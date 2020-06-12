У працівників 35 київських закладів торгівлі виявили коронавірус, - Держспоживслужба

У Києві виявили випадки коронавірусу серед персоналу кількох ресторанів. В цілому вірус зафіксували в 35 столичних закладах торгівлі харчовими продуктами.

Про це повідомив глава Держспоживслужбаи в Києві Олег Рубан, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, до вказаних закладів відносяться не тільки ресторани.

За його словами, до таких закладів відносяться не тільки ресторани.

"Щодо ресторанів - є випадки серед персоналу. Загалом це 35 суб’єктів - оператори ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів. Сюди належать і магазини, і супермаркети, і ресторани", - пояснив Рубан.

Станом на сьогодні, половина з них припинила свою діяльність. Деякі повністю, деякі частково.

Читайте також: Пропонуємо поетапне відновлення роботи кінотеатрів з 2 липня, - міністр культури Ткаченко

Рубан також розповів, що під час перевірок столичних закладів фахівці Держспоживслужби фіксують десятки порушень карантинних вимог.

"Щодня проводяться моніторингові візити по всім закладам у відповідь на скарги відвідувачів, які надходять на гарячу лінію. Щодня мобільними групами складається 50-70 протоколів", - зазначив чиновник.