаркети, і ресторани", - пояснив Рубан.

Станом на сьогодні, половина з них припинила свою діяльність. Деякі повністю, деякі частково.

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Рубан також розповів, що під час перевірок столичних закладів фахівці Держспоживслужби фіксують десятки порушень карантинних вимог.

"Щодня проводяться моніторингові візити по всім закладам у відповідь на скарги відвідувачів, які надходять на гарячу лінію. Щодня мобільними групами складається 50-70 протоколів", - зазначив чиновник.

Автор: 

карантин (18172) Київ (19457) магазин (337) ресторани (334) Держпродспоживслужба1 (574) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
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12.06.2020 09:37
+1
Столичные рестораны??? 90% киевских заведений, стоят закрытые и потихонечку умирают от зелёного беспредела..
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12.06.2020 09:42
+1
в огороде не пробовали работать?
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12.06.2020 09:54
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12.06.2020 09:37 Відповісти
Столичные рестораны??? 90% киевских заведений, стоят закрытые и потихонечку умирают от зелёного беспредела..
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12.06.2020 09:42 Відповісти
в огороде не пробовали работать?
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12.06.2020 09:54 Відповісти
Не пробовал... А ну расскажи, как номер один... Именно той медицинской структуры..
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12.06.2020 10:33 Відповісти
умираешь?
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12.06.2020 10:59 Відповісти
Такой любознательный.. столько вопросов задавать.. таких умных.. в школу ходишь??
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12.06.2020 11:17 Відповісти
Для тех у кого особый путь развития, дубль два: ты умираешь? Если нет, зря рассказывать не буду.
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12.06.2020 11:47 Відповісти
Понятно.. ковид тебя и там поймал..
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12.06.2020 11:56 Відповісти
Спасибо.
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12.06.2020 12:21 Відповісти
Ослабление карантина носит не медицинских характер , а политико- экономически рейтинговый. Ведь ситуация с каждым днем только усугублялась ( даже если верить статистике).. Поэтому все предсказуемо. Как только пошли ослабления от государства сразу началось ухудшение ситуации. В добавок к этому наложилось "усталость людей" от ограничений и ментальность населения , ( если власть ослабляет то все нормально, все осталось позади.. и теперь все можно) Ведь те требования которые были предусмотрены на этапах ослабления практически ни кто не выполнял, а государство как бы умыло руки насчет контроля. Особенно это заметно в местах массового скопления людей - это рынки... да и вообще. За редким исключением людей в масках почти не видно, народ ходит толпами.. и т.д. С одной стороны все понятно, с другой мы пожинаем и ожидаемый результат. А дальше открытие границ и линий соприкосновения, курсирование между областями, туристический отдых.. Ну и не за горами осень , когда как говорят придется " считать "
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12.06.2020 10:16 Відповісти
Дикі люди лижуть пальці після туалету. а потім йдуть обслуговувати відвідувачів і покупців.
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12.06.2020 11:07 Відповісти
 
 